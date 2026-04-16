Тарасов отразил 24 из 25 бросков «Детройта». Вратарь «Флориды» выиграл 12 из 32 матчей в сезоне НХЛ
Даниил Тарасов выиграл 12 матчей в сезоне НХЛ.
«Флорида» обыграла «Детройт» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Пантерс» Даниил Тарасов пропустил одну шайбу и отразил 24 из 25 бросков соперника.
27-летний вратарь одержал 12-ю победу в сезоне НХЛ.
Для «Флориды» это был заключительный матч в текущем сезоне, команда не попала в плей-офф.
Тарасов провел 32 игры в этом чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 3,15 шайбы и отражая 89,5% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
