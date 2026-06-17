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  4. Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»

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Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»
Роберто Мартинес: эмоции Роналду на шестом ЧМ такие же, как на первом.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду сохранил такую же мотивацию, как на своем первом чемпионате мира.

Сегодня Португалия сыграет с ДР Конго в первом туре группового этапа ЧМ-2026, игра начнется в 20:00 по московскому времени. Для Роналду этот чемпионат мира – шестой в карьере.

«Это его шестой чемпионат мира, но я могу сказать, что по напряжению, эмоциям и тому, как важно для него помочь команде, для него он такой же, как и первый.

Он жизненно важный игрок для сборной, потому что он завершитель, игрок штрафной площади, чьи действия могут создавать пространство для других. Его статистика отражает его значимость для нашей атаки», – сказал Мартинес.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoКриштиану Роналду
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберто Мартинес
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Сколько у плаксы голов в финале ЧМ?!
Ой он же там не играл.
Облегчим задачу.
Сколько голов у португальца за все 6 ЧМ?
Ответbezymniygarry
Сколько у плаксы голов в финале ЧМ?! Ой он же там не играл. Облегчим задачу. Сколько голов у португальца за все 6 ЧМ?
8 мячей и две передачи на 5 прошедших чемпионатах в 22 сыгранных матчах) Но сегодня в соперниках ДР Конго, команда которая вполне по силам Криштиану, чтобы забить свой 9-й трудовой гол)
Интересно было бы провести анонимный опрос всех игроков сборной Португалии по поводу является или нет Роналду жизненно важным игроком для сборной.
Ответsoccerfan
Интересно было бы провести анонимный опрос всех игроков сборной Португалии по поводу является или нет Роналду жизненно важным игроком для сборной.
Если без огласки фамилий, то будет 0…
ОтветAlex.K71
Если без огласки фамилий, то будет 0…
Ну нет. Сам Роналду ведь тоже игрок сборной.
иза хетрика GOAT У Кринжа настроение уже подпорчена как и у его фанов !
На прошлом чемпионате мира Лео начал плохо, а Рон хорошо и помним как все закончилось.
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