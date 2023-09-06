20 комментариев

Они ворвались в лигу.

С каждым годом в КХЛ появляется все больше интересных молодых хоккеистов, которые быстро прогрессируют и становятся заметными в масштабах лиги. Многие из них уже стали стабильными игроками основы, а некоторые – даже лидерами своих команд.

Sports.ru собрал всех хоккеистов до 23 лет, от которых мы ждем очень яркого сезона.

Александр Никишин, 21 год, защитник СКА

Еще в «Спартаке» показывал зрелую игру, а переход в СКА дал ему сильный толчок. В лиге давно не было наших защитников такого уровня, и, пожалуй, сейчас Александр – главная молодая звезда КХЛ. В октябре ему исполнится 22, а он уже рекордсмен по очкам среди русских дефов за одну регулярку (55 очков).

Арсений Грицюк, 22 года, нападающий СКА

Прогресс Арсения получился стремительным: после отъезда Чинахова из «Авангарда» быстро воспользовался своим шансом – в сезоне-2021/22 стал лучшим новичком КХЛ и сгонял на Олимпиаду, где запомнился буллитом в полуфинале со шведами. В прошлом чемпионате Грицюк набрал 40 очков, хотя прежде средняя результативность была выше.

Сейчас форвард в СКА, где будет одним из лидеров новой команды Ротенберга. Если, конечно, не станет постоянной частью ротации.

Илья Сафонов, 22 года, нападающий «Ак Барса»

Еще один игрок, чья карьера идет только вверх. При Квартальнове Илья чаще выполнял роль чекера, лишь изредка получая шанс в топ-6. Все изменилось в прошлом сезоне, когда Олег Знарок, а затем и Зинэтула Билялетдинов доверялись молодому нападающему. Сафонов стал одним из лидеров «Ак Барса», забивает важные голы, играет с ассистентской нашивкой и центрит Александра Радулова, попутно делая кучу черновой работы на льду.

Марат Хуснутдинов, 21 год, нападающий СКА

В истории КХЛ было не так много игроков, которые выбивали 40+ очков в 20-летнем возрасте. В истории с Хуснутдиновым есть смысл делать поправку на количество сыгранных матчей, но даже 0,65 очка в среднем за игру – солидно. Уважение вызывает и то, что русский центр показывает такую результативность в СКА, где на каждую позицию в топ-6 по несколько претендентов.

Никита Гребенкин, 20 лет, нападающий «Металлурга»

Гребенкин – один из главных бенефициаров легальной аренды в КХЛ. В октябре 2022-го «Магнитка» отдала Никиту на время в «Амур», где он шикарно себя проявил – был признан лучшим новичком сезона. Летом форвард вернулся обратно на Урал, и сейчас у него должно быть немало шансов проявить себя – уже доказал, что может быть успешен на уровне КХЛ, а новый тренер «Металлурга» Андрей Разин любит работать с молодыми и раскрывать их сильные стороны.

Максим Федотов, 21 год, защитник СКА

Летом СКА забрал братьев Федотовых из «Торпедо» – и самим хоккеистам это вряд ли пойдет на руку. В Нижнем Максим был одним из ведущих защитников и стабильно играл в большинстве, набрав в итоге 9+17 в регулярке. Будут ли у него те же самые опции в Питере и такая же статистика – вопрос открытый.

В первых матчах сезона ему не особо доверяли: 4:24 на льду против с «Динамо» и 12:27 – с «Ладой». Вообще то, что у нас в лиге растут интересные праворукие дефы – хороший знак. Вот только не хочется их так глупо губить.

Ярослав Лихачев, 22 года, нападающий «Локомотива»

Лихачев долго созревал и полноценно раскрылся только в Хабаровске, куда отправился в аренду по ходу прошлого сезона. Там он выбил 15+12 и был одним из кандидатов на приз лучшему новичку. Теперь же пытается стать более системным игроком под руководством Игоря Никитина в родном «Локомотиве».

Богдан Конюшков, 20 лет, защитник «Торпедо»

Принято считать, что в Нижний Новгород Богдан попал после контрольного матча с «Дизелем» прошлым летом, но это не так. Скауты «Торпедо» долго вели Конюшкова, перед сезоном-2022/23 он все-таки оказался в команде – и дальше все было как в сказке: стабильные 20+ минут на льду в КХЛ, 25 (2+23) очков, выбор на драфте «Монреалем» и новый трехлетний контракт с Нижним.

Матвей Мичков, 18 лет, нападающий СКА

Подборку было бы сложно представить без Матвея. Он должен был цепляться за СКА еще год назад, но получил травму на предсезонке – и все места в составе был уже заняты. Ситуацию спасла аренда в «Сочи», где он стал лидером и набрал 9+11, показав, что готов ко взрослому хоккею.

Вот только в Питере снова сумасшедшая конкуренция, и Мичков пока не попадает в основу – в первых двух играх он участия не принимал. Снова нужна аренда?

Семен Чистяков, 22 года, защитник «Авангарда»

У Семена в прошлом сезоне был очень резкий взлет: если при Хартли он выходил в третьей паре или был заявлен седьмым, то в прошлом сезоне получил чуть больше времени (15:18) – и стал самым результативным защитником «Авангарда». Здорово помогал в большинстве и проявил свои диспетчерские навыки. Интересно, что будет, когда он залечит травму и начнет получать по 18-20 минут?

Степан Никулин, 22 года, нападающий «Локомотива»

Парадокс: Никулин не получал много шансов в основе, пока был в возрасте «лимитчика», но как только из него вышел – забрал свой шанс в «Локомотиве» без всяких аренд. Он сыграл солидно не только в регулярке (14+19 в 61 игре), но и в плей-офф (2+4 в 12 матчах). По среднему игровому времени в прошлом сезоне он был только 12-м (!) среди форвардов команды, но третьим по голам и четвертым по очкам. И это в системе у Игоря Никитина, где молодому проявить себя немного сложнее, чем во многих других клубах.

Данила Юров, 19 лет, нападающий «Металлурга»

Данила не получал много шансов при Илье Воробьеве: со средним айстаймом в 8 минут много очков не заработаешь, хотя форвард смог наскрести 6+6. У него хорошее игровое мышление, он технически оснащен и хочется верить, что при Разине его прогресс будет более быстрым. Тем более что тренер уже дает ему играть 13-15 минут.

Прохор Полтапов, 20 лет, нападающий ЦСКА

Одна из главных звездочек прошлого финала Кубка Гагарина. В серии с «Ак Барсом» Полтапов получал 11-12 минут на льду, но это время было кошмаром для казанских защитников. У него есть легко узнаваемый стиль: быстрые проходы в чужую зону и обыгрыши 1-в-1.

Прохору всего 20, у него все впереди и в перспективе он почти наверняка окажется в НХЛ (если не останется тренироваться летом в России, как Федотов). Но ближайшие два года у него точно контракт с ЦСКА – успейте насладиться его игрой.

Никита Евсеев, 19 лет, защитник «Ак Барса»

Роль Никиты в Казани при Знарке и Билялетдинове – абсолютно разная. В первом случае он был просто лимитчиком, во втором – важным игроком обороны – и это в «Ак Барсе» в 18 лет! У него крепкий характер, неплохие навыки игры в атаке и есть бросок, который будет только совершенствоваться.

Сергей Иванов, 19 лет, вратарь СКА

Несколько лет назад Иванов оказался в Питере (из школы «Магнитки»), прошел через все команды системы. и сейчас воспринимается даже не третьим, а вторым вратарем армейцев. Может спокойно дорасти и до первого: Николаев пока не в лучшей форме, а швед Маттссон сам по себе не самый топовый кипер. Ну и шатаут Сергея в недавней игре с «Ладой» – хорошее тому доказательство.

А кого из молодых игроков до 23 лет вы не обнаружили в этой подборке? Парней из «Торпедо», Гуслистова из «Северстали» или вратаря Колосова из минского «Динамо»? Делитесь своими вариантами в комментариях.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Сергей Гунеев, Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Даничев; ak-bars.ru/Вадим Китаев; ska.ru; fhr.ru; hctorpedo.ru; metallurg.ru