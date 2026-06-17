Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»
Роберто Мартинес: эмоции Роналду на шестом ЧМ такие же, как на первом.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду сохранил такую же мотивацию, как на своем первом чемпионате мира.
Сегодня Португалия сыграет с ДР Конго в первом туре группового этапа ЧМ-2026, игра начнется в 20:00 по московскому времени. Для Роналду этот чемпионат мира – шестой в карьере.
«Это его шестой чемпионат мира, но я могу сказать, что по напряжению, эмоциям и тому, как важно для него помочь команде, для него он такой же, как и первый.
Он жизненно важный игрок для сборной, потому что он завершитель, игрок штрафной площади, чьи действия могут создавать пространство для других. Его статистика отражает его значимость для нашей атаки», – сказал Мартинес.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Комментарии
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Ой он же там не играл.
Облегчим задачу.
Сколько голов у португальца за все 6 ЧМ?