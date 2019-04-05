Еронко об «Авангарде»: «К сезону-2022/23 в основе должно быть 13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях»

Ассистент генменеджера «Авангарда» рассказал о целях своей работы в клубе.

– Очень интересно будет понаблюдать за вашей работой в реальном секторе хоккея. Как будет работать система в «Авангарде» и чем она будет отличаться от других клубов ?

– У нас есть план, согласно которому к сезону-2022/23 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников, игроков, прошедших систему подготовки . Это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях.

В КХЛ нет ни одной системы, которая продуцировала бы качественные кадры в большом количестве. Даже если мы берем , то, как правило, все эти люди, переходящие из в КХЛ, находятся на вторых ролях, не решают исходы матчей.

Мне поставлена задача, чтобы у нас молодые хоккеисты планомерно росли, проходя через систему Академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ, и на каждом этапе прибавляли в мастерстве, что-то улучшали в себе, мотивировали сами себя и выходили на новый уровень в команде КХЛ, радуя наших болельщиков. Это очень сложная и амбициозная программа, но ее осуществление вполне возможно.

– Программа не просто амбициозная, она, очевидно, долгосрочная. Сколько лет понадобится ребенку, пришедшему в академию, чтобы попасть в команду МХЛ? Десять лет?

– Конечно, даже больше десяти лет. Суть в том, что в академии уже есть приличные кадры, у нас отличный 2003 год, часть ребят из которого уже играет в МХЛ. У нас очень крутой 2004 год, команда является одним из претендентов на победу в первенстве России. Также классный 2005 год. Это все люди, которые в течение пяти лет или даже раньше могут появиться на уровне КХЛ. Не говоря уже о тех, кто сейчас играет в МХЛ, а это парни 2001 и 2002 годов рождения.

Все эти хоккеисты могут оказаться в составе к сезону-2022/23, тем более что они молоды и будут стоить дешево, их зарплаты не будут учитываться под потолком зарплат, так как они моложе 21 года. Плюс в том, что это свои кадры, которые прошли все ступени системы, они по определению лояльны к системе, потому что она позволила им выйти на высокий уровень. Лояльность внутри клуба – очень важный аспект.

Неслучайно, многие клубы НХЛ стараются на драфте выбирать тех, кто имеет отношение к штату, городу, провинции, где располагается команда. Мы тоже к этому стремимся, – сказал Еронко.