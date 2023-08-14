15 комментариев

И главное возрождение на старте сезона.

В новом тактическом дайджесте – детали от футбольных авторов Sports.ru по матчам главных лиг мира.

Про Кая Хавертца в матче «Арсенала» против «Ман Юнайтед» можно прочитать в отдельном тексте.

Лаймер – правый защитник, Де Лигт – опорник. Можем и дальше видеть такое в матчах «Баварии»

«Бавария» справилась с «Гладбахом» 2:1, вытащив волевую победу на 87-й минуте. Заканчивали матч с сочетанием, которое может проскальзывать как минимум до зимнего трансферного окна: номинальный опорник Конрад Лаймер вышел на замену после первого тайма и играл справа в защите, номинальный ЦЗ Маттейс де Лигт вышел на 90+5 вместо Кейна удерживать счет именно в опорную зону, а не ниже.

Томас Тухель объяснил, что выпустил Лаймера, потому что боялся второй желтой карточки для основного правого защитника Нуссаира Мазрауи. Он получил ее на 22-й минуте.

Лаймер выглядел достойно: надежен в защите, уместен в атаке. Обычно ширину на правом фланге создавал Сане, который часто смещался в центр уже с мячом в ногах. А Лаймер держался в полуфланге, оттуда навешивал. Даже создал один хороший момент кроссом на Мюллера.

Де Лигт вышел буквально на пару минут, тут без рецензии.

Тухель после матча подтвердил, что ему не хватает игроков защиты: «Есть дисбаланс: в атаке почти на каждой позиции по два игрока, а сзади нам потребуется удача, чтобы справиться. У нас всего шесть оборонительных игроков».

Игроков правда маловато. Из центральных защитников доступны только Ким, Упамекано и Де Лигт. Справа – лишь Мазрауи. В опорной зоне на два места претендуют Киммих, Горетцка и Лаймер. Теоретически глубже может сыграть Мусиала, но это смелый вариант. Только слева в защите нормальный комплект: Дэвис и Геррейру (правда, Геррейру травмирован).

Лаймер, вероятно, будет первой опцией на замену и в опорной зоне, и на место Мазрауи. Но Лаймер может закрывать только одну дыру.

Нехватка игроков – следствие неудачи в трансферный дедлайн: «Фулхэм» не отпустил опорника Жоау Пальинью, потому что не нашел замену; еще «Бавария» не успела уладить вопросы по центральному защитнику Армелю Белла-Кочапу из «Саутгемптона», тот ушел в ПСВ. Перед дедлайном «Баварию» покинули Бенжамен Павар (запрашивал трансфер) и Йосип Станишич (аренда в «Байер», Тухель не видел его в составе).

«Бавария» отпустила игроков и не нашла замен. Точно придется делать это в зимнее трансферное окно перед важнейшим весенним отрезком сезона. А пока нужно выживать без травм.

Главное возрождение на старте сезона – Такуми Минамино в «Монако»

1+3 за 25 матчей сезона-2022/23 во всех турнирах – 3+3 за четыре тура Лиги 1-2023/24.

Еще весной Минамино казался неликвидом, сейчас – лидер «Монако». Лидер по гол+пас, по ударам, по пасам под удар, по проходам с мячом в штрафную, по заработанным фолам, по принятым продвигающим передачам.

Закрепим главные навыки.

• Отличные дальние удары и (внезапно!) удары головой. Дважды забивал именно головой с прекрасным поиском позиции. И неважно, что рост всего 174 см.

• Шикарная работа в прессинге. Стабильные возвраты на чужой половине.

• Хорошее понимание командных механизмов. Спуски к защите для помощи с выходом из-под прессинга, игра на третьего, вскрывающие передачи. Пожалуй, против «Ланса» (3:0) главный хайлайт Минамино – шикарный ассист на Головина. Разрезал защиту.

И заявка на коронную фишку: фэйковое движение корпусом к своим воротам с резким разворотом и рывком в атаку с мячом в ногах. Обманывал так полузащиту и «Страсбура», и «Ланса».

Позиционно ему очень комфортно в роли правой десятки в схеме 3-4-2-1. Ади Хюттер дает Минамино и Головину почти полную свободу передвижений. В прошлом сезоне тоже было много свободы, но не настолько.

Конечно, Минамино не идеален, порой проскакивает медлительность в принятии решений, которая четче всего характеризовала японца в прошлом сезоне. Но зато теперь виден яркий спектр плюсов, о некоторых раньше даже подумать было сложно.

Как не надо играть в хаотичной ситуации. Пособие от «Униона»

«Унион» проиграл 0:3 «Лейпцигу» – до первого гола это был равный матч почти без моментов.

Этот гол – напоминание, что футболисты на поле должны думать головой, сохраняя здравый смысл, а не просто быть фишками на тактической доске. Вот видео.

Теперь пояснения.

После неудачного углового «Униона» «Лейпциг» побежал в атаку. «Унион» традиционно быстро вернулся в оборону, но с хаотичной структурой. Правый защитник Йосип Юранович, который ситуативно оказался в центре, вместо исполнения функций опорника побежал на привычный фланг, пока «Лейпциг» атаковал эту самую опорную зону.

Еще отметились центральный защитник Диогу Лейте и опорник Алекс Крал, которые оказались буквально на одном квадратном метре. В нормальной ситуации Крал должен быть выше в опорной зоне, но с углового Крал прибежал в защиту быстрее Лейте. Вместо взаимной подстраховки вдвоем оголили опорную зону.

«Унион» создал оптимальные условия для шикарного удара Хави Симонса.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Юнайтед» пытался выиграть владение через пасующего вратаря. Онана побывал даже в роли либеро

Главная тема первого тайма на «Эмирейтс» – попытки «Юнайтед» упорно разыгрывать от вратаря. В какой-то момент «Арсенал» был вынужден отойти к средней трети поля – настолько эффективно у «МЮ» получалось держать мяч. Гари Невилл, комментировавший игру для Sky, даже удивлялся пассивности хозяев.

Спонсором спокойствия от «Юнайтед» был Андре Онана. При розыгрышах не боялся оставлять ворота и располагаться между центральными защитниками – обычно такую роль берет опорник. Вчера Онана менялся с Каземиро – иногда спускался бразилец, иногда поднимался вратарь.

Еще через Онану удавалось отрезать прессингующего соперника и продвигаться к воротам через свободного защитника:

Чего не хватало? Кажется, второго Онаны где-то в полузащите «МЮ». Команда Тен Хага здорово держала мяч, но почти не доводила его до чужих ворот. До перерыва только 5% передач достигли чужой трети. Показатель «Арсенала», который вообще-то проиграл владение, – 28%.

Единственный рабочий элемент – отправка мяча в зону Маркуса Рэшфорда. Пару раз за матч получилось, но выхлоп все равно тихий. Особенно в сравнении с остротой, которую «МЮ» удалось создать в контратаках. После замены Лисандро Мартинеса от попыток коротко разыгрывать «Юнайтед» вообще отказался. Разумно, учитывая наполнение защиты и выход свежих игроков в нападение, но и еще одно доказательство, что идея пока сыровата.

В Трента вселился Пирло. Не поздоровилось высокой линии Эмери

Новую реальность для Трента обозначил свежий список приглашенных в сборную. Туда ТАА впервые занесли в категорию полузащитников. Трент оправдал комплимент в игре с «Астон Виллой». Выдал пирлообразный перформанс в роли ложного фулбека.

Opta подсчитала, что 20 передач из 69 Трент направил за спину защитникам «Виллы». Так он наказывал Унаи Эмери за офсайдную ловушку, которой испанец обучил команду в прошлом сезоне. ТАА разрушил ее через умные закидушки.

В начале матча пробовал диагонали на Луиса Диаса:

Потом Эмери распорядился закрыть фланг, соорудив пятерку защитников. Трент не растерялся и начал забрасывать за спину уже центральным – на ход Салаху и Нуньесу:

Пока офсайдная ловушка Эмери сбоит: в первом туре был разгром от «Ньюкасла», который разрывал похожим образом.

Однополярность атаки – проблема «Челси». Команда сваливается на один фланг

Николас Джексон должен был спасти «Челси» от проигрыша «Ноттингему», но это не отменяет главного: у Маурисио Почеттино пока работает только один фланг. Если что, речь про правый. На выходных радикальность просто зашкаливала. Через правый край «Челси» провел 47% атак, через левый – всего 21%.

Вот карта передач, которая подчеркивает однополярность. Буквально вся команда смещена вправо, Бена Чилуэлла никто не поддерживает из партнеров:

Отчасти дело в характеристиках игроков. Вправо тянет и Энцо Фернандеса, который номинально стартовал около Чилуэлла, и Джексона, которому удобнее открываться под удары с рабочей ноги.

По ходу матча «Ноттингем» приспособился к перепасовкам «Челси» в любимой зоне. Настырность вызывала вопросы и по тем редким эпизодам, когда все-таки удавалось заигрывать Чилуэлла. Бен стал третьим в команде по xThreat – ожидаемой угрозы от передач. То есть когда партнеры все-таки вспоминали, что есть левый фланг, Чилуэлл неплохо открывался и обострял.

По ходу матча Почеттино пытался добавить разнообразия, но в концовке дошло до полного абсурда. Четыре вингера собрались разыгрывать на правом фланге, тогда как левый совершенно свободен:

Как довести соперника до белого каления через перепас? Рецепт от «Сити»

Несмотря на разгромную победу, матч против «Фулхэма» – один из худших атакующих перфомансов «Сити» за всю эпоху Пепа. Против команды с худшей обороной в лиге выжали всего 7 ударов. Меньше при Гвардиоле было только в четырех матчах в АПЛ, причем дважды против «Ливерпуля» и еще раз в игре, в которой быстро остались в меньшинстве.

Причина проблем обозначена на карте передач. Никакой связи между разыгрывающими и группой атакующих игроков. Фактически одна часть команды отрезана от другой, обе живут своей жизнью:

Как же тогда удалось забить пять мячей? Помогли не только странные правила офсайда, но и классическое заклинание Пепа. «Нужно положить мяч на землю, сделать тысячу передач и, когда наступит подходящий момент, ударить по сопернику», – так его сформулировал Гвардиола несколько лет назад.

Тысячу передач сделать не удалось, но очень показательными стали три атаки, завершившиеся голами. Их спродюсировала именно группа разыгрывающих.

Перед первым голом держали мяч 2 минуты 6 секунд – получилось сделать 34 передачи подряд.

Перед пенальти, с которого забили четвертый мяч, – ровно 2 минуты перепаса и 31 передача.

Перед пятым мячом – 1 минута 52 секунды и 32 передачи в комбинации.

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Такие перепасовки не только изматывали «Фулхэм», но и разрушали их оборонительную схему. Когда в ней образовывалась дыра – «Сити» наказывал.

Сон осваивается на позиции Кейна. Его скорость – залог хет-трика

Сон Хын Мин впервые после ухода Харри Кейна сыграл в нападении «Тоттенхэма». До этого были только короткие отрезки во вторых таймах. Против «Бернли» появился там с первых минут. Результат – не только хет-трик, но и впечатляющий перформанс по всем направлениям.

Ключевое качество Сона на этой позиции – скорость. Его кореец обернул против «Бернли» – новичка АПЛ, который подкупает смелостью, но из-за пропасти в мастерстве пока лишь расплачивается за наивность.

В первую очередь Сон наказывал за высокую линию, которую «Бернли» держит при прессинге. Так забил два мяча из трех.

Еще скорость Сона пригодилась против розыгрышей «Бернли»: регулярно добегал до вратаря и мешал спокойно разыгрывать. Ставший победным третий мяч пришел именно после давления, которое запустил кореец.

После матча Эндж Постекоглу признался, что Сон – одна из причин, почему «Тоттенхэм» решил не покупать прямую замену Кейну. Пока доверие тренера кореец точно оправдывает. Показал, что способен соответствовать ключевым требованиям Постекоглу (прессинг + открывания).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Милан» – короли вариативности в розыгрышах. Пока сыро, но следить безумно интересно

Против «Ромы» команда Стефано Пиоли регулярно использовала структуру 3-2 в розыгрышах – тройка футболистов в первой линии и пара в опорной. Идея была в том, чтобы постоянно заполнять эти зоны подобным образом, а вот роли футболистов постоянно менялись:

Это еще не все варианты. Постоянного сочетания не было. Было только четкое намерение располагаться таким образом – и бесконечные смены позиции. Плюс приема – сопернику безумно трудно прочитать и адаптироваться. Минус – команда лишается нужной для этой стадии сыгранности, а футболисты должны проявлять разные качества в разных эпизодах (в некоторых зонах им может не хватать умений – при постоянной структуре это можно маскировать через подбор удобной для игрока зона).

Пока розыгрыши не самая продуктивная стадия нового «Милана», но точно крайне интересная.

Энрике не любит длинные передачи от вратаря. Прямо очень не любит

«ПСЖ» только что забил четвертый гол за тайм в ворота «Лиона». Вместо празднования Луис Энрике выдал это:

Впечатляет и страсть, которую тренер сохраняет, вопреки удобномц ходу встречу, и причина гнева. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма вместо короткого начала атаки ввел мяч дальним пасом:

Итальянца не спас даже тот факт, что «ПСЖ» выиграл подбор, а затем организовал голевую атаку. Исход матча и эпизода не имеют значение, если была нарушена установка. Отдаем Энрике должное – он максимально фанатичен в своем подходе. Какие у этого будут долгосрочные последствия? Положительные, если заразит этой фанатичностью команду; катастрофические, если все не будут на одной волне. Компромиссный вариант не прослеживается.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Луис Альберто снова ключевой игрок «Лацио»

Альберто олицетворял команду Индзаги больше, чем Иммобиле и Милинкович-Савич. Приход Сарри изменил его статус. Испанец два года провел в ротации, с трудом вмещаясь в узкий функционал и вспыхивая на небольших отрезках.

К третьему сезону Маурицио приспособился к хронической нехватке пасующего опорника, вернув Луису расширенную роль плеймейкера и разрешив стягиваться к мячу – то есть вместил десятку в систему, которая ее не предполагает. Альберто больше не исполняет обычную левую восьмерку, которая открывается между линиями и творит перед штрафной – теперь он меняется позициями с Катальди, отстукивает ритм и продвигает мяч, прежде чем подняться выше.

В первых турах Луис делал примерно на 30% больше продвигающих передач, чем в двух предыдущих сезонах, чаще встречался с мячом и был самым вовлеченным в игру полузащитником «Лацио». Он снова стал главной звездой римлян.

Занятно, что под занавес трансферного окна Лотито все-таки докупил реджист – посмотрим, что сделает Сарри, когда они будут готовы.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)