Power Rankings
Блог

«Ньюкасл», «Ланс» и «Сосьедад» вернулись в ЛЧ спустя годы, «Унион» – новичок. Как они играют?

лига 1 Франция лига 1 Франция
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ньюкасл Ньюкасл
Ланс Ланс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
бундеслига Германия бундеслига Германия
Мартин Субименди Мартин Субименди
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Арсен Захарян Арсен Захарян
Александер Исак Александер Исак
Эдди Хау Эдди Хау
Рани Хедира Рани Хедира
Иманоль Альгуасиль
Робин Гозенс Робин Гозенс
Франк Эс Франк Эс
Жонатан Гради Жонатан Гради
Флориан Сотока Флориан Сотока
Робин Кнохе Робин Кнохе
Микель Мерино Микель Мерино
Факундо Медина Факундо Медина
Киран Триппьер Киран Триппьер
Кевин Фолланд Кевин Фолланд
Брис Самба Брис Самба
Урс Фишер
Футбол Футбол

Не топы из топ-лиг.

Стартующая Лига чемпионов дарит нам несколько знаковых возвращений. «Ньюкасл» и «Ланс» снова в ЛЧ спустя 20 лет, «Сосьедад» – впервые с сезона-2013/14. Еще один клуб из топ-лиги – «Унион» Берлин – дебютирует в самом престижном турнире Европы.

Тактические авторы Sports.ru рассказывают о командах, которые представляют большие чемпионаты, но реже топовых конкурентов получают столько внимания. 

«Ньюкасл»

Тренер: Джейсон Тиндалл. Шутка для ценителей, хотя ассистент Эдди Хау обожает внимание –  настолько, что в твиттере даже создали аккаунт, где его постоянно высмеивают за это (между прочим, 55 тысяч подписчиков!). Юрген Клопп, рассуждая, что теперь в технической зоне может находиться только один человек из штаба, сказал, что это будет проблемой лишь для «Ньюкасла» – еще один троллинг-укольчик в сторону Тиндалла, который первым приветствует тренера соперников, руководит командой наравне с Хау и позирует на командных фото в центре раздевалки.  

На самом деле Тиндалл и Хау давно вместе – просто Эдди любит находиться в тени и во время матчей постоянно записывает что-то в блокнот. Но его вклад в успех «Ньюкасла» не переоценить. Безусловно, помогли арабские деньги, но не забываем, что Хау унаследовал команду, которая была на дне АПЛ, и всего через год поднял в Лигу чемпионов, сохранив половину состава. Его работа – такой же по значимости икс-фактор, как и инвестиции.  

Главные звезды: их нет – есть только лидеры. Выделим двоих.  

Капитан Киран Триппьер руководит обороной, играя справа в защите (обычно за это отвечает центральный) – такое влияние заслужил, став первым серьезным трансфером после смены владельцев. Еще Триппьер – мастер стандартов. Здесь Хау постоянно что-то придумывает. 

Наравне с Кираном по важности только Бруно Гимараэс – один из самых предприимчивых опорников мира, после каждого матча изучает свою игру с аналитиками, которых сам же и нанял для личного роста. Важность бразильца отлично подсветил отрезок прошлого сезона, который Бруно пропустил из-за дисквалификации и мелкой травмы – «Ньюкасл» без него на время сдулся. 

Потенциал стать третьим лидером есть у Александра Исака, но пока швед нестабилен и даже не всегда попадает в основу (конкуренцию навязывает давний знакомый Хау Каллум Уилсон).  

Как играют: «Ньюкасл» – самый силовой из близких к топу клубов. Физическую мощь передает и простой взгляд на состав, в котором может быть до девяти игроков выше 180 см. Габариты особенно помогают на стандартах, после которых «Ньюкасл» всегда много создает. 

Второй аспект, где проявляется атлетизм, – прессинг. В прошлом сезоне стали единственной командой АПЛ, которой удалось напрочь потушить хитрые розыгрыши «Брайтона» – отличный комплимент Хау. Физика была неотъемлемым компонентом на дистанции – помогала нагонять соперников и покрывать конские расстояния, даже когда в схеме образовывалась дыра. 

Для выхода на топ-топ-топ-уровень, пожалуй, не хватает лишь качественной позиционной атаки, но, возможно, она и не нужна команде, которая ставит на рывки в любой непонятной ситуации. Какие-то задумки тут есть, но в первую очередь берут объемом спринтов – за спину или вторым темпом (исполнители имеются).  

Как видно из результатов (пока 6 очков и место в нижней половине таблицы), в этом сезоне «Ньюкасл» далек от прошлогодней версии. Сказывается адский календарь: самый сложный на старте среди всех клубов АПЛ. Интеграция новичков тут как вторая причина: нужно встраивать Сандро Тонали и перестраивать левый фланг, где за позицию конкурирует зимний трансфер Антони Гордон и летний Харви Барнс.  

Неприятные игровые сигналы, впрочем, тоже есть. В первую очередь удивляет пассивность «Ньюкасла» в прессинге – иногда даже отказываются от него и откатываются на свою половину. Еще соперники приноровились рвать опорную зону: «Ньюкасл» – предпоследняя команда АПЛ по частоте допущенных передач между линий. По сравнению с прошлым сезоном оборону в три раза чаще разрезают через пас.  

Главный вопрос перед стартом в ЛЧ – справятся ли с игрой в двух важных турнирах. Фишкой «Ньюкасла» в прошлом сезоне была сыгранность – меньше изменений между матчами проводил только «Арсенал». Очевидно, что теперь они потребуются – в группе нет проходных матчей, да и куда там, учитывая старт из четвертой корзины. Потенциал заскочить в плей-офф у «Ньюкасла» есть даже с такими соперниками, но с подобным графиком команда Хау еще не сталкивалась.

«Ланс»

Тренер: Франк Эс. Силен тем, что выстраивает цельную командную систему и в то же время прокачивает игроков индивидуально. У него играют не безвольные роботы, а творческие футболисты, четко осознающие коллективные задачи. 

А еще Эс очень любит хорошее вино.

Главные звезды: уехали. Лучший бомбардир Лои Опенда захотел в «Лейпциг», капитан и мастер дальнего удара Секо Фофана соблазнился Саудовской Аравией. 38,5 и 25 млн евро – рекордные продажи в истории «Ланса». 

В «Лансе» есть очевидные лидеры раздевалки: центральный защитник Жонатан Гради и универсальный игрок атаки Флориан Сотока. Оба поздно пробились в профессиональный футбол, их слушают и уважают. По качеству футбола сильно выделяется ЦЗ Факундо Медина, один из лучших двигателей мяча на позиции вообще в мире. 

Тот, кто ведет «Ланс» и монологом, и высоким качеством футбола, играет в воротах – это Брис Самба. Зрелищный вратарь, намертво отлавливающий мячи одной (!) рукой. В прошлом сезоне предотвратил 5,4 гола – один из лучших результатов в Лиге 1. Новый капитан «Ланса».

Как играют: 3-4-2-1 с умением и выстраивать позиционные атаки, и отходить в надежную защиту, и ловить соперника в переходных фазах, и давить персональным прессингом в стиле лучшей «Аталанты» Гасперини.

Медина и Гради продвигают мяч пасами и проходами, правый латераль Пшемыслав Франковски разнообразно атакует справа, Дейвер Машаду ищет изоляции под удар слева, Сотока вдохновляется Харри Кейном и превращается из бомбардира в ассистента. Раньше Опенда отправляли в прорывы за спины, Фофана на рывке крутил мяч в ворота обводящими ударами из-за штрафной. Так все в идеале было в сезоне-2022/23.

Новый сезон начался очень плохо: одна ничья и четыре поражения при упадническом качестве футбола.

Команда учится играть без знакомых лидеров. На острие вместо Опенда куплен Элье Ваи из «Монпелье» за 30 млн евро – рекордная покупка «Ланса», клуб был не только продавцом. Стилистически Опенда и Ваи похожи, оба сильны в быстрых выпадах, хорошо открываются за спины. Пока Ваи адаптируется. Как и Анди Диуф, купленный из «Базеля» за 14 млн вместо Фофана. Тоже стилистические братья – оба любят тащить мяч на дриблинге и бить. Диуф на фоне Фофана смотрится невзрачно, но прошло лишь пять туров.

С менее важным новичком «Ланса» уже случился казус. Опорник Стейн Спирингс летом перешел из «Тулузы» в «Ланс» свободным агентом, а 14 сентября его отправили обратно в «Тулузу» в аренду (во Франции можно провести один переход вне трансферного окна). Официальная позиция – сложная адаптация, приняли лучшее из худших решений. Понятно, что всей правды не знаем. Неприятная ситуация.

Что еще не так? «Ланс» плох во вторых таймах – так было с «Брестом», «Ренном», «ПСЖ». Есть вопросы по физподготовке, которая раньше всегда казалась шикарной. Еще за пять туров «Ланс» привез столько же пенальти, сколько за весь прошлый чемпионат, – 3. Нехватка концентрации. И травмы бьют по командному скелету.

Обнадеживает, что календарь был сложным: «ПСЖ», сильный «Монако», крепкий «Ренн». Но в прошлом сезоне «Ланс» выглядел достойно против абсолютно любого соперника. 

Чтобы взбодриться, нужно добавить в физике и быстрее интегрировать новичков. В Лиге чемпионов против «Арсенала» будет невероятно сложно, с другими надо конкурировать. «Севилью» Мендилибара с агрессивным прессингом можно остудить качественным выходом из защиты, атакующий ПСВ Боса – уколоть быстрыми атаками. «Ланс» прошлого сезона точно мог. У сегодняшнего «Ланса» с выходом из-под прессингом и контратаками, как и вообще со всеми другими фазами игры, есть проблемы. 

«Унион»

Тренер: Урс Фишер. Любит кепку, рыбалку и тактическую дисциплину с высочайшими требованиями к интенсивной беговой работе. Даже перед выступлениями в ЛЧ продолжает говорить, что цель «Униона» – заработать 40 очков в Бундеслиге и не вылететь. 

Главные звезды: см. пункт выше. 

Ну ладно, два стержня «Униона»: центральный защитник Робин Кнохе и опорник Рани Хедира. Никакой уникальной техники или исключительных навыков для их позиций, просто мужское хладнокровие, умноженное на беспрекословное выполнение тренерских задач. 

Как играют: компактная позиционная защита с минимальным допуском проникновений в свою штрафную и убийственными стандартами в ответ. 

«Унион» всегда действует с тройкой центральных защитников, выкачивает весь воздух из пространства между линиями защиты-полузащиты-атаки и спокойно отбивается. 

Есть очевидные работающие механизмы. Если у соперника два ЦЗ, «Унион» держит щит в 5-3-2. Если три ЦЗ, левый центральный полузащитник (обычно Яник Хаберер) эпизодически поднимается выше, делает 5-2-3. Крайние центральные защитники выдергиваются из линии, если нападающий соперника предлагает себя в недодачу. Этих крайних ЦЗ сразу страхуют. 

Получая мяч, «Унион» либо быстро пробует забросить его в атаку, либо успокаивает игру, переводит дух и… тоже забрасывает мяч в атаку длинным пасом. А там надо заработать стандарт, подача Йосипа Ивановича/Кристофера Триммеля, удар Данило Дуки/Кевина Беренса и гол.

Один абзац – и готовое резюме 40+ матчей «Униона» в прошлом сезоне. Да, все так просто и эффективно.

В новом сезоне «Унион» уже пробовал схему 5-4-1 – для команды, целый сезон игравшей только со стартовыми 5-3-2, это не мелочь, а серьезное изменение. Есть аккуратное подозрение, что «Унион» планирует держать мяч подольше, чем в прошлом сезоне (16-е место в Бундеслиге из 18). Но пока догадка, потому что в двух из трех стартовых турах «Унион» ловил красную карточку, что, естественно, сильно влияло на содержание матчей.

Глобально «Унион» должен остаться прежним – таким же колючим. Именитые новички Леонардо Бонуччи, Робин Гозенс и Кевин Фолланд вписываются в игровой концепт. Гозенс уже точно адаптировался – забил два гола. 

Понятно, что против «Реала» и «Наполи» будет сложно, но и «Реалу» с «Наполи» может быть сложно против «Униона». Cтиль «Униона» таков, что команда примерно одинаково играет и против «Баварии», и против «Бохума». Понятно, что «Бавария», «Реал», «Наполи» давят качественнее и массивнее, но «Унион» приучен качественно отбиваться.

«Реал Сосьедад»

Тренер: Иманоль Альгуасиль не тренировал нигде, кроме «Реал Сосьедада», зато внутри клуба прошел всю вертикаль – от тренера молодежных команд, помощника тренера резервной команды и до главного в первой. В 2014-м потенциал в Иманоле разглядел Дэвид Мойес. После пары бесед шотландец пригласил его в штаб первой команды, а позже рекомендовал сделать главным тренером резервной. 

Альгуасиль обожает «Реал Сосьедад» и смелый футбол: «Лично для меня существует только один большой клуб – наш. Я всегда так рассуждаю. Мне не хочется играть на ничью, защищая результат всей командой внутри штрафной. Я предпочту проиграть, но с осознанием, что команда играла на победу. Для меня другого пути не существует – мы всегда должны играть в смелый футбол»

Звезды: Такефуса Кубо – самый индивидуально яркий игрок. Стартует справа и творит волшебной левой ногой. Браис Мендес и Микель Мерино справедливо упоминались при составлении символических сборных по итогам прошлого сезона. Идеальные полузащитники под футбол «Сосьедада»: прессинг, рывки до штрафной, комбинации – все на хорошем уровне. Мартин Субименди назывался среди главных претендентов на замену Серджи Бускетсу. 

Как играют: из описания главных игроков нетрудно догадаться, что именно центр поля – точка силы команды. В каждом матче «Сосьедад» старается захватить его. Иногда инструментом выступает прессинг (возможно, самый смелый в Испании), иногда – построение с ромбом в центральной зоне, иногда – умение игроков комбинировать.

Футбол «Сосьедада» максимально близок к стереотипному представлению об испанской тике-таке. Намерение – доминировать через прессинг и владение. Как часто бывает с такими командами, иногда слово «доминировать» приходится брать в кавычки, а стиль называть ватокатом, а не тики-такой. Но это в плохих матчах. В хороших – их не отличить от топ-клуба. 

После перехода Арсена Захаряна у нас вышел большой материал про Альгуасиля – там гораздо больше подробностей.

Гид по всем 32 клубам ЛЧ. Теперь вы точно готовы к старту

Рулят Ван Боммел, Овермарс и Тоби, выгнали Наингголана, первыми сделали требл. Путь «Антверпена» к дебюту в ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Oliver Hardt, Alex Caparros, George Wood

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wex815
Как фан Арсенала могу заявить, что более простейшего и удачного варианта для возвращения в ЛЧ придумать было нельзя) Севилья на дне таблицы, Ланс тоже, ПСВ навяжет еще там немного борьбу, как в прошлой ЛЕ.
Даже у Барсы и Сити группа сильнее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий