Топ-клубы на трансферном рынке: кто нужен «Арсеналу», «Милану» и «Баварии»?

Большой гид по январю-2024.

Чего ждать от любимого клуба на рынке? Какие позиции провисают? Кто может прийти? А какой переход маловероятен?

Англия

«Арсенал»

Кто нужен: левый защитник, нападающий

Зачем? Очевидно желание подписать левого защитника (или универсала, способного там сыграть в системе «Арсенала»). В нападающем многие болельщики видят самое простое решение текущих проблем, но признаков активных поисков со стороны клуба не так уж много. Совсем фоном идут слухи об универсальном атакующем игроке (называется Педру Нету из «Вулвз») – задача добавить конкуренции и возможностей для ротации/тактической гибкости.

При этом Артета упомянул, что не исключает сценарий вообще без зимних подписаний. Еще один фактор – потенциальные уходы, на которые придется реагировать. Например, сменить команду может недовольный статусом второго кипера Аарон Рэмсдэйл.

1. Слева в защите не хватает конкуренции и глубины. Претендующий на эту роль Юрриен Тимбер оставил яркие стартовые впечатления, но порвал кресты. Кроме основного Александра Зинченко, на позиции пробовались Кивер (центрдеф) и Томиясу (ранее играл справа и в центре).

У японца здорово получалось, но дополнительный игрок сделал бы позицию глубже. В идеале две позиции: опыт игры в центре защиты – ценный бонус.

Кого рассматривают? 17-летний Йоррел Хато из «Аякса». Стал железно основным в этом кризисном сезоне. Чаще играет именно левого центрального защитника, но в системе «Арсенала» легко встанет на левый фланг с трансформацией при владении. Похожий профиль, но более зрелый и известный – Нико Шлоттербек.

Еще мелькал вариант с возвращением из аренды Кирана Тирни. Шотландец опроверг этот слух.

2. Габи Жезус часто травмируется и недостаточно забивает, несмотря на прекрасную работу во всех остальных направлениях. Еще прямо сейчас у всех игроков атаки ужасная реализация – в такие отрезки слухи усиливаются, а приглашение форварда кажется решением всех проблем.

Главные цели – Айвен Тоуни и Виктор Осимхен. Оба очень дорогие и вряд ли сменят клуб зимой. Альтернатива – разогнавшийся в этом сезоне бомбардир «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

Еще следим за ситуацией вокруг ухода Эдди Нкетии. «Арсенал» отпустит его только за существенную сумму (30 млн оказалось недостаточно), но «Кристал Пэлас» еще в гонке. В таком сценарии потребуется быстрая замена, но это будет нападающий другого масштаба.

Недооцененный вариант, который может пригодиться при любом раскладе – Серу Гирасси с 17,5 млн евро отступных. Успешный сезон «Штутгарта» с гонкой за ЛЧ может быть преградой именно для зимнего перехода.

«Манчестер Сити»

Кто нужен: атакующий полузащитник

У «Сити» традиционно тихие зимние окна. 2021 – никого. 2022 – Хулиан Альварес. 2023 – Максимо Перроне. В 2024-м уже выполнили норму по перспективным аргентинцам – из «Ривера» подписан 18-летний Клаудио Эчеверри (сразу же отправили в аренду обратно).

Большой активности не предвидится. Главной сагой вообще может стать уход Кэлвина Филлипса. Но все-таки есть одна позиция – атакующий полузащитник.

Зачем? После ухода Илкая Гюндогана и травмы КДБ Пепу Гвардиоле пришлось переучивать в полуфланговых созидателей игроков слегка иного типа – Альвареса, Фодена, Ковачича, Нунеша. Даже у Рико Льюиса были пробы на эту позицию. Покупка исполнителя, для которого эти функции естественны, добавила бы глубины.

И все же этот расклад маловероятен. Во-первых, возвращается сам Кевин. Во-вторых, игроки в «Сити» долго адаптируются, а в ходе экспериментов первой части сезона многие отлично спрогрессировали. Не факт, что Пеп захочет разменять их на свежую, но требующую интеграции единицу.

Не забыты летние варианты – Лукас Пакета и Эберечи Эзе. Теперь еще пишут, что «Сити» очень нравится Фло Виртц. Это хороший пример масштаба цели. «Сити» не нужна затычка до конца сезона – такие уже есть. Нужен исполнитель на долгую перспективу с эксклюзивным талантом. Вряд ли найдут зимой.

«Ливерпуль»

Кто нужен: центральный защитник

Зачем? Матип вылетел надолго и может вообще больше не сыграть за «Ливерпуль» (летом заканчивается контракт). За спинами Конате и Ван Дейка – 20-летний Куанса. Универсальный Гомес чаще подменяет крайних защитников. Как и сейчас, выходя слева на месте травмированных Робертсона и Цимикаса.

Тем не менее инсайдеры и близкие к клубу журналисты ожидают спокойный январь. Сам Клопп ворчит – Юрген недоволен разговорами, что «Ливерпулю» нужно идти на рынок за ЦЗ:

«За восемь лет здесь я так и не смог этого понять: вы всегда говорите о трансферах так, будто это самое простое дело на свете. Просто взять игрока, найти деньги на него – как будто у нас их неограниченное количество. Я правда не понимаю такого.

Почему нам вообще надо запускать этот процесс? Мы всего несколько дней знаем, что Матип вылетел надолго – это плохо. Но у нас есть еще четыре центральных защитника, и это совершенно нормальная ситуация.

Все было идеально. Идеально ли все сейчас? Я бы сказал, что да, пока у нас есть эта четверка. Если нет – станет сложнее, учитывая количество матчей.

Это не страна чудес, в которой можно подписать центрального защитника мирового уровня на период восстановления другого игрока. Другие клубы не кладут их под елку со словами: «Берите и пользуйтесь столько, сколько нужно». Я особо не думал о том, чтобы подписать защитника в январе. И не думаю, что это нужно, честно говоря».

Впрочем, болельщики знают, что Клопп не большой любитель рассказывать о планах – так что все же последим.

Главное из инсайдов: в «Ливерпуле» в целом довольны составом – в том числе и позицией опорного полузащитника, куда в спешке летом подписали 30-летнего Эндо. Хотя, по сведениям Sky Sports, Клопп не против взять правого защитника, чтобы Трент имел больше оснований играть в полузащите.

Приоритет – переговоры по новым контрактам с ТАА, Салахом и Ван Дейком.

«Тоттенхэм»

Кто нужен: центральный защитник, полузащитник, вингер (вот-вот арендуют Вернера)

Зачем? Хотя бы для того, чтобы в центре обороны не было двух крайних защитников (Эмерсон + Дэвис).

Основная пара Ромеро – Ван де Вен рассыпалась из-за травм. На выходных голландец попал в заявку впервые с ноября. Кристиан же пережил дисквалификацию, держался как мог, но тоже вылетел на несколько недель.

«Я не придаю значения, правый или левый центральный защитник. Нам просто нужен еще один игрок на позицию, что даст глубину и вариативность. Важен профиль и характеристики», – подмечает Постекоглу.

Показательно, насколько тренер не верит в Эрика Дайера, некогда железного игрока основы. Эндж честно ответил: он без сожалений отпустит англичанина в «Баварию», даже несмотря на свежее повреждение Дэвиса.

Плотнее всего с «Тоттенхэмом» связывают двух защитников: Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Раду Дрэгушин из «Дженоа». Французский клуб не хочет продавать зимой, а в борьбе за румына также «Наполи».

Дрэгушин в первую очередь король воздуха: в десятке лучших в Серии А по успешности верховых единоборств – при том что в лиге больше мощных девяток и в целом выше средний рост, чем в АПЛ.

Тонко чувствует линию, свободно исполняет левого и правого центрального, техничен, быстро считывает эпизод и по ситуации либо страхует, либо сам выбрасывается на вертикальный пас. Небезошибочен, но для 21 года простительно.

Главное сомнение применительно к «Тоттенхэму» (как и к «Наполи»): все лучшее в себе Дрэгушин обнаружил после перехода на тройку защитников (там центрбекам проще, чем в двойке). В прошлом сезоне румын не особенно выделялся даже в Серии В. Неясно, что стоит за прогрессом: смена схемы или личный рост.

По другим проблемным позициям имена тоже известны. «Тоттенхэм» готов воспользоваться ситуацией «Челси» с ФФП и стащить капитана Конора Галлахера (сам игрок уходить не хочет). А аренду Тимо Вернера из «Лейпцига» вот-вот подтвердят официально. Какие варианты это даст «Тоттенхэму», можно прочесть здесь. Определяющей для Тимо стала персона Постекоглу.

«Манчестер Юнайтед»

Кто нужен: форвард на подмену и живой центральный защитник

Зачем? «МЮ» ищет центрального нападающего, который разгрузит Расмуса Хейлунда. Из-за ограниченного ресурса сильно не повыбираешь: «Юнайтед» просто закидывает запросы по всем подряд − так же прошлой зимой подхватили Ваута Вегорста.

Еще одна цель – центральный защитник, который продержится больше трех матчей подряд: за полсезона в центре побывали 10 разных комбинаций. Только у Линделефа и Магуайра хотя бы половина от максимальных 2520 минут, у остальных ЦЗ – еще меньше. Желательно взять молодого – в команде только Мартинес и Линделеф моложе 30.

Даже с инвестициями Джима Рэтклиффа купить кого-то задорого нереально: «МЮ» потратил полмиллиарда за 2 года, а дополнительные вливания должна одобрить Премьер-лига. Быстро тут не бывает.

Поэтому спасение «Юнайтед» − в схеме из прошлого января: несколько аренд или недорогие покупки. Конкретной опции нет, «МЮ» прощупывал расклады по Вернеру, Малену, Гирасси и другим. Самый невероятный из этого списка – Гирасси, несмотря на небольшие отступные: гвинеец ждет «Баварию» летом, да и «Юнайтед» еще нужно найти такие деньжищи.

Удивительно, но с центральным защитником ситуация не настолько критична: Вараном интересуются в Саудовской Аравии – продажа (около 30 млн евро) и разгрузка космической зарплаты (20 млн в год) француза даст горстку золота на нового защитника. Сэр Джим, а можете недорого Тодибо из своей «Ниццы» продать?

«Челси»

Кто нужен: нападающий

Зачем? Маурисио Почеттино на послематчевых пресс-конференциях часто говорит, что команда играет лучше соперника, но плохо реализует моменты. Это подкрепляется и статистикой: Николас Джексон хоть и забил семь мячей, по xG уже не добрал больше четырех, Армандо Броя до сих пор только с одним голом в АПЛ (и всего двумя ударами в створ!).

Возвращение Кристофера Нкунку точно поправит ситуацию, но классического наконечника «Челси» точно не хватает. Кроме того, Джексон выпадает из клубного футбола на месяц из-за Кубка африканских наций. Поэтому все инсайдеры уверяют, что лондонский клуб сосредоточится на покупке нападающего.

Главным кандидатом остается Виктор Осимхен. Нигериец недавно продлил контракт с «Наполи» и вряд ли уйдет в январе. Дэвид Орнштейн из The Athletic считает, что «Челси» готов договориться о покупке нападающего зимой, а переход состоится летом – клуб уже делал так с Нкунку. Он не уточнил, что речь об Осимхене, но такой сценарий исключать нельзя: в новом контракте нигерийца прописаны отступные в размере 130 млн евро.

Покупка нападающего – дорогое удовольствие. «Челси», потративший при Боули больше миллиарда фунтов, испытывает трудности с соблюдением финансового фэйр-плей, поэтому любая покупка возможна только после расставания с игроками текущего состава. Клуб настроен продавать воспитанников.

Из других кандидатов выделяются Айвен Тоуни, Виктор Дьокереш и Беньямин Шешко. Однако «Брентфорд» вряд ли отпустит Тоуни зимой, а по двум другим игрокам «Челси» не ведет предметных переговоров. Пока.

«Ньюкасл»

Кто нужен: вратарь, центральный полузащитник и универсал в атаку

Зачем? Сильнее всего на трансферное окно «Ньюкасла» влияют два фактора – финансовые ограничения и травмы. Есть позиции, которые явно нуждаются в усилении, но в то же время в клубе следят за ФФП-барьерами (особенно после штрафа «Эвертона») – «Ньюкасл» к ним максимально близок (сюрприз-сюрприз).

Скорее всего это означает не отмену активностей, а то, что сделки придется хитро структурировать или подписывать свободных агентов.

1. Мартин Дубравка в порядке, но если получится взять кипера сильнее, будет ценным бонусом.

Кого рассматривают? Давид Де Хеа и Аарон Рэмсдэйл. Испанец – свободный агент, но с высокими требованиями по зарплате. Также есть сомнения относительно его способности страховать высокую линию – игра ногами в «Ньюкасле» не очень важна, а выбегания в стиле Нойера прямо нужны (Поуп – мастер таких рейдов).

Рэмсдэйл лучше подходит по стилю, пускай не так опытен и стабилен. Основная преграда – клуб, который не горит желанием отпускать Аарона в середине сезона. Еще Рэмсдэйла может не устроить роль краткосрочной замены без гарантий на будущее.

2. Дисквалификация Тонали плюс травмы – причины возможного выхода на рынок за полузащитником. Прорыв в основу тинейджера Льюиса Майли – красивая история, которая в числе прочего подчеркивает проблемы. Учитывая прогресс воспитанника, кризис уже не выглядит таким острым при условии возвращения остальных исполнителей. Если же в январе кто-то всерьез сломается, придется резко активизироваться в этом направлении.

Кого рассматривают? Кэлвин Филлипс, Конор Галлахер, Эмил Смит-Роу. Первой реакцией на дисквалификацию Тонали стали слухи об аренде Рубена Невеша из Саудовской Аравии. С тех пор АПЛ даже голосовала по поводу запрета таких аренд (из клубов, где есть связь через владельца) – не запретили, но слухи все равно остыли.

3. Хау предъявляет очень высокие требования в прессинге, поэтому по возможности хотел бы ротировать исполнителей в атакующей тройке. С учетом этого фактора и травм не помешал бы универсал с пониманием современных прессинг-систем, способный сыграть на обоих флангах.

Как и в полузащите, не исключено, что никого не купят, если ситуация с травмами улучшится. Не забываем: у «Ньюкасла» не будет еврокубкой нагрузки. Без новых серьезных повреждений дистанцию вполне реально пройти, особенно если вернется и наберет форму Харви Барнс.

Ну а идеальным приобретением выглядит Нико Уильямс из «Атлетика»: оба фланга и очень подходит по манере. Слухи есть, но все же такой трансфер выглядит слишком амбициозно для текущего расклада.

Испания

«Реал Мадрид»

Кто нужен: центральный защитник (аренда)

Зачем? Алаба порвал крестообразные связки колена, присоединившись к Милитао. Теперь Анчелотти остался только с Рюдигером и Начо, в качестве резервной опции используется опорный полузащитник Тчуамени.

Журналист Марио Кортегана из The Athletic привел список, который тренерский штаб «Реала» предоставил руководству. Там выделялись имена Варана, Линделефа и Рауля Альбиоля.

После изучения всех кандидатур «Мадрид» отказался от идеи. Хосе Феликс Диас из Marca поведал, что на рынке не нашлось вариантов, которые убедили бы Флорентино Переса и Хосе Анхеля Санчеса. Решили обойтись внутренними резервами до возвращения Милитао (обещают, что вернется в марте и в нужных кондициях, чтобы с ходу быть полезным команде).

«Барселона»

Кто нужен: полузащитник, крайний защитник

Про ограничения «Барсы» на рынке мы читаем больше, чем про любой другой клуб. Каталонцы смогли заявить Витора Роке только из-за травмы Гави (вылетел до конца сезона). Приоритет – аренды/трансферы, где нужно взять на себя только зарплату (желательно неполную).

В качестве идеальных сценариев в клубе вспоминают Эдгара Давидса (крайне эффективная аренда в 2004-м) и Пьера-Эмерика Обамеянга (бесплатно с неполной зарплатой в 2022-м).

Зачем? 1. В схеме «Барсы» четыре позиции в центральной зоне при владении. Здесь две задачи. Во-первых, сделать обойму глубже: после травмы Гави количественно не хватает игроков для полноценной ротации. Во-вторых, после ухода Бускетса проседает роль опорника. Иногда приходилось играть без чистого представителя этой роли или жертвовать качествами Френки/Гюндогана. Ближе всех к определению – Ориоль Ромеу, но он не потянул по уровню.

Идеальным попаданием во все параметры выглядит Алеиш Гарсия. Лучший футбол показывает именно в роли реджисты, но способен закрывать и другие места в барселонском центре. Увы, «Жирона» сделает все, чтобы удержать лидера хотя бы до лета.

Из других вариантов выделяются Кэлвин Филлипс (аренда) как самый мемный и Андре из «Флуминенсе» как потенциально самый мощный. Каталонские медиа пишут о хитрой схеме сделки за счет связей Деку (сначала аренда, а первые выплаты за трансфер только летом). В расширенных списках также мелькали Амаду Онана («Эвертон») и Артюр Вермерен («Антверпен»).

2. В идеальном мире без ограничений «Барса» рассматривала бы варианты на фланг защиты. Хави успешно использовал Жоау Канселу и справа (чаще), и слева. На другом фланге требуется больше конкуренции. Алекс Бальде нестабилен, а Жюль Кунде не хочет играть на фланге.

Вечный претендент на переход в «Барсу» – Хосе Гайя. Возможно, не вписавшийся в схему «Атлетико» Хави Галан.

Спасибо за консультацию Вадиру и телеграм-каналу TTD

«Атлетико»

Кто нужен: опорник, центральный защитник, центральный полузащитник

«Атлетико» в последние годы приучил к схеме «сначала продать – потом купить». При этом ежегодно зимой команде требуются точечные усиления. В прошлом году это были Мемфис Депай и Мэтт Доэрти, до этого Рейнилду и Даниэль Васс, еще раньше Мусса Дембеле.

Зачем? 1. Летом Диего Симеоне неоднократно заявлял, что «Атлетико» надо усилить центр поля. Если точнее: игрок, который либо заменит Коке в опорной зоне, чтобы двинуть капитана выше, либо тот, кто его разгрузит. У «Атлетико» просто нет футболиста, который и на мяче хорош, и не проседает в обороне. Коке выдает гигантский пробег, но ему не хватает навыков игры без мяча, он берет именно объемом. Часто этого недостаточно, он банально устает. Идеальным вариантом был и остается Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Датчанин выполнит все описанные функции и сбалансирует полузащиту «Атлетико». При этом не придется отступать от направления, в котором сейчас двигается Чоло. Да и Хейбьерг не очень нужен «Тоттенхэму». По-хорошему это нужно было проворачивать еще летом. Сейчас «Атлетико» планирует оформить хотя бы аренду с правом выкупа. Это сложно, но на сегодня это самый необходимый трансфер. Альтернативой был Гвидо Родригес из «Бетиса», но сейчас аргентинец травмирован и слегка утратил актуальность.

2. У «Атлетико» есть отлично пасующие Марио Эрмосо и Сесар Аспиликуэта. Плюс Аксель Витцель, который окончательно стал защитником. Однако у каждого из них набор минусов. Эрмосо играет слишком агрессивно и выбрасывается, позволяя атаковать пространство у себя за спиной, Витцель и Аспиликуэта в силу возраста не блещут скоростными качествами. И позиции в обороне для них не родные.

«Атлетико» не может стабильно поддерживать прессинг. Часто случаются гигантские разрывы между защитой и полузащитой, потому что игроки обороны не рискуют подниматься для давления.

Пока у «Атлетико» на радаре лишь Мика Мармоль из «Лас-Пальмаса» – хороший левоногий защитник, с пасом и приучен играть с высокой линией обороны. Это хороший апгрейд для Эрмосо, но с финансовой точки зрения будет сложно устроить этот трансфер сейчас.

3. Согласно недавним инсайдам, «Атлетико» готов рассмотреть и подписание центрального полузащитника. В идеале того, кто может сыграть левую восьмерку. По сути, замена Тома Лемару. Француза принято критиковать, но на деле Симеоне его ценил и отмечал, что никто в команде не действует лучше Лемара в переходных фазах. Сейчас Тома серьезно травмирован, поэтому нужна замена.

Симеоне нужен игрок в центре поля, способный в случае чего протащить мяч на дриблинге. Он пробовал в этой роли и Самуэля Лино, и Родриго Рикельме, и Сауля, но немного изменил роль последнего. Вариантов здесь совсем мало, слишком специфические требования. Не забываем, что Чоло будет требовать и большой объем работы. Готовых кандидатур нет. Возможно, «Атлетико» стоило бы присмотреться к Ивану Мартину, который раскрылся в этом сезоне в «Жироне». Тоже левша, тоже любит дриблинг и дает хороший объем.

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Франция

«ПСЖ»

Кто нужен: центральный защитник и центральный полузащитник

Зачем? В центре защиты покупка уже состоялась – 20-летний Лукас Бералдо приехал из «Сан-Паулу» за 20 млн евро. И дебютировал, выйдя на 20 минут против «Тулузы» в Суперкубке Франции. Проблема в том, что он вышел, заменив травмированного Милана Шкриньяра, который теперь пропустит минимум три месяца (в худшем сценарии сезон для него уже окончен).

Так что «ПСЖ» может повторно выйти на рынок ЦЗ. Текущий набор: Маркиньос, сырой Бералдо и игрок ротации Данилу Перейра. Люка Эрнандес безальтернативно играет слева, потому что травмирован Нуну Мендеш. Норди Мукиеле безальтернативно будет играть справа, потому что Ашраф Хакими едет на Кубок Африки.

Про усиления в центр полузащиты охотно писали, когда «ПСЖ» одновременно из-за травм потерял Уоррена Заира-Эмери и Фабиана Руиса. Заир-Эмери аномально быстро восстановился, Руис тоже на подходе, так что без новых травм вряд ли будут активные движения.

Луис Энрике в выжидательной позиции: «Если «ПСЖ» увидит игроков, которые обязательно усилят команду, мы воспользуемся этим».

Про «ПСЖ» всегда очень много слухов, но 99% из них – информационный мусор.

Особенно много пишут про Бруно Гимараэса («Ньюкасл») и Кэлвина Филлипса («Ман Сити»), при этом подтверждений авторитетных источников нет. У Эдди Хау уже напрямую спрашивали про Бруно – он, естественно, ничего не подтвердил.

Бруно хорошо вписался бы в «ПСЖ» и улучшил бы позиционную атаку Энрике. Впрочем, что-то похожее можно сказать про переход Бруно в любую команду мира.

Италия

«Милан»

Кто нужен: центральный защитник, крайний защитник, полузащитник, нападающий

Зачем? Пиоли обладает по-своему удивительной способностью ломать центральных защитников (другие линии тоже травматичны, но все равно отстают от центрбеков). «Милану» еще долго играть без Калулу, Тиава и Томори, а последнего к тому же настойчиво обхаживает «Бавария». Кьер здоров, но не факт, что надолго. К тому же нужен еще один фулбек – у Тео до сих пор нет сменщика, а Калабрия и Флоренци часто ломаются (иногда одновременно).

Жиру все меньше дает на острие, а на неожиданный всплеск Йовича нельзя положиться. «Милану» давно нужен нападающий, и решать проблему следовало раньше, но решать все равно придется – клуб в поиске.

В полузащите все более-менее нормально, но Беннасер уехал на Кубок Африки, а Крунич вот-вот уйдет в «Фенер». Пиоли сильно нехотя доверяет Адли, поэтому команде нужен опорник с вертикальным мышлением в фазе владения и качественной позиционной игрой без мяча.

Цели: Лангле, Мукиеле, Брассье, Терраччано, Дэвид, Гирасси, Дуран

Миланцы спешно закрыли защиту количественно, вернув Габбию из аренды в «Вильярреале», но это латание дыры. Итальянец – размеренный позиционный защитник, который не очень хорош в охране пространства и защите вперед, поэтому проблем «Милана» он не решит.

По этой же причине нет смысла в Лангле, а самые перспективные варианты – атлетичный Брассье из «Бреста» и Мукиеле из «ПСЖ». Вдобавок на край пришел 20-летний Терраччано из «Вероны» – молодой, быстрый, универсальный, но не привычный к игре в четверке защитников.

«Милан» не первый год ведет Джонатана Дэвида, а с осени включил в список Гирасси, но оба далеки от стиля Жиру. Но копировать не обязательно. Миланцы очень неплохо выглядели, когда Ребич занижал защиту, увеличивая простор между линиями. Дэвид и Гирасси могут так же и к тому же добавят остроты в разных фазах.

«Ювентус»

Кто нужен: центральный защитник, центральный полузащитник

Зачем? С учетом часто травмированного и в принципе ненадежного Алекса Сандро в команде пять центральных защитников на три позиции. Для расслабленного сезона без еврокубков этого хватит, но туринцы загодя ищут замену бразильцу – учитывая, что розданная в аренду молодежь к лету готова не будет, в этом есть смысл.

Примерно та же история в полузащите. Погба и Фаджоли урезали среднюю линию до пяти человек (а нужного уровня – четырех), среди которых нет прямой замены Локателли.

В целом у туринцев нет необходимых потребностей. Для внутренних турниров глубины хватает, особенно учитывая потенциал молодежки – в крайнем случае больше времени в ротации получит крайне одаренный Нонге. Но стремление предупредить ситуации, когда одна травма поставит под угрозу чемпионскую гонку, понятно.

Цели: Джало, Филлипс, Хейбьерг, Самарджич, Судаков, Бернардески

Романо пишет, что «Лилль» уже принял предложение по Джало, чтобы не отпускать его летом бесплатно. Решение за игроком. Сейчас защитник восстанавливается от разрыва крестов, полученного еще в марте, и вопрос, каким и когда вернется, но как подготовка к расставанию с Сандро, еще и за бесценок – вполне.

В медиа циркулируют пять вариантов, которыми Джунтоли готов закрыть недостачу в полузащите. Худшие – из АПЛ. По слухам, Аллегри уже заблокировал Филлипса, который не нравится ему по игре. Качества Хейбьерга ближе к требованиям Макса, в первую очередь потому, что он не зависит от системы и проявляет себя в разных моделях.

Бернардески разругался с «Торонто», давно в Турине и не скрывает желания вернуться. На недавней праздничной вечеринке клуб собрал всех игроков, тренеров – и Федерико, как будто он снова в команде. Но на деле еще ничего не решено. Берна хорош физикой, знакомством с Аллегри и удивительной разносторонностью, но большой вопрос, что он сейчас может – на футбол он забил задолго до того, как в МЛС завершился сезон.

Самарджич был бы отличным шагом, но он вот-вот окажется в «Наполи». Проблема Судакова та же, что у других игроков из «Шахтера» – рискованный выбор за слишком раздутую цену. Но он обещает такой объем творчества, на который сегодняшние полузащитники неспособны.

«Интер»

Кто нужен: правый латераль, центральный защитник, нападающий

Зачем? Травмы и возраст Куадрадо, застарелая нехватка дриблинга, упрощающего взлом автобусов (особенно важен против автобусов с пятью-шестью защитниками), нестабильность Думфриса – причины для покупки крайка.

В остальном «Интер» работает на предупреждение: у Индзаги в прямом смысле два состава. Наверное, не имеет смысла отказываться от форварда, учитывая возраст Алексиса и Арнаутовича (и неубедительность чилийца), но не к спеху и не обязательно. К тому же слухи об интересе к Икарди наверняка только слухи.

Цели: Бьюкенен, Икарди, Джало, Тареми, Муриэль

«Интер» уже закрыл единственную нужду – выкупил у «Брюгге» канадского бегунка Бьюкенена. Он даст глубину на позиции правого латераля и похожий атакующий вклад, как у Думфриса, но в другой обертке: больше резкости, обводок (попыток, по крайней мере), подыгрыша. Неплохой трансфер, учитывая возраст (24 года) и цену (всего 7 миллионов евро).

В Икарди никто не поверит, пока не увидит, а Тареми вряд ли окажется в Италии раньше лета: в клубе нет свободного слота для легионеров не из Евросоюза. Муриэль решил бы сразу несколько миланских проблем, но хочет остаться в Бергамо (при том что «Аталанта» вполне не прочь освободить дорогу выздоравливающему Туре и подрастающему Ване Влаховичу).

Центр защиты вызывал сомнения еще летом, но Де Врей и Ачерби все не стареют, а Биссек понемногу вписался – спешить некуда. Приоритет «Интера» – Тиагу Джало из «Лилля». Технически идеальный вариант для Индзаги (мощный, внимательный, с хорошим пасом), но травмированный – прямо сейчас лечит кресты. К тому же на горизонте нарисовался «Ювентус».

«Наполи»

Кто нужен: центральный защитник, крайний защитник, полузащитник

Зачем? Неаполитанцы не оправились от ухода Кима Мин Чжэ и страдают от регулярных привозов, поэтому новый центральный защитник – самая нужная фигура. Без него «Наполи» пройдет вторую часть сезона с обороной уровня середняков.

Полузащитник нужен, чтобы прикрыть отъезд Ангисса на Кубок Африки. Фулбек – не самая понятная креатура «Наполи», но в покупке можно найти смысл: за спиной Ди Лоренцо стагнирует талантливый Дзаноли – логично закрыть глубину возрастным сменщиком и отправить молодого защитника расти в клуб попроще.

Цели: Дрэгушин, Кивер, Томиясу, Маццокки, Самарджич, Лукич, Сумаре

«Наполи» уже оформил покупку Паскуале Маццокки – он освободит Дзаноли. Но трансфер интереснее, чем кажется. Маццокки один из лучших защитников-дриблеров Серии А, и в команде, которая отошла от системной игры и мучительно зависима от индивидуального качества, может вытеснить любого из левых фулбеков.

Дрэгушин – лучший выбор в центр: доминирует в воздухе, обрывает атаки еще до штрафной, не боится мяча. Комфортно чувствует себя и левым, и правым центральным. Но по нему уже открылся аукцион, на который «Наполи» влетел с опозданием. Доступные варианты хуже, даже труднодоступные (вроде Томиясу) не так хороши, так что лучше цепляться за Раду – тем более что у неаполитанцев есть козыри: в сделку могут войти Дзаноли и Эстигор.

Самарджич – один из самых техничных левшей лиги, выраженно атакующая восьмерка с яркими креативными вспышками. Долгосрочно он заменит Зелиньского, а по сезону пригодится по той же причине, что и Маццокки. Но проблемы с отъездом Ангисса не решит. Здесь выбор из Лукич, не заигравшего в «Фулхэме» (умный ритммейкер с неплохим пасом), и Сумаре из «Севильи».

«Рома»

Кто нужен: центральный защитник, спортивный директор

Зачем? Директор Тиагу Пинту покинет клуб в течение месяца, владельцы недовольны тем, как отрабатываются вложения. Недовольство можно понять: «Рома» по-прежнему далека от цели – попадания в Лигу чемпионов. И понятно, почему за результат ответил Пинту, учитывая количество защитников и уровень вратаря в команде, играющей от обороны. Почему ответил он один, непонятно.

С отъездом Ндика на Кубок Африки в «Роме» оставалось четыре центральных защитника, причем двое травмированных (Кумбулла и Смоллинг). Очевидно, нужен как минимум один, учитывая относительно скорое возвращение албанца.

Цели: Хейсен, Чалоба, Сеюнджю, Модесто, Массара, Керубини, Рибальта, Вивелл

«Рома» уже выполняла единственное необходимое действие – закрыла дыру в защиту арендой 18-летнего Дина Хейсена из «Ювентуса». Его называют новым Де Лигтом, но из-за таланта и национальности, а не стиля. Дин не такой быстрый (совсем не быстрый, если начистоту), но компенсирует медлительность выбором позиции, концентрацией и игрой в воздухе – снимает верх со своими 195 сантиметрами. К тому же у него великолепный пас.

Римляне отчитались, что других покупок не будет, пока не удастся кого-то продать (кандидаты – Спинаццола с истекающим контрактом и проваливший конкуренцию Саншеш). Если кто-то уйдет, клуб вцепится в Трево Чалобу или Сеюнджю.

Лучший выбор в спортивные менеджеры – Федерико Керубини, который сотворил чудо в молодежке «Ювентуса», и собравший чемпионский «Милан» Массара.

Германия

«Бавария»

Кто нужен: опорник, центральный защитник, правый защитник (возможно, один игрок, который закроет все позиции)

Зачем? Не хватает комплектации.

В центре защиты – лишь три игрока на два места: Дайо Упамекано, Ким Мин Чжэ и Маттейс де Лигт. Ким поехал на Кубок Азии и наверняка пропустит старт второго круга. Любая травма сделает нехватку игроков экстремальной.

В опорной зоне Тухелю не хватает классического разрушителя. Это не слухи, а факт – «Бавария» не смогла купить Жоау Пальинью у «Фулхэма» в дедлайн летнего трансферного окна. Футболист уже приехал в Мюнхен, но «Фулхэм» не нашел ему замену, и трансфер сорвался.

Позиция правого защитника просто проблемная. Нуссаир Мазрауи слишком часто ошибается в обороне, еще и травмирован, еще и с повреждением поедет на Кубок Африки. Альтернатива – Конрад Лаймер, который вообще-то даже не правый защитник, а опорник.

Очень вероятен переход Эрика Дайера – «Бавария» хочет заплатить меньше 5 млн евро за 29-летнего англичанина, потерявшего место в основе «Тоттенхэма». Хороший вариант-затычка: Дайер способен выйти и в центре защиты, и в опорной зоне, и справа в обороне.

Другой вариант – Норди Мукиеле. Тоже отличная затычка, но чуть более ограниченная: центр и правый край защиты – да, опорная зона – нет. При этом по игровому потенциалу он даже обходит Дайера. Проблема: у «ПСЖ» из-за отъезда Хакими на Кубок Африки остается только Мукиеле для игры справа, так что было бы глупо добровольно соглашаться на пробоину в составе. Вряд ли «ПСЖ» согласится.

Как и летом, есть слухи про Трево Чалоба из «Челси». Позиционно вариативен, как и Дайер. Но ему 24 года, «Челси» будет просить в разы больше, чем «Тоттенхэм» за Дайера. При этом вообще нет гарантий, что Чалоба станет кем-то больше, чем нормальная затычка для топ-клуба.

С Пальиньей все тяжело. Он продлил контракт с «Фулхэмом» до 2028-го, придется платить очень большую сумму и снова ждать, пока «Фулхэм» присмотрит замену.

Есть не очень убедительные инсайды про Мартина Субименди из «Сосьедада», но здесь все совсем туманно.

«Боруссия»

Кто нужен: Джейдон Санчо и левый защитник

Зачем? Санчо нужен, чтобы взбодрить фланги атаки. Дониэлл Мален часто засыпает, Карим Адейеми и не просыпался после лета.

Шок-факт: за три сезона в основе «Дортмунда» (с лета 2018-го по лето 2021-го) Санчо набрал 77 очков по гол+пас в Бундеслиге, больше в топ-лигах на этом отрезке только у Лео Месси (122), Роберта Левандовского (99), Килиана Мбаппе (90) и Карима Бензема (79). На фоне этой статистики период Санчо в «Ман Юнайтед» кажется еще болезненнее.

Должна быть аренда.

Позиция левого защитника провисает: Рами Бенсебаини выглядит слабо, мало что предлагает в атаке, так еще и валится в обороне. Его прикрывал универсал Юлиан Рюэрсон, но справа ему привычнее.

Вероятен вариант с арендой Иана Матсена из «Челси», но споры вокруг сделки: «Челси» хочет пункт с обязательным выкупом, «Дортмунд» против. Матсен любит атаковать, может выйти даже на фланге нападения.

План Б – Серхио Регилон, досрочно вернувшийся в «Тоттенхэм» из аренды в «МЮ».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Naomi Baker, Angel Martinez, IMAGO/Ian Stephen, Michael Regan; IMAGO/Darren Staples, IMAGO/Andrew Yates, Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency, IMAGO/LAURENT SANSON, IMAGO/Paul Terry, IMAGO/David Klein, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Box to Box Pictures, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Ina FASSBENDER / AFP