25 комментариев

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Новые полузащитники «Ливерпуля» и «Сити», Амрабат доехал до «МЮ», а Феликс − в «Барсу»: финальный разбор трансферов

трансферы трансферы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Брэдли Барколя
Наполи Наполи
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Барселона Барселона
лига 1 Франция лига 1 Франция
Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Аякс Аякс
Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
Киран Тирни Киран Тирни
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
Жоау Канселу Жоау Канселу
Коул Палмер Коул Палмер
Серхио Регилон Серхио Регилон
Каллум Хадсон-Одои Каллум Хадсон-Одои
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Вест Хэм Вест Хэм
Унион Берлин Унион Берлин
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
бундеслига Германия бундеслига Германия
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Монако Монако
Арсенал Арсенал
Валенсия Валенсия
Ливерпуль Ливерпуль
Интер Интер
Жоау Феликс Жоау Феликс
Бавария Бавария
Брайтон Брайтон
Челси Челси
Матеуш Нунеш Матеуш Нунеш
Ансу Фати Ансу Фати
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алекс Ивоби Алекс Ивоби
Фоларин Балогун Фоларин Балогун
Роман Яремчук Роман Яремчук
Жирона Жирона
Ла Лига Ла Лига
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Клеман Лангле Клеман Лангле
серия А Италия серия А Италия
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Йеспер Линдстрем Йеспер Линдстрем
Фулхэм Фулхэм
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Бреннан Джонсон Бреннан Джонсон
Борна Соса Борна Соса
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Максим Лопес Максим Лопес
Эвертон Эвертон
Алексис Салемакерс Алексис Салемакерс
Бету Бету
Дуван Сапата Дуван Сапата
Фиорентина Фиорентина
Маттео Гендузи Маттео Гендузи
Дэви Классен Дэви Классен
Футбол Футбол

Главные сделки последней недели лета.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрыто! Поэтому это финальная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru.

Будьте готовы: в последние дни клубы пытались закрыть проблемные позиции, поэтому сделок очень много.

Киран Тирни – из «Арсенала» в «Реал Сосьедад» (аренда)

Странное решение Артеты. «Арсенал» начинает сезон с одним Александром Зинченко − с учетом травмы Тимбера достойной альтернативы на левом фланге пока просто нет.

Тирни мог стать выходом, но не входит в планы тренера. Микель лично настоял на уходе шотландца, он не вписывается в его игровую философию.

Для «Сосьедада» это усиление. Кирана берут на место Айена Муньоса, резкого добротного защитника, не отвечающего запросам клуба уровня ЛЧ. Альгуасиль умеет подстраиваться под игроков, так что проблем с адаптацией возникнуть не должно.

Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон» (аренда)

Фати мучался в «Барсе». Сначала из-за травм, потом – из-за того, что не подошел под тактический рисунок Хави. Сейчас в Каталонии ставят на созидателей, а сам вингер был слишком нестабилен, чтобы менять под него структуру.

«Брайтон» – вызов. Фати травматичен, но все еще может быть полезен в атаке, особенно в завершающей стадии, от проблем с которой клуб страдает еще со времен Поттера. Если Ансу заиграет, «Брайтон» получит исключительного игрока.

Если нет, то вернется в «Барсу». Все в выигрыше.

Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Барселону» (аренда)

Кажется, зачем «Барсе» нужен Феликс, не понимает даже Хави.

Это специфичный игрок, под которого придется поменять структуру. Лучший вариант − левый фланг: Жоау не даст объем работы Гави в прессинге, зато сможет творить, смещаться ниже и чаще видеться с мячом.

Но нужно ли это самой «Барсе», которая ставит на прессинг как основное оружие?

Если оценить в контексте завершения, то более логичный вариант – Ферран Торрес, который больше нацелен на ворота и готов пахать без мяча.

Феликс – загадка. Одно понятно точно – если звезда заиграет, это будет заслуга Хави.

Клеман Лангле – из «Барселоны» в «Астон Виллу» (аренда)

Француз возвращается в Англию, но не в «Тоттенхэм», где отличился примерно ничем, а в «Астон Виллу» к Унаи Эмери.

Лангле – левша, поэтому до сих пор востребован на высоком уровне. Эмери берет его под Пау Торреса, который после травмы Мингза мог забыть про отдых.

Уверенности в Лангле нет, но как сменщик под запас – хороший вариант.

Роман Яремчук – из «Брюгге» в «Валенсию» (аренда)

Очередное препятствие на великом пути Уго Дуро.

Украинец не заиграл в Бельгии, но для нынешней «Валенсии» выглядит усилением. Яремчук – мобильный форвард, хорошо цепляется за мяч, это минимум, который нужен испанцам, они страдают от затишья в атаке.

Точно в основу, но то, заиграет ли Роман, зависит от Барахи. Он неплохо начал сезон, но если клуб поменяет тренера, то Яремчук может оказаться ненужным. Все-таки в позиционном футболе он не так хорош.

Абде Эззальзули – из «Барселоны» в «Бетис»

Возможно, самый недооцененный вингер, который был у Хави.

Абде быстр, техничен, может сыграть на обоих флангах. Сезон в «Осасуне» – топ-уровень, хоть и нестабильный. Но под футбол «Барсы» Абде подходит со скрипом, хотя был готов меняться. Кажется, Хави не поверил. 

Трансфер в «Бетис» выгоден всем сторонам. Абде получит больше игрового времени, Пеллегрини – не очередную десятку, «Барса» – деньги.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Йеспер Линдстрем − из «Айнтрахта» в «Наполи»

«Айнтрахт» получил 30 млн, «Наполи» – скоростного вингера справа в атаку. Линдстрем очень быстр, долго держит высокую скорость, при этом хорошо контролирует мяч. 

Трио Хвича-Осимхен-Линдстрем на пространстве сильно впечатляет. Особенно интересно проверить против топ-команд в Лиге чемпионов. 

Но есть и сомнения: не самая высокая результативность (7+2 в Бундеслиге-2022/23) при небольшом общем числе моментов, игровая нестабильность с бонусом в виде травм и максимальная заточенность на контратаки. В позиционках Линдстрем не очень заметен, хотя бессистемные тонкие решения были.

Фоларин Балогун − из «Арсенала» в «Монако»

Балогун покорил Лигу 1 в прошлом сезоне в аренде за «Реймс», наколотив 21 мяч. Теперь едет в «Монако» уже полноценным трансфером за 30 млн евро. Хороший выбор и для игрока, и для клуба.

«Монако» продал Кевина Фолланда, Бреэль Эмболо порвал кресты, Майрон Боаду тухнет – в нападении остается только Виссам Бен-Йеддер, который много забивает, но официально обвинен в изнасиловании и может исчезнуть из состава по ходу сезона. Команда нуждалась в новом форварде.

Бен-Йеддер и Балогун в теории могут быть в связке (у Виссама была шикарный дуэт с Фолландом), схема Ади Хюттера изменится с 3-4-2-1 на 3-4-1-2, как тренер стабильно делал это в «Айнтрахте». Хюттер – фанат быстрых выпадов, Балогун именно в таком стиле сиял в «Реймсе». Естественно, в «Монако» будет больше позиционных атак, и здесь Балогуну еще предстоит развиваться – с его естественным чутьем на моменты все должно быть хорошо.

Брэдли Барколя – из «Лиона» в «ПСЖ»

Современный футбол: в январе чуть не уезжаешь в аренду в «Санкт-Галлен», в августе тебя покупают за 45 млн евро. Позиция – запасной до первой травмы Усмана Дембеле, затем правый фланг нападения. 

«ПСЖ» платит за потенциал: Барколя может стать сильным фланговым игроком атаки, готовым и разрывать на скорости, и здорово управлять комбинациями накоротке. Звучит просто, но таких игроков не так уж и много. 

Именно это Барколя показывал в «Лионе» в первой половине 2023-го. Но яркие полгода – не гарантия успеха на топ-уровне. Юго Экитик, который теперь не нужен «ПСЖ», подтверждает.

Бенжамен Павар − из «Баварии» в «Интер»

Парадокс Павара: он сильнее играет справа в защите, но сам хочет играть в центре защиты. Кажется, трансфер в команду, постоянно играющую с тремя ЦЗ, – оптимальный компромисс.

Павар – достойный футболист. Не скала, которая в одиночку отобьет десятки атак. Не ментальный лидер, который заведет партнеров в кризисный отрезок игры. Но на дистанции Бенжамен гарантирует стабильный уровень выше среднего. Симоне Индзаги наверняка оценит качественные пасы Павара при выходе из-под прессинга. 

И «Бавария» может быть довольной, что заработала 30 млн евро на игроке, который больше не хотел выступать в Мюнхене. 

Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион»

Не Иско, конечно, но тоже эпично. 

Бонуччи – вишенка трансферной кампании «Униона» с покупками статусных игроков вроде Робина Гозенса и Кевина Фолланда. Уже легендарный 36-летний итальянский защитник пришел свободным агентом на один год. План прост: отыграть еще один сезон в топ-лиге с матчами в ЛЧ и завершить карьеру летом 2024-го. 

У перехода даже есть тактическая интрига: Бонуччи – мастер длинного паса, это очень важный пункт для «Униона». Наверняка увидим много фирменных передач. И хороший наставник для 24-летнего Диогу Лейте, у которого длинный пас – тоже главный навык при владении.

Никлас Фюллькруг – из «Вердера» в «Дортмунд»

Трансфер Фюллькруга сразу кажется сомнительным, если вспомнить вот такой контекст: год назад «Дортмунд» купил 34-летнего Антони Модеста за 5,1 млн евро у «Кельна» после сезона с 20 голами. Теперь «Дортмунд» купил 30-летнего Фюллькруга за 13 млн у «Вердера» после сезона с 16 голами. 

Kicker писал, что «Дортмунд» ищет игрока типажа Аллера, чтобы не перестраивать игру при ротации форвардов. Фюллькруг хуже Аллера в подыгрыше за пределами штрафной, но это тоже большая девятка, готовая биться за мячи. Еще бы «Дортмунду» наконец-то наладить навесы с игры, потому что это главный рацион Фюллькруга. Зато стандарты на старте сезона выглядят едва ли не единственным работающим механизмом «Боруссии» в атаку, и здесь Фюллькруг точно будет актуален. 

Главное, чтобы без травм, которые большую часть карьеры убивали надежду Никласа закрепиться на хорошем уровне.

Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль»

Сезон в «Баварии» – провал. Гравенберх даже для игрока ротации выглядел блекло, ему не нашлось нормального места даже в плане позиции: для роли рядом с Киммихом вместо Горецтки ему не хватало оборонительных навыков, в атаке он был слишком медлительным в принятии решений. 

«Бавария» может быть хотя бы удовлетворена – «Аяксу» заплатили 18,5 млн евро, теперь заработали 40 млн. 

Гравенберху всего 21 год, у него есть перспективные способности вроде проходов с мячом и классного поиска пространства на входе в финальную треть, но в «Баварии» этого почти не видели. Теперь это хлопоты «Ливерпуля». 

И да: Гравенберх точно не будет самым оборонительным из полузащитников, ему необходимо играть выше. Так что из опорников-новичков у «Ливерпуля» только Ватару Эндо.

Рандаль Коло-Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ»

95 млн евро. 

Коло-Муани очень хотел в «ПСЖ». Так сильно, что выпустил публичную просьбу о трансфере, пропустил тренировку (осуждаем), пролетел мимо заявки «Айнтрахта» в квалификации еврокубка и перед дедлайном показательно направился в Париж.

Замечательный футболист, очень опасный на дриблинге, великолепный в контратаках, элегантный в обращении с мячом, умеющий качественно подыгрывать, еще и исполнителен в прессинге. Но он пока не играл в территориально доминирующей команде, где позиционных атак в десятки раз больше, чем быстрых выпадов. 

«ПСЖ» Луиса Энрике пока что радикален во владении. Коло-Муани точно понадобится время на адаптацию. Рядом будут Мбаппе и Дембеле – полностью французская атака. 

Борна Соса – из «Штутгарта» в «Аякс»

Пулять навесы, постоянно мечтать о клубе посильнее и говорить об этом в интервью,  пропускать матчи из-за микротравм – вот жизнь хорватского левого защитника. 

Все примерно в равных пропорциях. Соса – один из главных поставщиков передач с фланга в современном футболе, но он регулярно сбивает хорошую форму повреждениями и недоработками в защите. 

Теперь будет кроссами возвращать «Аякс» в Лигу чемпионов.

Артем Денисов (телеграм-канал

Эрик Гарсия – из «Барселоны» в «Жирону» (аренда)

Команда брата Пепа Гвардиолы (Пере – один владельцев) становится еще более заточенной на владение. У них и так был почти полный набор: тренер, который с прошлого сезона ставит нужный стиль; Мигель Гутьеррес в роли ложного фулбека; активная роль вратаря Пауло Гассаниги в розыгрышах. 

Летом появился Дэйли Блинд (и остался Арнау Мартинес, что не менее важно). Финальную вакансию в первой стадии заполнит Эрик Гарсия – хороший пасующий защитник. Просто недостаточно хороший, чтобы закрепиться в топ-клубе.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» в «Ман Юнайтед» (аренда)

«МЮ» потерял обоих левых защитников: Шоу вылетел на 10 недель и не вернется минимум до середины ноября; возвращение Маласиа ожидается через пару недель – но голландец полностью пропустил предсезонку. 

Дальше было объяснение, что аренда Кукурельи за небольшие деньги − отличное решение в сложной ситуации. Но она сорвалась: «МЮ» не хотел много платить и рассчитывал вернуть игрока уже зимой (чтобы не платить зарплату) – «Челси» не согласился. 

«МЮ» действительно считал копейки, чтобы взять еще и Амрабата и влезть в ФФП. В итоге пошел за едва ли не единственной доступной опцией на рынке: Серхио Регилон не нужен «Тоттенхэму» и пригодится «Юнайтед» (хоть и недолго).

Главное опасение: форма Регилона после года без футбола из-за травм и двух лет в хаосе «Тоттенхэма». До Англии Серхио был скоростным техничным королем навесов с проблемами в защите: не умеет в позиционную оборону, но любит агрессивно выдергиваться и умеет в контрпрессинг – этим компенсирует щуплость для АПЛ. 

При этом Тен Хаг до возвращения Маласии получит две совершенно разные опции слева: Шоу-подобный Регилон, бороздящий бровку, и правша Далот, который смещается в центр и насыщает полузащиту − отличный инструмент против автобусов. 

Возможно, все эти попытки анализа излишни: у Тен Хага хотя бы количественно теперь больше двух фланговых защитников на две позиции. 

Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Ман Юнайтед» (аренда)

Амрабат ждал все лето, отказывал другим клубам и наконец дождался перехода в «МЮ». В августе Эрик тен Хаг заявил, что хочет сделать «Юнайтед» лучшей командой в мире по игре в переходных фазах. Как это должно выглядеть? 

•‎ Агрессия. 

•‎ Реакция на потерю и скорость возврата мяча.

• Резкие атаки.

Амрабат отлично подходит под такую модель. В «Юнайтед» мы вероятно увидим микс качеств из «Фиорентины» (помощь в билдапе, рывки с мячом и диагонали на фланговых игроков) и сборной, где Софьян король возвратов мяча и электричка, догоняющая Мбаппе. 

В матче против «Ноттингема» Каземиро иногда опускался к центральным защитникам, чтобы фланговые поднимались вверх. В такой схеме пригодятся дальние пасы Амрабата. 

При этом Каземиро и Амрабат могут (и на время травмы Мэйсона Маунта вероятно будут) играть вместе: бразилец дает баланс и структуру, марокканец − сносит соперников плечами. 

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Мохаммед Кудус − из «Аякса» в «Вест Хэм»

Самая обескураживающая сага этого лета. Еще в июле «Аякс» договорился о продаже Кудуса в «Брайтон». Казалось бы, отличное место для следующего шага в карьере, но Мохаммед не договорился о личном контракте. Под закрытие окна внезапно выбрал «Вест Хэм» – команду с диаметрально противоположном стилем, в которой придется пахать (иначе у Дэвида Мойеса не выжить). 

Очевидно, что Дэвид пытается разнообразить атаку «Вест Хэма». В прошлом году к нему заехал мастер разрезающих передач Пакета, в этом – мастер передач со стандартов Уорд-Проуз. Кудус сочетает обводки со вспышками креатива и должен стать еще одним источником моментов. 

Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Ман Сити»

Неоднозначная сделка. 

С одной стороны, Пеп публично восхищался Нунешем – еще после победы над «Спортингом», за который португалец выступал перед отъездом АПЛ. Это обнадеживает. 

С другой, Матеуш не добавит «Сити» чего-то нового. Его игровой эксклюзив – слаломные проходы с мячом. Очень ярко показал это в недавней игре с «Ман Юнайтед». Проблема в том, что у «Сити» уже есть Матео Ковачич, который не только здорово двигает мяч, но и принимает куда более зрелые решения. 

Глубину состава Нунеш точно усилит (тут вопросов нет), но не получится ли Кэлвин Филлипс 2.0? Англичанина тоже покупали за приличные деньги и с одобрения Пепа, но теперь он вообще не вылезает со скамейки. 

Коул Палмер – из «Ман Сити» в «Челси»

В отличие от Фила Фодена, Палмер не стал ждать у моря погоды и решил действовать, пока окончательно не прилип к скамейке. Прошлый сезон молодой талант фактически пропустил – всего три сотни минут в АПЛ и шесть выходов в старте во всех турнирах. После ухода Рияда Мареза казалось, что Палмер получит шанс, но покупка Жереми Доку разрушила и эту надежду. 

За решительность точно хвалим, но удачно ли Коул выбрал новое направление? У «Челси» переизбыток игроков на тех позициях, где Палмер рассчитывает построить карьеру. Конкурировать с Рахимом Стерлингом и Кристофером Нкунку – точно ли правильный шаг для игрока, который уходит ради игровой практики? 

Жоау Канселу − из «Ман Сити» в «Барселону» (аренда)

Мистер Канселу так и не помирился с Пепом: «Сити» не заявлял португальца на летние матчи и в какой-то момент даже отпустил тренироваться на родину. Очевидно, что будущего у Жоау в Манчестере нет: Гвардиола не простил защитнику зимние вибрации, из-за которых Канселу сначала улетел в «Баварию», а потом пролетел мимо требла. 

Мюнхенцы пытались перехватить Жоау под дедлайн, но теперь португалец будет реабилитироваться в «Барселоне». Там в помощниках – ученик Пепа и возможность заиграть сразу на нескольких позициях. Хави не против ложных фулбеков – за плечами эксперименты с Дани Алвесом и Жорди Альбой. После ухода Бускетса в новичке такого типа есть и запрос – Ориолю Ромеу срочно нужна поддержка при розыгрышах. 

Бреннан Джонсон − из «Ноттингема» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» не устоял и все-таки спустил часть денег с продажи Харри Кейна. Кандидатура, правда, вызывает вопросы. Бреннан Джонсон – такая упрощенная версия Маркуса Рэшфорда: нападающий, которому удобнее стартовать с фланга и разрывать в контратаках. «Ноттингем» подстраивался: освобождал Джонсона от оборонительной работы и всегда действовал вторым номером. «Тоттенхэм» при Постекоглу наоборот строит игру от себя – не затеряется ли Джонсон в ограниченном пространстве? 

Для тех, кому интересно, почему «Ноттингем» вообще отпустил Бреннана (второй бомбардир клуба вообще-то!), отвечаем: опасался, что не впишется в ФФП после массовой закупки прошлым летом. Тогда давали огромные контракты даже запасным, а кого-то вообще подписывали с переломом ноги. Пришлось отпустить лидера атаки и, что еще обиднее, воспитанника. 

Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Ноттингем»

По проторенной дорожке всех молодых англичан, которым не дают реализоваться в топ-клубе, Каллум пытался перезапустить карьеру в Германии и вернуться мужчиной. Не получилось: за «Байер» удалось выжать жалкие 0+1. Все еще дают о себе знать последствия травм, из-за которых Хадсон растерял остатки уверенности. 

Новый шанс дает «Ноттингем» – самая радикально настроенная команда АПЛ с владением 25% (по ходу матчей доходит и до 15%). Пространством для дриблинга Каллума там точно одарят, но сможет ли он защищаться до заката солнца (главное требование тренера Стива Купера) – сомневаемся. 

Алекс Ивоби – из «Эвертона» в «Фулхэм»

«Эвертон» два года подряд боролся за выживание и, похоже, заедет на третий круг в этом сезоне. Лучиком света все это время оставался только Ивоби. Закрывая несколько позиций, Алекс в одиночку конструировал атаки и придавал им осмысленности. Про проблемы «Эвертона» с ФФП, конечно, знаем, но расставание с Ивоби без возможности замены – все равно ужасающий расклад для Шона Дайча. 

В «Фулхэме» от Алекса ждем конкуренции с Андреасом Перейрой. Бразилец играет в менее изящном стиле и заточен на вертикальное продолжение, Ивоби должен стать альтернативой или даже дополнением в матчах, где «Фулхэму» нужно вскрывать автобус. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Бету − из «Удинезе» в «Эвертон»

Футболист с самым широким шагом уже показал, почему стоил 25 миллионов: пятиметровыми прыжками забежал за высокую линию и забил первый гол «Эвертона» в сезоне. До него ливерпульцы трижды проиграли всухую.

Забеги за спины – идеальный контекст для Бету. Он очень хорошо открывается под проникающие передачи, обладает впечатляющей дистанционной скоростью (в тройке самых быстрых больших форвардов вместе с Холандом и Хейлундом) и классно помогает мощным торсом.

В штрафной он слабее – не хватает хитрости в уходе из-под опеки без пространства. Но это частично компенсируется 194-сантиметровым ростом, прыгучестью и силой: португалец подходит и под навесбол.

Худший сценарий – игра спиной к воротам и участие в развитии атак. Бету всерьез претендовал на звание самого деревянного форварда Серии А (отчасти из-за длины ног – привык к размашистой игре и терял мяч, когда требовался микроконтроль).

Максим Лопес – из «Сассуоло» в «Фиорентину» (аренда)

Запоздавшая замена Торрейры по интеллекту и навыкам, но без его коренастости. При этом полная противоположность Амрабата. Флорентийцы взяли одного из лучших опорников лиги в продвижении мяча и одновременно одного из худших в оборонительных компонентах.

В паре с Артуром француз даст «Фиорентине» такое управление ритмом, которого при Итальяно пока не бывало. Учитывая, как много времени флорентийцы проводят в последней трети и как часто разбиваются об автобусы, покупка наверняка сделает их сильнее. При этом они становятся еще уязвимее против контратак – если прессинг не сработает и соперник вырвется на пространство, коротконогие опорники ничем не помогут.

Маттео Гендузи − из «Марселя» в «Лацио» (аренда)

Сарри два года ждал пасующего опорника и вдруг получил сразу двух – чуть раньше перешел Николо Ровелла.

Занятно, что оба больше специализируются на исправлении недостатков, чем служении узкофункциональным идеям. Ровелла делает это, управляя игрой интеллектом. А Гендузи корректирует проблемы с помощью техники, но в системных командах вроде Сарри постоянно усложняет игру и сам становится проблемой.

В случае с Ровеллой взаимная адаптация может усилить обоих – игрока и тренера. Здесь адаптация потребуется только от Гендузи. Если он справится, способность выйти из-под давления и создать численное преимущество добавит сарриболу красок.

Дэви Классен – из «Аякса» в «Интер»

Очевидный трансфер в ротацию, даже не на роль второго выбора на замену, но тем не менее важная – дает Индзаги надежную глубину в длинном сезоне.

В теории Классен дает еще одно индивидуальное решение главной проблемы «Интера»: взлома автобусов. Он хорошо открывается в штрафной, силен в завершении и в последнем-предпоследнем пасе. Вопрос только, как его вертикальный стиль с минимумом касаний впишется в подвижную полузащиту миланцев.

Алексис Салемакерс − из «Милана» в «Болонью (аренда)

Запомнился парой эффектных вспышек и полезной работой без мяча, но так и не стал безоговорочно основным на проблемном правом фланге. Для «Милана» совсем не потеря. Для «Болоньи» в теории неплохое усиление с вариантом перепрофилирования в защитники, но без гарантии игры в старте – сейчас на флангах есть варианты лучше.

Бельгиец явно не раскрылся и, возможно, сумеет удивить у Мотты, но сейчас он четвертый-пятый (в зависимости от будущего Барроу) выбор без видимых преимуществ перед конкурентами.

Дуван Сапата – из «Аталанты» в «Торино» (аренда)

Дувану 32, он забил 109 мячей в Серии А и был неотъемлемой деталью лучшей эпохи в истории «Аталанты», а теперь стал одним из самых важных трансферов в карьере Юрича. Если колумбиец будет здоров, сделает «Торино» намного сильнее.

Уникальность Сапаты – в редкой способности дать команде именно то, что ей нужно, в каждом конкретном эпизоде. Он как швейцарский нож на острие атаки: в зависимости от ситуации играет спиной к воротам и дает опору для закрепления в зоне, уводит защитников в глубине и раскрывает пространство, атакует за спины и занижает линию обороны, связывает центрбеков или уходит от них. Он убегает, продавливает, цепляется, забирает воздух и выигрывает дуэли внизу. Даже Гасперини признавал, что «Аталанта» с ним преображается и играет совершенно иначе, чем без.

Бергамаски загодя шагнули вперед, не дожидаясь, пока Сапата сдаст из-за возраста. На счастье «Торино», пара лет у него еще, кажется, есть. Явное улучшение по сравнению с Санабрией в любой его форме.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Канселу и Феликс в «Барселоне», Коло-Муани в «ПСЖ», Салах никуда не ушел – итоги дедлайна

Фото: twitter.com; East News/Pau BARRENA / AFP; instagram.com; Gettyimages.ru/George Wood / Freier Fotograf; IMAGO/www.imago-images.de, Ken Asakura/AFLO/Global Look Press

25 комментариев

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predMBAPPE
Барса молодец, Реал тоже, Бавария крысы, Ливеру удачи, Ньюкасл удачи в ЛЧ, Милан жги в этом году! Арсенал удачи и чемпионства)
+42
-15
+27
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Азамат
Бавария же могла просто продлить аренду или заранее договориться насчёт Канселу
+21
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Artmann
Ответ Olimjon Nazarov
Кто по вашему лучший летний трансфер? Я выбираю Белингема
Сходу - да. Но сезон длинный.
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Hella black
Как обычно смак оставили на конец трансферного окна
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munchen_fest
Ответ Азамат
Бавария же могла просто продлить аренду или заранее договориться насчёт Канселу
Вчера это агенты Канселу начали к вечеру пробивать другие варианты, на случай срыва трансфера в Барсу и предложили услуги Баварии и еще нескольким командам (Бавария вроде как была не против) Вполне нормальное решение агентов для ситуации в последний день ТО, чтоб клиент не остался без клуба или без игровой практики.
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_Amelina_ Landau
Меня всегда удивляет , когда Феликса называют звездой...великую глупость совершили "Симеоне и К" отвалив за него такие деньги. Цена его сделала звездой? Была у него Звёздная игра? Продукт отмывания денег или ещё чего...как и Мудрик.
+7
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+7
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Olimjon Nazarov
Кто по вашему лучший летний трансфер? Я выбираю Белингема
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Artem Savchenko
Ответ Olimjon Nazarov
Кто по вашему лучший летний трансфер? Я выбираю Белингема
Пока видится Беллингем Сабослай. Но только в конце сезона поймем
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Лунев спасет
Вес Хэм хаяли а он с кудусом в 6 будет
+3
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+3
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aya
Надеюсь на Амрабата в качестве замены Каземиро в роли собаки, удачи!
+4
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Александр Андреев
Ответ predMBAPPE
Барса молодец, Реал тоже, Бавария крысы, Ливеру удачи, Ньюкасл удачи в ЛЧ, Милан жги в этом году! Арсенал удачи и чемпионства)
Арсенал бесхребетная команда, которая в самый важный момент наложит в штаны от страха. Чемпионство)))
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Ulugbek Usbaev
Ответ predMBAPPE
Барса молодец, Реал тоже, Бавария крысы, Ливеру удачи, Ньюкасл удачи в ЛЧ, Милан жги в этом году! Арсенал удачи и чемпионства)
Не понял почему Баварцы крысы .Напиши.
+4
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Vezdexodof
Я думал Амрабат уже не перейдёт... )
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Денис Фёдоров
Ливерпулю удачи! Райану скорей проявить себя, надеюсь Клопп раскроет его качества! Мо остаётся и это радует!
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bo_larson
Ответ aya
Надеюсь на Амрабата в качестве замены Каземиро в роли собаки, удачи!
А Казе на лавку?
+3
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Vamosalaplaya
Кудус и Сапата- неожиданно
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marchellinos
Время покажет, какой трансфер был удачен, а какой нет. Причем уже к концу года будет понятно.
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Леонид Ботвинник
Ответ malama47
сколько хоть тебе лет, и сколько игр Амбарата ты смотрел что бы в сравнении с Гатузо ставить ставить Амбарата выше? Люди в белых халатах выехали за тобой)
Адрес сказать, сынок. ?
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Леонид Ботвинник
Амрабат эдакая более интеллигентная и более умная копия Гатузо - те же бойцовые качества и характер. Дай бог заиграет и поможет команде.
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pack25
30 млн евро за Балогуна???
Автор откуда цифры брал?
Как говорится, нужно готовиться лучше...
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Павел Макаров
Не очень понял, в чём это Сапата "явно лучше" Санабрии. 2+2 в последнем сезоне у первого и 12+4 - у второго. При том, что Санабрия в подыгрыше тоже неплох.
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Bashkircev
А ирвинг лосано?
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Olimjon Nazarov
Из клубов в общем лучшую трансферную компанию провел может быть Барса ну или МЮ, Реал, Челси тоже неплох, Арсенал и многие другие. Но худшие потери у ПСЖ, сразу двух игроков, которые считаются одними из лучших в мире покинули команду.
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