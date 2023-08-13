8 комментариев

Интересных переходов очень много.

Новая недельная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru.

Про Харри Кейна в «Баварии» и Усмана Дембеле в «ПСЖ» будут отдельные тексты – здесь же первая реакция.

Гонсалу Рамуш – из «Бенфики» в «ПСЖ», аренда с выкупом

Рамуш – анти-«ПСЖ» трансфер, но в то же время отлично подходит системе Луиса Энрике. Кажется, это еще и отличная характеристика общей ситуации в клубе.

Гонсалу почти во всех отношениях отличается от типичного профиля атакующего игрока «ПСЖ». Лучше всего он раскрылся у немецкого прессинг-гуру Рогера Шмидта, который, конечно же, ценит его не за голы: «Я обожаю Гонсалу. Не только из-за результативности. Его отношение к делу на выдающемся уровне. Он забивает, но важнее, насколько усердно он работает на команду, проделывает оборонительную работу и понимает все наши принципы».

Профиль действий Рамуша с мячом отличается от парижской классики. Он не дриблер-технарь. Может достойно подыгрывать партнерам, но главное умение – хитрые мелкие маневры со сменой направления движения, которые делают его открывания особенно убойными.

Именно уровень его открываний и отрывов от защитников делает его таким опасным (также помогает вариативность в завершении). Прошлый сезон он закончил вторым после Эрлинга Холанда по голам из вратарской (10 штук).

Эдсон Альварес – из «Аякса» в «Вест Хэм»

Эдсон Альварес кажется шикарным трансфером для «Вест Хэма». Продав Деклана Райса за 100+ млн фунтов, берут топовую замену за 35 млн.

Альварес не совсем замена поздней версии Райса, который выторговал себе право больше рисковать и бегать до штрафной (перестал быть чистым опорником). Альварес – возможность вернуться к распределению функций, где опорник покрывает большую зону, а Томаш Соучек бегает до штрафной, забивая десяток голов за сезон. Чех сбавил в результативности именно на фоне эволюции Райса (стали подключаться поочередно). С Альваресом можно вернуться к более эффективному (пускай простому варианту).

Под описанную роль раннего Райса (только круче) Альварес кажется отличным попаданием. То есть сделка кажется выгодной и по финансам, и по влиянию на команду. А бонусом мексиканец сделает команду еще опаснее при стандартах у чужих ворот.

Йоаким Мэле – из «Аталанты» в «Вольфсбург»

На последние туры прошлого сезона «Вольфсбург» перешел на схему с тройкой центральных защитников. Эксперимент показался интересным Нико Ковачу, но не везде были нужные исполнители. На правом фланге Ридле Баку легко адаптировался – по набору качеств эта роль для него даже логичнее, чем обычная позиция правого защитника. А вот слева игрока нужного типа не было – позицию вынужденно закрывала Якуб Каминьски.

Если Ковач видит схему 3-5-2 основным вариантом, то инвестиция в Йоаким Мэле особенно логична. Его качества максимально раскрываются именно в этой формации. Может закрыть оба края, досконально знает фланговую роль и очень вариативен в ее интерпретации (угрожает разными методами и выбирает разные траектории для рывков).

Энсли Мэйтленд-Найлз – из «Арсенала» в «Лион»

Главное достоинство Энсли Мэйтленда-Найлза – универсальность. Оба фланга защиты, опорная зона, центр поля и эпизодически практически любая другая, кроме центра атаки.

Теперь окончательно прощается с «Арсеналом». В футболе Микеля Артеты универсальность ценится, но нужно также соответствовать базовым ценностям системы. Тут Энсли не подошел – недостаточно тонкий. Опустившись на уровень ниже, он может принести кучу пользы.

Мэйтленд-Найлз проследовал по маршруту, который блестяще сработал для Александра Ляказетта в прошлом сезоне – свободным агентом в «Лион». Возможно, именно дружеские отношения с форвардом, у которого точно есть значимое влияние в клубе, стали катализатором сделки. Она может оказаться выгодной для всех.

Макс Ааронс – из «Норвича» в «Борнмут»

Ааронс – одно из светлых пятен лифтовых поездок «Норвича» в английскую элиту. Оба раза он возвращался с клубом в Чемпионшип, хотя по показанному уровню вполне мог претендовать на команду из АПЛ. Вот теперь оконачетельно решился сменить обстановку.

По игровому профилю Ааронс хорошо подходит Андони Ираоле, который переучивает «Борнмут» на смелый футбол с агрессивным прессингом. Макс – скоростной правый защитник на всю бровку (без походов в опорную, но прямую работу делает качественно). Вынослив, почти не травмируется и особенно силен в атакующих действиях – например, в проходах с мячом. С прессингом тоже проблем нет – есть и физические данные, и понимание, как выбирать момент (важно для Ираолы). В общем, логичный трансфер и важный элемент перестройки стиля.

Алекс Скотт – из «Бристоль Сити» в «Борнмут»

Алекс Скотт за неделю стал соучастником ухода Хулена Лопетеги из «Вулвз» и участником собственного трансфера прихода в «Борнмут». Лопетеги наметил Скотта в качестве приоритетной цели – говорят, на каком-то этапе даже имел гарантии трансфера от руководства. Неспособность держать эти и другие обещания привела к неразрешенному конфликту. Скотт невольно стал символом «Вулвз» Лопетеги, который мы потеряли.

Возможно, это к лучшему – «Борнмут», который строит Ираола, кажется не менее интересным. Скотт обладает техническими данными, чтобы исполнить практически любую роль в полузащите, но его отдельно хвалят за понимание игры. После кубкового матча Пеп Гвардиола назвал его «невероятным талантом» (парню всего 19).

А вот вердикт Дэнни Симпсона (того самого, что брал титул с «Лестером», а позапрошлый сезон провел вместе с Алексом в «Бристоле»): «Его тактический интеллект просто зашкаливает для парня его возраста. Это позволяет ему сыграть на любой позиции. Я уже видел его в роли латераля, шестерки, восьмерки, десятки – и везде он понимал, как нужно двигаться. Он всегда готов получать мяч, работает на команду и не избегает борьбы».

Лучшая позиция Скотта – восьмерка. В зависимости от нужд команд он может исполнить ее с упором на креатив, и с упором на рывки до штрафной. Портит картину только травма колена, из-за которой Алекс пропустит первые месяцы сезона. С другой стороны, показательно, что, зная про нее, «Борнмут» не вышел из сделки – и все равно заплатил за молодого таланта около 20 млн фунтов.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Харри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию»

Самая дорогая покупка в истории «Баварии» – 100 млн евро (и почти наверняка еще придется выплачивать бонусы). Главная характеристика сделки – она очень нужная. «Бавария» правда нуждалась в центрфорварде.

Особенно после назначения Тухеля. Шупо-Мотинг при Нагельсманне держался в великолепной форме, но перед ключевым отрезком сезона вылетел из-за травмы. Гнабри хоть и забивал, но ему было очень сложно находить моменты на острие без мощного форварда рядом. Все внутри «Баварии» – тренер, игроки, менеджеры – говорили, что команде не хватает сильного завершителя.

Вот он. Гарант голов и очень сильный в подыгрыше игрок. Пожалуй, по игровым качествам Кейн подходит «Баварии» лучше всех среди тех, кто был хотя бы теоретически доступен. Лучше Коло-Муани, лучше Осимхена, лучше Влаховича.

Совсем скоро на Sports.ru выйдет большой разбор трансфера Кейна в «Баварию».

Ян Зоммер – из «Баварию» в «Интер»

Есть особый тип кинопремий – за вклад в кинематограф. Чемпионство в Бундеслиге-2022/23 для Зоммера можно символически представить как премию за вклад в Бундеслигу. Он за Нойером приучил, что в Германии вратари могут ошибаться, но великолепно играть ногами. Многие шли по их пути.

Стилистически Зоммер выглядит хорошей заменой для Андре Онана. Еще один голкипер-гоняла. С Зоммером «Интеру» будет очень приятно выманивать соперников в прессинг, чтобы затем колоть быстрыми выпадами. Так очень любил действовать «Гладбах». На «Баварию» многие боятся идти слишком высоко. «Интер» тут скорее ближе к «Гладбаху», чем к «Баварии».

Это не элитный вратарь, но достойный. И очень важно, что в «Интере» сохраняется идейная преемственность. «Интер» продолжит играть как при Онана.

Микки ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм»

За 22-летнего центрального защитника платят 40 млн евро. Два года назад «Вольфсбург» купил его всего за 3,5 млн. В сезоне-2021/22 он еще сидел запасным. И теперь 40 млн евро – после первого нормального сезона в топ-лиге. Больше «Вольфсбург» заработал только на продаже Кевина де Брюйне.

Главная особенность Ван де Вена – ускорение. При росте 193 см он выжал 35,97 км/ч. Это самый быстрый центральный защитник Бундеслиги. Было несколько красивых моментов, как Ван де Вен спокойно догоняет вроде бы скоростных игроков атаки.

Другие преимущества: ведущая левая нога и способность играть и в центре защиты, и слева в защите. Хорошо продвигает мяч на рывках.

И все-таки трансфер озадачивает. Ван де Вен кажется обычным защитником, но с шикарными физическими данными (рост + скорость + левая нога). Показательная история: родной «Волендам» хотел отчислить 17-летнего Микки из-за слабых оборонительных навыков, но новое руководство в последний момент разглядело неограненный алмаз.

Возможно, с более сильной футбольной школой сейчас о ван де Вене говорили бы чаще, чем, например, о Йошко Гвардиоле. Но Микки все равно прорвался в АПЛ – и очень быстро. Посмотрим.

Йенс-Люс Каюсте – из «Реймса» в «Наполи»

24-летний шведский полузащитник в январе 2022-го он стал самой крупной покупкой в истории «Реймса» – 10 млн евро «Мидтьюлланду». В два раза больше, чем платили за предыдущий топ-трансфер. Сейчас Каюсте переходит за 12 млн евро в «Наполи».

Это удивительный трансфер.

Во-первых, Каюсте так и не стал основным в «Реймсе». Сначала страдал от небольших травм, потом просто проигрывал конкуренцию. Напоминание: речь о рекордной покупке в истории клуба-середняка. 10 млн для «Реймса» – огромные деньги.

Во-вторых, Каюсте – странный футболист просто по своей сути. Он вроде бы опорник, но запоминается не оборонительными навыками, а резкими проходами сквозь игроков с очень плохим качеством ударов.

В-третьих, Каюсте о-о-очень любит сложный футбол. Нарочито пробросить мяч между ног, закинуть парашютом, дать технически трудноисполнимую диагональ – вот набор классических действий Йенса. Звучит-то красиво, но КПД так себе.

Теоретически понятно, за что его мог купить «Реймс» – универсальный полузащитник-разрушитель с прицелом на чужие ворота. Понятен потенциал, который пытались разглядеть. Но не очень понятно, зачем его сейчас покупает «Наполи».

Очевидное объяснение – статистика у Каюсте (от отборов до обводок) хорошая. Но тут важно помнить про эффект запасного – легче выдавать высокие показатели в пересчете на 90 минут при выходах на замену. Конспирологическая версия – «Наполи» посчитал, что сложные идеи Каюсте приживутся с более сильными партнерами. Что-то типо концепта непонятого гения.

Интересно, как сложится его карьера. Каюсте хочет быть нестандартным игроком, но пока он скорее невразумительный.

Кастелло Лукеба – из «Лиона» в «Лейпциг»

Замена для Йошко Гвардиола.

Очередная грамотная покупка «РБ»: за приемлемые 30 млн евро забрали 20-летнего перспективного футболиста уже с двумя сезонами на профессиональном уровне. «Лейпциг» выбирал между Лукеба и Лутсхарелом Гертрюйдой из «Фейеноорда». Гертрюйда был первой опцией, но «Фейе» заломил ценник, так что этот набор букв для отработки речи увидим в топ-лиге чуть позже.

Лукеба – современный центральный защитник с умением продвигать мяч и играть высоко. Он перехватывает мячи чаще, чем 99% защитников топ-лиг. Конечно, это не Гвардиол в плане работы с мячом, но Лукеба тоже будет вести атаки «Лейпцига». Смущает только, что прогресс (между сезонами-2021/22 и 2022/23) не прямо выдающийся, но нужно делать скидку на проблемный «Лион».

Артем Денисов (телеграм-канал)

Анатолий Трубин – из «Шахтера» в «Бенфику»

Интересный, но очень неожиданный выбор для украинца. «Шахтер» торговался с «Бенфикой» и «Интером» одновременно – итальянцы отказались от 40% с будущей перепродажи, португальцы согласились.

При этом в «Интере» были бы два новых кипера на равных условиях: с нуля доказывать Индзаги, кто лучше. В «Бенфике» почти вечный (по рамкам португальского клуба точно) Влаходимос, который в клубе с 2018-го.

Вытеснить такого из основы будет гораздо сложнее, но Трубин лучше подходит Рогеру Шмидту: не потеряется с мячом под давлением, подстрахует высокую линию обороны и прокачает выходы на навесы. Шмидт бескомпромиссно верит в свой футбол – а значит, вратарь-либеро ему подходит гораздо лучше.

В твиттере фанаты «Бенфики» уже шутят над нарезкой с тренировки – там Трубин вышел на мяч: «Влаходимос скажет, что тут так не принято».

Самому Трубину не привыкать к конкуренции с опытным вратарем: из основы «Шахтера» он выдавила Андрея Пятова, пусть и помог коронавирус.

Фред – из «Ман Юнайтед» в «Фенербахче»

Легендарная связка McFred – все. Ушла эпоха. Хотя в прошлом сезоне они тоже редко пересекались, и всего трижды выходили вместе.

У Тен Хага Фред был хорошим игроком обоймы, который понимает установки и отлично взаимодействует с Каземиро. Сезон-2022/23 – рекордный для бразильца по количеству матчей (56), но худший по времени – всего 2300 минут (40 на игру в среднем).

Чаще всего Фред выходил на замену (33 раза), но против топ-соперников играл со старта: «Тоттенхэм», «Ман Сити», «Ливерпуль» в чемпионате, «Сити» в финале Кубка Англии и оба матча с «Барселоной».

Фред – сильный ролевик, если ему четко поставить задачу. «Барса» – идеальный пример: спецзадание играть по Френки де Йонгу, а еще связывать быстрые атаки. Бразилец справился с объемом.

Без инструкций бразилец в «Юнайтед» превращался в суетолога в центре, который умудряется быть одновременно везде, но нигде не приносить пользы.

Здорово, когда Тен Хаг дает точные установки, а на подстраховке есть Каземиро. Сильно хуже, когда ты по 90 минут играешь с Мактоминеем, который любит бегать вперед, а ты не знаешь, как закрывать все дыры.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Тино Ливраменто – из «Саутгемптона» в «Ньюкасл»

Чуть ли не первая сделка «Ньюкасла» после поглощения, к которой с ходу много вопросов. Клуб платит почти 40 млн евро за паренька, у которого за плечами всего один сезон в АПЛ и больше года (серьезно, 392 дня) без игровой практики из-за травмы. Очевидно, «Ньюкасл» верит в потенциал – его Ливраменто показал в кампании-2021/22, когда разрывал правый фланг «Саутгемптона». Англичанин был настолько хорош, что заставил «Челси» пожалеть о продаже – у Риса Джеймса не оказалось достойной альтернативы в тот год.

Учитывая выход «Ньюкасла» в ЛЧ и амбиции в кубковых турнирах, теперь Ливраменто пригодится как альтернатива Кирану Триппьеру. Капитан в полном порядке, но ему уже 33 – на каком-то отрезке точно придется подменять. Вполне вероятно, что долгосрочный план для Ливраменто – стать полноценной заменой Кирану.

Сандер Берге – из «Шеффилд Юнайтед» в «Бернли»

Сделку между новичками АПЛ включили, чтобы подсветить, в какой глубокой депрессии один из них. Речь, конечно же, про «Шеффилд». Несколько недель назад клуб расстался с Илиманом Ндиайе – лучшим по гол+пас в прошлом сезоне. Сейчас продажа прямому конкуренту лидера полузащиты, который тоже может и отдать, и завершить (особенно с ростом 195 см).

Да, у «Шеффилда» большие проблемы с деньгами, но настроения в фанатской среде очевидны. По опросу The Athletic, только 17% чувствуют оптимизм перед началом сезона – хуже дела только у болельщиков «Вест Хэма».

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Усман Дембеле – из «Барселоны» в «ПСЖ»

Уход Усмана – удар не только по игре «Барсы», но и амбициям Хави.

Тренер умело максимизировал сильные стороны Дембеле: провоцировал изоляции на правом фланге, создавая для Усмана ситуации один в один. Хави часто отмечал, что в мире нет игроков, способных конкурировать с французом в такой системе. Дембеле не только техничный, но и умный исполнитель, приятный бонус – двуногость.

Рафинья – не прямая замена Усману, придется адаптироваться.

«ПСЖ» получил еще одну опцию на правый фланг: теперь там не только Асенсио, но и яркий технарь.

Франк Кессиэ – из «Барселоны» в «Аль-Ахли»

Еще год назад было очевидно, что ивуариец не подойдет «Барсе». Увы, Кессиэ не смог переубедить Хави: был важной частью ротации, но кроме победного гола в мартовском класико ничем не запомнился.

Франк – разрушитель, ставит на физику, а не на тонкий пас или футбольный интеллект, что чуждо «Барсе». Возможно, ивуариец был бы полезнее в плей-офф ЛЧ, когда нужно давить интенсивнее, но в рамках Ла Лиги справились малой кровью.

Кессиэ так и не пригодился. Яя Туре – все еще прецедент.

Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону»

Украинец – техничный форвард, быстр, пластичен, хорошо ищет момент для удара. Не так силен в подыгрыше, зато умело открывается за спину, способен выйти на любом из флангов. Комфортно чувствует себя на свободном пространстве, создавая моменты за счет сочетания физики и техники.

Кажется, достойный вариант для «Жироны», искавшей не наконечника, а вариативного нападающего с широким функционалом. Да и чистый форвард-штрафной там уже есть – 36-летний Кристиан Стуани.

Артему будет сложно. Нравится пример Виктора Цыганкова, сразу адаптировавшегося к лиге, но он влился в работающий механизм правофлангового треугольника. Довбик – замена Валентина Кастельяноса, но способен дать новые опции в продвижении.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Эмиль Аудеро – из «Сампдории» в «Интер»

С Аудеро никогда точно не скажешь, потащит он неберущийся удар или пропустит совершенный пустяк; положиться на него невозможно. Но он приходит не в старт, и потому это хороший вариант на случай, если возрастному Зоммеру понадобится передышка. К тому же ему 26 – еще есть потенциал роста.

Йерри Мина – из «Эвертона» в «Фиорентину»

Переход-загадка. Игор Жулио регулярно косячил, но все-таки компенсировал часть привозов хорошей скоростью и классным первым пасом с дефицитной левой ноги. У Мины нет ничего из этого. Он внимательнее бразильца, но с радикально высокой линией «Фиорентины» никакая концентрация не спасет – неповоротливость и тяжесть на первых метрах сделают его легкой добычей взрывных форвардов.

Возможно, расчет на позиционное чутье – флорентийцам не хватает такого защитника, когда выбывает Миленкович. Некому уравновешивать агрессию Мартинеса. Скорее всего, колумбиец пришел на подмену сербу, а не в старт.

Мбала Нзола, из «Специи» в «Фиорентину»

Параллельно флорентийцы закрывают переход лучшего бомбардира «Ривера» Лукаса Бельтрана. Нзола – страховка на случай, если у аргентинца возникнут сложности.

Итальяно давно с ним знаком – они вместе поднялись с низов в Серию А. Нзола может подвести в самый важный момент, но за нестабильностью скрывается впечатляющий набор атакующих характеристик. Анголец полезен в любом игровом сценарии, от игры спиной к воротам до плотной борьбы в штрафной и атаке высокой линии.

Нзола сильнее Кабрала – «Фиорентина» прибавила.

Артур Кабрал – из «Фиорентины» в «Бенфику»

19 голов в 64 матчах за полтора года – так себе цифра: флорентийцы явно рассчитывали на большее, когда брали Артура из Швейцарии. Клуб ничего не потерял с его продажей.

В открытом португальском футболе у Кабрала должно пойти лучше. В плотной Италии ему мешала слишком медленная голова: бразилец привык к невысоким темпам и грешил лишними касаниями – накрывали быстрее, чем он наконец находил решение. В разреженной защите Артур чувствовал себя лучше – в «Бенфика» наверняка будет чтобы забивать чаще, чем раз в три матча.

Рожерио – из «Сассуоло» в «Вольфсбург»

Бразилец плох один на один и еще хуже в защите пространства, но прекрасно связывает игру. Обвести, пробежаться, вклиниться в треугольник, которому недостает точного короткого паса, выйти из сузившегося пространства – это его футбол. Он полезнее в контроле и продвижении, а не изоляциях – что любит быть поближе к командному пульсу.

Вопрос, подыщет ли «Сассуоло» достойную смену, но заработать деньги на бразильце – однозначная удача: Дионизи не особенно нужен. В его вертикальном перепасе востребованнее фулбеки, атакующие пространство, а не ритммейкеры.

Натан Бернардо – из «Ред Булл Брагантино» в «Наполи»

Замена сенсационному Киму.

Вряд ли «Наполи» второй раз подряд отроет готовый бриллиант, но потенциал Натана впечатляет – со временем он действительно может дорасти до корейца. Бразилец тоже мощный и быстрый, тоже внимателен в плотной опеке и силен в контроле пространства. Вдобавок он левша с отличным первым пасом – неаполитанцам не хватало такого центрбека.

Джанлука Скамакка – из «Вест Хэма» в «Аталанту»

Несмотря на провал в «Вест Хэме», Скамакка остается топ-талантом. В Лондоне не задалось ожидаемо и даже объективно: стиль Мойеса подсветил давние ментальные недостатки и пробелы в выучке. Но Джанлука по-прежнему удивительно техничный гигант с отличной координацией и лучшей правой среди современных девяток.

В «Аталанте» его атипичный футбол наконец пригодится. Бергамаски искали замену широкой спине Сапаты, на которую опирались успехи последних пяти лет, и Скамакка – хороший выбор. Он не заместит работу Дувана на острие и с пространством, но даст то, на что неспособны были Хейлунд и Муриэль – многомерный футбол в глубине.

Одного Скамакки недостаточно, чтобы «Аталанта» вернулась ко временам Иличича и Гомеса, но если окружить его правильными полузащитниками – итальянец улучшит их качества. И сам забьет не меньше 15 мячей, если Гасперини найдет способ постоянно поставлять мяч под его правую в опасных зонах.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: instagram.com/westham; instagram.com/vfl.wolfsburg; instagram.com/ol; instagram.com/afcb; instagram.com/inter; instagram.com/spursofficial; instagram.com/fenerbahce; instagram.com/slbenfica; instagram.com/nufc; instagram.com/psg; instagram.com/alahliclub.sa; instagram.com/acffiorentina; instagram.com/vfl.wolfsburg; instagram.com/officialsscnapoli; IMAGO/Franco Arland, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Castaldi/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Roger Petzsche/Global Look Press; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; East News/JUSTIN TALLIS / AFP, Mike Morese/MI News/NurPhoto