Тарасов отразил 24 из 25 бросков «Детройта». Вратарь «Флориды» выиграл 12 из 32 матчей в сезоне НХЛ

Даниил Тарасов выиграл 12 матчей в сезоне НХЛ.

«Флорида » обыграла «Детройт » (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Пантерс» Даниил Тарасов пропустил одну шайбу и отразил 24 из 25 бросков соперника.

27-летний вратарь одержал 12-ю победу в сезоне НХЛ .

Для «Флориды» это был заключительный матч в текущем сезоне, команда не попала в плей-офф.

Тарасов провел 32 игры в этом чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 3,15 шайбы и отражая 89,5% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке .