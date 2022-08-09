На одном коньке
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Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе

Sochi Hockey Open Sochi Hockey Open
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
молодежная сборная России молодежная сборная России
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею Сборная США по хоккею
сборная России U25
Хоккей Хоккей

И прикинули, как бы выглядели подобные сборные у Канады и США.

Во вторник, 9 августа, завершится Sochi Hockey Open – один из самых ярких турниров лета, на котором мы впервые увидели в деле сборную России до 25 лет. Эта команда была создана за несколько дней до турнира, в декабре она также должна сыграть на Кубке Первого канала. Собственно, на этом все – в планах этой команды только два турнира в этом году. А в 2023-м сборной U25 обещают турне по стране.

«Планируется, что сборная U25 поедет путешествовать по России после сезона КХЛ, когда закончится плей-офф, – рассказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг. – У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планировали посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск и другие регионы. Пока нет четкого графика. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Все обсуждается».

Но нужна ли сборная в городах КХЛ в том виде, в каком она есть сейчас? В нынешней команде 13 игроков из системы СКА – половина от общей заявки на турнир в Сочи. ФХР, публикуя новость о создании сборной, заявила, что это команда молодых звезд. На турнире сейчас играет, например, Алексей Ожгихин – ему 24 года и у него 0 матчей в КХЛ. Есть Матвей Мичков, Данила Юров и еще несколько парней, выбранных на последнем драфте НХЛ. Но звезд в команде все-таки не так много.

Мы посмотрели, кто из игроков 1998 года рождения и младше мог бы войти в эту сборную и составили два варианта состава: один – с игроками, включая тех, кто в Северной Америке, а второй – только с хоккеистами из КХЛ. В первом случае собраны лучшие из лучших в возрасте до 25 лет, и такую сборную действительно хотелось бы увидеть на каком-нибудь официальном турнире.

Команда, составленная чисто из игроков КХЛ, ожидаемо выглядит скромнее, но и на нее болельщик в Туле, Красноярске и других городах, куда сборная обычно не доезжает, с интересом пошел бы. Звенья можно крутить как угодно, но и к имеющимся игрокам что в этом варианте, что в предыдущем можно добавить еще как минимум пятерку интересных ребят.

После такого интересно представить, как выглядели бы составы у североамериканских сборных.

Представим, что в мире появился какой-то турнир, на который надо заявлять молодых звезд в возрасте до 25 лет. Канадцы могли бы поехать на какой-нибудь чемпионат мира и легко его выиграть.

Американцы бы традиционно покопались в NCAA, чтобы собрать свою сборную молодых звезд до 25 лет. Мы же собрали исключительно энхээлоовский вариант – и такую команду было бы сложно обыграть любому сопернику.

Сборная России U25 в нынешнем виде вообще больше похожа на молодежку с несколькими игроками постарше. Но и здесь перекос в сторону игроков системы СКА просто сумасшедший. В идее создания такой команды изначально мало смысла – проще было собрать состав, который мог бы поехать на МЧМ, не будь российский хоккей забанен на мировой арене, и показать его на турнире в Сочи. А по факту появилась очередная сборная, которая укомплектована по непонятным принципам и критериям.

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