8 комментариев

Илья Васильев все объяснит.

Иван Обляков идет на лучший сезон в карьере: поражает универсализмом, побил личный рекорд по «гол+пас» (5+4, в РПЛ-2018/19 было 3+6), забивает или ассистирует в РПЛ пять матчей подряд.

Как работа Владимира Федотова помогает Облякову прогрессировать?

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Федотов – последователь Лобановского. Он ценит универсальных игроков и часто находит новые позиции

«Лобановский говорил: если футболист противится смене амплуа и не выполняет установку тренера – с таким игроком надо расставаться. Универсализм – ключ к выходу в стартовом составе. Это говорит о возможностях играть, быть востребованным на разных участках поля», – декларировал Федотов после назначения в ЦСКА.

Он подыскивал игрокам новые позиции: Алексей Сутормин в «Оренбурге» неожиданно стал латералем, Сергей Терехов в «Оренбурге» и «Сочи» был левым центральным в тройке, крайним защитником в четверке и латералем, Артур Юсупов ярко трансформировался из центрального полузащитника в инсайда.

В ЦСКА Федотов тоже успешно меняет амплуа:

• Бахтиер Зайнутдинов качественно начал сезон левым центральным защитником, а весной стал латералем;

• Мойзес Барбоза после перехода занял позицию левого латераля, сейчас – крайний центральный защитник с большим объемом подключений вперед, а с «Факелом» (2:0) сыграл страхующего центрдефа;

• Константин Кучаев изначально играл в центре поля, но во время спада Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины выходил в тройке нападения;

• весной Федор Чалов неожиданно заиграл инсайдом;

• Иван Обляков шикарно начал весну: выходил левым латералем и правым инсайдом (подобное было и в первой части сезона).

Зачастую перемены в «Оренбурге» и «Сочи» были связаны с травмами или отсутствием трансферов. ЦСКА тоже неидеально укомплектован (например, не хватает инсайдов), поэтому Федотов искусственно создает конкуренцию с помощью универсализма игроков.

После летних сборов Федотов выделял Облякова: «Такой универсализм, как у Облякова, бывает раз в жизни. И то не у каждого. Наша задача – доносить это до футболистов, чтобы они это осознавали. Ваня выходил у нас в опорной зоне, инсайдом и латералем. У него огромные работоспособность и самоотдача. Командный игрок. Везде смотрится гармонично».

В первой части чемпионата Обляков стартовал латералем. Его тактический функционал был шире, чем у Милана Гайича: агрессивно включался в финальную треть и поддерживал ширину, придумывал атакующие треугольники с Карраскалем и Кучаевым/Мендесом, открывался между линий, а в штрафной периодически оказывался рядом с Чаловым.

После адаптации Мойзеса Иван выпал из старта, даже ненадолго возвращался в центр поля (матчи с «Ахматом» и «Ростовом»), а после сентябрьской паузы на сборные вышел в тройке нападения против «Химок» (2:1).

Получилось интересно, но затем Федотов выбирал иные варианты: Обляков присел в запас (хотя после выхода на замену со «Спартаком» ассистировал Чалову с правого фланга), затем вернулся налево из-за травмы Набабкина, а закончил осень справа в нападении (забил и удалился против «Динамо»).

Обляков очень опасен весной: участвовал во всех победных атаках и создает моменты из разных ситуаций

«С Обляковым происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.

И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. Ваня – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед», – восхищался Федотов после разгрома «Химок» (3:0).

Обляков и правда в огне. Все началось с великолепного матча против «Краснодара» в Кубке России (3:0): классно открывался, в касание отдавал вперед и эффективно вступал в отбор на чужой половине (примеры – ниже). Обляков доминирует и в РПЛ: пропустил «Сочи» из-за дисквалификации (0:2), зато поучаствовал в 70% голов ЦСКА весной.

Обляков классно взаимодействовал с партнерами на левом фланге: подключался вперед к Чалову, смещался в полуфланг для комбинаций и открытия пространства для подключений Мойзеса, и главное – контрпрессинговал и принимал моментальные решения.

Важная деталь – трактовка пространства. Иван топово выдергивался в свободные зоны, залезал в середину (как для перехватов, так и подыгрыша), а затем подключался дальше. Например, в этом эпизоде Обляков идеально воспользовался браком Кайо: отреагировал на отскок и в касание забросил на Чалова.

А в этом эпизоде грамотно ускорил атаку ЦСКА: подключился вперед, отыграл на Карраскаля, а затем рванул по створу ворот.

С «Крыльями» (4:0) работа в контрпрессинге помогла создать сразу два гола. При атаках по флангу Гайича Обляков не занимал классическую позицию латераля, а оставался ближе к полуфлангу, реагируя на ошибки «Крыльев» на мяче. После потерь ЦСКА сразу включался в отбор, а Обляков забрал несколько важных мячей в середине.

Например, в первой голевой атаке подкараулил ошибку Рахмановича и быстро нашел Заболотного, а во второй – воспользовался ошибкой Констанзы и забил сам.

Обляков – один из самых влиятельных игроков ЦСКА против «Факела» и «Химок». Оба матча Иван входил в топ-3 по прямому вкладу в создание опасных моментов и просто порхал по полю (смещался на правый фланг, приходил в середину, открывался с Заболотным и вбегал в штрафную). Он удачно сыграл против закрытого «Факела» (2:0, помогали рывки в штрафную) и разрывал неорганизованные «Химки» (3:0, отскакивал в глубину).

С «Факелом» Обляков часто действовал в подыгрыше: переводил направо Гайичу под прострелы, отдавал подготовительные передачи и заполнял штрафную.

Против «Химок» Обляков искал пространство между линиями. Команда Рината Билялетдинова быстро рассыпалась и вообще не понимала, как сдерживать атаку ЦСКА. Обычно Иван банально отскакивал в глубину или чуть левее, а за ним никто не выдергивался – так он отдавал проникающие передачи.

***

Обляков – самый результативный в ЦСКА во второй части сезона (3+2). Он очень универсален для требований Федотова и выполняет разные задачи: агрессивно атакует на левом фланге с позиции латераля, активно подыгрывает и ищет партнеров в финальной трети, когда играет инсайда.

Выигранная конкуренция частично связана с травмами, плохой формой конкурентов и слабыми соперниками, но Обляков идеально воспользовался шансом. Иван поучаствовал в 7 из 10 голов ЦСКА в РПЛ, внес вклад в каждую победную атаку и гармонично смотрелся на разных позициях.

Весной его просто не остановить.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков