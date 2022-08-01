Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

Красно-белые системно собирают молодежь.

На выходных в КХЛ состоялся один из самых громких обменов лета. 20-летний защитник Александр Никишин, серебряный призер Олимпиады-2022, перешел из «Спартака» в СКА. Московский клуб получил за него целую группу талантливой молодежи: защитника Никиту Седова (2001 года рождения), нападающих Никиту Чибрикова (2003), Федора Свечкова (2003), Максима Кровякова (2002) и Павла Кукштеля (1998). В довесок к ним – права на четырех парней, выступающих в Северной Америке: Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

То, что Никишин рано или поздно окажется в СКА, было очевидно. Его давно рассматривали в различные сборные, которыми руководил нынешний главный тренер, вице-президент и генеральный директор СКА Роман Ротенберг. Еще одним фактором, намекающим на скорый переезд защитника в армейский клуб, стало его участие в июньском турнире по хоккею 3х3 в команде Санкт-Петербурга, которую собирал как раз Ротенберг. Агент Никишина, Юрий Николаев, подтверждает, что все решалось именно в тот период. «Что касается переговоров, то они шли порядка двух месяцев», – сказал он «Чемпионату».

Никишин – один из главных российских талантов, что сейчас играют в КХЛ. И точно один из наших лучших молодых защитников. «Спартак» обменял его в Питер с контрактом до 2024 года. По регламенту армейцы вправе предложить ему новые условия – в том числе и соглашение на более долгий срок. Пойдет ли на это Александр, сказать сложно, но такую вероятность точно исключать нельзя. И если это произойдет, то СКА может хитро распределить зарплату игрока по годам. В ближайшем сезоне оклад Никишина не учитывается под потолком, поэтому сейчас ему могут дать больше, а в последующие годы – уже меньше.

Бросается в глаза, что за одного Никишина «Спартак» получил права на девятерых игроков, но нельзя сказать, что хоть кто-то из них – потеря для СКА. Другой момент, что за большинство из них когда-то выплачены компенсации – и глобально армейцы потратили кучу денег. Но в теории клуб мог отдать еще пару-тройку игроков – и основа не стала бы слабее. Если только у «СКА-Невы» – но и для этой команды все равно много игроков внутри системы.

Итак, Питер получил топ-защитника в прекрасном возрасте, который может и должен играть много. В прошлом сезоне он был третьим по игровому времени и лидером «Спартака» по силовым приемам (81) и блокированным броскам (69). Забил восемь голов и стал лучшим снайпером среди российских защитников вместе с Иваном Мищенко, который по ходу чемпионата сменил «Сочи» на СКА.

Самое интересное, что у москвичей и без того много интересных молодых в системе. Менеджмент красно-белых в последние пару лет очень активно работает в этом направлении. Есть опыт взаимодействия с «Крыльями Советов» – именно там нашелся Никишин, туда с прицелом под «Спартак» в свое время переманили Матвея Петрова, который сейчас играет за океаном. Транзитом через Сетунь приехал и хорошо проявивший себя в МХЛ защитник Даниил Орлов, за которого летом боролись многие клубы КХЛ.

Но и без помощи «Крыльев» селекционная служба неплохо привлекает молодых талантов. Прошлым летом из «Лады» в Москву приехали защитники Дмитрий Костенко и Егор Савиков. В Пензе нашли Вадима Фаттахова, который сейчас находится на сборах с первой командой. Есть воспитанник «Динамо» Дмитрий Злодеев, перешедший по ходу прошлого сезона. Можно перечислить еще примерно 7-8 фамилий игроков 2001-2003 годов рождения, которые в новом сезоне будут в спартаковском фарм-клубе в ВХЛ – «Химике» – и в перспективе могут дорасти до основы.

«У нас в этом сезоне немного переформатируется воскресенский «Химик». Мы планируем, что это будет одна из самых молодых команд в лиге, поэтому нам нужны игроки, которые в перспективе смогут попасть в КХЛ. Мы планируем давать им больше времени, и тренер в «Химике» получил такую задачу», – рассказывал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Это похоже на более-менее осмысленную стратегию развития клуба (только без громких заявлений про 13 воспитанников к сезону-2022/23). Мы пока только не знаем о глобальной цели «Спартака». Растить молодых и продавать их, как Дроздова в Уфу или сейчас Никишина? Или это ставка на развитие молодежи сейчас, чтобы через несколько лет получить костяк на годы вперед? В этом плане интересно еще послушать Беляева.

В целом же по этому обмену видны два принципиально разных подхода. В период, когда глава СКА руководил сборными (и когда они играли на чемпионатах мира), в Питере собирали топовую молодежь со всей страны. Просто посмотрим, кого армейцы забрали в последние 3-4 года:

Сейчас понятно, что клуб отходит от этой стратегии – видно, что молодым места в составе почти нет. В основе из лимитчиков в лучшем случае будет кто-то из пары защитников Кирилл Кирсанов – Арсений Коромыслов, Марат Хуснутдинов и наш некстван Матвей Мичков. На сборе в Новогорске есть еще несколько интересных парней, но, в целом, понятно, что к первой игре сезона в составе их много не будет.

Нынешняя работа СКА на рынке говорит о том, что в Петербурге хотят увидеть Кубок Гагарина. Логично, что развитие молодежи с этим плохо сочетается. Плюс, возможно, Роман Ротенберг таким образом признает, что ему интереснее работать с готовыми игроками, чем скупать пачками юниоров и потом их долго и кропотливо подводить к основе.

Менеджмент «Спартака» выжал из этой сделки больше, чем мы привыкли видеть в обменах с участием СКА, где Питер будто бы всегда действует с позиции силы. Тем более, москвичей долго относили в разряд неофициальных фарм-клубов СКА, но это дело прошлое. На что намекает и еще одна деталь: ТАСС утверждает, что «Спартак» также выбил денежную компенсацию в размере 50 млн рублей. При таком обмене это очень приличная добавка.

Сделка, в целом, получилась полезной для обоих клубов, и вообще нет никаких причин говорить, что кто-то в ней проиграл. Да, может, в моменте выглядит странно, что «Спартак» отдал защитника из топ-4 за молодых игроков, ни один из которых пока не готов приносить пользу в КХЛ. Но очевидно, что это очень талантливая молодежь, у которой в разы больше шансов заиграть в КХЛ в «Спартаке», чем в СКА.

Права на Марченко, Морозова и Мальцева – это тоже актив, игроки для топ-6. Пока все они имеют контракты в Северной Америке и не собираются назад. Но это хорошие активы. Клуб может либо пригласить кого-то из них по ходу сезона, если что-то не пойдет за океаном, или подписать их в будущем, или обменять права дальше и заработать или получить еще каких-то игроков.

Что касается Рубцова, то в НХЛ он не получил квалификационное предложение от «Флориды» и стал неограниченно свободным агентом. Телеграм-канал «Хоккейная правда» утверждает, что игрок вернется в Россию, и он как раз не сильно хотел играть в системе СКА. «Спартак» – подходящий вариант для игрока, которому нужна перезагрузка. Если Борис Миронов реанимирует его карьеру – это будет еще одна победа москвичей в этом трейде, но пока он в лучшем случае игрок для нижних звеньев.

Остальная пятерка, участвовавшая в обмене, уже отправилась со «Спартаком» на тренировочный сбор. У Седова и Кукштеля контракты еще на два года, пока они выглядят наиболее готовыми к КХЛ. Седов – потенциально может занять позицию 6-7 защитника, Кукштель – центра четвертого звена.

У Кровякова, Свечкова и Чибрикова контракты еще на один год. Не исключено, что двое последних уедут в НХЛ следующим летом, обоих высоко выбрали на драфте.

Кровяков, пожалуй, пересидел в МХЛ. Ему уже 20, он праворукий форвард с хорошими габаритами (191 см, 82 кг), который толком не получал шансов в ВХЛ (всего шесть матчей за два года). Почти весь прошлый сезон он провел за молодежку СКА, стал обладателем Кубка Харламова и MVP плей-офф. У него было больше очка за игру и в регулярке, и в плей-офф. Пора делать следующий шаг в карьере, и, скорее всего, он после предсезонки с основой отправится в «Химик», где спокойно может занять место в топ-6.

Свечков и Чибриков – звезды сборной России по 2003 году, они играли в командах U17, U18 и успели съездить на МЧМ-2022, который потом отменили из-за ковида. За обоих игроков СКА в свое время очень активно боролся. Чибриков переехал в Питер вместе с Даниилом Лазутиным и правами на Павла Минтюкова (мы о нем рассказывали во время последнего драфта) в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. За Свечкова развернулась настоящая бойня: Федор мог оказаться в «Ак Барсе», был одной ногой в «Тракторе», но в итоге СКА выкупил его у «Лады», и теперь спустя год отдает в «Спартак».

Свечков на драфте-2021 был единственным игроком из России, которого выбрали в первом раунде – он ушел под 19-м номером в «Нэшвилл». В свой первый сезон с мужиками в ВХЛ он набрал 15 (5+10) очков в «Ладе» – неплохо для 17-летнего центра, который играл в среднем почти 13 минут за матч. Потом был ЮЧМ с 10 очками в 7 играх, после чего и случился переход в СКА.

В Питере Федор дебютировал в КХЛ, но в основе СКА играл на фланге. Четыре игры, выходил в среднем на 10 минут, без очков. Зато в «вышке» чувствовал себя уверенно – набирал очко за игру, чаще выходил в центре, улучшил игру на вбрасываниях, хотя иногда его и ставили на фланг. В конце сезона, когда «СКА-Нева» вылетела в полуфинале ВХЛ, молодых «спустили» в МХЛ – и уже там Свечков внес вклад в завоеванный Кубок Харламова.

Карьера Чибрикова развивалась немного иначе. Ему переход из «Динамо» в СКА сыграл на руку. Из-за эпидемии ковида в основе СКА Никита уже в сентябре 2020-го дебютировал в КХЛ и смог на какое-то время закрепиться в команде, заняв позицию лимитчика. Всего он провел 16 игр в сезоне-2020/21 и набрал первые очки – забил «Амуру» и отдал голевую в матче с «Сочи». На ЮЧМ был капитаном сборной, набрал 13 очков и по результативности уступил только монстрам – Коннору Бедарду (14), Шейну Райту (14) и Матвею Мичкову (16).

В целом пока Никита выглядит даже интереснее Свечкова, но на драфте его взяли чуть позже – «Виннипег» выбрал его во втором раунде под общим 50-м номером. В этом сезоне Чибриков прошел схожий с Федором путь – тоже немного сыграл в КХЛ, выбивал очко за игру в «вышке», только забивал больше (15 шайб против 9 у Свечкова) и на финише сезона взял Кубок Харламова.

«Спартаку» уже сейчас можно подводить этих игроков к основе. И если они поднимутся еще на одну ступеньку в своем развитии, а затем останутся в Москве еще на год-два, это будет на пользу всем – лиге, «Спартаку» и самим парням, которые смогут получать много игрового времени и развиваться дальше, чтобы уехать в НХЛ уже готовыми звездами.

Фото: vk.com/spartakhc; РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Гальперин; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press