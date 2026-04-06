Демидов без очков впервые за 6 матчей: 1 бросок за 16:32 против «Нью-Джерси»

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не набрал очков в матче с «Нью-Джерси» (0:3).

5-матчевая результативная серия (2+4) россиянина прервалась.

В 77 играх текущего сезона на его счету 60 (17+43) баллов.

Сегодня за 16:32 (5:52 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 2».