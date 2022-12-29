На одном коньке
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Будущий первый номер драфта – просто зверь: 7 (!!!) очков за игру на МЧМ против немцев

Джошуа Руа
Дилан Гюнтер
Коннор Бедард Коннор Бедард
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Шейн Райт Шейн Райт
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Хоккей Хоккей

Коннор Бедард во всей красе.

Возможно, вы могли упустить, но в Канаде стартовал когда-то безоговорочно лучший хоккейный турнир на планете – молодежный чемпионат мира. Для хозяев он наверняка таковым остается и сейчас, но для нас, увы, нет. Сборная России по-прежнему в спортивной изоляции – интерес к МЧМ-2023 по понятным причинам стремится к нулю.

Тем не менее, на турнире происходят вполне интересные вещи, и уже есть несколько сенсаций. Например, финны проиграли швейцарцам в овертайме, словаки убрали американцев, и сделали это очень уверенно – 6:3, а канадцы неожиданно оступились в игре с чехами – 2:5.

Поэтому на вторую игру «кленовые» выходили с совсем другим настроем и сполна отыгрались на немцах, которые получили аж 11 шайб. У Канады выжигал Коннор Бедард, который просто порвал соперника и поучаствовал в 7 из 11 голов: 3 забил сам, а еще 4 помог забить партнерам. Причем Бедард набил кучу очков не вторыми передачами, а именно первыми.

• 7-я минута: голевой пас на Дилана Гюнтера, хотя Коннор мог решать эпизод и сам. Тем не менее, выдал конфетку на пустые;

• 18-я минута: Бедард убежал «1 в 0», сделав спинораму в средней зоне. Шедевр!

• 22-я минута: просто потом пересмотрите на видео – тут никакой гениальности нет. Исключительно воля случая и недопонимание между вратарем и защитником немецкой сборной.

• 34-я минута: это уже хет-трик! Так положить из правого круга в дальний угол – это надо уметь. Точнейший бросок.

• 37-я минута: снова ассист на Гюнтера. Причем немецкий вратарь как будто бы ждал броска от Коннора, но нет, тот перехитрил всех и выдал в левый круг. Не в сторону, не в конек – четко под бросок.

• 40-я минута: вам одну копию или две? Давайте две! Гол-близнец, пас-близнец, действующие лица те же. Зачем придумывать что-то новое, если можно использовать то, что уже работает?

• 51-я минута: пожалуй, только в этом голе участие Бедарда было символическим – там все сделал Джошуа Руа.

У таких огненных выступлений всегда есть две стороны медали. С одной – тут и соперник позволял все, что угодно, но с другой – делал это почему-то только Бедард, другие игроки были не настолько результативны. На фоне будущего некствана куда скромнее выглядит несостоявшийся первый номер последнего драфта. Тот самый Шейн Райт, который ушел только четвертым, набрал 2 (1+1) очка.

7 очков в одном матче – это повторение рекорда канадской сборной.

Турнирные расклады после второго тура следующие: чехи и шведы выиграли оба стартовых матча, обеспечили себе выход в плей-офф и теперь только борются за лучшую позицию. Канадцам предстоит сыграть принципиальный матч с Швецией и развлечься с Австрией, которая уже имеет разницу шайб 0:20.

Куда более запутанная ситуация в группе В, где у швейцарцев и финнов по 4 очка, а у словаков и американцев – по три. Даже латышей списывать рано – у них пока одно очко, но еще возможны сенсации.

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Фото: globallookpress.com/Darren Calabrese; Gettyimages.ru/Andy Devlin

12 комментариев

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Ko Vi
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Ответ ovcov8
Шведы их еле 1:0 выиграли-)
так я про игру с канадцами, видимо решили не цепляться и поберечь силы
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Ренат1988
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это всё благодаря тому, что у папы бедарда есть доступ в раздевалку команды
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Сергей Орлов
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Где-то заплакали конспиролог Федотов, папа Мичкова и, собственно, Мичков.
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ovcov8
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Ответ rjrjy
Так съела, что он целых 11 бросков в створ нанёс и единственный канадский гол в равных составах забил (как раз после грубой ошибки Свозила)?
Суханек хорош у чехов
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ovcov8
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Из всех рекордсменов один Андрейчук был на слуху на взрослом уровне. Не показательная статистика
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Gord Lane
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Ответ rjrjy
Так съела, что он целых 11 бросков в створ нанёс и единственный канадский гол в равных составах забил (как раз после грубой ошибки Свозила)?
Игру то посмотрите. То что Бедард бросал ради того что бы бросить, это его проблема. Кулич убежал один в один именно после такого броска.
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ovcov8
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Ответ Ko Vi
немцы совсем плюшевые - ни игры, ни борьбы
Шведы их еле 1:0 выиграли-)
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rjrjy
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Ответ Gord Lane
Пара Чешских защитников Свозил - Шпачек съела будущего первого номера драфта, без приправ и гарнира, бедный Бедард не знал куда прятаться
Так съела, что он целых 11 бросков в створ нанёс и единственный канадский гол в равных составах забил (как раз после грубой ошибки Свозила)?
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sociologvladimir
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Хорошо бы уехал в Чикаго, Филадельфию или Анахайм, а не Аризону или Коламбус
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Gord Lane
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Пара Чешских защитников Свозил - Шпачек съела будущего первого номера драфта, без приправ и гарнира, бедный Бедард не знал куда прятаться
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Jean-Paul
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И парню еще нет 18, хотелось бы, конечно, чтобы он и дальше только рос, а не стух, как многие. Если все получится, он и МакДи может переплюнуть..
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Ko Vi
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немцы совсем плюшевые - ни игры, ни борьбы
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