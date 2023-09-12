«МЮ» вернул свой 2015-й.

Насыщенные футбольные выходные – в деталях от авторов Sports.ru.

Разборы больших дерби вышли отдельно: яркие 2:2 «Арсенала» и «Тоттенхэма» и победа 3:1 Симеоне над Анчелотти.

Эванс идеально заменил Мартинеса в старте «МЮ»

Джонни Эванс вышел в старте «Ман Юнайтед» впервые с апреля 2015-го. Перед игрой с «Бернли» он был одним из двух живых центральных защитников: Мартинес и Магуайр травмированы, Варан восстановился, но не готов играть весь матч.

Эванс прекрасно справился: отмененный гол и великолепный ассист. При этом Джонни по позиции и функциям заменял Мартинеса – пожалуй, важнейшего игрока в защите «МЮ».

Как и Лисандро, Джонни регулярно поднимался к центру поля: и при розыгрышах мяча, и при обороне. Физические данные – преимущество против футболистов «Бернли».

Эванс компенсировал низкую скорость опытом и чтением игры. Мудрости хватало и на руководство партнерами – Тен Хаг отмечал, что Эванс привнес спокойствие. Это особенно важно, учитывая ход игры. «Юнайтед» нарочно отдал владение: в первом тайме был с мячом 41% времени, после перерыва – вообще 35%.

«Бернли» встречал «МЮ» высоким блоком – идеальный сценарий для бегущих Рэшфорда, Хейлунда и Бруну. Именно на португальца Эванс выдал голевую передачу с нерабочей левой.

«Отличный пас от Джонни. Я знаю, что он умеет обращаться с мячом обеими ногами, – говорит Бруну. – Я ждал этой передачи. «Бернли» давал пространство сзади, и мы воспользовались шансом».

Кому-то пас Эванса напомнил ассист на чемпионский гол Ван Перси, а мне – передачу Линделефа в матче против… Эванса: Виктор левой ногой выдал диагональ, а Рэшфорд убежал от Джонни.

Это была не единственная подобная передача: в самом начале первого тайма с левой закидывал на забегание Рэшфорда (неточно), после гола – с правой еще раз на Фернандеша (португалец принял и опасно прострелил на Хейлунда).

Бруну, которого назвали лучшим игроком матча, передал награду Эвансу. Сам Джонни тоже понимает, что сыграл отлично: «Я думал, что к такому возрасту уже совсем закончусь. Но сыграл так, что лучше и быть не могло, несмотря на то, что мне не удалось доиграть до конца. Требования к центральным защитникам в команде Тен Хага немного отличаются от того, к чему я привык в предыдущих клубах. Я просто наблюдал, как играют другие центральные защитники, и пытался адаптироваться».

Кажется, это тот самый знакомый, который за три месяца по Duolingo выучил английский с нуля.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Хвалим Морату – просто уничтожил Алабу

Кажется, Альваро Мората провел лучший матч за «Атлетико».

Удивительно, что он выпал на «Реал». Все три гола – следствие умных движений Мораты в штрафной. Альваро методично пользовался проблемами Алабы не только в воздухе, но и при позиционной обороне.

Обычно Давид превосходно читает игру, но в паре с Рюдигером он вынужден больше обороняться внутри штрафной, полагаясь на физику. Альваро намерено давил на эту точку, стараясь избегать столкновений с немцем.

Вот первый гол. Мората своевременно стартует за спиной у Алабы, пока тот оценивал ситуацию.

Пока австриец бежал навстречу пасу, испанец сделал обратное движение и оказался у ворот в одиночестве.

Гол Гризманна: Альваро забирает внимание Давида, пока Антуан бежит из глубины.

Алаба снова растерян: Мората показал, что идет на мяч, и вынуждает его опекать, хотя на деле просто открывал пространство для партнера. Камавинга не доработал.

Аналогичный прием перед третьим голом: Альваро бежит на мяч, Алаба – за ним.

Секундная остановка. Мората снова один, а Давид в проигрышной позиции.

Мората – один из лучших в мире по чтению движений соперника. Проблема в том, что он использует сенсорику только при хорошем настроении, которое находит на Альваро слишком редко. Это психологический момент, который он уже никак не сможет поправить.

Но эпизодами Мората просто прекрасен.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Монструозность Ван Дейка вверху: не удержался даже «Вест Хэм»

Вирджил отбыл двухматчевый бан и намерен вернуть былое величие. Против «Вест Хэма» умудрился выиграть 11 верховых дуэлей из 13. Особенность соперника лишь удваивает достижение: команда Дэвида Мойеса – одна из самых мощных в АПЛ физически.

Монструозность Вирджила в воздухе была полезна на разных участках поля. Во-первых, классика для защитника – игра в своей штрафной. Во-вторых, дуэли с Микаилом Антонио, через которого «Вест Хэм» любит выходить в контратаки. В-третьих, угроза на стандартах.

Последнее заслуживает отдельного упоминания. Вирджил 6 раз коснулся мяча в чужой штрафной – больше только у Мо Салаха и Дарвина Нуньеса (если вдруг забыли, оба – нападающие). «Ливерпуль» даже не скрывал, кто в доме хозяин – в какой-то момент партнеры начали водить вокруг Ван Дейка хоровод:

Иногда за счет поддержки Вирджил получал свободу, но даже когда его опекали двое, все равно обострял. В итоге голландец оказался причастен к пяти ударам – это повторение его рекорда за «Ливерпуль». А вот по ожидаемым ассистам – пиковое достижение (1,11 xA).

«Сити» забил после 46 передач подряд: гол многое говорит об эволюции Пепа

Первый гол «Сити» в игре с «Ноттингемом» (2:0) – итог комбинации из 46 передач подряд.

До рекорда АПЛ немного не хватило. Лидером остается гол Насера Шадли за «Тоттенхэм» в игре десятилетней давности с «Куинз Парк Рейнджерс» (48). Да, мы тоже удивлены: когда вратари еще не разыгрывали свободный, а билдап только появился в букваре тактических гиков, такой гол был настоящей редкостью.

В эпоху Пепа у «Сити» тоже было кое-что покруче. Комбинация из 52 передач в игре Кубка Лиги с «Вест Бромвичем». Ее «Сити» разыграл после стартового свистка, так что владение на отрезке совпало с мечтой Гвардиолы: 100% – 0%.

Недооцененный штрих – вовлеченность игроков в комбинацию. Против «Вест Брома» каждый коснулся мяча минимум два раза. В свежей перепасовке вообще не участвовали Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. У них была косвенная роль (растягивали схему), но сравнение хорошо подчеркивает эволюцию «Сити». Раньше за розыгрыш отвечала буквально вся команда, теперь вполне обходятся без помощи нападающих. Да, Альварес еще способен помочь с перепасом, но Холанд играет исключительно у штрафной.

Игроки «Челси» 10 раз попадали в офсайд. Но не стоит их ругать

10 офсайдов «Челси» в игре с «Астон Виллой» – рекорд АПЛ за последние девять лет. С тех пор, как Opta начала собирать такие данные, больше страдали только в одном матче – игроки «Арсенала» умудрились 11 раз залезть в офсайд против «Саутгемптона» в сезоне-2013/14. Забавно, что «святых» тренировал тогда Маурисио Почеттино.

Учитывая очередной проигрыш «Челси», это кажется новым дном. Но есть минимум два оправдания в защиту.

Во-первых, «Челси» имел дело с «Астон Виллой» – королями офсайдных ловушек. Стали такими с приходом Уная Эмери. Вот тут мы разбирали их мастер-класс в прошлом сезоне. То, что «Челси» угодил именно в их сети, – не случайность.

Во-вторых, по ходу матча «Челси» обнаружил прием, как пройти ловушку. Поняли, что лучше пасовать на тех, кто врывается из глубины. Так как защитники «Астон Виллы» ориентированы на нападающих, у гостей часто возникали провалы.

Здесь пользуется Мало Гюсто:

Тут Бен Чилуэлл:

Здесь Аксель Дисаси:

Показательно, что все трое – защитники, а моменты возникали, даже когда «Челси» остался в меньшинстве: шансов хватало, чтобы наиграть как минимум на ничью.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Хави – спонсор веселья в матче «Барсы» против «Сельты»

Рафа Бенитес создал «Барселоне» проблемы – его стартовый план практически полностью перекрыл центр каталонцам. На каком-то этапе команда Хави выглядела растерянной. В ответ тренер стал делать максимально авантюрные замены, пытаясь сохранять подобие структуры, которая так для него важна.

Первыми жертвами трансформации стали Ориоль Ромеу и Маркос Алонсо. Потом поле покинул Андреас Кристенсен. За ним отправился Ферран Торрес. Чувствуете тенденцию? Хави избавлялся от всех, кого можно заподозрить в нехватке техники. Вместо них выходили заточенные на атаку футболисты.

Через настолько категоричные действие Хави удалось пошатнуть баланс матча, игра раскрылась в обе стороны. «Барса» регулярно пускала контратаки – например, такую:

Зато в атаке держалась структуры 2-2-6, которая в одном из забитых мячей позволила банально перегрузить пятерку «Сельты» в последней линии:

Раскрыв игру в обе стороны, Хави подарил нам веселье, а команде – победу, которая строилась на реализации и эмоциональном отрезке, но была бы невозможна, если бы тренер вел себя пассивно. Хави рисковал и форсировал открытие матча в обе стороны. В данном случае не переиграл соперника и не доминировал, но получил награду за смелость.

Новая схема «Дортмунда». Терзич строит позиционную атаку?

Против «Вольфсбурга» Эдин Терзич опробовал популярный в наши дни вариант гибрида. Без мяча команда держалась формации 4-2-3-1:

В позиционных атаках выстраивалась в 3-2-4-1 с квадратом в центре поля:

Это правда самая популярная атакующая структура в современном футболе. Она дает хорошее заполнение поля и баланс на случай контратак. Конечно, важнее связи внутри структуры и качества футболистов, но некоторые недостатки маскируются хорошим заполнением пространства.

Эффект на «Боруссию» был положительным. Команда провела самый содержательный матч в сезоне, контролировала мяч (64%), максимально уверенно сдерживала контратаки «Вольфсбурга».

Это значимый шаг вперед относительно ужасов стартовых матчей. Хотя пока не хватает главного – моментов. При владении виден перекос на левый фланг, где находили дриблера Джейми Байно-Гиттенса – выглядело предсказуемо, хотя некоторую угрозу давало:

Однозначно интересный эксперимент. Следующий шаг – нащупать постоянные связи внутри этой структуры.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Связка Кейна и Шупо-Мотинга – супер

Кейн в «Баварии». Ожидание: шикарная связка с Мусиалой. Или с Сане. Или с Мюллером. Или с Киммихом. Или с Команом.

Реальность: шикарная связка с Шупо-Мотингом.

Ну ладно, Кейн отлично влился в состав, есть примеры хорошего взаимодействия почти со всеми, просто связка с Шупо-Мотингом кажется неожиданной и при этом замечательной.

В первых турах уже все оценили глубокие спуски Кейна чуть ли не к своим защитникам. Смущало, что «Бавария» при спусках Кейна плохо насыщала зону на острие. На флангах есть бегущие Сане и Коман, а центр пуст.

Против «Бохума» (7:0) Шупо-Мотинг стабильно закрывал позицию центрфорварда при подыгрыше Кейна.

Первый гол «Баварии»: Кейн зацепился за длинный пас и подыграл Сане, запустилась быстрая атака, Шупо включился как центрфорвард и замкнул прострел Комана на дальней штанге.

Классный ход Тухеля выпустить Шупо-Мотинга против высоко прессингующего «Бохума» в роли еще одного столба к Кейну, чтобы «Бавария» могла проходить давление забросами. Томас подтвердил задумку после матча: «Я выбрал Шупо, потому что мы захотели схему с двумя центрфорвардами для противодействия «Бохуму» с их высоким прессингом».

Почти за все мячи цеплялся только Кейн, зато Шупо-Мотинг всегда насыщал штрафную, если Харри оставался глубоко. И в первом тайме Шупо получил хороший момент после вскрывающего паса Кейна.

Были альтернативы: Мусиала, Мюллер, даже Гнабри выходил под Кейном в этом сезоне. Но Тухель выбрал именно Шупо-Мотинга. Хорошее решение.

«Брест» – лидер Лиги 1

«Брест» красиво взобрался на вершину – сломил «Лион», забив единственный гол на 87-й минуте. Нанес за матч 27 ударов – так много не было ни в одном матче «Бреста» в Лиге 1 после подъема из Лиги 2-2018/19. «Каждая атака должна закончиться ударом» – кажется, главная установка «Бреста» перед игрой.

Шок: вроде бы посредственный тренер Эрик Руа, который до «Бреста» и не тренировал нормально; невзрачная трансферная кампания, потому что денег мало; состав и до лета-2023 выглядел слабоватым.

Конечно, это не лучшая команда Франции по качеству футбола, но «Брест» максимально эффективен в своей простоте. Клуб лидирует в Лиге 1 по навесам. За это отвечают главный созидатель Ромен Дель Кастийо и легенда FIFA Кенни Лала. Обычно они пуляют с правого фланга. С левого в штрафную прибегает Жереми Ле Дуарон – вингер по схеме 4-3-3/4-2-3-1, но часто второй центрфорвард как раз под кроссы.

«Брест» лидирует, а у Ле Дуарона до сих пор 0 голов (в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром с 10 мячами). Во Франции только Обамеянг пока реализует моменты хуже. Теоретически «Брест» еще может прибавить, если Ле Дуарон будет лучше бить после навесов.

Успехи таких команд только тактикой точно не исчерпываются. «Брест» очень устойчив ментально: две волевые победы против «Ланса» и «Реймса», теперь вот решающий гол с «Лионом» на последних минутах.

Позиционная защита «Ниццы» – топ. Хотя от нового тренера ждали немного другого

«Ницца» победила «Монако» 1:0 в матче, где форвард «Монако» Фоларин Балогун не реализовал два пенальти. xG «Монако» с учетом пенальти – 1,8, без них – 0,2, и это ужасно мало. Впрочем, вполне буднично для «Ниццы».

У команды Франческо Фарьоли лучшая оборона во Франции и по реальным пропущенным, и по ожидаемым. Это особенно ценно, учитывая контекст календаря: за шесть туров «Ницца» уже нейтрализовала «ПСЖ», «Монако» (две команды Лиги 1, пока создающие больше всех) и «Лилль». Так что статистика не просто стечение обстоятельств и выборка со слабыми соперниками, а доказательство силы защиты «Ниццы».

«Ницца» без мяча комфортно существует в двух режимах, о которых мы писали в прошлом дайджесте: высокий персональный прессинг и компактная позиционная оборона 5-4-1. Против «Монако» работал и прессинг (достаточно много возвратов на чужой половине), и компактный блок сзади (минимум остроты «Монако»).

Этот блок гарантируется гибридной схемой «Ниццы». Опорник Юссуф Ндайишими без мяча превращается в третьего центрального защитника рядом с Жан-Клером Тодибо и Данте. Садится так органично, что у «Ниццы» не бывает случайных дыр из-за недопонимания.

Ндайишими делал так и в конце прошлого сезона, когда «Ниццой» управлял Дидье Дигар. С новым тренером изначально хорошая идея выточена до впечатляющего автоматизма.

Важно, что у игроков «Ниццы» очень хорошие оборонительные навыки. Крайние защитники Мелвин Бар и Жордан Лотомба выделяются именно игрой без мяча, а не пользой в атаке. Ндайишими – опорник-разрушитель. Даже вингеры Софиана Диопа и Гаэтана Лаборда отличаются от коллег по позиции цепкостью при отборах.

С игрой без мяча правда все замечательно. Но смущает, что именно владение не очень работает, хотя это главная Фишка Фарьоли – контроль мяча с выманиванием соперника на себя а-ля «Брайтон» Де Дзерби. Игроки с трудом продвигают мяч накоротке. Есть ощущение, что некоторые из них не подходят под такой стиль. Особенно Кефрен Тюрам, любящий вместо коротких розыгрышей долгие рывки с мячом в переходных фазах.

Пока только фиксируем: фаза владения мячом выглядит сыровато. Позиционную атаку строить гораздо сложнее, чем позиционную защиту, поэтому будем следить дальше. Оборона уже точно хорошая.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Болонья» разрушила владение «Наполи» сложным прессингом

Тиаго Мотта компенсировал разницу в классе сложным зонно-персональным давлением.

На чужой половине первая линия болонцев разбирала соперников персонально, вторая играла зонно. Но если кто-то в зоне (как правило, полузащитник) начинал движение – неважно, вперед или назад, – к нему сразу применялась плотная персоналка. Выход из обороны через центр максимально усложняется.

Еще интереснее прием, использованный в позиционной защите. Первая линия «Болоньи» играла зонно, вторая персонально, третья – зонно. При этом средняя линия полностью зависела от нахождения мяча. Персоналка применялась к потенциальным адресатам вертикального паса. Если мяч был в центре, держали полузащитников. Если он смещался на фланг, к персональному прессингу прибегал ближайший полузащитник и фулбек.

Неаполитанцев лишили воздуха. Смешанное давление позволило «Болонье» создавать численное преимущество после каждого вертикального перевода – принимающего запирали в клетку из нескольких защитников. «Наполи» отыграл без средней линии: редкие моменты появлялись после прямых забросов на форвардов.

«Монца» разорвала «Лацио» на две части с помощью олдскульной персональной опеки

Опорники «Лацио» (Катальди и заменивший его Ровелла) зафиксировали наименьшее количество касаний в сезоне. Римляне остались без связи между двумя сторонами, уступили владение и наиграли на поражение, но удержали ничью.

Причина – решение тренера Палладино «Монцы» под саррибол. Без мяча «Монца» переходила с 3-4-2-1 на 3-4-1-2, перекрывая пару центрбеков и опорника. Ключевой была задача Кольпани. Инсайд персонально опекал разыгрывающего Данило Катальди.

Важно, что это была именно опека, а не прессинг. Без мяча Кольпани забывал о позиции и зоне и преследовал Катальди везде, даже на противоположном краю.

Автогол «Ювентуса» как памятник коллективному умопомрачению

После нокаута от «Сассуоло» (2:4) туринские фан-сайты почти синхронно запустили опросы с поиском виновного в автоголе Гатти. Сделаем вид, будто нас кто-то спрашивал, и разберем пропущенный на составляющие.

На всякий случай напомним – гол случился на 94-й минуте. Торопившийся Шченсны разыграл поперечным пасом от углового флажка, Гатти в касание отыграл в собственные ворота.

Весь гол – пример секундного коллективного умопомрачения:

1. У «Юве» остается две минуты, чтобы сравнять счет. Шченсны тратит важные секунды, чтобы добежать до флажка от ворот, при том что у мяча два полевых – они могут быстро ввести в игру;

2. Фаджоли возмущенно показывает Войчеху, что мог быстро разыграть пасом. Судя по всему, он не указывает направление паса, а именно возмущается – характерным для итальянцев жестом. Понимает, что с пустыми воротами розыгрыш невозможен, и уходит;

3. Шченсны зачем-то пасует вдоль ворот. Вратари исполняют такие свободные, когда нужно забросить подальше и организовать навал – впереди должно быть больше полевых, чтобы зацепиться за мяч. Розыгрыш делает выход Войчеха бессмысленным;

4. Выход вообще не был нужен. 7 полевых игроков «Юве» стоят в оборонительной трети – впереди просто не на кого забрасывать. Присутствие Шченсного контрпродуктивно и бессмысленно в любом сценарии;

5. «Сассуоло» в структуре, удобной для мгновенного прессинга. Поперечный пас вдоль пустых ворот – фактически приговор;

6. У защитника Гатти нет свободного адресата – на него сразу нападают. Причем давят одновременно на него, на коридор паса на полузащитника и на ближайшего защитника.

7. Гатти зачем-то спижонил пасом не глядя.

Федерико срезал в свои ворота – косяк очевиден. Но его ошибка обусловлена давлением соперника и всей алогичностью розыгрыша. Мяч должны были разыграть полевые – это было и быстрее, и безопаснее. Шченсны на пустом месте создал условия для привоза – как минимум наполовину это его гол.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)