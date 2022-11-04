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Посещаемость в КХЛ растет за счет новой арены «Авангарда». А ЦСКА все портит – в Москве не идут даже на армейское дерби

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Цифры пока далеки от доковидных.

Одной из главных проблем КХЛ-2022/23 по-прежнему остается посещаемость матчей. Интерес к хоккею, спорту и в целом к индустрии развлечений падает по понятным причинам, которые мы уже обсуждали. По ссылке – много интересных табличек и цифр, и есть смысл освежить их в памяти.

По итогам сентября средняя посещаемость во всей лиге – 4661 зритель. Сейчас эта цифра выросла ровно на 300 болельщиков – в среднем в КХЛ на каждый матч собирается почти по 5 тысяч человек. Возможно, это не так уж плохо в текущих обстоятельствах, но если сравнивать с сезонами до пандемии, то разрыв существенный: в регулярке-2019/20 на трибунах в среднем присутствовали 6492 зрителя.

Разница в полторы тысячи!

На небольшое улучшение ситуации в октябре повлияли два ключевых фактора. Первый и самый главный – на поверхности: «Авангард» заехал на новую арену. У омичей большой интерес как к ледовому дворцу, так и к команде после четырех лет отсутствия, поэтому «ястребы» собирают полный стадион едва ли не каждый матч.

Омский клуб вообще лидирует в лиге по средней посещаемости и по итогам регулярки вполне может стать первым – на СКА приходит много болельщиков, но не всегда арена заполняется на 100%, а Минск периодически радует цифрами в 14 и 15 тысяч, однако это бывает лишь на отдельных играх.

Вторая причина – в увеличении числа принципиальных матчей. В сентябре в календаре было не так много подобных игр, но в октябре ситуация другая. Например, «Ак Барс» по три раза встречался с «Автомобилистом» и «Магниткой», дважды сыграл с «Салаватом Юлаевым» – что в Казани, что в некоторых других городах эти встречи привлекали дополнительный интерес. «Сибирь» дважды играла с «Авангардом», а «Трактор» – с «Магниткой».

Хотя этот фактор работал не везде: на игре ЦСКА против СКА было 4227 зрителей – очень мало для такой вывески. Похожая история в Магнитогорске – там только на «уральское дерби» с «Трактором» впервые в сезоне заполнили арену на 50%, на остальных матчах меньше людей.

Плюс уже по ходу регулярки стали появляться какие-то локальные противостояния и дополнительные интриги, которые способствовали росту зрительского интереса. В общей сложности 14 клубов показали положительную динамику в октябре – и это хороший результат.

А чтобы понять влияние «Авангарда» на общую картину, приведем одну цифру: без учета игр омичей средняя посещаемость в октябре была бы выше лишь на 212 зрителей.

Еще в сентябре Алексей Морозов отвечал на вопрос о низкой посещаемости. «Мы получили от клубов коммерческие стратегии и видим их понимание как завлечь болельщиков на трибуны. С оптимизмом смотрим вперед. Уже есть города лидеры – Санкт-Петербург, Минск, а также Нижний Новгород и Новосибирск, где уже собирается более 90% арены. Надеемся, что в конце сезона вернемся к постпандемийным показателям», – рассказывал президент КХЛ.

Для того, чтобы в феврале иметь те же цифры, нужен хороший рывок от клубов, у которых есть большие арены и низкая заполняемость. Именно они могут глобально улучшить общую картину. Конечно, в первую очередь статистику по лиге тянет вниз «Куньлунь» – без учета их посещаемости средняя цифра в КХЛ была бы еще на 232 человека больше. Но если китайская команда в Мытищах – само по себе экзотическое явление, то к другим клубам и их офисам есть большие вопросы.

Какие претензии к «Куньлуню», если три московских клуба заполняют арены менее, чем на 40%? Судя по всему, «Динамо» страдает от странных решений прежнего шефа, но интересно понять причины провала ЦСКА в октябре (хотя команда начала побеждать). У «Спартака» же перманентно ужасная посещаемость, и заполненная на четверть арена на каждой домашке – это печально.

Московские клубы могут найти оправдание из серии «В столице вагон развлечений, которым хоккей уступает», но на те же ЦСКА и «Спартак» до пандемии ходили очень неплохо – красно-белые и вовсе были в тройке по посещаемости.

А вот чем можно объяснить грустные цифры в Магнитогорске? Есть мнение, что у местных жителей изменилось отношение к «Металлургу» после прошлого сезона: якобы тогда клуб не смог нормально организовать продажу билетов на финальную серию Кубка Гагарина – из-за этого большое количество постоянных болельщиков не смогли посмотреть решающие игры с трибун.

«Барысу» и «Сочи» тоже стоит обратить внимание на цифры заполняемости. Только вот для южан наступает непростой период туристического межсезонья, да и результаты не способствуют привлечению зрителей. Астанчане же и в лучшие годы забивали арену под завязку только на отдельных играх, а в регулярке огромный стадион зачастую полупустой.

Поэтому главная надежда лиги – как раз в Москве и области. ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и те же «Куньлунь» с «Витязем» не заполняют арены и наполовину. Если эти клубы решат проблемы с посещаемостью, то и общая цифра по лиге возрастет.

Выйти же на доковидные показатели к концу регулярки практически нереально. Для этого в оставшихся играх чемпионата нужно собирать в среднем на каждом матче более 6,5 тысяч зрителей – у некоторых клубов и арен таких нет. Вот и получается, что на каждый СКА с «Авангардом» есть свои «Куньлунь» и «Спартак».

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Фото: hawk.ru; VK/hcmetallurg

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