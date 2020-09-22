Адесанья и Коста – две противоположности. Чемпион UFC пластичный и с дикой реакцией, а претендент – сила и мощь

Как же это будет интересно.

В ночь на 27 сентября пройдет UFC 253 – турнир, на котором выяснят отношения лучшие средневесы планеты. Чемпион Исраэль Адесанья будет защищать титул против Пауло Косты, и эти ребята – главные антиподы промоушена.

У них 32 победы на двоих, из которых 25 – нокаутом, и ни одного поражения. При этом Адесанья – боец с сумасшедшим IQ, он полагается прежде всего на тайминг, реакцию и пластичность, а Коста – таран, который просто сносит соперников мощью.

Совсем скоро их закроют в октагоне. Посмотреть бой можно в онлайн-кинотеатре More.tv. Одна подписка за 299 рублей в месяц – и доступ к UFC, актуальным фильмам и сериалам открыт. По промокоду MORESPORTSRU, который можно активировать с 21 по 30 сентября, первые 14 дней – бесплатно.

Адесанья стал чемпионом в рекордные сроки. Исраэль просто переехал дивизион на инстинктах

Исраэль довольно долго пытался пробиться на вершину мирового кикбоксинга, но получалось не очень. Он всегда был топовым ударником, закончил карьеру в этом виде спорта с рекордом 75-4, а вот главного титула не достиг.

В лучшем промоушене – Glory – он провел четыре боя (две победы и два поражения). Все поединки дошли до судейского решения, в том числе и чемпионский, после которого Адесанья завязал.

Карьеру кикбоксера Исраэль совмещал с выступлениями в MMA, которые начал в 2012-м. Ко времени ухода из Glory у него накопился рекорд 9-0. И все победы – нокаутом. Когда Адесанья распрощался с киком, он наконец-то полностью смог сосредоточиться на боях в октагоне. В смешанных единоборствах у него поперло в том числе из-за того, что фееричные ударники в Glory – обыденность, а для MMA его руки и ноги просто феноменальны.

В 2017-м он вырубил еще двух соперников и получил контракт с UFC. Дебютировал еще одним нокаутом и только потом узнал, что такое не заканчивать бои в MMA досрочно. Спустя еще 4 победы судейским решением и 1 TKO Адесанья стал главным героем среднего дивизиона, потому что умел просто все. Защищался от борьбы, разбивал в стойке, играл на публику и устраивал шоу вне октагона.

5 октября 2019-го Исраэль стал чемпионом: за 8,5 минут наглухо нокаутировал Роберта Уиттакера, к которому, казалось, вообще невозможно подобраться.

Вот главное, за счет чего Адесанья так крут:

• Бойцовский IQ. Исраэль детально выстраивает рабочую тактику, а во время боя либо быстро меняет ее, чтобы подстроиться под соперника, либо методично подводит к точной ее реализации;

• Ударная техника. Адесанья срубает и руками, и ногами. Он шикарно миксует удары, приправляет это финтами и раздергиваниями, а еще работает по этажам. Исраэль бьет чем угодно и куда угодно. У него нет нокаутирующей мощи, но шикарный накапливаемый эффект, которым он доводит соперника до падения;

• Передвижение и тайминг. В октагоне Адесанья – король. Ему комфортно как давить, так и работать на контратаках. Работой ног он либо срезает углы для отступления соперника, либо отходит сам – как удобно ему. Каждое его движение – реакция на конкретную ситуацию или часть реализации плана – Исраэль просто не тратит силы зря;

• Реакция и инстинкты. Благодаря пластичности и гибкости Адесанья выглядит бойцом, по которому очень сложно попасть. Плавно двигается, но при этом резко уворачивается и быстро бьет.

Коста оказался в UFC раньше Адесаньи, но расцвел позже. И это странно, потому что его типаж – любимый у болельщиков

Пауло оказался в MMA в том же году, что и Адесанья. И даже в UFC попал при почти таком же рекорде – 9-0. Кроме нокаутов в его статистику закралась одна победа сабмишеном (бразилец все-таки). В марте 2017-го он оказался в лучшем промоушене мира и сразу же взял быстрый темп: в марте вырубил одного, в июне второго, в ноябре – третьего.

Потом был перерыв до июля 2018-го, но ожидание стоило того, потому что Коста добыл еще одну победу нокаутом. А дальше – дисквалификация от USADA, но за сущую мелочь. Его наказали за применение физраствора после взвешивании, что запрещено правилами организации. Обычно физраствор используют для лучшего восстановления после весогонки, но Коста, по его же словам, применял капельницы для усвоения лекарств для желудка.

В любом случае, то, как Пауло гоняет вес – настоящий экстрим. Он успешно влезает в категорию до 84 кг, хотя гоняет примерно со 100. В августе 2019-го он впервые подрался все 3 раунда – победил Йоэля Ромеро единогласным решением – и сразу после этого получил уведомление от Атлетической комиссии. Косте посоветовали сменить категорию, потому что после взвешивания он набрал 14,9% от общей массы тела. То есть на весах он показал заветные 84 кг, а через сутки на бой вышел при весе почти 97 кг.

Поэтому главное, что Пауло делает в октагоне – в силовой манере выносит всех.

• Коста очень мощный и фактурный. Он много времени уделяет железу, поэтому вряд ли в среднем дивизионе есть хоть кто-то, кто сильнее Пауло;

• У Косты нокаутирующий удар. Ему достаточно просто один раз попасть;

• Коста агрессивный. Он всегда действует с позиции силы, а прессинг – главное, из-за чего он всех вырубает.

И, да, Адесанья и Коста ненавидят друг друга

Противостоянию двух таких непохожих боййов добавляет красок личное. Пауло Коста раскачивал чемпионский бой ровно год, акцентируя внимание на том, что Адесанья – просто выскочка. А Исраэль на каждый выпад претендента отвечает изысканными панчами. На эти перепалки можно смотреть вечно.

Вот примерная хронология общения Пауло и Исраэля с прошлой осени:

• Коста: «Запомни, тощий клоун, сегодня я болею за твою победу, чтобы быть твоим следующим соперником. После этого в моем рекорде появится запись о первом убийстве».

• Адесанья: «Он продает следующий бой. Но в то же время он – сучка. И я собираюсь сделать его моей сучкой».

• Коста: «Адесанья боится. Он сам это знает. Он старается выглядеть хорошо, но все такие хрупкие и худые, как он, всегда боялись драться с такими мощными парнями, как я. Африканская киска. Этот тощий большой рот».

• Адесанья: «Он собирается быть парнем, который будет прессинговать с самого начала. Но он сразу же почувствует меня. Так, как никто другой в UFC еще не чувствовал. Когда он пытается выглядеть как злобный Драго, то на самом деле выглядит как мудак. И тут приходит худой мальчик, который надерет его задницу. Он заплатит за все дерьмо, которое сказал перед боем».

• Коста: «Даже после того, как я нокаутирую его, то не пожму ему руку. Верю, что вырублю его во втором раунде, потому что в первом он будет много бегать. Я могу давить все 25 минут боя, в моих руках много сил. Мне нужен просто один удар, чтобы все закончить. Просто хотел бы сказать Исраэлю: не сдавайся. Давай сразимся».

• Адесанья: «План на бой: спросить Косту, сколько будет 2+2, дать ему подумать, а потом ударить по лицу. Руками и ногами буду избивать его до тех пор, пока он не упадет».

А теперь просто представьте, что в ночь на 27 сентября этих ребят оставят один на один в клетке, а потом кто-то выйдет из нее с первым в карьере проигрышем.

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor / Stringer, Joe Scarnici / Stringer, Quinn Rooney, Darrian Traynor / Stringer, Mike Stobe / Stringer; instagram.com/borrachinhamma