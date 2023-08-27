Активная неделя «Байера».

Новая недельная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru. Про Жереми Доку мы рассказали подробно в отдельном посте.

«Ман Сити» купил уникального дриблера за 60 млн. Кто такой Жереми Доку?

Доди Лукебакио – из «Герты» в «Севилью»

Индивидуально самый сильный футболист потухшей «Герты» заслужил остаться в топ-5 лигах. За счет дриблинга Лукебакио хоть как-то раскрашивал серую атаку берлинцев. И пускай делал это однотипно, но это были хотя бы яркие цвета.

Лукебакио приуныл во второй половине прошлого сезона, когда «Герта» достигла игрового дна. Всего за кампанию-2022/23 Лукебакио забил 11 голов, но пять из них – с пенальти, а в 2023-м с пенальти – три из общих четырех голов.

Доди достаточно нестабилен, но умелый скоростной дриблер пригодится любой крепкой команде. «Севилье» он стоил 10 млн евро.

Константинос Мавропанос – из «Штутгарт» в «Вест Хэм»

Стойкое ощущение, что «Вест Хэм» хочет стать самой опасной командой мира на стандартах. За 20 млн евро в Лондон переезжает очень-очень сильный в воздушных дуэлях центральный защитник Константинос Мавропанос.

Греческий титан стабильно лидировал в Бундеслиге по единоборствам – вполне профиль «Вест Хэма». Побочный эффект – травмы, которых сложно избежать при беспощадном для самого себя стиле Мавропаноса. Обычно они не очень серьезны.

Еще Мавропанос любит рывки с мячом, у него очень хороший для защитника таранный дриблинг, поставленный дальний удар. Способен продвигать мяч через пасы. Зрелищный игрок.

В «Штутгарте» в последнее время при владении он превращался в правого защитника с опцией включений аж в штрафную под навесы с левого фланга. Выглядело и работало очень круто. Но сложно сказать, будет ли такое в «Вест Хэме».

Элье Ваи – из «Монпелье» в «Ланс»

Главная эмоция: ничего себе, «Ланс» готов заплатить 30 млн евро. Это очень большая сумма. У «Ланса» всего-то две покупки до этого за 10+ млн. Ни одной свыше 16 млн.

Внезапный трансфер.

Ваи больше месяца связывали с «Челси» и со схемой мгновенной аренды в «Страсбур», которая вроде бы не нравилась самому Ваи. Еще были осязаемые варианты с «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом», если уйдет Коло-Муани. «Ланс» вел Чуба Акпома, воспитанника «Арсенала» и лучшего бомбардира Чемпионшипа-2022/23 (28 голов). «Лансу» не понравилось, что в последний момент представители Акпома вдруг завели переговоры с «Аяксом».

Итог: Акпом – в «Аяксе», в «Лансе» – Ваи.

Ваи 20 лет, он постепенно развивался в «Монпелье», в прошлом сезоне набрал 19+7 по гол+пас. Хороший форвард на пространстве.

И вообще Ваи кажется очень похожим на Лои Опенда, которого «Ланс» продал в «Лейпциг». Тоже бежит за спины, тоже хорош в быстрых выпадах, тоже за счет крепкого корпуса готов держаться против амбалов в центре защиты. Правда, кажется, что в последнем пункте Опенда посильнее.

Слегка смущает, что «Ланс» двигался в сторону позиционного футбола, поэтому ожидал, что на замену Опенда присмотрят форварда другого типажа. Но покупают максимально похожего на Лои.

Йосип Станишич – из «Баварии» в «Байер» (аренда)

«Байер» нашел игрока, который прикроет любую позицию в защите. Достойный выбор и даже необходимый, учитывая отъезд центральных защитников Эдмонда Тапсоба (Буркина-Фасо) и Одилона Коссуну (Кот-д’Ивуар) по ходу сезона.

Станишич явно не игрок для основы больших клубов, но для ротации очень актуальны его позиционная универсальность и умение страховать партнеров при контратаках в сторону в своих ворот. В «Байере» обязательно нужно подстраховывать Фримпонга.

Теоретически Станишич может даже навязать борьбу Коссуну за место в основе, который порой жутко проваливается именно в обороне (хотя при Хаби Алонсо прогресс просто громадный).

Артем Денисов (телеграм-канал)

Сердар Азмун − из «Байера» в «Рому» (аренда)

Кажется импульсивным усилением, оформленным на всякий случай прямо перед появлением варианта с Лукаку, переход которого сделает Азмуна необязательным и даже лишним, если учесть неизбежное возвращение Абрахама.

Иранец не особо рифмуется с игрой Моуринью. Жозе использует форварда как тягач – цепляется за него, чтобы выползти в нападение. Сердару вряд ли хватит сил для такого футбола. Его скорость и прыжок точно не перевесят того, что дает команде Белотти и может Лукаку.

Шансы на более-менее серьезный наигрыш остаются, только если переход Ромелу сорвется.

Алексис Санчес – из «Марселя» в «Интер»

Миланцы отпустили Алексиса из-за зарплаты, поэтому в возвращении нет ничего странного: экономный выбор в пользу проверенного форварда, умерившего запросы.

Санчес добавит атаке «Интера» креатив и остроту 1-в-1 – он остается хорошим дриблером даже без скорости. Чтобы дожимать автобусы в концовках и периодически подменять основную пару, этого достаточно. Учитывая финансовое положение клуба и форму чилийца, трансфер однозначно рациональнее трат на Балогуна: миланцы вложат сэкономленные деньги в основного защитника и потянут время, чтобы найти молодого недорогого форварда через год-два.

Руслан Малиновский – из «Марселя» в «Дженоа» (аренда)

Подарок для нейтральных болельщиков – шанс посмотреть на Малиновского вне гаспериниобразных систем. В сегодняшней 3-5-2 Джилардино, скорее всего, видит его в глубине, в роли атакующей восьмерки за спинами двух нападающих, и вряд ли поставит вторым форвардом – у Руслана нет важной способности к затяжным проходам с мячом, как у Гудмундссона.

Впрочем, Альберто не догматичен и по ходу сезона наверняка вернется к 4-3-3 или 4-3-1-2. Там вариантов использования Малиновского будет значительно больше.

В любом случае удачный трансфер для «Дженоа», которому не хватает остроты в глубине.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Эмерик Лапорт – из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср»

Когда-то Пеп называл Лапорта «лучшим левоногим центральным защитником мира в стадии розыгрышей». Когда-то потерю Эмерика называли главной причиной, почему «Сити» проигрывает титул «Ливерпулю». Как же быстро летит время.

Нет, Эмерик не растерял главное качество: с лета-2021 именно Лапорт – лучший защитник Европы по продвигающим передачам. Изменились предпочтения Пепа. Теперь тренер «Сити» ценит защитников, которые в первую очередь надежны без мяча. К Лапорту в этом плане всегда были претензии, но после прихода Диаша и Аке проблемы стали более заметными на контрасте.

И все же поразительно, что в Европе не нашлось клуба, который бы потянул и финансовые запросы Лапорта (не скроем: были), и спортивные. «Арсенал» и «Астон Вилла» интересовались, но выбрали более молодых защитников. Вернуть Эмерика хотел «Атлетик», но здесь не сложилось уже по зарплате. Сам Лапорт мечтал о трансфере в «Барсу» или «Реал», но тут не было уже инициативы от самих клубов.

Льюис Холл – из «Челси» в «Ньюкасл»

Талантливый крайний защитник, прошедший академию «Челси», – чуть ли не главный фильтр, по которому «Ньюкасл» отбирает новичков этим летом. Перед Холлом был трансфер Тино Ливраменто. Льюис в отличие от него переходит на правах аренды, но «Ньюкасл» обязан выкупить игрока через год.

Если Ливраменто – альтернатива стареющему Кирану Триппьеру на правый край, то Холла рассматривают на подмену Дэну Берну с левого фланга. Берн со своими двумя метрами роста редко подключается в атаку, Холл на его фоне даст недостающие качества, когда акцент будет смещен на его край. Кроме того, Льюис может закрыть еще пару позиций – даже в первой команде «Челси» успел поиграть в центре поля.

Тайлер Адамс – из «Лидса» в «Борнмут»

«Борнмут» при Андони Ираоле пока лишь вспышками та прессинг-машина, которую мы нарисовали себе перед стартом сезона. Одна из проблем – провалы в опорной. Летом не смогли толком заменить Джефферсона Лерму, который ушел в «Кристал Пэлас». Образовалась дыра, которую пытались закрыть атакующими игроками без опыта и нужных качеств.

Тайлер Адамс призван решить проблему. Не просто опорник (уже успех), еще и карьеру построил в прессингующих командах. В послужном списке – капитанство в смелой сборной США и диплом школы «Ред Булла»: несколько лет в «Лейпциге» + отрезок с Джесси Маршем в «Лидсе». Вводные сулят успешный союз с Ираолой, главное – набрать форму, которую Адамс растерял за время травмы.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Валентино Лазаро – из «Интера» в «Торино»

Лазеро – профильный латераль (хорош только на этой позиции в схеме с тройкой), который на пике стоил «Интеру» 22,5 млн евро, но не потянул уровень топ-клуба. В «Торино» при ценнике в 4 млн он почувствует себя на своем месте. Может качественно закрыть любой из двух флангов.

Справа будет конкурировать с Раулем Беллановой, который прошлый сезон провел в команде Симоне Индзаги. Из-за схожести схем и требований к позиции «Торино» в приоритетном порядке присматривается к футболистам, которые прошли стажировку в «Интере», но не пригодились в полной мере.

Хоакин Корреа − из «Интера» в «Марсель» (аренда)

Аренда Корреа в «Марсель» – часть размена, по которому в «Интере» оказался Алексис Санчес. Аренда с правом выкупа высвободила место в зарплатной ведомости. Французский клуб взял на себя весь оклад аргентинца (6 млн евро). В прошлом сезоне Хоакин скатился на четкое 4-е место в иерархии нападающих – по сыгранным минутам он был лишь 18-м при 7-й зарплате в клубе. Категорически нездоровая ситуация.

Он уходит к Марселино, у которого тоже два места в атаке, но просматривается более четкая вакансия. Пока на две позиции только Пьер-Эмерик Обамеянг, Витинья и Илиман Ндиай. Корреа будет четвертым претендентом – теперь главное не скатиться на четвертое место в иерархии.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Самуэль Омородион – из «Гранады» в «Атлетико»

Неделю назад Омородион дебютировал во взрослом футболе, забил «Атлетико» и так впечатлил Симеоне, что сразу уехал в Мадрид.

Саму – быстрый, мощный форвард, обожает получать мяч в штрафной. Омородион не так силен в подыгрыше, предпочитает продаливать соперников. Саму почти нереально оттолкнуть от мяча, но пока прямо страдает футбольный интеллект. Ближайший аналог – Умар Садик из «Сосьедада».

Явно сыроват для «Атлетико», поэтому уже укатил в аренду в «Алавес».

Серджиньо Дест – из «Барселоны» в ПСВ (аренда)

Американец продолжает путешествие по Европе. Теперь камбэк в Голландию, но не в знакомый «Аякс», а в ПСВ.

Дест зашел в «Барсу» как протеже Кумана, но совсем не впечатлил Хави, хотя тренер давал шансы на предсезонке. До этого Серджиньо катался в «Милан» по аренде, но и не приглянулся Стефано Пиоли. Главная проблема Деста – он почти не обостряет, а в защите вообще никогда не выделялся.

ПСВ – хороший шанс воскресить карьеру, все-таки Десту еще 22 года.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Фото: instagram.com/sevillafc; instagram.com/westham; instagram.com/officialasroma; instagram.com/genoacfc; instagram.com/alnassr; instagram.com/nufc; instagram.com/afcb; instagram.com/olympiquedemarseille; instagram.com/otorinofc1906; instagram.com/atleticodemadrid; instagram.com/psv; East News/FRANCOIS LO PRESTI / AFP; IMAGO/Norbert SCHMIDT/Global Look Press