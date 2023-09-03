25 комментариев

Главные сделки последней недели лета.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрыто! Поэтому это финальная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru.

Будьте готовы: в последние дни клубы пытались закрыть проблемные позиции, поэтому сделок очень много.

Киран Тирни – из «Арсенала» в «Реал Сосьедад» (аренда)

Странное решение Артеты. «Арсенал» начинает сезон с одним Александром Зинченко − с учетом травмы Тимбера достойной альтернативы на левом фланге пока просто нет.

Тирни мог стать выходом, но не входит в планы тренера. Микель лично настоял на уходе шотландца, он не вписывается в его игровую философию.

Для «Сосьедада» это усиление. Кирана берут на место Айена Муньоса, резкого добротного защитника, не отвечающего запросам клуба уровня ЛЧ. Альгуасиль умеет подстраиваться под игроков, так что проблем с адаптацией возникнуть не должно.

Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон» (аренда)

Фати мучался в «Барсе». Сначала из-за травм, потом – из-за того, что не подошел под тактический рисунок Хави. Сейчас в Каталонии ставят на созидателей, а сам вингер был слишком нестабилен, чтобы менять под него структуру.

«Брайтон» – вызов. Фати травматичен, но все еще может быть полезен в атаке, особенно в завершающей стадии, от проблем с которой клуб страдает еще со времен Поттера. Если Ансу заиграет, «Брайтон» получит исключительного игрока.

Если нет, то вернется в «Барсу». Все в выигрыше.

Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Барселону» (аренда)

Кажется, зачем «Барсе» нужен Феликс, не понимает даже Хави.

Это специфичный игрок, под которого придется поменять структуру. Лучший вариант − левый фланг: Жоау не даст объем работы Гави в прессинге, зато сможет творить, смещаться ниже и чаще видеться с мячом.

Но нужно ли это самой «Барсе», которая ставит на прессинг как основное оружие?

Если оценить в контексте завершения, то более логичный вариант – Ферран Торрес, который больше нацелен на ворота и готов пахать без мяча.

Феликс – загадка. Одно понятно точно – если звезда заиграет, это будет заслуга Хави.

Клеман Лангле – из «Барселоны» в «Астон Виллу» (аренда)

Француз возвращается в Англию, но не в «Тоттенхэм», где отличился примерно ничем, а в «Астон Виллу» к Унаи Эмери.

Лангле – левша, поэтому до сих пор востребован на высоком уровне. Эмери берет его под Пау Торреса, который после травмы Мингза мог забыть про отдых.

Уверенности в Лангле нет, но как сменщик под запас – хороший вариант.

Роман Яремчук – из «Брюгге» в «Валенсию» (аренда)

Очередное препятствие на великом пути Уго Дуро.

Украинец не заиграл в Бельгии, но для нынешней «Валенсии» выглядит усилением. Яремчук – мобильный форвард, хорошо цепляется за мяч, это минимум, который нужен испанцам, они страдают от затишья в атаке.

Точно в основу, но то, заиграет ли Роман, зависит от Барахи. Он неплохо начал сезон, но если клуб поменяет тренера, то Яремчук может оказаться ненужным. Все-таки в позиционном футболе он не так хорош.

Абде Эззальзули – из «Барселоны» в «Бетис»

Возможно, самый недооцененный вингер, который был у Хави.

Абде быстр, техничен, может сыграть на обоих флангах. Сезон в «Осасуне» – топ-уровень, хоть и нестабильный. Но под футбол «Барсы» Абде подходит со скрипом, хотя был готов меняться. Кажется, Хави не поверил.

Трансфер в «Бетис» выгоден всем сторонам. Абде получит больше игрового времени, Пеллегрини – не очередную десятку, «Барса» – деньги.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Йеспер Линдстрем − из «Айнтрахта» в «Наполи»

«Айнтрахт» получил 30 млн, «Наполи» – скоростного вингера справа в атаку. Линдстрем очень быстр, долго держит высокую скорость, при этом хорошо контролирует мяч.

Трио Хвича-Осимхен-Линдстрем на пространстве сильно впечатляет. Особенно интересно проверить против топ-команд в Лиге чемпионов.

Но есть и сомнения: не самая высокая результативность (7+2 в Бундеслиге-2022/23) при небольшом общем числе моментов, игровая нестабильность с бонусом в виде травм и максимальная заточенность на контратаки. В позиционках Линдстрем не очень заметен, хотя бессистемные тонкие решения были.

Фоларин Балогун − из «Арсенала» в «Монако»

Балогун покорил Лигу 1 в прошлом сезоне в аренде за «Реймс», наколотив 21 мяч. Теперь едет в «Монако» уже полноценным трансфером за 30 млн евро. Хороший выбор и для игрока, и для клуба.

«Монако» продал Кевина Фолланда, Бреэль Эмболо порвал кресты, Майрон Боаду тухнет – в нападении остается только Виссам Бен-Йеддер, который много забивает, но официально обвинен в изнасиловании и может исчезнуть из состава по ходу сезона. Команда нуждалась в новом форварде.

Бен-Йеддер и Балогун в теории могут быть в связке (у Виссама была шикарный дуэт с Фолландом), схема Ади Хюттера изменится с 3-4-2-1 на 3-4-1-2, как тренер стабильно делал это в «Айнтрахте». Хюттер – фанат быстрых выпадов, Балогун именно в таком стиле сиял в «Реймсе». Естественно, в «Монако» будет больше позиционных атак, и здесь Балогуну еще предстоит развиваться – с его естественным чутьем на моменты все должно быть хорошо.

Брэдли Барколя – из «Лиона» в «ПСЖ»

Современный футбол: в январе чуть не уезжаешь в аренду в «Санкт-Галлен», в августе тебя покупают за 45 млн евро. Позиция – запасной до первой травмы Усмана Дембеле, затем правый фланг нападения.

«ПСЖ» платит за потенциал: Барколя может стать сильным фланговым игроком атаки, готовым и разрывать на скорости, и здорово управлять комбинациями накоротке. Звучит просто, но таких игроков не так уж и много.

Именно это Барколя показывал в «Лионе» в первой половине 2023-го. Но яркие полгода – не гарантия успеха на топ-уровне. Юго Экитик, который теперь не нужен «ПСЖ», подтверждает.

Бенжамен Павар − из «Баварии» в «Интер»

Парадокс Павара: он сильнее играет справа в защите, но сам хочет играть в центре защиты. Кажется, трансфер в команду, постоянно играющую с тремя ЦЗ, – оптимальный компромисс.

Павар – достойный футболист. Не скала, которая в одиночку отобьет десятки атак. Не ментальный лидер, который заведет партнеров в кризисный отрезок игры. Но на дистанции Бенжамен гарантирует стабильный уровень выше среднего. Симоне Индзаги наверняка оценит качественные пасы Павара при выходе из-под прессинга.

И «Бавария» может быть довольной, что заработала 30 млн евро на игроке, который больше не хотел выступать в Мюнхене.

Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион»

Не Иско, конечно, но тоже эпично.

Бонуччи – вишенка трансферной кампании «Униона» с покупками статусных игроков вроде Робина Гозенса и Кевина Фолланда. Уже легендарный 36-летний итальянский защитник пришел свободным агентом на один год. План прост: отыграть еще один сезон в топ-лиге с матчами в ЛЧ и завершить карьеру летом 2024-го.

У перехода даже есть тактическая интрига: Бонуччи – мастер длинного паса, это очень важный пункт для «Униона». Наверняка увидим много фирменных передач. И хороший наставник для 24-летнего Диогу Лейте, у которого длинный пас – тоже главный навык при владении.

Никлас Фюллькруг – из «Вердера» в «Дортмунд»

Трансфер Фюллькруга сразу кажется сомнительным, если вспомнить вот такой контекст: год назад «Дортмунд» купил 34-летнего Антони Модеста за 5,1 млн евро у «Кельна» после сезона с 20 голами. Теперь «Дортмунд» купил 30-летнего Фюллькруга за 13 млн у «Вердера» после сезона с 16 голами.

Kicker писал, что «Дортмунд» ищет игрока типажа Аллера, чтобы не перестраивать игру при ротации форвардов. Фюллькруг хуже Аллера в подыгрыше за пределами штрафной, но это тоже большая девятка, готовая биться за мячи. Еще бы «Дортмунду» наконец-то наладить навесы с игры, потому что это главный рацион Фюллькруга. Зато стандарты на старте сезона выглядят едва ли не единственным работающим механизмом «Боруссии» в атаку, и здесь Фюллькруг точно будет актуален.

Главное, чтобы без травм, которые большую часть карьеры убивали надежду Никласа закрепиться на хорошем уровне.

Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль»

Сезон в «Баварии» – провал. Гравенберх даже для игрока ротации выглядел блекло, ему не нашлось нормального места даже в плане позиции: для роли рядом с Киммихом вместо Горецтки ему не хватало оборонительных навыков, в атаке он был слишком медлительным в принятии решений.

«Бавария» может быть хотя бы удовлетворена – «Аяксу» заплатили 18,5 млн евро, теперь заработали 40 млн.

Гравенберху всего 21 год, у него есть перспективные способности вроде проходов с мячом и классного поиска пространства на входе в финальную треть, но в «Баварии» этого почти не видели. Теперь это хлопоты «Ливерпуля».

И да: Гравенберх точно не будет самым оборонительным из полузащитников, ему необходимо играть выше. Так что из опорников-новичков у «Ливерпуля» только Ватару Эндо.

Рандаль Коло-Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ»

95 млн евро.

Коло-Муани очень хотел в «ПСЖ». Так сильно, что выпустил публичную просьбу о трансфере, пропустил тренировку (осуждаем), пролетел мимо заявки «Айнтрахта» в квалификации еврокубка и перед дедлайном показательно направился в Париж.

Замечательный футболист, очень опасный на дриблинге, великолепный в контратаках, элегантный в обращении с мячом, умеющий качественно подыгрывать, еще и исполнителен в прессинге. Но он пока не играл в территориально доминирующей команде, где позиционных атак в десятки раз больше, чем быстрых выпадов.

«ПСЖ» Луиса Энрике пока что радикален во владении. Коло-Муани точно понадобится время на адаптацию. Рядом будут Мбаппе и Дембеле – полностью французская атака.

Борна Соса – из «Штутгарта» в «Аякс»

Пулять навесы, постоянно мечтать о клубе посильнее и говорить об этом в интервью, пропускать матчи из-за микротравм – вот жизнь хорватского левого защитника.

Все примерно в равных пропорциях. Соса – один из главных поставщиков передач с фланга в современном футболе, но он регулярно сбивает хорошую форму повреждениями и недоработками в защите.

Теперь будет кроссами возвращать «Аякс» в Лигу чемпионов.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Эрик Гарсия – из «Барселоны» в «Жирону» (аренда)

Команда брата Пепа Гвардиолы (Пере – один владельцев) становится еще более заточенной на владение. У них и так был почти полный набор: тренер, который с прошлого сезона ставит нужный стиль; Мигель Гутьеррес в роли ложного фулбека; активная роль вратаря Пауло Гассаниги в розыгрышах.

Летом появился Дэйли Блинд (и остался Арнау Мартинес, что не менее важно). Финальную вакансию в первой стадии заполнит Эрик Гарсия – хороший пасующий защитник. Просто недостаточно хороший, чтобы закрепиться в топ-клубе.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» в «Ман Юнайтед» (аренда)

«МЮ» потерял обоих левых защитников: Шоу вылетел на 10 недель и не вернется минимум до середины ноября; возвращение Маласиа ожидается через пару недель – но голландец полностью пропустил предсезонку.

Дальше было объяснение, что аренда Кукурельи за небольшие деньги − отличное решение в сложной ситуации. Но она сорвалась: «МЮ» не хотел много платить и рассчитывал вернуть игрока уже зимой (чтобы не платить зарплату) – «Челси» не согласился.

«МЮ» действительно считал копейки, чтобы взять еще и Амрабата и влезть в ФФП. В итоге пошел за едва ли не единственной доступной опцией на рынке: Серхио Регилон не нужен «Тоттенхэму» и пригодится «Юнайтед» (хоть и недолго).

Главное опасение: форма Регилона после года без футбола из-за травм и двух лет в хаосе «Тоттенхэма». До Англии Серхио был скоростным техничным королем навесов с проблемами в защите: не умеет в позиционную оборону, но любит агрессивно выдергиваться и умеет в контрпрессинг – этим компенсирует щуплость для АПЛ.

При этом Тен Хаг до возвращения Маласии получит две совершенно разные опции слева: Шоу-подобный Регилон, бороздящий бровку, и правша Далот, который смещается в центр и насыщает полузащиту − отличный инструмент против автобусов.

Возможно, все эти попытки анализа излишни: у Тен Хага хотя бы количественно теперь больше двух фланговых защитников на две позиции.

Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Ман Юнайтед» (аренда)

Амрабат ждал все лето, отказывал другим клубам и наконец дождался перехода в «МЮ». В августе Эрик тен Хаг заявил, что хочет сделать «Юнайтед» лучшей командой в мире по игре в переходных фазах. Как это должно выглядеть?

•‎ Агрессия.

•‎ Реакция на потерю и скорость возврата мяча.

• Резкие атаки.

Амрабат отлично подходит под такую модель. В «Юнайтед» мы вероятно увидим микс качеств из «Фиорентины» (помощь в билдапе, рывки с мячом и диагонали на фланговых игроков) и сборной, где Софьян король возвратов мяча и электричка, догоняющая Мбаппе.

В матче против «Ноттингема» Каземиро иногда опускался к центральным защитникам, чтобы фланговые поднимались вверх. В такой схеме пригодятся дальние пасы Амрабата.

При этом Каземиро и Амрабат могут (и на время травмы Мэйсона Маунта вероятно будут) играть вместе: бразилец дает баланс и структуру, марокканец − сносит соперников плечами.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Мохаммед Кудус − из «Аякса» в «Вест Хэм»

Самая обескураживающая сага этого лета. Еще в июле «Аякс» договорился о продаже Кудуса в «Брайтон». Казалось бы, отличное место для следующего шага в карьере, но Мохаммед не договорился о личном контракте. Под закрытие окна внезапно выбрал «Вест Хэм» – команду с диаметрально противоположном стилем, в которой придется пахать (иначе у Дэвида Мойеса не выжить).

Очевидно, что Дэвид пытается разнообразить атаку «Вест Хэма». В прошлом году к нему заехал мастер разрезающих передач Пакета, в этом – мастер передач со стандартов Уорд-Проуз. Кудус сочетает обводки со вспышками креатива и должен стать еще одним источником моментов.

Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Ман Сити»

Неоднозначная сделка.

С одной стороны, Пеп публично восхищался Нунешем – еще после победы над «Спортингом», за который португалец выступал перед отъездом АПЛ. Это обнадеживает.

С другой, Матеуш не добавит «Сити» чего-то нового. Его игровой эксклюзив – слаломные проходы с мячом. Очень ярко показал это в недавней игре с «Ман Юнайтед». Проблема в том, что у «Сити» уже есть Матео Ковачич, который не только здорово двигает мяч, но и принимает куда более зрелые решения.

Глубину состава Нунеш точно усилит (тут вопросов нет), но не получится ли Кэлвин Филлипс 2.0? Англичанина тоже покупали за приличные деньги и с одобрения Пепа, но теперь он вообще не вылезает со скамейки.

Коул Палмер – из «Ман Сити» в «Челси»

В отличие от Фила Фодена, Палмер не стал ждать у моря погоды и решил действовать, пока окончательно не прилип к скамейке. Прошлый сезон молодой талант фактически пропустил – всего три сотни минут в АПЛ и шесть выходов в старте во всех турнирах. После ухода Рияда Мареза казалось, что Палмер получит шанс, но покупка Жереми Доку разрушила и эту надежду.

За решительность точно хвалим, но удачно ли Коул выбрал новое направление? У «Челси» переизбыток игроков на тех позициях, где Палмер рассчитывает построить карьеру. Конкурировать с Рахимом Стерлингом и Кристофером Нкунку – точно ли правильный шаг для игрока, который уходит ради игровой практики?

Жоау Канселу − из «Ман Сити» в «Барселону» (аренда)

Мистер Канселу так и не помирился с Пепом: «Сити» не заявлял португальца на летние матчи и в какой-то момент даже отпустил тренироваться на родину. Очевидно, что будущего у Жоау в Манчестере нет: Гвардиола не простил защитнику зимние вибрации, из-за которых Канселу сначала улетел в «Баварию», а потом пролетел мимо требла.

Мюнхенцы пытались перехватить Жоау под дедлайн, но теперь португалец будет реабилитироваться в «Барселоне». Там в помощниках – ученик Пепа и возможность заиграть сразу на нескольких позициях. Хави не против ложных фулбеков – за плечами эксперименты с Дани Алвесом и Жорди Альбой. После ухода Бускетса в новичке такого типа есть и запрос – Ориолю Ромеу срочно нужна поддержка при розыгрышах.

Бреннан Джонсон − из «Ноттингема» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» не устоял и все-таки спустил часть денег с продажи Харри Кейна. Кандидатура, правда, вызывает вопросы. Бреннан Джонсон – такая упрощенная версия Маркуса Рэшфорда: нападающий, которому удобнее стартовать с фланга и разрывать в контратаках. «Ноттингем» подстраивался: освобождал Джонсона от оборонительной работы и всегда действовал вторым номером. «Тоттенхэм» при Постекоглу наоборот строит игру от себя – не затеряется ли Джонсон в ограниченном пространстве?

Для тех, кому интересно, почему «Ноттингем» вообще отпустил Бреннана (второй бомбардир клуба вообще-то!), отвечаем: опасался, что не впишется в ФФП после массовой закупки прошлым летом. Тогда давали огромные контракты даже запасным, а кого-то вообще подписывали с переломом ноги. Пришлось отпустить лидера атаки и, что еще обиднее, воспитанника.

Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Ноттингем»

По проторенной дорожке всех молодых англичан, которым не дают реализоваться в топ-клубе, Каллум пытался перезапустить карьеру в Германии и вернуться мужчиной. Не получилось: за «Байер» удалось выжать жалкие 0+1. Все еще дают о себе знать последствия травм, из-за которых Хадсон растерял остатки уверенности.

Новый шанс дает «Ноттингем» – самая радикально настроенная команда АПЛ с владением 25% (по ходу матчей доходит и до 15%). Пространством для дриблинга Каллума там точно одарят, но сможет ли он защищаться до заката солнца (главное требование тренера Стива Купера) – сомневаемся.

Алекс Ивоби – из «Эвертона» в «Фулхэм»

«Эвертон» два года подряд боролся за выживание и, похоже, заедет на третий круг в этом сезоне. Лучиком света все это время оставался только Ивоби. Закрывая несколько позиций, Алекс в одиночку конструировал атаки и придавал им осмысленности. Про проблемы «Эвертона» с ФФП, конечно, знаем, но расставание с Ивоби без возможности замены – все равно ужасающий расклад для Шона Дайча.

В «Фулхэме» от Алекса ждем конкуренции с Андреасом Перейрой. Бразилец играет в менее изящном стиле и заточен на вертикальное продолжение, Ивоби должен стать альтернативой или даже дополнением в матчах, где «Фулхэму» нужно вскрывать автобус.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Бету − из «Удинезе» в «Эвертон»

Футболист с самым широким шагом уже показал, почему стоил 25 миллионов: пятиметровыми прыжками забежал за высокую линию и забил первый гол «Эвертона» в сезоне. До него ливерпульцы трижды проиграли всухую.

Забеги за спины – идеальный контекст для Бету. Он очень хорошо открывается под проникающие передачи, обладает впечатляющей дистанционной скоростью (в тройке самых быстрых больших форвардов вместе с Холандом и Хейлундом) и классно помогает мощным торсом.

В штрафной он слабее – не хватает хитрости в уходе из-под опеки без пространства. Но это частично компенсируется 194-сантиметровым ростом, прыгучестью и силой: португалец подходит и под навесбол.

Худший сценарий – игра спиной к воротам и участие в развитии атак. Бету всерьез претендовал на звание самого деревянного форварда Серии А (отчасти из-за длины ног – привык к размашистой игре и терял мяч, когда требовался микроконтроль).

Максим Лопес – из «Сассуоло» в «Фиорентину» (аренда)

Запоздавшая замена Торрейры по интеллекту и навыкам, но без его коренастости. При этом полная противоположность Амрабата. Флорентийцы взяли одного из лучших опорников лиги в продвижении мяча и одновременно одного из худших в оборонительных компонентах.

В паре с Артуром француз даст «Фиорентине» такое управление ритмом, которого при Итальяно пока не бывало. Учитывая, как много времени флорентийцы проводят в последней трети и как часто разбиваются об автобусы, покупка наверняка сделает их сильнее. При этом они становятся еще уязвимее против контратак – если прессинг не сработает и соперник вырвется на пространство, коротконогие опорники ничем не помогут.

Маттео Гендузи − из «Марселя» в «Лацио» (аренда)

Сарри два года ждал пасующего опорника и вдруг получил сразу двух – чуть раньше перешел Николо Ровелла.

Занятно, что оба больше специализируются на исправлении недостатков, чем служении узкофункциональным идеям. Ровелла делает это, управляя игрой интеллектом. А Гендузи корректирует проблемы с помощью техники, но в системных командах вроде Сарри постоянно усложняет игру и сам становится проблемой.

В случае с Ровеллой взаимная адаптация может усилить обоих – игрока и тренера. Здесь адаптация потребуется только от Гендузи. Если он справится, способность выйти из-под давления и создать численное преимущество добавит сарриболу красок.

Дэви Классен – из «Аякса» в «Интер»

Очевидный трансфер в ротацию, даже не на роль второго выбора на замену, но тем не менее важная – дает Индзаги надежную глубину в длинном сезоне.

В теории Классен дает еще одно индивидуальное решение главной проблемы «Интера»: взлома автобусов. Он хорошо открывается в штрафной, силен в завершении и в последнем-предпоследнем пасе. Вопрос только, как его вертикальный стиль с минимумом касаний впишется в подвижную полузащиту миланцев.

Алексис Салемакерс − из «Милана» в «Болонью (аренда)

Запомнился парой эффектных вспышек и полезной работой без мяча, но так и не стал безоговорочно основным на проблемном правом фланге. Для «Милана» совсем не потеря. Для «Болоньи» в теории неплохое усиление с вариантом перепрофилирования в защитники, но без гарантии игры в старте – сейчас на флангах есть варианты лучше.

Бельгиец явно не раскрылся и, возможно, сумеет удивить у Мотты, но сейчас он четвертый-пятый (в зависимости от будущего Барроу) выбор без видимых преимуществ перед конкурентами.

Дуван Сапата – из «Аталанты» в «Торино» (аренда)

Дувану 32, он забил 109 мячей в Серии А и был неотъемлемой деталью лучшей эпохи в истории «Аталанты», а теперь стал одним из самых важных трансферов в карьере Юрича. Если колумбиец будет здоров, сделает «Торино» намного сильнее.

Уникальность Сапаты – в редкой способности дать команде именно то, что ей нужно, в каждом конкретном эпизоде. Он как швейцарский нож на острие атаки: в зависимости от ситуации играет спиной к воротам и дает опору для закрепления в зоне, уводит защитников в глубине и раскрывает пространство, атакует за спины и занижает линию обороны, связывает центрбеков или уходит от них. Он убегает, продавливает, цепляется, забирает воздух и выигрывает дуэли внизу. Даже Гасперини признавал, что «Аталанта» с ним преображается и играет совершенно иначе, чем без.

Бергамаски загодя шагнули вперед, не дожидаясь, пока Сапата сдаст из-за возраста. На счастье «Торино», пара лет у него еще, кажется, есть. Явное улучшение по сравнению с Санабрией в любой его форме.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: twitter.com; East News/Pau BARRENA / AFP; instagram.com; Gettyimages.ru/George Wood / Freier Fotograf; IMAGO/www.imago-images.de, Ken Asakura/AFLO/Global Look Press