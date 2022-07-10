Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях

Сложно даже представить.

Кажется, все идет к тому, что Евгений Малкин впервые сменит клуб в НХЛ. Переговоры по новому контракту идут тяжело, стороны далеки от соглашения. Малкин явно огорчен тем, что клуб не идет ему навстречу. Он настолько обижен на «Питтсбург», что даже отписался от клубного аккаунта в инстаграме.

Нет сомнений, что Евгений – важный игрок в истории «Пингвинс». С ним клуб трижды брал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), и казалось, что старая банда в лице Сидни Кросби, Криса Летанга и Малкина готова сделать еще один рывок и побороться за четвертый трофей. У Кросби контракт еще на три года, Летанг несколько дней назад подписал новый на шесть лет. Не без сложностей, но он получил свои 6 млн долларов в год.

В контексте переговоров Малкина информация была разной. Появлялась та же цифра, но на меньший срок – два сезона. И это предложение он отверг, восприняв его как неуважение. Еще раньше писали, что стороны близки к соглашению по сроку, но никак не по сумме. В любом случае, понять «Питтсбург» можно. Любой контракт, подписанный с игроком старше 35 лет, несет в себе серьезные риски. По коллективному соглашению, если такой хоккеист при действующем контракте завершает карьеру из-за травмы, то вся его зарплата учитывается под потолком до конца соглашения. Правда, продлить Летанга на шесть лет это не помешало. Но готовы ли «пингвины» дать долгосрочный контракт Малкину, учитывая его историю травм? Пока похоже на то, что не готовы.

31 июля Евгению исполнится 36 лет, его здоровье далеко не идеально, а игра ухудшается из года в год. Если в атаке скиллы Евгения еще позволяют решать в каких-то моментах на уровне НХЛ, то в обороне он, скорее, вредит – в сумме за последние четыре сезона у него катастрофический показатель полезности, «минус 32». Джош Йохе из The Athletic отмечает и ухудшение скоростных качеств нападающего: «Как Малкин на такой скорости может помочь выиграть еще один кубок? Думаете, сейчас он не будет отставать от «Эвеланш»? А через год? А в 2025 году?» – размышлял он.

Про атаку важно уточнить следующее: Малкин в последнем сезоне в среднем выбивал очко за игру. Но в современной НХЛ, где все делается для увеличения результативности, такой показатель имеют еще 43 игрока, в том числе три защитника (в расчет брали тех, кто сыграл минимум 10 матчей). Еще год назад подобные цифры показали 23 хоккеиста. Действительно ли Малкин так хорош и, главное, будет ли он хорош в ближайшие годы?

Статистика – вещь упрямая. Помимо ужасного минуса, у Малкина есть еще одна большая проблема. За последние 10 лет он из-за травм пропустил 193 игры – это две полных регулярки и еще где-то треть.

За что в таком случае будет платить «Питтсбург»? Да, мы помним, что Евгений еще может быть полезен в атаке. Но как часто он будет играть? Из всех лидеров «Пингвинс» Малкин пропускал больше всех из-за травм. Какое-то время таким же хрустальным был Летанг, но он от этих проблем избавился и за последние пять сезонов пропустил только в 33 матча. Что говорить, если три лидера «Вашингтона» Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем и Джон Карлссон суммарно пропустили за пять лет меньше, чем один Малкин?

В то же время, если Малкин играл, ему доверяли. В этом сезоне он в среднем проводил на льду больше 18 минут, из них около четырех – в большинстве. То есть тренеры рассчитывают на него как на одного из лидеров. Главный тренер Майк Салливан, отвечая на вопрос о продлении Малкина и Летанга, это подтвердил: «Эти парни по-прежнему могут играть на элитном уровне, и что касается меня – лучшего костяка у меня никогда не было».

По сообщениям в прессе могло показаться, что на каком-то этапе в переговорах есть положительная динамика. Малкин и сам говорил, что понимает – это бизнес, но надеется завершить карьеру в «Питтсбурге». Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл пытается совершить какой-то обмен и расчистить платежку, чтобы подписать новый контракт с россиянином. «Это похоже на сбор пазла, – комментировал недавно переговоры Хекстолл. – Пока вы не установите еще одну деталь, очень трудно найти направление. Надеюсь, мы сможем завершить его, подписав Малкина».

Увы, все быстро изменилось. По информации The Athletic, Малкин написал партнерам Брайану Расту и Летангу, что клуб не считает его хорошим игроком. Судя по всему, он болезненно переживает отсутствие прогресса в переговорах – до такой степени, что к нему в гости заезжал Сидни Кросби с целью поддержать товарища и поинтересоваться его состоянием. Супруга Марка-Андре Флери пишет в комментариях жене Малкина, мол, может к нам в «Миннесоту»? Та отвечает: «Почему нет?». Да что вообще происходит? Правда, надо сказать, что с «Уайлд» Евгений вряд ли подпишется, потому что там большие проблемы с потолком.

На самом деле, один из ключевых моментов в истории продления контракта с Малкиным – плей-офф 2021 года. Евгений понимал, что ему нужна операция на порванных связках колена, но вопреки советам близких согласился играть в Кубке Стэнли, считая, что у «пингвинов» есть возможность побороться за трофей. «Питтсбург» бесславно отлетел в первом раунде от «Айлендерс» (2-4 в серии), у Малкина было 5 (1+4) очков в четырех матчах. Медицинское обследование только подтвердило необходимость хирургического вмешательства, что означало пропуск первых месяцев сезона. Тогда Марио Лемье, на тот момент еще совладелец «Пингвинс», поддержал Евгения, пообещав, что клуб о нем позаботится.

Но в ноябре «Питтсбург» был выкуплен Fenway Sports Group, и власть Лемье, а с ней и данные ранее обещания, умножились на ноль. Очевидно, что новые владельцы хотят побыстрее выиграть кубок. И в этом уравнении с желанием взять трофей и подписать живую легенду клуба на приемлемых для всех условиях пока слишком много неизвестных. Легендарный Марио действительно считал, что Малкин должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Так считал и сам Малкин, но ситуация клонится к другому сценарию.

Причем очень сложно предугадать, куда он может уйти. Объективно, идеальное решение для и «Питтсбурга», и для Малкина – продлить контракт. У «Пингвинс» в системе мало кто может прямо сейчас занять место второго центра и играть в первой бригаде большинства. У клубов-претендентов на кубок свободных денег на Малкина нет. А те, у кого есть деньги, сейчас в процессе перестройки, и это не надо ни самому Евгению, ни этим клубам.

Условные «Детройт», «Сиэтл», «Коламбус», «Аризона» или даже меняющий вектор развития «Чикаго» в теории могли бы дать Малкину то, что он хочет. Но зачем ему идти туда, где в ближайшее время он будет в лучшем случае бороться за попадание в плей-офф без каких-либо осязаемых шансов на кубок? Теоретически мог появиться на горизонте «Вашингтон», но по заявлениям генменеджера Маклеллана «Кэпс» собираются заменить травмированного Бэкстрема внутренними резервами.

Поэтому пока оптимальным вариантом для обеих сторон видится поиск компромисса. Однако уже нельзя исключать, что к открытию рынка свободных агентов Малкин подойдет без контракта. И тогда в этой истории начнется самое интересное.

Фото: East News/Christian Petersen; globallookpress.com/Jeanine Leech/Icon Sportswire