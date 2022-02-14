Сергей Ковалев возвращается: он не дрался 2,5 года, получал условку за попытку изнасилования и попался на допинге

Вспоминаем, что происходило с боксером после проигрыша Канело.

Сергей Ковалев с конца 2013-го по лето 2017 года был главным российским боксером. За это время он стал боксером года по версии журнала The Ring (первый и единственный среди россиян), объединил три титула чемпиона мира и считался одним из сильнейших панчеров в боксе.

Но после двух поражений от Андре Уорда его карьера стремительно пошла на спад: он смог на время вернуть титул чемпиона мира, но это была уже не та машина, которая не оставляла шансов боксерам вроде Бернарда Хопкинса или Жана Паскаля.

В ноябре 2019 года он получил шанс, который выпадает раз в жизни: подраться с лучшим боксером современности Саулем Альваресом, но ожидаемо уступил нокаутом. После этого он так и не дрался, а возвращение состоится в апреле – против китайца Фаньлуна Мэнга. Но за время отсутствия в ринге огня вокруг Крашера было так много, что хватило на всю 13-летнюю карьеру.

Ковалев называл профанами собственных поклонников, которые верили в его победу над Канело. После массового хейта обвинил в поражении команду Альвареса

Проиграть в достаточно равном до чемпионских раундов поединке против сильнейшего боксера мира – не зазорно, но Сергей начал критиковать фанатов, называя их профанами только за то, что они... верили в его победу над Канело.

«Вы, конечно, меня многие материте и ругаете, мол, вот, я сдулся… Так-то я могу вам тоже срубануть, но я сделаю это помягче. Скажу тем, кто на меня поставил деньги или еще что-то, ведь был заманчивый коэффициент, тем, кто верил в мою победу – учитывая все те условия и рамки, в которые я был поставлен для боя с Канело, невозможно было выиграть этот бой и подойти в той нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком.

Кто все это видел и поставил деньги, чтобы озолотиться – это ваша алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я одержу победу. Да вот, у меня вес… Да у меня веса не было! Я залез в эту самую весовую категорию муками, бессонными ночами и так далее чисто из-за того, что это было для меня очень интересное финансовое предложение», – сказал Ковалев.

Как оказалось, это было только начало. Спустя несколько недель после боя Сергей сменил мнение: Ковалев оправдывал поражение тем, что у него не было полноценного тренировочного лагеря. Действительно, 24 августа 2019 года Крашер в Челябинске провел тяжелейший бой против Энтони Ярда, а до боя с Альваресом с того дня было чуть больше 2 месяцев:

«Давайте посмотрим правде в глаза. Канело не победил бы меня, если бы бой прошел после полноценного моего отдыха после предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал подготовку в начале мая.

В команде Канело все рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон изнурительными тренировками и весогонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за 3 недели до поединка его перенесли на 24 августа. Затем 3-х недельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учетом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжелого веса.

Не был я в таких условиях готов к бою на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой Канело. Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести например в мае 2020 года. А так, победа Канело».

В США это называется бизнесом. Ковалева никто не заставлял драться с Канело, но заставили вполне серьезные суммы. Сергей получил самые большие деньги в карьере – 12 миллионов долларов. Его менеджер Эгис Климас также признавал на подкасте у Александра Красюка, что его компания на этом поединке получила рекордную прибыль за один бой в размере 1 миллиона долларов.

Оправдания Сергея было настолько нелепыми, что комментировать это пришлось уже самому Саулю:

«Ковалев не умеет проигрывать. Вес – это не оправдание. Всем боксерам приходится стараться, чтобы сделать вес. СМИ вырывают вещи из контекста. Если вы изучаете бокс, то можете высказать свою точку зрения, понимая, о чем говорите. У меня не было причин беспокоиться по этому поводу».

Но свою самую известную фразу, которая стала крылатой, Ковалев сказал во время одного из прямых эфиров в инстаграме, где вновь столкнулся с критикой фанатов: некоторые из них писали, что боксер сдал бой.

«До меня дошли не совсем приятные сообщения, мол, почему я своих болельщиков называю профанами. Ребят, хочу внести ясность: профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу: «Вот сейчас Ковалев выиграет, и я разбогатею». Давайте быть честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот, что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе залупу», – выдал Сергей.

Даже через два года после поединка Ковалев продолжает публично требовать от мексиканца реванш, предлагая драться бесплатно:

«Давай устроим реванш, если ты настоящий чемпион и хочешь подтвердить, что лучший боксер в мире. Прямо сейчас у тебя небольшой выбор боксеров, готовых подраться с тобой ради больших денег. Но я готов бесплатно подраться и подтвердить, что в первом бою я был не в лучшем состоянии.

Для меня это самый мотивирующий бой в жизни и карьере. Уверен, что одержу победу над тобой. Давай устроим этот бой, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне».

Кажется, Сауль так и не позвонил.

Ковалеву светило 4 года за попытку изнасилования американской модели. Сергей признал вину и отделался условным сроком

В начале 2020 года российскому боксеру было явно не до возвращения в бокс. У него возникли серьезные проблемы с американской правоохранительной системой. Сначала он был арестован в Лос-Анджелесе за езду в нетрезвом виде. Ковалева доставили в участок, а утром отпустили под подписку о невыезде.

А затем против Сергея очередной судебный иск подала американская модель Джейми Фронтц. В нем Ковалев обязался выплатить в общей сложности 650 тысяч долларов тремя частями, но боксер прекратил платить после внесения первоначального взноса в 250 тысяч долларов, хотя изначально она подала иск против Ковалева на 8 миллионов долларов.

Коротко история взаимоотношений модели и Ковалева выглядит так: в июне 2018 года Фронтц познакомилась с Ковалевым на одной из вечеринок по случаю открытия боксерского зала в Биг-Бэр-Лейк, штат Калифорния. Вскоре они переместились в арендованный домик, где Ковалев, по заявлениям модели, ее сексуально домогался. Ковалев ударил Фронтц кулаком по лицу и пнул ногой ее собаку. Модель сообщила, что боксер сломал ей нос, у нее были диагностированы сотрясение мозга и смещение шейного диска.

«Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде», – вспоминала модель.

Ковалеву грозил реальный тюремный срок – 4 года лишения свободы. Дело рассматривалось в суде до октября 2020 года. Сергей пошел на сделку со следствием, признав себя виновным в насильственных действиях в отношении Фронтц. По итогу Ковалев отделался приговором к трем годам условно, а также его обязали пройти программу по управлению гневом.

Ковалев называл коронавирус сначала Третьей мировой войной, а потом заговором. И тренировался в костюме химзащиты

Не получалось у Сергея и с возвращением в ринг, ведь если все основные звезды пропустили из-за пандемии максимум год, то россиянин сидел без боев значительно больше. Изначально Крашер должен был вернуться в ринг 25 апреля 2020 года в поединке против топового тогда полутяжеловеса Салливана Барерры, но бой ожидаемо отменили из-за коронавируса.

Сначала Ковалев назвал пандемию началом Третьей мировой войны:

«Такое непростое время, берегите себя на самом деле. Это не шутки. У нас здесь в Америке, в Калифорнии... Мы сидим здесь по домам с 14 марта, а до России только дошло это как-то. Не игнорируйте. Это на самом деле засада, то ли нас решили проредить, то ли так планета уже реагирует на все эти человеческие поступки неадекватные по отношению к ней. Вот она – Третья мировая, может быть, это кому-то выгодно, никто из нас не знает, знает один бог что происходит. С богом».

Через месяц мнение Сергея несколько изменилось: теперь он называл происходящее заговором сильных мира сего:

«Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака».

В дальнейших комментариях боксер призывал общественность не сеять панику и мыть руки с мылом перед приемом пищи. Дошло до того, что однажды Ковалев и вовсе провел тренировку в костюме химзащиты.

«Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции. Да и люди сами все, кто, видимо, здоров и очкуют – на дистанцию отходят, но, как многие эти медики-педики, короче, всякие разные люди. Кто толковые мнения высказывает, кто не очень, что мы переболеем этим вирусом, и что он мутирует из животного в человека в более надежную среду для выживания», – говорил Ковалев.

В это время Сергей продолжал буквально притягивать к себе новые неприятности: в декабре 2020 года он незаконно вел стрим поединка между Саулем Альваресом и Каллумом Смитом для своего инстаграма. Правообладателем поединка был стриминг DAZN, который на тот момент владел правами на показ двух следующих боев самого Ковалева. На пике трансляцию одновременно смотрело свыше 2 500 зрителей. Финансовый ущерб стриминг оценивал от 50 до 250 тысяч долларов.

30 января 2021 года в Москве Ковалев должен был вернуться против на тот момент непобежденного боксера Бектемира Меликузиева, но за две недели до боя стало известно, что боксер правил допинг-тест. В его организме был обнаружен синтетический тестостерон. Меликузиев был готов драться, но Ковалева ожидаемо не допустили к поединку:

«Весь интернет пестрит о том, что я провалил допинг-тест. Первый, второй и третий. Хочу заявить всем: ничего запрещенного намеренно я не принимал. Тестируюсь VADA с 2014 года, это моя инициатива, так как я – за чистый спорт. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов окончания расследования. Тогда будет праздник и на нашей улице».

Праздник на улицу Ковалева пришел в мае, когда он сдал шесть отрицательных допинг-тестов подряд, но к полноценной подготовке к возвращению Сергей приступил лишь после новогодних праздников. И явно не в лучшей форме: Ковалев заметно набрал в весе и очевидно, что в полутяжелый дивизион он уже не впишется. Поединок против китайца Фаньлуня Мэнга пройдет в рамках промежуточного веса в 84 кг, а транслятором боя выступит стриминг Triller, где начинал свою карьеру Джейк Пол. Если, конечно, у Сергея Ковалева не возникнет новых проблем вне ринга.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Ethan Miller, Minas Panagiotakis; Instagram/prettypinkacres