12 комментариев

Мы уже привыкли к тактическим дайджестам после каждого тура в топ-лигах.

Наш новый формат – анонс евротура. Футбольный авторы Sports.ru выбрали самые интересные (по сюжету, стилю и интриге) матчи пятницы и выходных, выделив, за чем собираются следить. Будем рады, если вам это поможет составить футбольную программу уик-энда.

Пятница

«Бавария» – «Байер». 15 сентября, 21:30 (мск)

Только «Бавария» и «Байер» не теряли очки в первых трех турах Бундеслиги. Результаты «Байера» не случайность, это одна из сильнейших команд Европы на старте сезона. Вот отдельный текст про шикарную форму команды Хаби Алонсо.

«Байер» строит качественную позиционную атаку, и по предматчевым словам Гранита Джаки, Джонатана Та и самого Алонсо есть стойкое ощущение, что «Байер» попробует захватить инициативу и владеть мячом больше соперника. Томас Тухель может и согласиться отдать мяч, учитывая контратакующий потенциал «Баварии». Но если мяч все-таки будет у «Баварии», то и у «Байера» контратаки опасны за счет реактивности Джереми Фримпонга и рывков Флориана Виртца. Так что при любом сценарии должен быть острый по содержанию матч.

«Байер» Алонсо уже побеждал «Баварию» – именно после того матча был уволен Юлиан Нагельсманн. Тогда «Байер» и пробовал давить прессингом, и искал шансы в переходных фазах, и сидел в автобусе – на разных отрезках был абсолютно разный футбол.

«ПСЖ» – «Ницца». 15 сентября, 22:00

1. Посмотреть матч Лиги 1, где соперник «ПСЖ» хотя бы теоретически может не дать команде Луиса Энрике владеть мячом 70%.

2. Посмотреть на 39-летнего Данте против скоростной атаки «ПСЖ».

Суббота

«Ювентус» – «Лацио». 16 сентября, 16:00

Сарри против «Юве», Аллегри против собственных недостатков, менее выраженных как раз в матчах против зонно-линейных противников. Классика последнего 10-летия.

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 16 сентября, 17:00

Генеральная интрига – дуэль коротких розыгрышей. Роберто Де Дзерби настаивает на них абсолютно всегда – за оригинальность и исполнение Пеп уже прозвал его «Брайтон» мишленовским рестораном. Эрик тен Хаг развивает идею с приходом Андре Онаны: пока выглядит сыровато, но серьезность намерений очевидна. В недавнем матче с «Арсеналом» даже выиграли по владению первый тайм.

Локальная интрига – дуэль Каору Митомы и Аарона Уан-Биссаки. Она может определить успех розыгрышей «Брайтона». Митома – без преувеличений магистр дриблинга. Уан-Биссака – один из лучших в мире по сдерживанию 1-в-1. Должны столкнуться на одном фланге: левом – для «Брайтона» и правом – для «МЮ».

У дуэли есть и исторический подтекст. Весной Уан-Биссака выиграл два противостояния: сначала в Кубке Англии, потом – в АПЛ. Из десяти обводок Митомы успехом закончились всего 3. После первого матча Каору даже признал, что потерпел тотальное поражение от Аарона. Ждем реванша?

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити», 16 сентября, 17:00

Видели мем про Смерть с косой, которая стучится в двери? На старте сезона в этой роли – Дэвид Мойес со своим «Вест Хэмом». В качестве жертв – команды, которые много владеют мячом.

Сейчас в топ-3 АПЛ по этому показателю – «Челси», «Сити» и «Брайтон». Две команды из этого списка «Вест Хэм» уже положил. Помогла не только стена в обороне (классика Дэвида), а в первую очередь убойные контратаки с минимальным количеством передач. Форма Микаила Антонио и Джеррода Боуэна сделала «Вест Хэм» одной из самых быстрых команд на старте сезона. По скорости атаки сейчас занимают третье место в Европе.

У «Сити» на стартовом отрезке был щадящий календарь. Проблемы с контратаками испытывали, пожалуй, только в Суперкубке Европы с «Севильей». Матч с «Вест Хэмом» – первое серьезное испытание в этом плане. Вернувшийся после операции Пеп явно не захочет развития мема, но Мойес точно пойдет за третьим скальпом.

«Ренн» – «Лилль». 16 сентября, 19:00

«Ренн» – наиболее часто упоминаемая команда в официальном топе лучших комбинационных голов прошлого сезона (3 из 10). «Лилль» – лучшая команда прошлой кампании по остроте созданных моментов. Оба проекта сохранили тренеров и продолжают развиваться. Мы продолжаем смотреть.

«Интер» – «Милан». 16 сентября, 19:00

Если вдруг мало самой вывески, в нашем первом сезонном рейтинге лучших клубов оба вошли в пятерку – «Интер» вторым, «Милан» пятым. Два главных претендента на скудетто и две интенсивные вертикальные системы в отличной (по крайней мере, до международной паузы) форме – гарантия искры.

Воскресенье

«Лорьян» – «Монако». 17 сентября, 14:00

Если в чемпионате Франции первое место занимает не «ПСЖ» (даже после четырех туров), то это уже повод включить матч команды-лидера. К тому же «Монако» пока заслуженно всех обгоняет, качество футбола радует.

«Лорьян» – колючий клуб. Главная фишка – умение выманивать в прессинг и атаковать свободное пространство за счет быстрого перепаса. Сильные клубы обычно охотнее идут прессинговать, чем слабые. Именно поэтому жертвами «Лорьяна» часто становятся близкие к топу клубы. «Монако» во Франции сейчас точно из таких.

Важное испытание для проверки амбиций «Монако».

«Монца» – «Лечче». 17 сентября, 16:00

«Монца» – самый стильный андердог прошлого сезона. В новой кампании продолжают путь с Раффаэле Палладино. «Лечче» зажигает на старте с атакой на 66% состоящей из экс-игроков РПЛ (Ламек Банда и Понтус Альмквист). У команд разные стили: «Монца» за владение и комбинации, «Лечче» – про контратаки и вертикальность. По уровню мастерства – это один из худших матчей в итальянском туре. По уровню идей – один из лучших.

«Фиорентина» – «Аталанта». 17 сентября, 19:00

Матч, которым сложно остаться неудовлетворенным. Флорентийцы вошли в 10-ку самых доминирующих клубов топ-лиг по итогам сезона, а бергамаски хоть и откатились к циничному контратакующему футболу, но до того годами держались в лидерах аналогичных метрик – и сейчас снова нащупывают прежнюю лихость. Обе команды избегают компромиссов и стремятся к диктату на чужой половине, но идут к цели разными тактическими путями; в равных условиях такие вывески всегда становятся сравнительным тестом на жизнеспособность.

К тому же столкновение романтики с грубым реализмом – бессмертный сюжет. Можно вечно смотреть, как Итальяно защищает атакующий радикализм вопреки несвоевременным трансферам, на ходу перестраивая баланс в середине поля. Наверное, это гиковое развлечение. Но оно насытит тех, кому мало интенсивного встречного прессинга и технической эстетики нескольких исполнителей.

Есть и другой ракурс, с которого этот матч выглядит особенно увлекательным. «Фиорентина» хочет стать «Аталантой» последних пяти-шести лет, и есть всего один клуб, которому хочется этого еще больше – самой «Аталанте».

«Севилья» – «Лас-Пальмас». 17 сентября, 19:30

В матче 20-й и 18-й команд Ла Лиги может быть интересно. «Севилья» даже в момент глубочайшего кризиса идет на первом месте по индексу контрпрессинга и метрике разрушения чужого билдапа. «Лас-Пальмас» – 3-й по владению, но чаще всего держит мяч без обострений.

Нас ждет грандиозное столкновение догматики двух стадий.

Остальное может быть на ужасном уровне (и, вероятно, будет), но 90% времени команды будут пробовать любимые приемы, а в них они хороши.

«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад». 17 сентября, 22:00

Что делать, если явление «Бернабеу» Арсена Захаряна не цепляет? Все равно включить центральный матч Испании и наслаждаться футболом.

«Сосьедад» – серьезная проверка свежего «Мадрида», компактного и зацикленного на Джуде. Альгуасиль точно не закроется в штрафной и будет прощупывать слабые места жестким прессингом. Если не выйдет, перейдет в контратаки. Сценариев так много, что заранее предсказать ход событий совсем не выходит.

Хочется индивидуальную дуэль? Субименди против Джуда, Кубо против всей обороны «Мадрида», Ойарсабаль против травм. Возможно, на поле выйдет Одриосола, который вернулся домой.

Ну и Джуд. Куда без него.

Программу составили Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Артем Денисов, Слава Палагин и Тимур Боков

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, firo Sportphoto/Global Look Press; Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Mike Hewitt