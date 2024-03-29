«Сити» – «Арсенал», Классикер не за чемпионство. Топ-футбол вернулся!

А помните, был такой клубный футбол? Он вернулся! И сразу – классными афишами на выходные.

Программу составили Тимур Боков, Артем Денисов, Андрей Клещенок, Вадим Лукомский и Слава Палагин.

Суббота. 30 марта

«Наполи» вернется в лигочемпионскую гонку, если вздует «Аталанту»

У бергамасков есть запас, который оставит их в гонке, даже если они облажаются в отдельной игре. У неаполитанцев его нет. Кальцона поднял команду с дна, на которое ее опустил Мадзарри, и вернул надежду. Но мы исходим из того, что «Болонья» и «Рома» заберут свои матчи. Если так – «Наполи» устроит только победа. И можно будет официально считать их участниками лигочемпионской развязки.

Сочная тактическая начинка: персональный футбол Гасперини против все более редкой в Италии зонной защиты Кальцоны.

«Байер» против Байера

По ходу недели появились слухи, что форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер летом может перейти в «Байер» . Байеру 21 год, он проводит дебютный сезон в Бундеслиге, набрал 12+1 за 26 туров. Нестандартный форвард, любящий смещаться вглубь левого фланга, откуда разгоняется и бьет на скорости.

Тяжело прогнозировать, что Байер сумеет напрячь «Байер» в очном матче. «Хоффенхайм» выглядит невзрачно, особенно проблемна защита. Вряд ли она способна нейтрализовать «Байер».

Анти-Аллегри против Аллегри

Первый матч римлян с Тудором, а не Сарри. Ждем перехода на 3-4-2-1, физическое подавление и персональную охоту за каждым туринцем. Ожидаем творческой вспышки Иммобиле и Альберто: оба не жаловали прежнего тренера – смена даст им импульс.

От «Юве» ждем поперечных передач, попыток пробиться с фланга и передавить классом.

Перчик: Тудор не просто легенда «Ювентуса», но и тренер, которого прошлой весной активно отправляли на место Аллегри. И далеко не все болельщики были против.

Классикер, где ни одна команда не лидирует в Бундеслиге

Более 14 лет прошло с тех пор, когда «Бавария» и «Дортмунд» встречались во втором круге, чтобы на момент игры никто из них не был первой командой чемпионата. И вот мы здесь: сезон-2023/24, 27-й тур, «Байер» везет «Баварии» 10 очков, «Дортмунду» – 20.

Последние очные матчи строго за «Баварией», особенно суровая ситуация на «Альянц Арене» – семь побед подряд, включая 6:0, 5:0, 4:0. «Боруссии» будет особенно непросто из-за дисквалификации Марселя Забитцера, одного из лучших игроков команды в 2024-м. Еще и «Бавария» встрепенулась после трех поражений подряд и перед паузой на сборные явно прибавила.

«Барса» против тренера, созданного для «Барсы»

«Лас-Пальмас» сильнее похож на классическую «Барсу», чем сама «Барса» при Хави. Их матч – столкновение разных интерпретаций одного стиля.

Главный герой «Лас-Пальмаса» – тренер Хавьер Пимьента. Он пропитан идеями Кройффа: провел 20 лет в системе «Барсы», работал со всеми молодежными категориями, а в 2020-м мог возглавить основу после отставки Кике Сетьена, но в Каталонии не захотели рисковать и поставили на Роналда Кумана.

Пимьента обиделся и ушел. Но не предал идеи. Теперь проверит на родном клубе.

Воскресенье. 31 марта

Клопп в ожидании первой победы над Де Дзерби

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Похоже, Хаби Алонсо откажет «Ливерпулю» и останется в «Байере». Претендентов на место Клоппа становится меньше. Один из них – приезжающий на «Энфилд» в выходные Роберто де Дзерби.

У Клоппа неудачная история отношений с итальянцем – ни одной победы против его «Брайтона» в четырех матчах. В каждом «Ливерпуль» проигрывал по явным моментам. В каждом Юрген старался исправить проблемы через тактику – иногда менял схему, иногда врубал прагматичный режим, иногда устраивал замены в перерыве. Ничего не помогало против модных розыгрышей Де Дзерби.

Сейчас – идеальный момент для первой победы. Во-первых, подталкивает расклад – по итогам тура «Ливерпуль» может снова вырваться в лидеры. Во-вторых, важные игроки «Брайтона» на травмах – не сыграют Митома и Марч, организовавшие в ворота «Ливерпуля» 6 голов из 10 при Де Дзерби.

«Жирона» может пролететь мимо ЛЧ

«Жирона» в кризисе. Причин много: плохая форма Артема Довбика, эмоциональное истощение, пощечина от «Мадрида», хандра Яна Коуто, вылеты лидеров. Но главная из них – тяжелейший календарь.

Впереди – «Бетис». С командой Пеллегрини всегда тяжело. Потом «Атлетико», «Кадис», «Лас-Пальмас», «Барса». Выглядит жестоко.

Тренер Мичел Санчес переживает: «Будет тяжелый удар, если мы не попадем в ЛЧ. Считаю, заслуживаем там оказаться». Пора доказывать.

Как травмы повлияют на тактику Гвардиолы?

После сборных «Ман Сити» лишился Кайла Уокера и Джона Стоунза. Еще под вопросом участие Мануэля Аканжи и Эдерсона.

На важный матч против «Арсенала» Гвардиола остался без ключевого игрока с точки зрения трансформации схемы (Стоунз) и, возможно, без его частой подмены (Аканджи). Значимая часть травм сконцентрирована в защитной линии – при том, что первая стадия атаки у Пепа самая запрограммированная. Кажется, планы придется перекраивать на ходу.

Интересна и реакция Микеля Артеты. Вообще матч на «Этихаде» предполагает повышенную прагматичность, но, может, теперь есть смысл врубить максимальный прессинг? «Арсенал» может, хотя именно против «Сити» в традиционном сочетании, наверное, поостерегся бы.

«Марсель» как бы ожил, но с «ПСЖ» шансов мало

После увольнения Гаттузо «Марсель» победил пять раз подряд с внушительными разгромами 4:1, 5:1 и 4:0. Правда, сейчас два поражения подряд: 1:3 «Вильярреалу» (нюанс: это была ответка в плей-офф ЛЕ, в первом матче были комфортные 4:0) и 0:2 «Ренну» (тут болезненнее, потому что конкурент в борьбе за еврокубки).

И теперь «ПСЖ», который не проигрывает 24 игры подряд во всех турнирах.

Ситуацию портит список травмированных, который перед «ПСЖ» насчитывает около 10 фамилий. «Велодром» будет пылать, «Марсель» не кажется совсем уж обреченным, но заработать хотя бы одно очко будет сложно.

Только Эрнесто Вальверде может остановить «Реал»

«Мадрид» немного заглох перед перерывом на сборные. А впереди важнейший отрезок сезона. Подготовка к матчам с «Ман Сити» – домашка с «Атлетиком», ярким и агрессивным.

Так вышло, что только Эрнесто Вальверде может помочь Хави зайти в гонку за чемпионство. «Атлетик» – последний серьезный соперник, кроме «Барсы», с кем «Реал» еще не играл.

Каталонцам надо, чтобы «Мадрид» терял очки. Анчелотти надо поскорее закрыть вопрос с Ла Лигой и сосредоточиться на ЛЧ. «Атлетику» надо отрываться от «Атлетико». Интриг куча!

Понедельник. 1 апреля

«Атлетико», ты там как?

Такой странный «Атлетико»: выдали ярчайший матч с «Интером», а потом провалились с «Барсой». В какой же форме команда Симеоне?

Матч с «Вильярреал», который сейчас неплох, даст ответы перед ЛЧ. Еще интрига: в этом сезоне «Атлетико» просто ужасен в гостях, главные провалы происходят именно на выезде.

Каждый сильно бьет по амбициям: «Атлетико» уже вне топ-4, пропустили «Атлетик». Срочно нужны очки.

🇧🇷 Бонус-трек

Финал Паулисты: ждем концерт Эндрика

В недавней колонке для The Players’ Tribune Эндрик заявил победу в чемпионате Паулисты жизненной целью по соседству с «пожать руку Криштиану». Уже после выхода материала его гол протащил «Палмейрас» в финал .

Последняя преграда – «Сантос», в прошлом сезоне вылетевший в Серию Б, но амбициозно укрепившийся под камбэк. И все же соперник в данном случае – лишь фон (который может сильно спутать карты). Это история про главный бразильский мегаталант поколения и авангардную команду Абеля Феррейры, в рамках которой он существует. Португальский тренер придумывал даже такие гибридные роли, которые предполагают игру на фланге защиты.

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Что придумает в финале? И как себя проявит Эндрик? Главный вопросы. В воскресенье – первые ответы. Да-да, финал из двух матчей. Вы знаете, где смотреть – на Спортсе (а вот точное время узнаем позже – это Бразилия, детка!).

Забытый Росс Баркли в 30 стал реджистой и рвется на Евро из подвала АПЛ

Фото: Gettyimages /Alex Pantling / Staff, Steve Bardens / Freier Fotograf, Ryan Pierse / Staff, Lars Baron / Staff; IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Yuri Murakami/Keystone Press Agency/Global Look Press