Не топы из топ-лиг.

Стартующая Лига чемпионов дарит нам несколько знаковых возвращений. «Ньюкасл» и «Ланс» снова в ЛЧ спустя 20 лет, «Сосьедад» – впервые с сезона-2013/14. Еще один клуб из топ-лиги – «Унион» Берлин – дебютирует в самом престижном турнире Европы.

Тактические авторы Sports.ru рассказывают о командах, которые представляют большие чемпионаты, но реже топовых конкурентов получают столько внимания.

«Ньюкасл»

Тренер: Джейсон Тиндалл. Шутка для ценителей, хотя ассистент Эдди Хау обожает внимание – настолько, что в твиттере даже создали аккаунт, где его постоянно высмеивают за это (между прочим, 55 тысяч подписчиков!). Юрген Клопп, рассуждая, что теперь в технической зоне может находиться только один человек из штаба, сказал, что это будет проблемой лишь для «Ньюкасла» – еще один троллинг-укольчик в сторону Тиндалла, который первым приветствует тренера соперников, руководит командой наравне с Хау и позирует на командных фото в центре раздевалки.

На самом деле Тиндалл и Хау давно вместе – просто Эдди любит находиться в тени и во время матчей постоянно записывает что-то в блокнот. Но его вклад в успех «Ньюкасла» не переоценить. Безусловно, помогли арабские деньги, но не забываем, что Хау унаследовал команду, которая была на дне АПЛ, и всего через год поднял в Лигу чемпионов, сохранив половину состава. Его работа – такой же по значимости икс-фактор, как и инвестиции.

Главные звезды: их нет – есть только лидеры. Выделим двоих.

Капитан Киран Триппьер руководит обороной, играя справа в защите (обычно за это отвечает центральный) – такое влияние заслужил, став первым серьезным трансфером после смены владельцев. Еще Триппьер – мастер стандартов. Здесь Хау постоянно что-то придумывает.

Наравне с Кираном по важности только Бруно Гимараэс – один из самых предприимчивых опорников мира, после каждого матча изучает свою игру с аналитиками, которых сам же и нанял для личного роста. Важность бразильца отлично подсветил отрезок прошлого сезона, который Бруно пропустил из-за дисквалификации и мелкой травмы – «Ньюкасл» без него на время сдулся.

Потенциал стать третьим лидером есть у Александра Исака, но пока швед нестабилен и даже не всегда попадает в основу (конкуренцию навязывает давний знакомый Хау Каллум Уилсон).

Как играют: «Ньюкасл» – самый силовой из близких к топу клубов . Физическую мощь передает и простой взгляд на состав, в котором может быть до девяти игроков выше 180 см. Габариты особенно помогают на стандартах, после которых «Ньюкасл» всегда много создает.

Второй аспект, где проявляется атлетизм, – прессинг . В прошлом сезоне стали единственной командой АПЛ, которой удалось напрочь потушить хитрые розыгрыши «Брайтона» – отличный комплимент Хау. Физика была неотъемлемым компонентом на дистанции – помогала нагонять соперников и покрывать конские расстояния, даже когда в схеме образовывалась дыра.

Для выхода на топ-топ-топ-уровень, пожалуй, не хватает лишь качественной позиционной атаки, но, возможно, она и не нужна команде, которая ставит на рывки в любой непонятной ситуации. Какие-то задумки тут есть, но в первую очередь берут объемом спринтов – за спину или вторым темпом (исполнители имеются).

Как видно из результатов (пока 6 очков и место в нижней половине таблицы), в этом сезоне «Ньюкасл» далек от прошлогодней версии. Сказывается адский календарь: самый сложный на старте среди всех клубов АПЛ. Интеграция новичков тут как вторая причина: нужно встраивать Сандро Тонали и перестраивать левый фланг, где за позицию конкурирует зимний трансфер Антони Гордон и летний Харви Барнс.

Неприятные игровые сигналы, впрочем, тоже есть. В первую очередь удивляет пассивность «Ньюкасла» в прессинге – иногда даже отказываются от него и откатываются на свою половину. Еще соперники приноровились рвать опорную зону: «Ньюкасл» – предпоследняя команда АПЛ по частоте допущенных передач между линий. По сравнению с прошлым сезоном оборону в три раза чаще разрезают через пас.

Главный вопрос перед стартом в ЛЧ – справятся ли с игрой в двух важных турнирах. Фишкой «Ньюкасла» в прошлом сезоне была сыгранность – меньше изменений между матчами проводил только «Арсенал». Очевидно, что теперь они потребуются – в группе нет проходных матчей, да и куда там, учитывая старт из четвертой корзины. Потенциал заскочить в плей-офф у «Ньюкасла» есть даже с такими соперниками, но с подобным графиком команда Хау еще не сталкивалась.

«Ланс»

Тренер: Франк Эс. Силен тем, что выстраивает цельную командную систему и в то же время прокачивает игроков индивидуально. У него играют не безвольные роботы, а творческие футболисты, четко осознающие коллективные задачи.

А еще Эс очень любит хорошее вино.

Главные звезды: уехали. Лучший бомбардир Лои Опенда захотел в «Лейпциг», капитан и мастер дальнего удара Секо Фофана соблазнился Саудовской Аравией. 38,5 и 25 млн евро – рекордные продажи в истории «Ланса».

В «Лансе» есть очевидные лидеры раздевалки: центральный защитник Жонатан Гради и универсальный игрок атаки Флориан Сотока. Оба поздно пробились в профессиональный футбол, их слушают и уважают. По качеству футбола сильно выделяется ЦЗ Факундо Медина, один из лучших двигателей мяча на позиции вообще в мире.

Тот, кто ведет «Ланс» и монологом, и высоким качеством футбола, играет в воротах – это Брис Самба. Зрелищный вратарь, намертво отлавливающий мячи одной (!) рукой. В прошлом сезоне предотвратил 5,4 гола – один из лучших результатов в Лиге 1. Новый капитан «Ланса».

Как играют: 3-4-2-1 с умением и выстраивать позиционные атаки, и отходить в надежную защиту, и ловить соперника в переходных фазах, и давить персональным прессингом в стиле лучшей «Аталанты» Гасперини.

Медина и Гради продвигают мяч пасами и проходами, правый латераль Пшемыслав Франковски разнообразно атакует справа, Дейвер Машаду ищет изоляции под удар слева, Сотока вдохновляется Харри Кейном и превращается из бомбардира в ассистента. Раньше Опенда отправляли в прорывы за спины, Фофана на рывке крутил мяч в ворота обводящими ударами из-за штрафной. Так все в идеале было в сезоне-2022/23.

Новый сезон начался очень плохо: одна ничья и четыре поражения при упадническом качестве футбола .

Команда учится играть без знакомых лидеров. На острие вместо Опенда куплен Элье Ваи из «Монпелье» за 30 млн евро – рекордная покупка «Ланса», клуб был не только продавцом. Стилистически Опенда и Ваи похожи, оба сильны в быстрых выпадах, хорошо открываются за спины. Пока Ваи адаптируется. Как и Анди Диуф, купленный из «Базеля» за 14 млн вместо Фофана. Тоже стилистические братья – оба любят тащить мяч на дриблинге и бить. Диуф на фоне Фофана смотрится невзрачно, но прошло лишь пять туров.

С менее важным новичком «Ланса» уже случился казус. Опорник Стейн Спирингс летом перешел из «Тулузы» в «Ланс» свободным агентом, а 14 сентября его отправили обратно в «Тулузу» в аренду (во Франции можно провести один переход вне трансферного окна). Официальная позиция – сложная адаптация, приняли лучшее из худших решений. Понятно, что всей правды не знаем. Неприятная ситуация.

Что еще не так? «Ланс» плох во вторых таймах – так было с «Брестом», «Ренном», «ПСЖ». Есть вопросы по физподготовке, которая раньше всегда казалась шикарной. Еще за пять туров «Ланс» привез столько же пенальти, сколько за весь прошлый чемпионат, – 3. Нехватка концентрации. И травмы бьют по командному скелету.

Обнадеживает, что календарь был сложным: «ПСЖ», сильный «Монако», крепкий «Ренн». Но в прошлом сезоне «Ланс» выглядел достойно против абсолютно любого соперника.

Чтобы взбодриться, нужно добавить в физике и быстрее интегрировать новичков. В Лиге чемпионов против «Арсенала» будет невероятно сложно, с другими надо конкурировать. «Севилью» Мендилибара с агрессивным прессингом можно остудить качественным выходом из защиты, атакующий ПСВ Боса – уколоть быстрыми атаками. «Ланс» прошлого сезона точно мог. У сегодняшнего «Ланса» с выходом из-под прессингом и контратаками, как и вообще со всеми другими фазами игры, есть проблемы.

«Унион»

Тренер: Урс Фишер. Любит кепку, рыбалку и тактическую дисциплину с высочайшими требованиями к интенсивной беговой работе. Даже перед выступлениями в ЛЧ продолжает говорить, что цель «Униона» – заработать 40 очков в Бундеслиге и не вылететь.

Главные звезды: см. пункт выше.

Ну ладно, два стержня «Униона»: центральный защитник Робин Кнохе и опорник Рани Хедира. Никакой уникальной техники или исключительных навыков для их позиций, просто мужское хладнокровие, умноженное на беспрекословное выполнение тренерских задач.

Как играют: компактная позиционная защита с минимальным допуском проникновений в свою штрафную и убийственными стандартами в ответ.

«Унион» всегда действует с тройкой центральных защитников , выкачивает весь воздух из пространства между линиями защиты-полузащиты-атаки и спокойно отбивается.

Есть очевидные работающие механизмы. Если у соперника два ЦЗ, «Унион» держит щит в 5-3-2. Если три ЦЗ, левый центральный полузащитник (обычно Яник Хаберер) эпизодически поднимается выше, делает 5-2-3. Крайние центральные защитники выдергиваются из линии, если нападающий соперника предлагает себя в недодачу. Этих крайних ЦЗ сразу страхуют.

Получая мяч, «Унион» либо быстро пробует забросить его в атаку, либо успокаивает игру, переводит дух и… тоже забрасывает мяч в атаку длинным пасом. А там надо заработать стандарт, подача Йосипа Ивановича/Кристофера Триммеля, удар Данило Дуки/Кевина Беренса и гол.

Один абзац – и готовое резюме 40+ матчей «Униона» в прошлом сезоне. Да, все так просто и эффективно.

В новом сезоне «Унион» уже пробовал схему 5-4-1 – для команды, целый сезон игравшей только со стартовыми 5-3-2, это не мелочь, а серьезное изменение. Есть аккуратное подозрение, что «Унион» планирует держать мяч подольше, чем в прошлом сезоне (16-е место в Бундеслиге из 18). Но пока догадка, потому что в двух из трех стартовых турах «Унион» ловил красную карточку, что, естественно, сильно влияло на содержание матчей.

Глобально «Унион» должен остаться прежним – таким же колючим. Именитые новички Леонардо Бонуччи, Робин Гозенс и Кевин Фолланд вписываются в игровой концепт. Гозенс уже точно адаптировался – забил два гола.

Понятно, что против «Реала» и «Наполи» будет сложно, но и «Реалу» с «Наполи» может быть сложно против «Униона». Cтиль «Униона» таков, что команда примерно одинаково играет и против «Баварии», и против «Бохума». Понятно, что «Бавария», «Реал», «Наполи» давят качественнее и массивнее, но «Унион» приучен качественно отбиваться.

«Реал Сосьедад»

Тренер: Иманоль Альгуасиль не тренировал нигде, кроме «Реал Сосьедада», зато внутри клуба прошел всю вертикаль – от тренера молодежных команд, помощника тренера резервной команды и до главного в первой. В 2014-м потенциал в Иманоле разглядел Дэвид Мойес. После пары бесед шотландец пригласил его в штаб первой команды, а позже рекомендовал сделать главным тренером резервной.

Альгуасиль обожает «Реал Сосьедад» и смелый футбол: «Лично для меня существует только один большой клуб – наш. Я всегда так рассуждаю. Мне не хочется играть на ничью, защищая результат всей командой внутри штрафной. Я предпочту проиграть, но с осознанием, что команда играла на победу. Для меня другого пути не существует – мы всегда должны играть в смелый футбол»

Звезды: Такефуса Кубо – самый индивидуально яркий игрок. Стартует справа и творит волшебной левой ногой. Браис Мендес и Микель Мерино справедливо упоминались при составлении символических сборных по итогам прошлого сезона. Идеальные полузащитники под футбол «Сосьедада»: прессинг, рывки до штрафной, комбинации – все на хорошем уровне. Мартин Субименди назывался среди главных претендентов на замену Серджи Бускетсу.

Как играют: из описания главных игроков нетрудно догадаться, что именно центр поля – точка силы команды. В каждом матче «Сосьедад» старается захватить его . Иногда инструментом выступает прессинг (возможно, самый смелый в Испании), иногда – построение с ромбом в центральной зоне, иногда – умение игроков комбинировать.

Футбол «Сосьедада» максимально близок к стереотипному представлению об испанской тике-таке. Намерение – доминировать через прессинг и владение. Как часто бывает с такими командами, иногда слово «доминировать» приходится брать в кавычки, а стиль называть ватокатом, а не тики-такой. Но это в плохих матчах. В хороших – их не отличить от топ-клуба.

После перехода Арсена Захаряна у нас вышел большой материал про Альгуасиля – там гораздо больше подробностей.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Oliver Hardt, Alex Caparros, George Wood