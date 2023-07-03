В основе – аж 11 новичков.

Межсезонье КХЛ-2023 кажется довольно тихим, но если присмотреться, то никакой скуки на рынке нет. Один из самых активных клубов на трансферах – питерский СКА, где в очередной раз меняют игроков на ключевых позициях.

Уже по ходу финала Запада было понятно, что надвигаются перемены: тогда в запас присел Никита Гусев, потом к нему присоединился Дамир Жафяров, последнюю игру серии и всего сезона пропускал Игорь Ожиганов. Первые двое покинули клуб, защитник, по слухам, тоже близок к этому.

Интересно, что после той проигранной серии Роман Ротенберг говорил о закрытии чемпионского окна ЦСКА – а у Питера якобы оно только открывается. Костяк москвичей действительно не молодеет, но и не настолько стар, чтобы вычеркивать команду из претендентов на Кубок Гагарина. СКА вообще стоило бы поучиться у соперника: да, лидерам ЦСКА по 28-30 лет, но здесь есть то, чего нет в Питере – стабильности.

В СКА почти полностью пересобрали топ-6

Почти каждый год клуб кардинально меняет состав – лето-2023 не стало исключением. Если блок защитников остается прежним (пока) – в нем лишь точечные дополнения, а во вратарской линии обновлений нет, то в нападении очень много изменений (прям очень-очень). Касаются они не только нижних звеньев: Питер отказался от своего капитана, лучшего снайпера и лучшего бомбардира регулярки Дмитрия Яшкина, плюс ушли Жафяров и Гусев. И это если говорить только о лидерах.

После 10 голов в 6 матчах финала конференции было понятно, что к новому сезону СКА будет первым делом усиливать атаку. Клуб провернул несколько мощных подписаний – особо выделяются 5-летний контракт Толчинского и переход Грицюка из «Авангарда», за которого пришлось выложить немаленькую компенсацию. Плюс контракт Кадейкина – в карьере он не набирал больше 40 очков за сезон, но это один из сильнейших русских центров, которые были доступны на рынке. СКА уверенно выиграл борьбу за него.

При этом все движения на трансферном рынке лишают СКА главного – костяка. Вы без проблем назовете лидеров ЦСКА или «Ак Барса», которые на ведущих ролях в командах как минимум год или больше. Кто составляет костяк в команде Ротенберга – сказать сложно, в последние годы он регулярно меняется.

Одно время в клубе активно давали контракты на 4 года своим игрокам, но далеко не каждый отработал его полностью: их либо обменивали, либо вообще расторгали. Поэтому и к пятилетнему контракту Толчинского можно относиться со скепсисом. Не исключено, что Сергей станет любимчиком Ротенберга и проведет в Питере потрясающие пять сезонов, но опыт прошлых лет показывает, что это не так уж и легко. Хотя сам по себе переход, безусловно, топовый.

Но не все трансферные решения СКА выглядят так. Например, не до конца понятно, зачем подписали Павла Дедунова после того, как клуб продлил контракт с Никитой Комаровым. Игроки имеют одинаковую и достаточно специфическую роль, и вряд ли Питеру необходимы оба – Дедунов выглядит предпочтительнее, и по большому счету необходимости оставлять Комарова не было.

Из «Витязя» забрали Ивана Зинченко и Степана Старкова – наверняка шансы в топ-6 и возможность там задержаться получит только Степан, который мощно провел предыдущую регулярку (17+22 в 67 играх). Но зачем команде Зинченко, который в среднем играл по 10 с половиной минут, забил 6 голов в 48 матчах при полезности «минус 9»? Неужели в системе СКА не было игроков такого плана?

Питер выиграл борьбу за Алистрова (у «Магнитки») и за защитника Сапего (у «Авангарда»), забрав обоих игроков у Минска через обмены. Алистров был третьим бомбардиром «Динамо», у него 29 (12+17) очков, но его сложно представить в нынешнем топ-6 армейцев. И проблема в том, что за пределами топ-6 и спецбригад (а попробуй, еще пробейся туда) эффективность игроков типа Старкова или Алистрова будет на порядок ниже – мы опять возвращаемся к тому, что СКА подходит к сезону с жутким дисбалансом в составе.

У СКА очень много игроков и есть новые фарм-клубы

Если мы откроем официальный сайт СКА, то увидим, что в составе прямо сейчас 4 вратаря, 14 защитников и 28 нападающих. Вы просто представьте себе, что в команде 7 пар защитников и 9 троек нападения!

Несколько игроков не имеют действующих контрактов, но СКА все равно учитывает их в своем ростере – как минимум, владеет правами на них и наверняка хочет сохранить их либо в своей системе, либо в одном из дружественных клубов.

Кстати, об этом. Понятно, что к сезону список игроков заметно сократится, и главный вопрос: куда денут этих игроков? Питер по ходу прошлого сезона забрал из «Сочи» Алтыбармакяна и Попугаева, этим летом Зинченко и Старкова – из «Витязя» и Алистрова с Сапего – из Минска. По регламенту сейчас ни один из них не может вернуться в свой прежний клуб – это правило введено как один из элементов противодействия «скрытой аренде» и как один из принципов работы легальной аренды.

Если разобраться, в Питере на места в двух первых тройках могут претендовать 10-12 хоккеистов – часть из них не получит должного айстайма, и никакой пользы ни игроку, ни команде от этого точно не будет. Пока СКА вредит сам себе – будет много недовольных своим положением игроков, которые могли бы играть на лидирующих позициях в других клубах.

Но, кажется, выход есть. СКА обрастает новыми слишком дружескими отношениями с некоторыми командами. Уже сейчас много говорят о близкой связи с «Ладой», спортивный директор которой – Рафик Якубов, работавший в армейской системе последние пару лет. Главный тренер тольяттинцев – Олег Браташ, тренировавший олимпийскую (которая, по сути, вторая) сборную при Ротенберге.

В связи с этим даже пошли слухи, что «Сочи» перестанет быть явным фармом питерского старшего брата (даже Алексей Морозов наконец признал, что постоянные обмены между этими клубами – ненормально). Но под конец прошлой недели СКА забрал из молодежки «Сочи» одного из лучших вратарей прошлого сезона МХЛ Артемия Плешкова и самого результативного защитника «Капитана» Ивана Выдренкова. Взамен были отданы права на Максима Муранова (брата форварда «Динамо» Ивана Муранова), который играет в WHL и не факт, что хочет возвращаться, и нападающего Федора Аврамова – ему 17 лет и он забил 1 гол в 24 играх в МХЛ. Не похоже на равнозначную сделку.

С «Витязем» и прежде были не самые рыночные обмены, но и этим летом за Старкова и Зинченко подмосковная команда получила только Кирсанова и Цицюру. Кирсанов – защитник, а Цицюру и близко нельзя сравнить со Старковым.

Более теплые отношения начались и с минским «Динамо». За Сапего и Алистрова там получили Александра Волкова и денежную компенсацию, потом в Минск переехал защитник Арсений Бринкман, а 20-летний деф Никита Смирнов был отдан белорусам в аренду. Наверняка это еще не все – говорят, что в «Динамо» возможно появление Романа Рукавишникова и кого-то из многочисленной оравы нападающих. Мы бы поставили на Эмиля Галимова, который работал с Квартальновым в «Ак Барсе» и провел под его руководством приличный сезон.

СКА сильно превышает потолок: пока это не проблема, но нужна серьезная чистка

Питер в любом случае сократит свой состав – это вынуждает сделать не только здравый смысл, но и потолок зарплат. Сейчас ведомость СКА, по данным «Спорт-Экспресса», составляет 1,309 млрд рублей, но к моменту заявки на сезон (обычно это происходит в августе) им нужно будет вписаться в 900 млн.

Без учета контрактов игроков до 22 лет, которые не идут под потолок, Питер превышает допустимый предел аж на 367 млн. Соответственно, СКА расстанется с некоторыми хоккеистами, и кандидатов на выход – в достатке. По нашим прикидкам, высокая вероятность ухода следующих игроков:

• вратаря Владислава Подъяпольского – зачем нужно было подписывать с ним контракт до 2025-го в декабре?

• защитников Игоря Ожиганова и Романа Рукавишникова – слухи об их возможном уходе были еще весной;

• нападающих Артема Швеца-Рогового и Николая Прохоркина – первый вообще не играл весь год из-за травмы, второй провел только три матча в регулярке и еще семь в плей-офф;

• форвардов Эмиля Галимова и Данилу Моисеева – у обоих приличных контракты, которые они и близко не отрабатывают; и Андрея Алтыбармакяна – вообще непонятно, для чего он понадобился СКА по ходу прошлого сезона.

Суммарная зарплата перечисленных игроков – 280 млн. Соответственно, даже если СКА куда-то скинет контракт каждого из них – все равно нужно будет продолжать чистить платежку.

Самое интересное в этой ситуации, что даже с нынешним роем игроков питерцы вообще не выглядят стопроцентным претендентом на Кубок Гагарина.

В обороне есть главная звезда – Александр Никишин, но в случае ухода Ожиганова все будет не так радужно. Есть достаточно габаритные дефы вроде Педана, Фальковского, Пашнина – в остальном же блок защитников не выглядит сильной стороной СКА. Скорее всего, Питеру есть смысл оставить Игоряь, но тогда нужно будет искать новый клуб кому-то другому.

Есть талантливая атака, но хотелось бы понять, что от нее останется после масштабной чистки. Плюс что важно – нельзя сказать, что в нападении СКА стал сильнее. Толчинский, Грицюк, Лайпсик – достаточно мастеровитые и творческие парни, которые могут решить исход игры. Но ровно те же функции и задачи были у Яшкина, Гусева и Жафярова. Стало лучше? Не факт. Есть большие сомнения, что кто-то из троицы новичков забьет 40 голов (как Яшкин) или будет набирать по 1,32 очка за игру (как Гусев).

По поводу вратарской линии вообще вопросы. Пары Николаев – Подъяпольский хватило только для выхода в финал Запада. Очевидно, что СКА нужен опытный первый номер, но таких вариантов на горизонте пока нет, как и места под потолком – от слова совсем.

При нынешних раскладах в составе – даже с учетом перекрестного плей-офф-2024 – все может опять закончиться для СКА в полуфинале Кубка Гагарина. И в случае неудачи опять менять половину команды? Если да, так так чемпионское окно никогда не откроется.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко, Александр Гальперин, Григорий Соколов, Алексей Даничев; VK/hcsochi, ska