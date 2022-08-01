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Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

переходы
Роман Беляев
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Максим Кровяков Максим Кровяков
Иван Морозов Иван Морозов
Герман Рубцов Герман Рубцов
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Михаил Мальцев Михаил Мальцев
Никита Седов Никита Седов
Павел Кукштель Павел Кукштель
Никита Чибриков Никита Чибриков
Федор Свечков Федор Свечков
Спартак Спартак
СКА СКА
Александр Никишин Александр Никишин
Хоккей Хоккей

Красно-белые системно собирают молодежь.

На выходных в КХЛ состоялся один из самых громких обменов лета. 20-летний защитник Александр Никишин, серебряный призер Олимпиады-2022, перешел из «Спартака» в СКА. Московский клуб получил за него целую группу талантливой молодежи: защитника Никиту Седова (2001 года рождения), нападающих Никиту Чибрикова (2003), Федора Свечкова (2003), Максима Кровякова (2002) и Павла Кукштеля (1998). В довесок к ним – права на четырех парней, выступающих в Северной Америке: Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

То, что Никишин рано или поздно окажется в СКА, было очевидно. Его давно рассматривали в различные сборные, которыми руководил нынешний главный тренер, вице-президент и генеральный директор СКА Роман Ротенберг. Еще одним фактором, намекающим на скорый переезд защитника в армейский клуб, стало его участие в июньском турнире по хоккею 3х3 в команде Санкт-Петербурга, которую собирал как раз Ротенберг. Агент Никишина, Юрий Николаев, подтверждает, что все решалось именно в тот период. «Что касается переговоров, то они шли порядка двух месяцев», – сказал он «Чемпионату».

Никишин – один из главных российских талантов, что сейчас играют в КХЛ. И точно один из наших лучших молодых защитников. «Спартак» обменял его в Питер с контрактом до 2024 года. По регламенту армейцы вправе предложить ему новые условия – в том числе и соглашение на более долгий срок. Пойдет ли на это Александр, сказать сложно, но такую вероятность точно исключать нельзя. И если это произойдет, то СКА может хитро распределить зарплату игрока по годам. В ближайшем сезоне оклад Никишина не учитывается под потолком, поэтому сейчас ему могут дать больше, а в последующие годы – уже меньше.

Бросается в глаза, что за одного Никишина «Спартак» получил права на девятерых игроков, но нельзя сказать, что хоть кто-то из них – потеря для СКА. Другой момент, что за большинство из них когда-то выплачены компенсации – и глобально армейцы потратили кучу денег. Но в теории клуб мог отдать еще пару-тройку игроков – и основа не стала бы слабее. Если только у «СКА-Невы» – но и для этой команды все равно много игроков внутри системы.

Итак, Питер получил топ-защитника в прекрасном возрасте, который может и должен играть много. В прошлом сезоне он был третьим по игровому времени и лидером «Спартака» по силовым приемам (81) и блокированным броскам (69). Забил восемь голов и стал лучшим снайпером среди российских защитников вместе с Иваном Мищенко, который по ходу чемпионата сменил «Сочи» на СКА. 

Самое интересное, что у москвичей и без того много интересных молодых в системе. Менеджмент красно-белых в последние пару лет очень активно работает в этом направлении. Есть опыт взаимодействия с «Крыльями Советов» – именно там нашелся Никишин, туда с прицелом под «Спартак» в свое время переманили Матвея Петрова, который сейчас играет за океаном. Транзитом через Сетунь приехал и хорошо проявивший себя в МХЛ защитник Даниил Орлов, за которого летом боролись многие клубы КХЛ.

Но и без помощи «Крыльев» селекционная служба неплохо привлекает молодых талантов. Прошлым летом из «Лады» в Москву приехали защитники Дмитрий Костенко и Егор Савиков. В Пензе нашли Вадима Фаттахова, который сейчас находится на сборах с первой командой. Есть воспитанник «Динамо» Дмитрий Злодеев, перешедший по ходу прошлого сезона. Можно перечислить еще примерно 7-8 фамилий игроков 2001-2003 годов рождения, которые в новом сезоне будут в спартаковском фарм-клубе в ВХЛ – «Химике» – и в перспективе могут дорасти до основы.

«У нас в этом сезоне немного переформатируется воскресенский «Химик». Мы планируем, что это будет одна из самых молодых команд в лиге, поэтому нам нужны игроки, которые в перспективе смогут попасть в КХЛ. Мы планируем давать им больше времени, и тренер в «Химике» получил такую задачу», – рассказывал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Это похоже на более-менее осмысленную стратегию развития клуба (только без громких заявлений про 13 воспитанников к сезону-2022/23). Мы пока только не знаем о глобальной цели «Спартака». Растить молодых и продавать их, как Дроздова в Уфу или сейчас Никишина? Или это ставка на развитие молодежи сейчас, чтобы через несколько лет получить костяк на годы вперед? В этом плане интересно еще послушать Беляева.

В целом же по этому обмену видны два принципиально разных подхода. В период, когда глава СКА руководил сборными (и когда они играли на чемпионатах мира), в Питере собирали топовую молодежь со всей страны. Просто посмотрим, кого армейцы забрали в последние 3-4 года:

Сейчас понятно, что клуб отходит от этой стратегии – видно, что молодым места в составе почти нет. В основе из лимитчиков в лучшем случае будет кто-то из пары защитников Кирилл Кирсанов – Арсений Коромыслов, Марат Хуснутдинов и наш некстван Матвей Мичков. На сборе в Новогорске есть еще несколько интересных парней, но, в целом, понятно, что к первой игре сезона в составе их много не будет.

Нынешняя работа СКА на рынке говорит о том, что в Петербурге хотят увидеть Кубок Гагарина. Логично, что развитие молодежи с этим плохо сочетается. Плюс, возможно, Роман Ротенберг таким образом признает, что ему интереснее работать с готовыми игроками, чем скупать пачками юниоров и потом их долго и кропотливо подводить к основе.

Менеджмент «Спартака» выжал из этой сделки больше, чем мы привыкли видеть в обменах с участием СКА, где Питер будто бы всегда действует с позиции силы. Тем более, москвичей долго относили в разряд неофициальных фарм-клубов СКА, но это дело прошлое. На что намекает и еще одна деталь: ТАСС утверждает, что «Спартак» также выбил денежную компенсацию в размере 50 млн рублей. При таком обмене это очень приличная добавка.

Сделка, в целом, получилась полезной для обоих клубов, и вообще нет никаких причин говорить, что кто-то в ней проиграл. Да, может, в моменте выглядит странно, что «Спартак» отдал защитника из топ-4 за молодых игроков, ни один из которых пока не готов приносить пользу в КХЛ. Но очевидно, что это очень талантливая молодежь, у которой в разы больше шансов заиграть в КХЛ в «Спартаке», чем в СКА.

Права на Марченко, Морозова и Мальцева – это тоже актив, игроки для топ-6. Пока все они имеют контракты в Северной Америке и не собираются назад. Но это хорошие активы. Клуб может либо пригласить кого-то из них по ходу сезона, если что-то не пойдет за океаном, или подписать их в будущем, или обменять права дальше и заработать или получить еще каких-то игроков.

Что касается Рубцова, то в НХЛ он не получил квалификационное предложение от «Флориды» и стал неограниченно свободным агентом. Телеграм-канал «Хоккейная правда» утверждает, что игрок вернется в Россию, и он как раз не сильно хотел играть в системе СКА. «Спартак» – подходящий вариант для игрока, которому нужна перезагрузка. Если Борис Миронов реанимирует его карьеру – это будет еще одна победа москвичей в этом трейде, но пока он в лучшем случае игрок для нижних звеньев.

Остальная пятерка, участвовавшая в обмене, уже отправилась со «Спартаком» на тренировочный сбор. У Седова и Кукштеля контракты еще на два года, пока они выглядят наиболее готовыми к КХЛ. Седов – потенциально может занять позицию 6-7 защитника, Кукштель – центра четвертого звена.

У Кровякова, Свечкова и Чибрикова контракты еще на один год. Не исключено, что двое последних уедут в НХЛ следующим летом, обоих высоко выбрали на драфте. 

Кровяков, пожалуй, пересидел в МХЛ. Ему уже 20, он праворукий форвард с хорошими габаритами (191 см, 82 кг), который толком не получал шансов в ВХЛ (всего шесть матчей за два года). Почти весь прошлый сезон он провел за молодежку СКА, стал обладателем Кубка Харламова и MVP плей-офф. У него было больше очка за игру и в регулярке, и в плей-офф. Пора делать следующий шаг в карьере, и, скорее всего, он после предсезонки с основой отправится в «Химик», где спокойно может занять место в топ-6.

Свечков и Чибриков – звезды сборной России по 2003 году, они играли в командах U17, U18 и успели съездить на МЧМ-2022, который потом отменили из-за ковида. За обоих игроков СКА в свое время очень активно боролся. Чибриков переехал в Питер вместе с Даниилом Лазутиным и правами на Павла Минтюкова (мы о нем рассказывали во время последнего драфта) в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. За Свечкова развернулась настоящая бойня: Федор мог оказаться в «Ак Барсе», был одной ногой в «Тракторе», но в итоге СКА выкупил его у «Лады», и теперь спустя год отдает в «Спартак».

Свечков на драфте-2021 был единственным игроком из России, которого выбрали в первом раунде – он ушел под 19-м номером в «Нэшвилл». В свой первый сезон с мужиками в ВХЛ он набрал 15 (5+10) очков в «Ладе» – неплохо для 17-летнего центра, который играл в среднем почти 13 минут за матч. Потом был ЮЧМ с 10 очками в 7 играх, после чего и случился переход в СКА.

В Питере Федор дебютировал в КХЛ, но в основе СКА играл на фланге. Четыре игры, выходил в среднем на 10 минут, без очков. Зато в «вышке» чувствовал себя уверенно – набирал очко за игру, чаще выходил в центре, улучшил игру на вбрасываниях, хотя иногда его и ставили на фланг. В конце сезона, когда «СКА-Нева» вылетела в полуфинале ВХЛ, молодых «спустили» в МХЛ – и уже там Свечков внес вклад в завоеванный Кубок Харламова.

Карьера Чибрикова развивалась немного иначе. Ему переход из «Динамо» в СКА сыграл на руку. Из-за эпидемии ковида в основе СКА Никита уже в сентябре 2020-го дебютировал в КХЛ и смог на какое-то время закрепиться в команде, заняв позицию лимитчика. Всего он провел 16 игр в сезоне-2020/21 и набрал первые очки – забил «Амуру» и отдал голевую в матче с «Сочи». На ЮЧМ был капитаном сборной, набрал 13 очков и по результативности уступил только монстрам – Коннору Бедарду (14), Шейну Райту (14) и Матвею Мичкову (16).

В целом пока Никита выглядит даже интереснее Свечкова, но на драфте его взяли чуть позже – «Виннипег» выбрал его во втором раунде под общим 50-м номером. В этом сезоне Чибриков прошел схожий с Федором путь – тоже немного сыграл в КХЛ, выбивал очко за игру в «вышке», только забивал больше (15 шайб против 9 у Свечкова) и на финише сезона взял Кубок Харламова.

«Спартаку» уже сейчас можно подводить этих игроков к основе. И если они поднимутся еще на одну ступеньку в своем развитии, а затем останутся в Москве еще на год-два, это будет на пользу всем – лиге, «Спартаку» и самим парням, которые смогут получать много игрового времени и развиваться дальше, чтобы уехать в НХЛ уже готовыми звездами.

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Фото: vk.com/spartakhc; РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Гальперин; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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