Лонгшоты как оружие «Байера», тизер будущего «Ювентуса». Последний дайджест тактики в этом сезоне

А еще шоу «Жироны».

Часть топ-лиг закончила сезон еще неделю назад, но мы все равно собрали лаконичный дайджест тактики. Финальный в этом сезоне.

«Байер» выиграл Кубок Германии дальним ударом. Неудивительно

Команда Хаби Алонсо победила «Кайзерслаутерн» из второй Бундеслиги лишь со счетом 1:0. Больше тайма пришлось играть в меньшинстве из-за помутнения Одилона Коссуну, схватившего две желтые. До Алонсо такие помутнения были нормой, сейчас – редкостью.

Гранит Джака забил единственный гол дальним ударом.

Лонгшоты – важное оружие «Байера». В Бундеслиге так забито 11 мячей – четвертый результат в топ-лигах. У «ПСЖ» и «Ман Сити» по 15, у «Ливерпуль» 12, еще по 11 у «Лейпцига» и «Аталанты».

По ударам из-за штрафной «Байер» уступает только «Ливерпулю».

В Лиге Европы «Байер» забил пять раз из-за штрафной (второе место, у «Ренна» шесть голов).

В Кубке Германии «Байер» забил четыре раза (лучший результат).

Лидер ЛЧ – «Ман Сити» с шестью голами, ни у кого другого нет даже четырех. По ударам из-за штрафной в топ-лигах «Ман Сити» идет за «Ливерпулем» и «Байером».

Пособие от «Лиона»: «как не надо оборонять дальнюю штангу»

«Лион» проиграл 1:2 «ПСЖ» в финале Кубка Франции. Оба гола пропущены схожим образом: навес на дальнюю штангу, где игрокам «ПСЖ» спокойно дают пробить. Оцените в обзоре матча .

Первый гол: Усман Дембеле вообще без противодействия забивает редкий для себя гол головой. Вроде бы обязанный играть с Дембеле Саид Бенрахма просто пятится.

Второй гол: сначала Бенрахма не следит за Дембеле, тот легко подает, затем Фабиан Руис на дальней дважды бьет в упор без давления.

«ПСЖ» был лучше не только в двух моментах. В первом тайме уничтожал контрпрессингом, в последние 15-20 минут просто не отдавал мяч «Лиону». Единственный шанс «Лиона» – угловые: однажды забили, еще раз Доннарумма спас команду. Победа «ПСЖ» по делу.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Ювентусу» к лицу 3-4-3 с персональным прессингом?

«Ювентус» выпустил два тизера будущего без Массимилиано Аллегри. В первом, понедельничном матче с «Болоньей» (3:3), вклад временного тренера – Паоло Монтеро – ограничился минимумом:

1. попыткой сыграть в персональный прессинг по всему полю без предварительной подготовки – «Болонья» наказала за наивность двумя голами и 7 ударами за треть тайма;

2. невмешательством в сумасшедшей концовке. К 76-й минуте «Юве» летел 0:3, а к 84-й сравнял и следующую атаку закончил выходом один на один (нереализованным).

Глобальных тактических находок за неожиданным фейерверком не стояло, но не сомневайтесь: с Аллегри команда никогда бы так не отыгралась. Туринцы задавили поплывшего соперника на кураже; это был хрестоматийный пример особого психоэмоционального отрезка, когда стирается тактики и остается только бешеный темп. Макс плохо управляет такими. Риски не поддаются контролю, и в каждом таком эпизоде он действовал одинаково: шантажировал команду инфарктом, чтобы она снизила скорости и успокоила игру горизонтальными передачами.

К субботе Монтеро провел несколько тренировок и выкатил любимую 3-4-3 с тотальным персональным прессингом. Мы давно повторяем, что туринский состав собран для агрессивного давления и индивидуальных дуэлей, и эксперимент с «Монцой» (2:0) послужил хоть небольшой, но проверкой.

На стартовом отрезке, когда прессинг был максимальным, Палладино владел мячом меньше 30%. Ни жадный контрпрессинг «Болоньи», ни адресное насилие «Торино» не лишали его владения так же эффективно; это вообще очень сложно. А «Юве» задавил почти резервным составом, с несколькими неудачными экспериментами (Алькасар в опорной) и сырым исполнением (игроки периодически подставлялись, путая ориентировки – чаще других как раз аргентинец).

Хороший сигнал для клуба, который ждет Мотту.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Показательное шоу «Жироны»

В последнем туре Ла Лиги «Жирона» разнесла «Гранаду» 7:0. Этот матч ценен как хорошее саммари вещей, за которые мы полюбили эту команду.

Стартовый состав был практически классическим – не хватало только Савио, который вышел во втором тайме. Внутри были все элементы: очень много владения (70%), вратарь Гассанига как ЦЗ при розыгрышах, походы в зону десятки от крайнего защитника Мигеля Гутьерреса, продвижения от Алейша Гарсии и Дэйли Блинда, структура с квадратом в полузащите, максимальный украинский вклад в атаку (в этой встрече Довбик или Цыганков поучаствовали во всех семи голах).

В общем, если вы пропустили феномен «Жироны» и хотите наверстать с помощью одного матча, эта встреча – отличный способ.

Последний матч Жиру в Европе

Оливье Жиру забил в финальной встрече за «Милан» (3:3 против «Салернитаны»).

В последние годы француз был скрытым продолжением главной атакующей силы «Милана» – фланга Тео-Леау. Как правило, нападающих не принято заносить в треугольники, но в этом случае можно сделать исключение. Во-первых, степень сыгранности правда зашкаливала (об этом написал даже Леау в колонке прощания с французом). Во-вторых, они выглядят единым механизмом, даже когда речь идет не о прямых комбинациях.

В комбинациях Жиру выполняет функцию стены, от которой мяч максимально удобно отскакивает. В атаках, где фланг рвут без участия француза, он служит ключевым адресатом внутри штрафной. Количество атак, где в разном порядке фигурируют имена Леау/Тео/Жиру, поражает.

Бонус треугольника – из-за свободы Леау и Тео он может возникать в самых разных зонах при самых неординарных позициях:

Все эти механизмы мы наблюдали против «Салернитаны». Увы, классический гол не дождались. Жиру отличился более банальным способом – после углового.

Необычные рывки центрального защитника в финале Чемпионшипа

Матч «Лидса» против «Саутгемптона» за выход в АПЛ – таблетка от стереотипов об английских низах. Обе команды играли в стиле, основанном на владении и прессинге, используя для реализации замыслов гибридные схемы. Это не сюрприз для постоянных зрителей команд Даниэля Фарке и Рассела Мартина, но тех, кто 10 лет не заглядывал в Шип, может шокировать.

Один из тактических элементов выделяется даже на европейском фоне. Тренд последних лет – подключения в более высокие позиции центральных защитников. Мы видели и рывки с мячом от центрдефов при тройке, и трансформации с уходом в опорную, и спонтанные рывки сразу после отбора.

«Саутгемптон» предложил свежий вариант. Изначально у команды тройка Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс:

По мере развития атаки Джек Стивенс с позиции левого центрального защитника уходит в опорную зону – делает рывок, когда распознает там пространство на фоне ориентации соперника на полузащитников:

Это отличается и от рывков «Аталанты» (крайний защитник в тройке двигается с мячом ближе к флангу), и от маневра Стоунза в прошлогоднем «Сити» (центральный защитник сразу поднимается в опорную и остается там, пока команда с мячом). У «Саутгемптона»: а) трансформация идет из тройки; б) игрок делает рывок, а не находится там постоянно; в) целью выбирается именно центральная зона.

Это максимально редкий набор вводных данных. На выходе мы получаем еще одно ответвление широкого тренда использования центральных защитников при владении. Будем изучать детальнее в следующем сезоне АПЛ – «Саутгемптон» туда вернулся.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Ed Sykes / Stringer Alessandro Sabattini / Stringer, Marco Luzzani / Stringer; IMAGO/@FELIPE MONDINO/Global Look Press ; East News /Michel Euler/Associated Press, Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP