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«Барса» – «Реал» и дерби Манчестера! Какой еще футбол мы смотрим на выходных?

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Антикласико тоже можно.

Евролиги подготовили много интересного на выходные. Интриги, вопросы и просто рекомендации – в нашем анонсе.

Программу составили Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Тимур Боков, Слава Палагин и Артем Денисов.

Пятница. 27 октября 

Бенитес против «Жироны». Снова игра с грандом

Вечер перед выходными станет еще приятнее, если включить матч «Жироны».

«Жирона» уже не андеграунд, но не хвалить невозможно – красивый, комбинационный футбол в обертке интересного гибрида. «Сельта» – антипод, команда Бенитеса идет в зоне вылета, зато качественно закрывается с грандами: до удаления кипера Вильяра справлялись даже с «Атлетико» (в итоге проиграли 0:3 из-за волшебного Гризманна).

Да, воспринимаем «Жирону» как гранд. Заслужили!

Суббота. 28 октября

Тренерская дуэль – «Штутгарта» против «Хоффенхайма»

Напоминание: «Штутгарт» идет вторым в Бундеслиге сразу за «Байером». То есть обгоняет «Баварию». И это после восьми туров! Соперник тоже достойный – «Хоффенхайм» на шестом месте. 

У матча красивый бэкграунд: нынешний тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс до этого работал в «Хоффенхайме», нынешний тренер «Хоффенхайма» Пеллегрино Матараццо до этого работал в «Штутгарте». В такой конфигурации команды уже встречались в 34-м туре прошлого сезона, когда обе боролись, чтобы не попасть в стыки («Штутгарт» так вообще мог вылететь). В итоге ничья: «Хоффе» в безопасности, «Штутгарт» в стыках. Спасся, к счастью. 

Теперь это уже команды с еврокубковыми амбициями. 

«Борнмут» – «Бернли»: современный футбол с кучей ошибок

Простите, но рекомендуем погрузиться на дно АПЛ. Причины? Ну, должно быть как минимум весело! 

Обе команды стараются играть в сложный футбол, просто пока вызывают симпатии лишь попытками. «Борнмут» при Адони Ираоле стал прессингующим. Проблема: этот прессинг категорически легко разбивают – причем через центр. «Бернли» при Венсане Компани в любой непонятной ситуации предпочитает разыгрывать коротко. Проблема: слишком много привозов и пропущенных после них. 

Здорово, что команды смогут проверить слабости друг друга. Оценим, кто надавит сильнее. 

Хави и Анчелотти надо что-то придумывать

Класико всегда интересно. Пропускать нельзя!

«Барса» и «Мадрид» подошли к матчу в похожем состоянии: много травм, поиски игры (Анчелотти крутит ромб, а Хави пытается уместить обоих Жоау) и зависимость в атаке от летнего трансфера (Беллингем и Феликс).  

Особенно интересно, что «Мадрид» предложит в полузащите: более работоспособное сочетание с Тчуамени и Камавинга или попытку диктовать темп игры через Крооса и Модрича. Может, Эдуардо уйдет на левый фланг (Фран пока не впечатляет, а Ферлан Менди очень нестабилен). 

Дуэль лучших ассистентов Европы в матче «Вулвз» – «Ньюкасл»

У Педру Нету и Кирана Триппьера уже по 6 голевых передач – это лучший показатель не только в АПЛ, но и во всех топ-лигах. При этом игроки максимально отличаются по качествам. 

Нету – один из лучших контратакующих игроков сезона, здорово тащит мяч на пространстве и обыгрывает на дриблинге. Триппьер – король навесов, причем как с игры, так и со стандартов. Может не только подать, но и качественно разыграть мяч на правом краю. 

Еще одна важная особенность – выбор адресата. У Нету классная связь с двумя другими нападающими «Вулвз» – Матеусом Куньей и Хван Хи Чханом. А вот Триппьер свои шесть передач отдавал шести разным игрокам «Ньюкасла». 

Антикласико: «Мальорка» – «Хетафе»

Сразу после класико в Ла Лиге будет антикласико. Кто-то рискнет посмотреть на команды, которые входят в тройку худших по владению (обе ниже 40%), но в топе лучших по выигранным верховым дуэлям? Как думаете, пробьют тотал больше 5,5 передач подряд на чужой поля хотя бы раз за игру? 

Слушайте, а это, ведь, челлендж: смотреть – и считать пасы. Футбол прекрасен. Интриги повсюду!

Воскресенье. 29 октября

Победа «Аякса» над ПСВ будет мегасенсацией. Дожили!

«Аякс» подходит к топ-вывеске без тренера, без побед в последних 9 матчах и в зоне вылета. В соперниках ПСВ, идущий на первом месте вообще без потерь с экс-тренером «Аякса» Петером Босом, который был доступен этим летом и согласился на возвращение в Нидерланды.

Кажется, за все время, что мы смотрим футбол, между этими командами не было такой пропасти – управленческой и по результатам. И все же такие матчи существуют вне турнирной таблицы. У «Аякса» есть потенциал удивить – просто сейчас команда хуже всех в мире реализовывает потенциал; именно поэтому оказалась на дне. 

«Монако» и «Лилль» – просто качественные команды

Извините, что так банально, но что еще нужно от футбола? «Лилль» ставит позиционную атаку. «Монако» это тоже умеет, но в первую очередь опасен быстрыми выпадами. Головин в отличной форме, связка Бен-Йеддера и Балогуна потихоньку сыгрывается.

У «Лилля» не все так радужно (Дэвид мало забивает, Кабелла мало ассистирует), но нам с точки зрения нейтральных зрителей важно, что команда обустраивает комбинационный футбол.

Матчи «Айнтрахта» – артхаус. Готовы?

Мы долго не советовали матчи «Айнтрахта». Специфическое зрелище. «Айнтрахт» пропускает меньше всех в Бундеслиге, при этом меньше «Айнтрахта» забивают лишь три команды. «Айнтрахт» старается владеть мячом, при этом у команды нет выраженного центрфорварда после продажи Коло-Муани в последние часы трансферного дедлайна.

Решили, что вам пора это увидеть, раз и соперник статусный. Но на свой страх и риск.

Новый шанс Захаряна

Предвкушаем матч с «Райо» из-за Арсена Захаряна. 

«Сосьедад» отдыхает после ЛЧ, а россиянин точно получит много минут. «Вальекано» – идеальный соперник, чтобы Арсен показал все, на что способен: команда Франсиско любит прессинг, играет высоко и смело даже с топами (обязательно последите за Иси Паласоном, их главным волшебником). 

В матче с «Мальоркой» Захарян отыграл тайм, выглядел неплохо, но в хайлайты не попал. Пора исправляться. 

Хейлунд против Холанда в дерби Манчестера

Выделяем эту интригу не только из-за созвучия фамилий. Очень много похожего видят даже сами игроки. Вот что говорил Расмус, еще когда выступал в Австрии: «Я повторял много раз: мне не хотелось бы сравнивать себя с ним, потому что Эрлинг – настоящий монстр, он просто сумасшедший. Но да, я вижу много сходств между нами: он быстрый – и я быстрый, он левша – и я левша, он мощный – и я тоже мощный. Надеюсь, когда-нибудь смогу достигнуть его уровня». 

Насчет уровня Расмуса пока не торопим, но в воскресенье у обоих будет шанс показать лучшие качества. 

Хейлунд наловчился получать моменты в «МЮ» после выходов один на один, а «Сити» в этом сезоне как раз допускает их с пугающей частотой. Только за последние семь дней это оценили «Брайтон» и «Янг Бойз». 

Холанд хорош не только в рывковой работе, но в этот раз у него будет бонус – в соперниках максимально экспериментальная и несыгранная защита, которая потрескивала даже в последних победных матчах «Юнайтед». 

Рекомендация для болельщиков «Челси»: включите «Интер» и закройте гештальт

Моуринью против арены, которая еще помнит его величие. Лукаку против игроков и трибун, которым есть за что не любить его. Лаутаро против истории: третьим за 115 лет забил 10 голов в 8 турах – и гонится за новыми рекордами.

«Интер» – самая результативная команда лиги. В матчах «Ромы» забивается больше всего голов.

«Милан» побежит и отхватит или закроется и победит?

«Милан» при Пиоли не всегда побеждает, но пока очень неплохо искупал громкие поражения. Парадокс в том, что избыток желания в этот раз наверняка помешает. Не факт, что миланцы достаточно остынут, чтобы принять лучшее решение против «Наполи» – закрыться.

Нам эта горячность обещает насыщенный встречный футбол. Скорее всего, будет весело. Качественно будет наверняка. 

«Олимпико» – один из важнейших матчей Франции

Обычно «Марсель» и «Лион» зарубались друг с другом, ведя гонку за чемпионство. Сейчас другие времена: «Лион» плетется последним, «Марсель» в середине таблицы и привыкает к требованиям Дженнаро Гаттузо. 

Эмоции тут важнее всего. Заодно посмотрите за работой тренеров, которые недавно пришли в команды. У «Марселя» – Гаттузо, у «Лиона» – Фабио Гроссо.  

Понедельник. 30 октября

Новый заход Сарри против контрпрессинга

«Лацио» обмяк от агрессии «Фейеноорда» и сразу встретится с такой же злой «Фиорентиной». Интересно, что предложит Сарри на этот раз. 

Поиски Анчелотти перед класико, провал короля навесов из «Ньюкасла». Тактика ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; IMAGO/Gary Oakley, IMAGO/www.imago-images.de, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

28 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
На самом деле очень крутой и событийный тур нас ожидает. И даже в понедельник на закуску тоже хорошее блюдо!
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utsh44psmr
Воскресенье. 7:00 по Москве. СКА-Хабаровск - Ленинградец.
+12
0
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JENNINGS
Любимая пятничная рубрика! В предвкушении качественного и топового футбола!
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qfxtruxp
Ответ Миша Миша
Почему топовые матчи всех чемпионатов проводят в одни выходные . Неужели нельзя раскинуть.
в субботу классико, в воскресенье мс-мю, все раскинуто
+7
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di Malkovich
Предложенному пятничному испанскому блюду я предпочту английское. Тоттенхэм может подзадорить Сити перед дерби.
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Nordahl vs Marco van Basten
Ответ Ихарь Окенфэйлов
На самом деле очень крутой и событийный тур нас ожидает. И даже в понедельник на закуску тоже хорошее блюдо!
Для настоящих ценителей блюдей
+6
-2
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Александр Климов
Барселона – Реал, ПСВ - Аякс, МанСити – МанЮнайтед, Интер – Рома и Наполи – Милан, и это все за одни выходные!!! Так еще финал TI12 по Доте2 и финал кубка мира по рэгби. Жена моя любимая, прости, но к маме с сыном ты едешь одна 😅😅😅
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Карма такая карма
Пушка, ждем!
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PFC_ZENIT
Тренд последних лет, когда всякие Классико и важные дерби вручную ставят в середину круга уже немного надоел. Пусть решает компьютер, как он делал раньше. Сейчас мало интриги и турнирной борьбы при таком расписании. Раньше могло выпасть на конец/апреля или мая или в начале сезона в первые туры, чтобы было больше интереса у команд и собственно зрителей
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Mr.Bean
Моур же дисквалифицирован

Хотя вряд ли ему это помешает 😎
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Миша Миша
Почему топовые матчи всех чемпионатов проводят в одни выходные .
Неужели нельзя раскинуть.
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qfxtruxp
Ржачное фото Холанда 😁
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Igor
Ответ Миша Миша
Почему топовые матчи всех чемпионатов проводят в одни выходные . Неужели нельзя раскинуть.
в разное время.
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Alex DeLarge
Ответ PFC_ZENIT
Тренд последних лет, когда всякие Классико и важные дерби вручную ставят в середину круга уже немного надоел. Пусть решает компьютер, как он делал раньше. Сейчас мало интриги и турнирной борьбы при таком расписании. Раньше могло выпасть на конец/апреля или мая или в начале сезона в первые туры, чтобы было больше интереса у команд и собственно зрителей
вы серьезно? ведь такие матчи в один день - это прям вкуснятина для аналитиков по продажам ТВ прав.
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berd006
Спасибо за анонс(ы). Добавлю, что матч Кристал Пжлас - Тоттенхэм тоже не плох. И в Кубке мира по регби решающие матчи за третье место в пятницу 22:00 и финал в субботу в то же время. Всем зрелищных выходных)
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Петр Дьяконов
а где РПЛ?
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Rumov
Эти два матча-уже супер.
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andyon
Антиклассико - это Атлетико-Эспаньол)
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Илнур Кара
Жирона гранд ? за десять туров ?
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jam.football
Почему нигде не написано, что тур начнётся матчем Кристал Пэлас - Тоттенхэм ? Тоттенхэм лидер чемпионата и показывает классный футбол
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saric
В воскресенье вообще много интересного...
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