Классикер против травм, Почеттино в гостях у «Тоттенхэма». Лучший футбол выходных 📺

Топ-матчи и немного гик-эстетики.

Надвигается конец недели, впереди много футбола! Мы выбрали самый интригующий (и добавили итальянский артхаус).

Программу составили Вадим Лукомский, Слава Палагин, Андрей Клещенок и Тимур Боков.

Суббота. 4 ноября

«Байер» сменил «Баварию» в качестве главного ребуса Бундеслиги

«Байер» Хаби Алонсо научились сдерживать до минимальных побед. В последних встречах такое достижение покорилось «Вольфсбургу» и «Фрайбургу» (проиграли всего 1:2) – обе команды зеркалили схему. «Вольфсбург» – полностью; «Фрайбург» – ситуативно (вингер Рицу Доан опускался в защиту без мяча, а с мячом играли более традиционно).

Следить за квестом, который коллективно решает вся Бундеслига, крайне интригующе. «Байер» сменил «Баварию» в роли главного ребуса: теперь именно под них сильнее всего адаптируются. Следующая попытка за «Хоффенхаймом» Пеллегрино Матараццо – американский тренер стал более гибким в этой команде (сам признается). В субботу проверим, насколько гибким.

Компани и Ходжсон выяснят: так все-таки молодость или опыт?

Ждем встречу самого молодого и самого опытного тренера АПЛ – Венсан Компани (37 лет) против Роя Ходжсона (76). Разница в возрасте – 39 лет – вторая в листе рекордов: в прошлом сезоне 43 года разделяли все того же Ходжсона с Райаном Мэйсоном, который принял «Тоттенхэм» после увольнения Конте.

Забавно, что перед игрой Рой смачно критикует именно молодых игроков «Кристал Пэлас». После проигрыша «Тоттенхэму» (1:2) сказал, что вышедшие на замену воспитанники вообще ничего не дали команде и сделали только хуже. Уже извинился, но на фоне Компани, который доверяет самому зеленому составу в лиге (23,6 лет), показательный контраст.

Говоря о противостоянии с Венсаном, Рой отмечал, что не считает опыт дополнительным преимуществом перед игрой. Компани точно попробует это доказать. У его «Бернли» нет другого выбора – нужно побеждать, чтобы окончательно не завязнуть в подвале.

На «Сент-Джеймс Парк» должно быть жарко

Камбэк «Ньюкасла» с 0:4 в сезоне-2010/11 – самая яркая страница в истории игр с «Арсеналом». В последние годы появились и намеки на открытое соперничество. Полтора года назад команда Эдди Хау не позволила «Арсеналу» выйти в Лигу чемпионов – 2:0 на «Сент-Джеймс Парк» окончательно закрыли дорогу. В прошлом сезоне было месиво на «Эмирейтс» – ничья 0:0 с девятью желтыми. Шарма добавляет разница между клубами: «Ньюкасл» – про силовой стиль, «Арсенал» – про кружева из передач.

Отдельно контраст проявляется на стандартах. «Ньюкасл» и «Арсенал» – одни из лучших по этому параметру в лиге: входят в тройку по забитым мячам. Команда Хау уничтожает благодаря богатырям из защиты, штаб Артеты просит оригинально разыгрывать и именно выводить на удар. Какая стратегия сыграет в субботу?

Ремейк трансферной саги: Тюрам против Скамакки

В последнее время Гасперини дается футбол Гасперини, когда идет игра у Скамакки. Летом бергамаски увели великана у «Интера», планировавшего конкуренцию между ним и Тюрамом. Теперь она возможна только в формате дуэли.

Интересно взглянуть на команду Индзаги под прессом истинного гасперинизма – к сожалению, в последнее время нечастым.

Травмы испортят Дер Классикер?

Травмы вытесняют тактику и индивидуальные дуэли в качестве главного инфоповодов вокруг матча «Боруссия» – «Бавария». Это дурной знак. У «Дортмунда» в подвешенном состоянии Эмре Джан – структурно важный игрок, которому нет прямой замены, особенно если он в форме.

У «Баварии» – тотальный ужас. В центре защиты под вопросом Упамекано и Де Лигт, дисквалифицирован Киммих, из-за чего труднее передвинуть кого-то из опорников в защиту (там тоже много вопросов – Горетцка может не успеть вернуться). Вообще не прослеживается решения, кроме форсированного возвращения Упамекано: Дайо осторожно возвращают к тренировкам, но велик риск рецидива. Лучшая характеристика глубины проблем – новая волна слухов о подписании Жерома Боатенга.

А может все-таки Томас Тухель рискнет и внезапно предложит модную схему с одним центральным защитником? В молодости он нечто подобное часто выкидывал.

Кто выиграет владение – «Марсель» Гаттузо или «Лилль» Фонсеки?

У «Марселя» самые отмороженные болельщики в этом сезоне – скандал с автобусом «Лиона» не первый инцидент: до этого была травля с угрозами, из-за которой клуб потерял Марселино.

Поэтому первая интрига – состоится ли матч. Если все-таки да, то интересно будет последить, кто выиграет битву за владение. При Дженнаро Гаттузо у «Марселя» сформировалась одна четкая черта – они не играют от соперника. Пытались забрать мяч даже у «Брайтона» (!) – отрезками вполне успешно.

«Лилль» – очередное испытание такого плана. Пожалуй, во Франции только «ПСЖ» играет в более атакующий футбол (пускай весьма своеобразный). Команды будут прессинговать и билдапить – все как мы любим (ведь не только мы любим такие команды, да?).

Очередная проверка Хави – прессинг «Сосьедада»

«Реал Сосьедад» – мини-«Барселона». Теперь он сыграет с настоящей «Барсой».

Интересно, чем Хави ответит на высокий прессинг хозяев. «Барсе» тяжело с теми, кто интенсивно давит до самой штрафной, пока нет Френки де Йонга – главного по выходу из-под чужого давления.

Наверняка «Сосьедад» акцентирует удар именно на левый фланг «Барсы»: там играют Мендес и Кубо, часто смещается Ойарсабаль. Интригует, как Алекс Бальде будет справляться с этой чудесной троицей.

Воскресенье. 5 ноября

Большая медицинская проверка: есть ли у Аллегри хребет

«Фиорентина» – принципиально агрессивная команда: один из лидеров лиги по прессингу, контрпрессингу и территориальному доминированию. Обычно флорентийцы запирают соперника в глубокой защите, но сами гораздо опаснее, когда контратакуют на большом пространстве.

Этот «Ювентус» собран под высокий прессинг и защиту движением вперед и осенью наконец начал использовать свои преимущества – отсюда впечатляющий ход. Вопрос, хватит ли у Аллегри духа сыграть так во Флоренции.

Да, «Реал» играет с «Райо». Но все не так очевидно

«Мадрид» встречается с «Райо Вальекано», который умеет закрыться против грандов. Вероятно, так он и сделает.

Но есть фантастический сценарий: «Райо» на правах самой дерзкой команды Ла Лиги попробует разорвать ромб «Реала», чаще обычного закидывая на фланги. Там есть Иси Паласон – последний лысый волшебник Испании.

Может, получится ничья, как с «Сосьедадом» и «Севильей» – или 0:7 как против «Атлетико».

Понедельник. 6 ноября

Вывеска «Фрозиноне» – «Эмполи» не возбуждает? А если мы скажем, что там Ди Франческо против Андреаццоли?!

Иногда логика наших рекомендаций пугающе проста – необычный временной слот и зарекомендовавшие себя тренеры.

Таким образом мы вышли на «Фрозиноне» – «Эмполи». Играют в понедельник вечером. Эусебио Ди Франченско против Аурелио Андреаццоли. Выбор для тех, кто за хороший футбол даже без звездных имен. Хотя бонусом идет магия Матиаса Соуле (возможно, самый яркий игрок Серии А не из топ-клуба).

Почеттино в гостях у «Тоттенхэма». Как его встретят?

После увольнения из «Тоттенхэма» Маурисио еще ни разу не играл с бывшим клубом. В понедельник первая встреча, причем сразу на стадионе «шпор».

Интересно последить за реакцией. С одной стороны, Почеттино – один из самых успешных тренеров в современной истории «Тоттенхэма»: да, так и не выиграл трофей (хотя как же мы забыли про Ауди Кап?), но оставил после себя много приятных воспоминаний. С другой, аргентинец возвращается домой в качестве тренера «Челси» – одного из главных соперников и соседей по Лондону.

Прямо сейчас Маурисио решает задачу, которую в свое время здорово разрулил именно в «Тоттенхэме» – строительство новой современной команды, в которой ключевую роль играет молодежь. Дерби – не только шанс набрать очки, но и оценить прогресс на фоне лидера АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Alex Pantling, Valerio Pennicino, Matt McNulty