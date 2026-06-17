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Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Сыграют «Зенит» и «Спартак»
Нижний Новгород примет Суперкубок России.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Матч пройдет 18 июля на «Совкомбанк Арене».

«Зенит» примет участие в игре на правах чемпиона России, «Спартак» – как обладатель Fonbet Кубка страны.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РФС
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
Совкомбанк Арена

Комментарии

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Надеюсь, все пройдет как надо
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