Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе

И прикинули, как бы выглядели подобные сборные у Канады и США.

Во вторник, 9 августа, завершится Sochi Hockey Open – один из самых ярких турниров лета, на котором мы впервые увидели в деле сборную России до 25 лет. Эта команда была создана за несколько дней до турнира, в декабре она также должна сыграть на Кубке Первого канала. Собственно, на этом все – в планах этой команды только два турнира в этом году. А в 2023-м сборной U25 обещают турне по стране.

«Планируется, что сборная U25 поедет путешествовать по России после сезона КХЛ, когда закончится плей-офф, – рассказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг. – У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планировали посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск и другие регионы. Пока нет четкого графика. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Все обсуждается».

Но нужна ли сборная в городах КХЛ в том виде, в каком она есть сейчас? В нынешней команде 13 игроков из системы СКА – половина от общей заявки на турнир в Сочи. ФХР, публикуя новость о создании сборной, заявила, что это команда молодых звезд. На турнире сейчас играет, например, Алексей Ожгихин – ему 24 года и у него 0 матчей в КХЛ. Есть Матвей Мичков, Данила Юров и еще несколько парней, выбранных на последнем драфте НХЛ. Но звезд в команде все-таки не так много.

Мы посмотрели, кто из игроков 1998 года рождения и младше мог бы войти в эту сборную и составили два варианта состава: один – с игроками, включая тех, кто в Северной Америке, а второй – только с хоккеистами из КХЛ. В первом случае собраны лучшие из лучших в возрасте до 25 лет, и такую сборную действительно хотелось бы увидеть на каком-нибудь официальном турнире.

Команда, составленная чисто из игроков КХЛ, ожидаемо выглядит скромнее, но и на нее болельщик в Туле, Красноярске и других городах, куда сборная обычно не доезжает, с интересом пошел бы. Звенья можно крутить как угодно, но и к имеющимся игрокам что в этом варианте, что в предыдущем можно добавить еще как минимум пятерку интересных ребят.

После такого интересно представить, как выглядели бы составы у североамериканских сборных.

Представим, что в мире появился какой-то турнир, на который надо заявлять молодых звезд в возрасте до 25 лет. Канадцы могли бы поехать на какой-нибудь чемпионат мира и легко его выиграть.

Американцы бы традиционно покопались в NCAA, чтобы собрать свою сборную молодых звезд до 25 лет. Мы же собрали исключительно энхээлоовский вариант – и такую команду было бы сложно обыграть любому сопернику.

Сборная России U25 в нынешнем виде вообще больше похожа на молодежку с несколькими игроками постарше. Но и здесь перекос в сторону игроков системы СКА просто сумасшедший. В идее создания такой команды изначально мало смысла – проще было собрать состав, который мог бы поехать на МЧМ, не будь российский хоккей забанен на мировой арене, и показать его на турнире в Сочи. А по факту появилась очередная сборная, которая укомплектована по непонятным принципам и критериям.