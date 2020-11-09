«Люди привыкли к хайпу, но мы пытаемся научить читателей думать». Интервью с автором популярного канала в Дзене про единоборства

Самое раскрученное событие года в мире единоборств для России прошло. Хабиб уверенно победил Гейджи, и теперь все возвращается в привычное русло. То есть туда, где на волне хайпа выезжают кулачные бои, жесткие нокауты в неофициальных промоушенах и все в этом духе.

На канале This Is Бокс в Яндекс.Дзене стараются совмещать аналитические разборы и посты для массовой аудитории. Мы поговорили с его автором – Ильей – как он вообще решил создать канал, почему бокс не привлекает работающие для MMA методы, из-за чего люди не смотрят за обычными соревнованиями, а еще можно ли зарабатывать текстами в Дзене.

– Расскажи с самого начала – почему ты решил создать канал про всеми любимый «мордобой»?

– Я тебя чуть-чуть поправлю – мы не про мордобой пишем, а про единоборства. Но, к сожалению, мы пришли к тому, что публика называет это мордобоем. Потому что если ты пишешь статью про бокс, про технику, тактику или стратегию, то человеку это не особо интересно. А интересно то, кто кого вырубил в глухой нокаут. Хлеба и зрелищ – как тысячу лет назад.

– Тебя это расстраивает?

– Если честно – да. Очень сильно. Я работал в одном информационном агентстве, мы писали посты на политические темы. Потом появился Дзен, и ребята, которые у нас работали в новостях, начали заводить блоги. Они неплохо зарабатывали на этом, и мы тоже решили попробовать. Назвали канал «Под другим углом»: изначально мы хотели затрагивать глубокие темы – эвтаназия, аборты и так далее, но в скором времени поняли, что это не очень заходит читателям.

Мы проанализировали, какая в Дзене аудитория, на какие темы нам самим было бы интересно писать, решили делать блог про то, в чем разбираемся. Я всю жизнь занимаюсь боксом, для меня это не мордобой, а отдельное искусство. В нем много тонкостей, это как игра. Соперника нужно обыграть. Для этого есть приемы, фишки, комбинации, ты их подбираешь и анализируешь. Мы писали, писали – и вот зашло. Например, одна из самых популярных наших статей «Почему «удар кролика» запретили в боксе?» набрала 149 тысяч дочитываний.

– Что делать с тем, что сейчас гораздо хуже аудитория потребляет качественный контент на тему единоборств, потому что всем нужен хайп?

– Люди любят шоу. Допустим, проходит чемпионат России по боксу или ММА. Там очень крутые ребята, они международники, они всю жизнь этому посвятили, они фанаты, но их бои никому неинтересны. А в то же время какие-то обычные парни, перворазрядники, просто любители или вообще не занимающиеся спортом… Они выходят – и это собирает миллионную аудиторию.

Есть логичное объяснение – это красиво подано. Люди в первую очередь неравнодушны к персонажам. У борца берут интервью, он что-то рассказывает о себе, подводится какая-то история о нем, и зритель уже принимает его уже как близкого, как знакомого. Это вызывает интерес. Подогревается специально какой-то конфликт – это еще один элемент. Если бы не было шоу, никто бы так активно, наверное, и не смотрел.

– Реально ли вот этот элемент шоу вводить в чемпионаты России по боксу и ММА и не такие просматриваемые штуки?

– Я думаю, что это нереально по причине того, что в администрации спорта сидят люди советской закалки. Ты их ни в чем не переубедишь. Это мое мнение. Для них эти «Битвы за хайп» и шоу – это все западное. Они далеки от этого. От социальных сетей-то далеки. А что уж там говорить о том, как создавать крутой контент.

– Почему сейчас бокс не может сделать то, что делает UFC и ММА, не может раскручивать себя?

– Бокс никуда не денется. Бокс – это классика. Это как дорогой коньяк, как классический костюм. Это то, что будет вечным. В странах СНГ он по-прежнему популярен. Взять ту же Украину и Узбекистан. Они отлично популяризуют, ребята там очень крутые. Посмотреть сейчас список топ-бойцов – это Усик и Ломаченко. Еще Гвоздик и Баранчик есть. Целая украинская бригада.

«В боксе побеждают не силой. Против думающего боксера нет шансов»

– Если возвращаться к Дзену, получается ли у вас зарабатывать с помощью канала?

– Очень неплохо получается. Мы первыми заняли нишу каналов про единоборства, позже стали появляться другие блоги. Дзен достоин уважения: он позволяет людям, которые не могут выходить из дома, зарабатывать неплохие деньги. Другой вопрос, умеют ли они это делать, заинтриговать, придумать что-то интересное. Если не зайдет, человек ничего не заработает. Мне заинтересовать читателя несложно, потому что я уже работал в этом направлении. А для человека, который этим не занимался, будет посложнее.

Это как обновлённый LiveJournal, где обычные люди пишут свои мысли, рассказывают то, что им нравится, снимают то, что они хотят. И это находит отклик у других людей, будь то кулинария, садоводство или наука. Вот нашим читателям нравится читать про культовые бои и боксеров. Например, статья про самый зрелищный бой 2013 года собрала 88 тысяч дочитываний, а статья про королевский нокаут Кости Цзю – 115 тысяч дочитываний.

– Сколько в среднем вы зарабатываете на блоге?

– Не вижу смысла скрывать: за последний месяц у нас вышло в районе 220 тысяч.

– Это на двоих?

– Да, на самом деле, мы много постов опубликовали в этот период, потому что мы вдвоем работаем, нам проще создавать большое количество контента. Ну, как работаем… Это не как в офисе: с 9 утра и до 6 вечера. Появилась свободная минутка – написал. В среднем в день уходит два-три часа на Дзен. Блог – не основное мое занятие, я вообще бизнесмен, а по вечерам тренирую.

– То, что у тебя за плечами опыт бокса, это круто. Многие пишут статьи без опыта в единоборствах вообще. Это проблема или можно разбираться в боксе и без опыта?

– Можно. Если человек сам не занимается, но читает западные источники, готовит переводы, анализирует бои, он может очень хорошо разобраться. В боксе постоянно появляется что-то новое: смотришь бои, а вот кто-то новый прием выполнил, что-то еще поменялось – в этом и крутость, потому что бокс трансформируется, не стоит на месте.

Я бы посоветовал ребятам перед тем, как идти заниматься боксом, сначала почитать об этом. Человек, который придет на бокс после прочтения книг и разбора видео, будет совсем с другим настроем, у него все будет лучше получаться, он будет все понимать. Есть, конечно, гопники, которые на районе с одного удара всех вышибают, но там цель другая: набить кулаки и гордиться, что ты крутой, кого-то вырубал. Но это не про бокс история, а про мордобой как раз.

– Но именно с таким чаще всего ассоциируют боевые виды спорта.

– Это самое печальное. Люди привыкли к хайпу, к зрелищам: большинству интересно, как один боксер отправил другого в нокаут или того хуже. Хорошая аналитика редко заходит, но это и понятно: мало кому интересен бокс как искусство. Мы пытаемся это изменить и научить людей думать и размышлять, тогда и бои для них будут интереснее, появится пища для ума.

Надо понимать, что в боксе побеждают не силой, а головой в первую очередь. Против думающего боксера нет шансов. А все остальное – дело наживное.

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Фото: zen.yandex.ru/boxing; rusboxing.ru