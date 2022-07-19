«Авангард» первый месяц будет играть на выезде: 12 матчей и около 17 тысяч км в воздухе. Новая арена чуть-чуть не готова

Сдается в срок, но не совсем.

КХЛ опубликовала календарь нового сезона. Главная фишка – увеличение количества матчей в регулярном чемпионате до 68 и всего лишь одна пауза на игры сборных, которая будет в декабре. В числе прочего сильно выделяется расписание «Авангарда»: первый месяц сезона команда проведет на выезде и впервые сыграет в Омске только 1 октября.

Стройка новой арены на 12 тысяч зрителей уже на финишной прямой. Как и анонсировалось, она будет готова в срок – к началу сезона-2022/23. По последним данным, ее сдадут в эксплуатацию ровно 1 сентября. Но есть ряд обязательных процедур, без которых не обойтись – нужно проверить все датчики и системы, провести какие-то тестовые мероприятия и убедиться, что все работает исправно, а болельщикам, командам, обслуживающему персоналу клуба и арены там безопасно находиться.

Еще до публикации календаря омский клуб комментировал слухи о том, что первые матчи сезона «ястребы» проведут на выезде и комментировал всю ситуацию. «Озвученный ранее срок 1 сентября – это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию арены, а не первого домашнего матча. После ввода в эксплуатацию на объекте необходимо провести ряд обязательных процедур – тестовые мероприятия, проверка корректной работы всех систем и так далее. Пожелания по календарю были составлены исходя из этого», – рассказывали в пресс-службе.

Сейчас на арене вовсю идет работа, потому что из-за сложившейся обстановки были сдвинуты сроки заливки первого льда. Службы арены были готовы залить площадку уже в июне, но борта застряли на таможне. А без них, естественно, никуда. Причем главный босс омичей Александр Крылов говорил, что лед рассчитывают залить до середины июля. В итоге борта доставили, лед заливается, работы в чаше идут – все идет по плану.

Лиге и клубу (наверняка он влиял на календарь) стоит выразить респект за матч открытия арены. Сибирское дерби между Омском и Новосибирском, может и поостыло, пока «Авангард» на время строительства арены перебрался в Балашиху, остается топовым региональным противостоянием. Конечно, не «Вегас», с которым когда-то вели переговоры, но понятно, что иностранную команду сейчас привезти нереально. А теперь представьте, если «Сибирь» этот первый матч на новой арене выиграет. Принципиальное противостояние сразу заиграет новыми красками.

Но пока посмотрим на календарь на старте сезона. Понятно, что с 12 выездных матчей в КХЛ еще никто не начинал, здесь реально особый случай. В НХЛ недавно был похожий случай с «Айлендерс», которые в прошлом сезоне из-за переезда на новую арену провели 13 выездных игр в начале чемпионата, быстро посыпались и в итоге не вышли в плей-офф. Но очевидно, что, учитывая уровень состава и конкуренции в КХЛ, «Авангарду» подобное не грозит.

Но будет нелегко. Новый тренер – Дмитрий Рябыкин, который главным еще не работал. Перестройка игры после легендарного Боба Хартли. Да еще целый месяц перелетов. По нашим подсчетам, омичи за первый месяц чемпионата преодолеют около 17 тысяч километров. А может быть, и больше. Допустим, матч в Санкт-Петербурге у «Авангарда» будет 7 сентября, а следующий – только 11-го в Екатеринбурге. Возможно, «ястребы» на несколько дней вернутся в Омск и уже оттуда полетят на Урал.

На этот отрезок попадает еще и игра с «Сочи». Не секрет, что на юге России действуют ограничения на полеты, соответственно, на пути что в Сочи, что обратно все вынуждены делать крюк и лететь дольше обычного. Еще в числе этих 12 игр будет бэк-ту-бэк с «Барысом» 15 и 16 сентября. Будут и игры с серьезными соперниками вроде СКА, «Трактора», «Автомобилиста» и «Динамо». Так что в начале сезона действительно будет трудно, и в какой-то момент команда может поплыть. Но глобально какое-то ключевое влияние на общий результат этот месяц вряд ли окажет. Более того, затем Омску будет даже проще: в октябре команда сыграет 8 из 11 матчей дома, в декабре – 7 из 9, в феврале – 8 из 12.

Так что если уж и говорить о возможных проблемах «Авангарда», то календарь – вообще не первая из них. Пока куда больше вопросов вызывает, например, вратарская бригада, но это уже другая история.

Кстати, составители расписания как будто специально подарили журналистам заголовок – «Авангард» возвращается в Балашиху». Вроде бы так и есть, но только на один матч. Дело в том, что в межсезонье в Балашиху из Подольска переехал «Витязь». И очень похоже, что календарь не случайно отправил «Авангард» на первую игру сезона именно в Балашиху.

Пресс-служба клуба отработала эту историю красиво. Сначала днем 17 июля вышло видео , которое обрывалось на самом интересном месте. А через несколько часов, когда клубы объявили о том, с кем проведут свои первые матчи в сезоне, все стало понятно. И уже тогда «ястребы» опубликовали полную версию ролика.

Фото: hawk.ru; VK/gdrivearena