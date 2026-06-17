Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Сыграют «Зенит» и «Спартак»

Нижний Новгород примет Суперкубок России.

«Зенит » и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Матч пройдет 18 июля на «Совкомбанк Арене ».

«Зенит» примет участие в игре на правах чемпиона России, «Спартак » – как обладатель Fonbet Кубка страны.