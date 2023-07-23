Куадрадо в «Интере», Диаби у Эмери, Ромеу – в «Барсе».

Свежая недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по подтвержденным трансферам.

Также у нас вышли отдельные разборы переходов:

• Райс – элегантность в обороне. Даст «Арсеналу» сразу несколько новых вариантов в центре, но оправдать 105 млн будет трудно

• Тащит лучше Де Хеа, играет ногами как полевой и называет себя полковником – вот зачем Онана Тен Хагу

• Фраттези – это Кьеза среди полузащитников. Из-за него «Интер» не сможет играть как раньше

Ким Мин Чжэ – из «Наполи» в «Баварию»

За 47 млн евро (отступные) «Бавария» купила лучшего защитника Серии А прошедшего сезона. Выглядит хорошей сделкой по соотношению цена/качество. У Кима прямо шикарный набор умений для игры в современных системах с прессингом.

В идеале именно эти два больших плюса перевесят все, но сомнения тоже есть. У «Баварии» уже есть два классных центральных защитника – Маттейс де Лигт и Дайо Упамекано (да-да, помним перфоманс против «Сити», но большая часть прошлого сезона у него была отличная). Все трое перешли в клуб относительно недавно в рамках трансферов на 40+ млн. Чьим-то развитием придется жертвовать? Или Томас Тухель готовит переход на тройку? Если так, то ему нужен хотя бы один левша. Это важный атрибут тройки именно для команды, которая собирается много владеть мячом.

Бывают исключения – например, Антонио Рюдигер у Тухеля в «Челси» в качестве правши в тройке на месте левого ЦЗ, но немец ранее играл флангового защитника, поэтому мог делать рейды с мячом почти до чужой штрафной. В «Баварии» пока не видно оптимального варианта использования всей тройки.

Если все-таки вариант с парой защитников, то лучше ли Ким, чем Де Лигт и Упамекано? По последнему сезону в другой лиге другой системе – да, конечно. По набору качеств – не во всем. Он правда здорово обороняется (включая трудные эпизоды на пространстве), но не так хорош с мячом. Вернее хорош с мячом под прессингом, но не очень хорош, когда ему дают свободу и возможность искать варианты (грубо говоря, в сценарии парковки от соперника).

Еще раз: трансфер – вполне достойный. Вряд ли «Бавария» даже в худшем сценарии на нем сильно потеряет, а в лучшем значительно усилится. Но изложить подобные сомнения, связанные с укомплектованностью всей позиции, стоило. У успеха Кима могут быть жертвы, либо успех не будет очевидным.

Хуан Куадрадо – из «Ювентуса» в «Интер», свободный агент

Переход с на редкость очевидными плюсами и минусами.

Сначала хорошее. Куадрадо подходит схема «Интера». За карьеру он набрался опыта на любой позиции вдоль правого фланга, но наиболее логичен именно в качестве латераля в тройке. Он даст «Интеру» дополнительную опцию в этой зоне. Отличается и от более оборонительного Маттео Дармиана (который все чаще выходит центральным защитником), и от реактивного Дензела Думфриса. Голландец строит игру вокруг резкости и рывков. Колумбиец интереснее с мячом (проходы, доставка в штрафную).

Раньше у «Интера» был некоторый перекос – доставка через левый фланг (Федерико Димарко), а завершение (удар/скидка) через правый. Куадрадо даст опцию типажа Димарко справа (хотя к качеству подач Хуана вопросы).

Теперь к сомнениям. «Интер» взял 35-летнего ветерана, который не договорился с «Юве» по зарплате. «Интер» очевидным образом предложил ощутимо больше, чем готов был «Ювентус» – иначе вряд ли Хуан пошел бы на такой резкий ход. Открытых данных по зарплате нет, но вряд ли она подходит игроку со статусом «неплохая дополнительная опция». В таком статусе колумбиец – находка. Сможет ли дать больше и оправдать расходуемый на него ресурс (не только зарплата, но и игровое время, которое можно было использовать на развитие игрока с потенциалом перепродажи)? Большие сомнения.

Хави Симонс – из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг», аренда

После ярчайшего сезона в ПСВ Хави Симонс вернулся в «ПСЖ» (через опцию обратного выкупа) и почти сразу был арендован в «РБ Лейпциг». Это непрямая замена Кристоферу Нкунку. Заменить весь функционал француза одним игроком вряд ли получится – он максимально универсален и на шикарном уровне умел буквально все.

Скорее всего, часть функций достанется Симонсу, а часть – например, Лои Опенда. Но, пожалуй, именно Хави должен взять на себя наибольшую пропорцию, включая самое трудное – право творить. Чаще других рисковать – и рождать нечто экстраординарное.

Вероятная стартовая зона обитания Симонса в структуре «Лейпцига» – левый фланг в 4-2-2-2 (4-2-3-1), но при необходимости он может действовать в качестве одного из пары форвардов или десяткой. Разместить его нетрудно. Главный вопрос: потянет ли функционал Нкунку (хотя бы ту пропорцию, которая отводится ему)? Таланта точно достаточно, но Бундеслига для него – вызов принципиально нового уровня.

Мусса Диаби – из «Байер» в «Астон Виллу»

Диаби – один из лучших контратакующих игроков Бундеслиги последних сезонов. Левша, который действует с правого фланга; шикарная скорость; отличные проходы; хорошее качество открываний; умение строить классные связи с партнером по флангу (например, с Джереми Фримпонгом).

В последние годы при переходе игроков такого типажа из Германии в Англию озвучиваются справедливые сомнения, так как в Бундеслиге больше пространства. Не вся игра Диаби построена на использовании пространства, но его наличие помогает ему развиваться. Вероятно, перфоманс не удастся перенести полностью.

С другой стороны, он переходит не в условную английскую команду, а в «Астон Виллу» Уная Эмери. Ключевая идея которой – создание пространства через выманивание соперника и эксплуатация этих зон. Если у Эмери все пойдет по плану, Диаби не затеряется. Его роли будут похожи на те, которые доставались Леону Бэйли в прошлом сезоне – правый вингер и второй нападающий, который сваливается на правый фланг. Но важнее даже не конкретное расположение, а сочетание принципов тренера и качеств игрока. Тут намечается неплохая химия.

Ренан Лоди – из «Атлетико» в «Марсель»

Лоди – логичное усиление под нового тренера «Марселя» Марселино Тораля. Испанец – большой фанат схемы 4-4-2, которая сильно отличается от прошлогодней системы Игора Тудора (3-4-3). Важнейшие отличия именно в построении флангов. У клуба банально не было качественного варианта на место левого защитника при четверке.

В прошлом сезоне в схеме с тройкой позицию закрывал арендованный Нуну Тавареш. Иногда вместо него выходил правша Жонатан Клосс, но он нужнее справа. Совсем экстренной опцией был Сеад Колашинац, который уже в «Аталанте». В общем, хорошего варианта именно под 4-4-2 и не было, а прошлогодние исполнители под другую формацию (с перспективой переучивания) по разным причинам уже не актуальны.

Лоди прошел школу Симеоне. Уходя в АПЛ, благодарил аргентинца за прогресс при обороне, а его лучшие отрезки в Мадриде приходились именно на периоды использования схемы 4-4-2. Более того, у него была непродолжительная, но яркая попытка играть даже вингера в этой формации.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Бенжамен Менди – из «Ман Сити» в «Лорьян», свободный агент

«Лорьян» очень хотел Менди: клуб связался с игроком перед финальными судебными слушаниями и пообещал подписать Бена в случае оправдательного вердикта. После положительного итога Менди сразу получил предложения более серьезных команд, но не кинул «Лорьян» – футболисту понравилось, как клуб заранее показал заинтересованность. Весь переход держался в строгом секрете – «Лорьян» не хотел привлекать лишнее внимание, пока с игроком не уладят последние детали.

Менди не играл два года – «Лорьян» рассчитывает, что понадобится месяц, чтобы набрать форму, и осенью его планируют активно задействовать. Конкурент по позиции левого защитника – опытный и авторитетный 33-летний Венсан Ле Гофф, который выступает за «Лорьян» уже девять лет. В прошедшем сезоне он отыграл 37 полных матчей из 38, хотя ему уже трудновато держать интенсивность и в защите, и в атаке – больше концентрируется на обороне и продвижении из глубины.

Разумеется, в лучшей форме Менди невероятно усилил бы «Лорьян». Но пока актуальнее реалистичный план: набрать форму, получив игровую практику.

Бену уже, кстати, 29 лет.

Марсель Хальстенберг – из «РБ Лейпциг» в «Ганновер»

31-летний защитник «Лейпцига» возвращается в «Ганновер» всего за 700 тысяч евро. Это родной клуб – был в системе «Ганновера» с 1999-го (самому Хальстенбергу было 8 лет) по 2011-й (20).

Хальстенберг попросту хочет больше времени проводить с семьей: «Мои родственники и друзья до сих живут здесь. У меня всегда было желание снова играть за «Ганновер».

Родители Хальстенберга умерли в 2020 году, но у него все равно большая семья: «В Ганновере живет мой старший брат, с которым у меня очень близкие отношения, и моя жена тоже отсюда. Воспринимаю ее родителей как своих, я знаю их уже 18 лет».

Хальстенберг спокойно мог бы играть в командах рядом с еврокубками как минимум в ротации, но выбрал скромный дом. Классическая для Германии история – этим летом 34-летний Ларс Штиндль вернулся в «Карлсруэ». Встретятся во второй Бундеслиге.

Марсель выделяется тем, что вернулся прямо очень рано. Всего в 31. Да и год назад уже было много слухов про «Ганновер», но тогда все-таки задержался в «РБ».

Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Челси» в «Марсель», бесплатно

«Челси» так сильно хотел избавиться от Обамеянга, что отпустил его в «Марсель» без выплат за трансфер.

Обамеянга в «Марселе» можно считать идеологическим последователем Алексиса Санчеса. Тот тоже уезжал во Францию без вау-эффекта, но провел очень качественный сезон. «Марсель» точно не загрустит, если Обамеянг будет полезен так же, как был органичен Санчес.

И клуб явно нуждался в форварде: в составе есть только Витинья, купленный из «Браги» зимой за рекордные 32 млн, но он пока не восхищает. А новый тренер Марселино любит схему 4-4-2, под которую точно нужно наращивать вариативность среди нападающих.

Сложно предугадать, в какой форме Обамеянг окажется в «Марселе» (без внятной физподготовки у Марселино будет сложно). Это главное сомнение. Но интерес «Марселя» к Обамеянгу точно объясним.

Секо Фофана – из «Ланса» в «Аль-Наср»

Фофана полгода назад сказал: «Я знаю, что я играю на уровне Лиги чемпионов, хоть и не выступаю в этом турнире. В один прекрасный день все сложится».

Велика вероятность, что у Фофана будет 0 матчей в ЛЧ за карьеру. Изогнутая правда жизни: если бы он не соответствовал уровню ЛЧ, его бы – 28-летнего, без заметных достижений в прошлом – не позвали бы в Саудовскую Аравию на высокую зарплату. Позвали именно потому, что он хорош.

Союз Фофана и «Ланса» – красивый пример, как системная команда серьезно адаптируется под индивидуально сильного игрока.

Рядом с Фофана всегда был опорник-мясник, который подстрахует, если очередной шикарный рывок Фофана с дриблингом и ударом закончится атакой на ворота «Ланса». Еще Фофана получал свободу перемещений на левой стороне поля, ведь оттуда удобнее смещаться под удар. «Лансу» была выгодна такая адаптация – без Фофана слева не хватало креатива. И главное: «Ланс» разгружал Фофана при игре без мяча настолько, насколько вообще возможно разгружать одного из всего лишь двух центральных полузащитников по схеме.

Франк Эс сделал максимум, чтобы один из самых зрелищных игроков современного футбола не просто был зрелищным, но и органичным для «Ланса» как цельной команды.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Ориоль Ромеу – из «Жироны» в «Барселону»

Хави просил Субименди из «Сосьедада», Лапорта хотел Рубена Невеша. Когда стало понятно, что эти двое не по карману, «Барса» пошла за 31-летним Ромеу.

Да, Ориоль провел шикарный год в «Жироне», но по функционалу на Бускетса не похож. Ромеу – разрушитель, хотя с хорошим пасом, предпочитает играть на вторых мячах, выбрасываться из линии. В «Жироне» Ориоль играл в паре с Алеишом Гарсией – плеймейкером, чем-то напоминающим Френки де Йонга. Возможно, новая связка, но центр поля «Барсы» придется переформатировать.

Интересный вариант: Ромеу в роли разрушителя и парой Френки-Гюндоган рядом с ним. Но еще есть Педри и Гави – им тоже надо найти место.

Пабло Торре – из «Барселоны» в «Жирону», аренда

Очередной талант «Барсы» укатывает в аренду. Напрашивалось еще год назад, когда Торре только переходил из «Расинга», но Пабло решили оставить, надеясь на повторение истории Педри. Не вышло: 4 матча в старте, неприятная травма лодыжки в декабре, последствия которой мучили до конца сезона.

Торре – универсальный плеймейкер, может сыграть слева, считается одним из главных талантов Испании. «Жирона», которая уже потеряла Родриго Рикельме и Валентина Кастельяноса, – хороший вариант для развития. Если Пабло проявит себя, то «Барса» получит еще одну звездочку, если нет – еще одно разочарование.

Эктор Бельерин – из «Спортинга» в «Бетис», свободный агент

Заход в «Барсу» не удался, полгода в «Спортинге» – тоже. Эктор, которому еще нет даже 30, вернулся в «Бетис», его первый клуб после ухода из «Арсенала». История закольцевалась.

Трансфер Бельерина – непонятное решение. У «Бетиса» уже было два номинальных правых защитника: Юссуф Сабали и Мартин Монтойя, плюс Айтор Руибаль, который тоже может закрыть позицию. Оба могут сыграть и на другом фланге, Эктор – нет. Ни одного аргумента в пользу Бельерина, просидевшего год в резерве.

А ведь у «Бетиса» пока всего два центрдефа – Луис Фелипе и Херман Песселья.

Марк Рока – из «Лидса» в «Бетис», аренда

Еще один трансфер «Бетиса», но крайне логичный, в отличие от Бельерина.

Пару лет назад Рока сверкал в «Эспаньоле», потом перешел в «Баварию», но уровень не потянул. Прошлым летом Марка спихнули в «Лидс», где он закрепился в основе, но ничем не выделялся. Рока – универсал с неплохим пасом, пашет в прессинге, на поле умеет практически все, но на среднем уровне.

Идеальный боец для «Бетиса». Там проблемы с полузащитой: Серхио Каналес одной ногой в Мексике, Фекир постоянно травмирован, Гуардадо уже не тянет 90 минут, Гидо слишком нестабилен. Рока – тот самый скотч под рукой, который так давно нужен Пеллегрини.

Жонатан Бамба – из «Лилля» в «Сельту», свободный агент

Мощное усиление под Рафу Бенитеса. Француз отыграл в «Лилле» 5 лет, никогда не был главной звездой, но стабильно приносил пользу. Жонатан – резвый и техничный вингер, обожает протащить мяч вперед, может сыграть на обоих флангах.

При этом он зависим от партнеров, подстраивается под их движения. Бамба просит передач, не любит спускаться за мячом, а строить вокруг него игру рискованно.

Пока непонятно, остается ли Габри Вейга, но «Сельта» получает чуть ли не идеального партнера для испанца – сердитый аналог Винисиуса.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Тейани Рейндерс – из АЗ в «Милан»

В теории – очень нужное и точное усиление. Рейндерс очень техничный, изобретательный и мобильный распасовщик, который видит поле сканерами, а не глазами, и безупречно воплощает редкий профиль курьера. Он один из главных специалистов по прорыву линий за пределами топ-лиг – причем и со своей половины, и в последней трети: закончил в топ-10 в Эредивизи по ожидаемым ассистам, пасам под удар, продвижению мяча, предударным действиям, обводкам и передачам в штрафную.

Судя по всему, Пиоли видит его восьмеркой в 4-3-3 – эта схема обкатывается на предсезонке. Рейндерс одновременно поможет опорнику в выходе из обороны и усилит «Милан» в атаке: креативные разрезающие и подключения вторым темпом помогут со взломом автобусов.

Есть вероятность, что голландец впишется и в роли опорника в 4-2-3-1. Он не диктует ритм и темп, но в «Милане» это не самое востребованное занятие. Если не придется играть перед обороной в одиночку, Рейндерс сможет прикрыть – правда, предельно сузив функционал.

Вопрос только в том, как он адаптируется к Серии А. Рейндерс блистает на открытых мячах, но в Италии намного больше борьбы и меньше пространства – ему придется выжать из себя больше, чтобы найти мгновение для фирменной вертикали.

Ноа Окафор – из «Зальцбурга» в «Милан»

Ноа очень далек от девяток, которых Пиоли использовал в последние годы. Он недостаточно силен, чтобы отыгрывать столба на вертикальных забросах, и не настолько хитер, чтобы придумать спиной к воротам что-то сложнее простого отбрасывания ближнему.

Впрочем, «Милан» наверняка искал именно альтернативу Жиру.

Окафор очень техничен и быстр, его нереально сложно сдержать 1-в-1. Он часто опускается в глубину, освобождая центр, и этот паттерн отвлечет защитников в позиционных атаках. Вдобавок его скорость заставит соперников занижать защиту; между линиями появится больше пространства для творчества новых восьмерок. Плюс он классно цепляется за вертикали низом – можно эффективно атаковать на спинах, если расположить неподалеку вингера или полузащитника.

Окафор дает Пиоли доступ к новым тактическим решениям и к тому же добавляет глубину в атаке – способен сыграть и на острие, и на флангах. Единственный минус – травматичность: швейцарец стабильно пропускает несколько месяцев за сезон.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Мэтт Доэрти – в «Вулверхэмптон», свободный агент

Три года один из лучших крайних защитников АПЛ. Затем – неудачный трансфер в «Тоттенхэм», где не удалось раскрыться сразу у трех тренеров. Не помог даже приход Нуну, под руководством которого Доэрти показывал лучший футбол в карьере. Траекторию карьеры хорошо описывает зима: чтобы зарегистрировать переход Мэттью в «Атлетико», «шпоры» даже расторгли с ним контракт, но за полгода в Испании Доэрти сыграл лишь 16 минут, после чего снова стал свободным агентом.

Возвращение в «Вулвз» – очевидная попытка реанимировать карьеру. У клуба проблемы с ФФП, поэтому бесплатный трансфер Доэрти пригодится. В лучшей форме Мэтти способен потягаться с Нелсоном Семеду за слот на правом краю. Альтернатива – отправится на левый фланг, где «Вулвз» часто не хватало остроты при Лопетеги.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Джонни Эванс − из «Лестера» в «МЮ», свободный агент

Все начиналось как обычная история: бывшего игрока, у которого закончился контракт, пустили на базу для поддержания формы. Дальше скрипт сломался: по информации ESPN, Эрик тен Хаг в восторге от работы Джонни Эванса на тренировках и хочет оставить его на следующий сезон.

Пока Эванс полетел в США не с основой, а молодежкой – там его опыт нужнее. Для таких же целей в U-21 есть играющий тренер Том Хаддлстоун (тот самый, из «Тоттенхэма» и «Халла»).

А дальше весьма реален контракт с клубом. Да, Эвансу 35. Но это опытный двуногий защитник, который не будет требовать много времени и сможет выйти когда надо. Варан и Линделеф часто вылетают из-за повреждений, Магуайр может уйти; плюсуем дисквалификации – так и до Эванса дойдет очередь, чтобы не сдвигать Люка Шоу.

Хотя зная любовь Тен Хага к неожиданному раскрытию игроков за 30 (Тадич, Пасвеер), не удивлюсь 10+ матчам Эванса в следующем сезоне.

«Мы ищем футболистов с менталитетом победителя – нам нужны не только качества, но и личность», – говорит Тен Хаг.

Алекс Фергюсон уже проворачивал такое в 2001-м с 35-летним Лораном Бланом.

Джеймс Траффорд − из «Ман Сити» в «Бернли»

«Сити» опять мастерски продает игроков молодежки – 15+4 млн фунтов за игрока, который никогда не играл в АПЛ, а последние два сезона провел в «Болтоне» (третий дивизион Англии).

«Бернли» Венсана Компани в Чемпионшипе был (вот жешок!) похож на «Сити» первого сезона – и в трансфере кипера бельгиец идет по пути учителя. Прошлым летом Ари Мурича брали (тоже из «Сити») за игру ногами – а он пропустил 3 гола после 6 ударов в августе.

Джеймс Траффорд – улучшение шотстоппинга без потери в современности. Англичанин прошел академию «Ман Сити» уже при Пепе – поэтому спокоен под давлением: смело пасует на партнера, сразу же показывая опцию для дальнейшего продвижения.

И это точно не покупка по итогам Евро U-21 – хотя там Траффорд был феноменален: в финале потащил пенальти на 90+7 и вообще не пропустил на турнире (в 6 матчах!). У клуба был конкретный профиль кипера, «Бернли» долго вел Барта Вербрюггена (Венсан Компани знает его по «Андерлехту») – игрока с похожим набором функций перехватил «Брайтон». Комплимент выбору Компани.

При этом «Бернли» точно не потеряет на трансфере даже при вылете: возраст (Траффорду 20), паспорт и набор навыков гарантируют отбитые инвестиции.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Фото: instagram.com/fcbayern; instagram.com/olympiquedemarseille; instagram.com/inter; instagram.com/avfcofficial; instagram.com/fclorient; instagram.com/hannover96; instagram.com/alnassr; instagram.com/fcbarcelona; instagram.com/gironafc; instagram.com/realbetisbalompie; instagram.com/rbleipzig; instagram.com/rccelta; instagram.com/acmilan; instagram.com/wolves; instagram.com/burnleyofficial; Gettyimages.ru/Mark Runnacles