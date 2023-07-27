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330 млн у Ковальчука, 180 – у Мозякина, 95 – у легионеров «Авангарда»: как менялась зарплата лучших игроков в КХЛ

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С 2014-го до 2023-го – строго вниз.

Олды помнят, что первые рейтинги зарплат выкатывал именно Sports.ru. 10 с лишним лет назад мир был устроен иначе: никаких тебе телеграм-каналов с инсайдами, цифры добывались из разных источников – агенты, игроки, тренеры, руководители на условиях анонимности делились информацией о зарплатах.

Сейчас же у некоторых инсайдеров появился доступ к центральному информационному бюро КХЛ. Напрямую туда журналисты зайти не могут, но через третьих лиц – например, агентов и менеджеров – это реально.

В последние годы «Спорт-экспресс» публиковал рейтинги, по которым были ясны топ-100 и даже топ-200 зарплат, а в это межсезонье коллеги и вовсе выкатили полный расклад по зарплатам во всех клубах КХЛ – такой русский аналог CapFriedly, хоть и с более ограниченным функционалом.

Теперь, когда все есть в одном месте, в рейтингах нет смысла. Поэтому мы пошли другим путем и собрали данные по самым высокооплачиваемым игрокам в каждом из 11 последних сезонов – по первым четырем годам с момента создания КХЛ цифры найти нереально.

Рекордные доходы Ковальчука вряд ли кто-то повторит в КХЛ – во всяком случае, в будущем, которое мы можем себе сейчас представить. Даже если бы в КХЛ вернулся Овечкин. 330 млн рублей еще можно как-то вписать под потолок (останется еще 570 млн, которых хватает большинству команд лиги на весь состав). А вот 10 млн долларов – это примерно весь доступный зарплатный бюджет сегодня.

В первые годы зарплаты публиковались в долларах. Курс был стабильный, и сравнение с НХЛ было еще актуальным и так более наглядным.

В 2013-м первые два места занимали Ковальчук и Радулов, и платили им очень много даже по меркам НХЛ. Хотя и зарплаты остальных игроков из топ-5 того рейтинга в нынешних условиях сложно представить.

После 2014-го курс рубля резко спикировал. В пересчете на доллары сумма зарплаты того же Ковальчука была меньшей, но в рублях он продолжал получать очень солидные деньги..

Интересно, что Илья даже в 34 года подписал новый однолетний контракт с Питером, чтобы сыграть на Олимпиаде и потом попробовать вернуться в НХЛ, на сумасшедшие деньги – более 250 млн. Помните легендарную справку с места работы, которую давали Илье в СКА? Она тогда была хитом интернета.

Как видите, в том необычайно звездном составе СКА было сразу четыре игрока в топ-4 рейтинга – Ковальчук, Дацюк, Войнов и Коскинен суммарно получали больше 14,5 млн долларов. Это больше нынешнего потолка, даже если бы курс был 65 рублей.

После Ковальчука топ занял Сергей Мозякин – лучший бомбардир в истории КХЛ и лучший снайпер чемпионатов России получал 180 млн до вычета налогов, и это были сумасшедшие деньги. Но сопоставимые деньги платили целому ряду ведущих игроков лиги. Немногим меньше контракт был, например, у игравшего за ту же команду, но куда менее эффективно, Николая Кулемина. 

Причем Мозякин в то время в свои 37-38 такой контракт уже не очень тянул, заслужил предыдущими сезонами.

Мозякин оставался на вершине рейтинга и на следующий сезон. Вы только представьте, сколько «Магнитка» тратила во времена Геннадия Величкина: 180 млн – Мозякину, 165 годом ранее Кулемину, 125 – вернувшемуся из «Баффало» Антипину.

А если вы вернетесь к общей таблице, то по ней не так легко понять, когда именно начал работать жесткий потолок зарплат. Если что, это не 2019-й, когда было падение максимальной зарплаты с 257 до 180 млн – тогда в лиге просто не осталось игроков, на которых нужно столько тратить. Даже 180 млн Мозякину смотрелись чем-то из ряда вон – как раз в сезоне 2018/19 он набирал меньше очка за игру, а за шесть игр плей-офф у него было 0+3 и «минус 6».

Вообще забавно, что в этих двух сезонах из самых высокооплачиваемых только двое набирали в среднем больше очка за игру: дважды это делал Шипачев и один раз – Доус.

Потолок заработал чуть позже, и показательна тут было другое. Если в 2019-м более 100 млн в год получали сразу 12 игроков, то в 2020-м такой был всего один – Вадим Шипачев, в 2021-м ровно 100 было у Даррена Дица, а в последние два сезона вообще никому столько не платили (возможно, это изменит новый контракт Владимира Ткачева с «Авангардом»).

Для наглядности покажем топ-5 в сезоне-2020/21, который был первым с жестким потолком в 900 млн рублей. Выглядит так, что менеджеры по большей части стали платить не за давние заслуги, а за уровень прямо сейчас (ну и контракты там в основном на 1-2 года). Тут смотрим не только на суммы, но и на фамилии – никто, кроме Шипачева, не входил в топ-5 в прошлые годы.

Годом позже максимальная планка упала на 20 млн, а на вершине рейтинга внезапно оказался защитник. Это был первый и последний подобный случай.

Зарплаты некоторых игроков все равно выглядели не совсем адекватными, однако потолок в этом смысле здорово навел порядок.

В прошлом сезоне самый большой контракт упал до 90 млн. Это 10% от потолка, что в принципе и должно быть плюс-минус нормой, учитывая, что Макдэвидов (в смысле превосходства над остальными) в КХЛ сейчас нет. По соотношению зарплаты с результативностью в топ-5 вопросы могут быть только к Найту.

Шалунов забил 29 голов, у Ткачева, Радулова и Яшкина в среднем 0,92-0,93 очка за игру, и здесь канадец выпадает из общей картины. Да, у него большой процент выигранных вбрасываний, но по результативности он провел свой худший сезон в КХЛ (15+19).

Любопытно, что зарплата Найта на следующий сезон даже немного выросла, и сейчас он вместе с партнером по звену Ридом Буше возглавляет рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Также нужно учитывать, что этот топ еще может измениться. Если Владимир Ткачев останется в «Авангарде», то его контракт почти наверняка будет выше 80 млн (а, скорее всего, ворвется на первое место списка). Плюс еще с Найтом какая-то непонятная движуха – то ли уедет, то ли не уедет.

Есть и важная ремарка в контексте зарплат последних лет. Чуть выше мы не зря уточняли про «чистый оклад». Давайте будем честны – в КХЛ потолок зарплат устроен совсем не так, как в НХЛ. Бонусная часть контрактов игроков учитывается не полностью – в лиге говорят, что движутся на пути к тому, что рано или поздно индивидуальные бонусы будут входить в сумму потолка, однако прямо сейчас этого нет.

При этом лига в курсе, что клубы активно пользовались одной хитрой лазейкой. В КХЛ действительно можно прописать бонусы за один гол или за 5-10 очков, хотя этот игрок стабильно набирает 30-40 за сезон – это один из элементов того, как потолок пока еще можно обойти. И такие случаи далеко не единичны – это вполне легальный способ уместить платежку в 900 млн.

Есть и другой пример. Он более спортивный с точки зрения достижений конкретного игрока, но все равно ломает саму идею потолка и выравнивания возможностей клубов. В сезоне-2022/23 у Александра Радулова был оклад в размере 80 млн рублей и бонусная часть. Журналисты раскопали информацию, что его бонус предусмотрен за попадание в топ-3 лучших бомбардиров лиги, и вознаграждение за это даже больше базовой зарплаты – 90 млн!

Что интересно – исходя из недавного интервью Алексея Морозова, на которое мы ссылались чуть выше, подобные бонусы и дальше не будут учитываться под потолком зарплат. В конце регулярки мы следили за эпопеей, когда Радулов в последней игре получил сверху к окладу почти сотню. Кстати, с учетом всех бонусов за весь сезон он мог заработать около 200 млн – об этом писал «Чемпионат» еще до официального сообщения о заключении контрактов.

О бонусах других игроков информации нет, но с очень большой долей вероятности благодаря дополнительным выплатам именно Радулов был самым высокооплачиваемым игроком в прошлом сезоне. А представьте, что еще наверняка была премия за выход в финал Кубка Гагарина.

Впрочем, и у Ковальчука в свое время почти наверняка тоже было больше заявленных 330 млн – СКА тогда взял два Кубка Гагарина, и только на командных премиях Илья мог докрутить свой суммарный доход до 370-380 млн. Плюс личные бонусы за статистические показатели – и это уже какие-то космические деньги.

Правда, тому же Радулову даже до 330 млн добраться почти нереально – сейчас столько точно никто не заплатит.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Александр Вильф, Павел Бедняков, Максим Богодвид

2 комментария

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Александр Филиппов
Верной дорогой идут. Понятно что налоги и так идут на бесплатные котлеты в кремлевской столовой, но тем не менее. В футболе бы ещё так. Тем вообще платить не за что...
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Бомбардир Ковтун
Россия до 2014 это золотое время: рынок сильный, у народа есть деньги. Машины и квартиры еще не стоят полцарства. Шенген дают на 3-5 лет. Без Крыма и войны жили лет через 5-10 смогли бы достичь уровня европейских стран по доходам.
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