Привет. Это второй трансферный дайджест лета (первый – здесь).

Пока нет матчей, мы переключаемся на трансферы: недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по свежим подтвержденным сделкам .

Важное замечание: в дайджест попадают переходы, по которым не выходили отдельные разборы.

• Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?

• Гюндоган – идеальный полузащитник для Пепа (и для Хави тоже). Хотя у него нет постоянной роли

Люка Эрнандес – из «Баварии» в «ПСЖ»

Получить сейчас 45 млн евро за Эрнандеса и реинвестировать их в Кима из «Наполи» (вот-вот объявят) – хорошая схема. Но сразу станет больно, если вспомнить, что четыре года назад «Бавария» потратила на Эрнандеса 80 млн, вместе с тем значительно подняв планку зарплат для топ-игроков. Тогда это казалось странной переплатой.

Кажется переплатой и сейчас, но с важной оговоркой: пиковый Эрнандес заслуживает этих денег. Очень сильный защитник именно по оборонительным навыкам, позиционно вариативный и грамотный, умеющий продвигать мяч через передачи. Джамал Мусиала рассказывал, что на тренировках «Баварии» ему тяжелее всего именно против Эрнандеса.

Беда в том, что постоянные проблемы со здоровьем убивали даже намеки на стабильность. В сезоне-2022/23 Эрнандес так вообще почти не играл. Хотя когда играл, все было хорошо.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Марко Асенсио – из «Реала» в «ПСЖ», свободный агент

Асенсио – давняя цель «ПСЖ». Клуб готов был выкупить его еще в январе, но «Мадрид» отверг предложение. По совместимости Марко с новым старым тренером вопросов нет. Они с Энрике работали в сборной Испании. Универсальности Асенсио, вероятно, хватило бы, чтобы адаптироваться и без предварительного знакомства.

Испанец провел мощнейшую вторую половину прошлого сезона и способен играть на любой позиции в атаке и даже в тройке полузащитников. Детали его применения будут зависеть от конфигурации клуба в атаке, которая прояснится ближе к концу лета.

Милан Шкриньяр – из «Интера» в «ПСЖ», свободный агент

Шкриньяр был максимально логичной целью для «ПСЖ» в прошлом сезоне. При Кристофе Гальтье команда лучше балансировалась в схеме с тройкой защитников. Центрдефов не хватало даже количественно. Милан давал высокий уровень и был уже адаптирован к формации.

Желая уехать в Париж, словак разругался с «Интером». В 2023-м из-за различных травм у него выпало почти три месяца. Даже в удачном сценарии ему сначала потребуется разобраться с болями в спине, а потом надо вернуться на уровень, который болельщики не видели больше года.

Перспективы у Луиса Энрике выглядят сомнительными. Испанец не фанат схем с тройкой защитников. У Шкриньяра есть опыт в паре, но он не выглядит идеальным пасующим центрдефом под систему Энрике. Без взаимных компромиссов и адаптаций не обойтись. От их эффективности зависит эффективность трансфера.

Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ»

Еще один привет из прошлого, который сейчас скорее символизирует двоевластие в клубе. «ПСЖ» назначил тренера под новый проект, но все еще слушает советы Луиша Кампуша, который ценит Угарте.

Угарте – сильный разрушитель, который покрывает огромное пространство в центре поле. По набору качеств тоже хорошо подходил в прошлогодний «ПСЖ», где нужно было балансировать трех ленивых гениев. Главная задача для Мануэля именно разрушение и балансирование. Вести игру в центре поля в образе Серджи Бускетса ему будет тяжело, а в системе Энрике, вероятно, будет такое требование.

Опять же интересно, что выйдет из взаимных адаптаций, но вопросов много. Пока кажется, что Энрике постарается убедить звезд (их теперь двое – и не факт, что точно остаются) работать на команду – именно это он обещал на первой пресс-конференции. Выбор такой стратегии понижает относительную ценность Угарте. В таком сценарии уругвайцу придется учиться новым вещам, а не делать то, что он умеет лучше всего.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Ли Кан Ин – из «Мальорки» в «ПСЖ»

То, что кореец покинет «Мальорку», было ясно аж в апреле, когда предметный интерес проявил «Атлетико». Через месяц переговоры схлопнулись, Лин Кан Ин доиграл сезон и согласился на «ПСЖ», хотя изначально не хотел уезжать из Испании. «Мальорка» не могла отказаться от 22 млн евро.

Ли – один из главных дриблеров Ла Лиги. Получил от Агирре свободную роль, сильная сторона – резкость, за счет которой уходит от соперников. Кореец прекрасно играет на пространстве, но пока крайне нестабилен. Неясно, зачем он «ПСЖ», если учесть, что Ли слаб на позициях восьмерки или шестерки.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер»

Гранит Джака будет Хаби Алонсо в системе Хаби Алонсо. Такого футболиста «Байеру» не хватало – ближе всего был Керем Демирбай, но из-за слабой игры при обороне Хаби не доверял ему. Эта роль очень точно описывает работу, которую Джака выполнял в «Гладбахе» и чаще всего делает в сборной Швейцарии.

Последний сезон в «Арсенале» Гранит провел в совсем другой роли. Подключался до штрафной и придумывал комбинации в левом полуфланге в качестве свободной восьмерки, а при обороне садился рядом с Томасом Парти в опорную. Такой функционал у Джаки теперь тоже есть – на очень высоком уровне. Но вряд ли он сейчас необходим «Байеру» и вряд ли, подписывая на 5 лет, клуб ставит на его способность играть в такой энергоемкой роли.

А вот возвращение к обязанностям глубинного плеймейкера в лиге, где выполнять эти функции у него получалось лучше, чем где-либо еще, у тренера, который особенно ценит и понимает роль – максимально логичный ход.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Йонас Хофманн – из «Боруссии М» в «Байер»

Слегка шокирующий трансфер.

Во-первых, знакомый «Гладбах» рассыпается еще громче. Переезды Тюрама, Штиндля, Бенсебаини ожидаемы. Тут же совсем внезапно. Еще и лучший игрок: Хофманн с 12+9 по гол+пас был просто прекрасен, пока «Гладбах» захлебывался в середине таблицы (лишь 10-е место).

Во-вторых, 10 млн за 30-летнего – неожиданный ход от «Байера». В клубном канале про «Байер» здорово подсвечивают, что Хаби Алонсо, похоже, влияет на трансферную политику: с ним «Байер» все-таки изучает опытных игроков, а не только молодежь под серьезную продажу в будущем. Граниту Джаке, другому новичку, тоже 30 лет.

Еще важно, что возрастает вероятность ухода Диаби – Хофманн ведь тоже правый вингер. И это идейно очень важное изменение: вместо Диаби, который разрывает в контратаках (да, создает угрозу и в позиционках, но быстрые выпады – главная сила), приходит Хофманн, один из лучших футболистов Германии в плане комбинационного футбола.

Феликс Нмеча – из «Вольфсбурга» в «Боруссию»

30 млн евро – очень высокая цена. У Феликса есть очевидные сильные стороны (верховые единоборства, дриблинг, включения под удар), которые делают его игроком крепкого уровня, но в остальном – ничего особенного. Он вполне подошел концепту «биться-бороться» Нико Ковача. Эдин Терзич тоже уважает этот концепт, но все-таки старается развиваться. Нмеча пока – да и в перспективе – не выглядит игроком, который вне «биться-бороться» будет по-настоящему полезен.

Почти наверняка Нмеча по позиции заменит Джуда Беллингема. Прямое сравнение явно не в пользу Феликса – у него и близко нет разнообразия навыков англичанина. Хотя скорее это комплимент Беллингему – кого бы «Дортмунд» ни купил, Беллингем выглядел бы выигрышнее.

Вернемся к Нмече: его трансфер мог сорваться из-за гомофобных и трансфобных сообщений в соцсетях Феликса, фанаты «Дортмунда» протестовали. Босс Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, что Нмеча – религиозный человек, но в «Боруссии» он будет играть в футбол, а не заниматься миссионерской деятельностью.

Раньше бывали домыслы, что «Вольфсбург» забрал Феликса из «Ман Сити» только для того, чтобы адаптация Лукаса Нмечи в Германии прошла успешнее. Лукас – старший брат (24 года, Феликсу 22), форвард, куплен у «Сити» за 8 млн евро (Феликс перешел бесплатно). Жизнь складывается так, что Феликс может быстрее уехать за хорошие деньги в более сильный клуб. А прогресс Лукаса печально стопорится из-за травм.

Сеад Колашинац – из «Марселя» в «Аталанту», свободный агент

Идеологически интересный переход: Колашинац приходит в «Аталанту» из команды, которая вдохновлялась жгучим персональным прессингом «Аталанты» Гасперини. Этого прессинга уже в самой «Аталанте» нет, а в «Марселе» был! Колашинац выдержал энергозатратный футбол, но есть нюанс.

Все чаще Колашинац играл не крайнего защитника (в схеме 3-4-2-1 так вообще необходимо закрывать всю бровку), а левого центрального в тройке. Его воинственности хватало, чтобы нормально обороняться даже на не родной позиции, а при владении у «Марселя» была очень смелая наработка: крайние ЦЗ активно подключались и по флангам, и по полуфлангам. Колашинац мог классически включаться вдоль боковой и даже забегать в штрафную.

Появление Колашинаца в «Аталанте» – возможный сигнал, что Гасперини еще не забыл о футболе, из-за которого об «Аталанте» говорила вся Европа.

Митчел Баккер – из «Байера» в «Аталанту»

Физически мощный для крайнего защитника, быстрый, вроде бы умеет просто играть в пас. Но какой во всем этом толк, если Баккер постоянно принимает ужасные решения? Не так уж легко найти игрока его амплуа с крутыми вводными, который при этом был бы настолько посредственен (особенно в атаке).

Прострелы и навесы наобум, удары из неочевидных позиций, неловкие попытки пойти в дриблинг и поперечный пас, пока партнер перспективно забегает под обостряющую передачу. Вот это футбол Баккера. Да и в защите он порой ведется на обманные движения, так что интеллектуальный атакующий игрок за счет работы ног и оригинальных действий может пройти вроде бы атлетичного и мобильного Баккера.

Митчел явно не тянул уровень «ПСЖ», не потянул и уровень «Байера» – теперь «Аталанта». Еще стоит напомнить, что у Баккера есть проблемы с дисциплиной. Гасперини ненавидит это. Может, тренер «Аталанты» придумает, как атлетизмом закрыть не самую светлую голову Баккера.

Энцо Ле Фе – из «Лорьяна» в «Ренн»

20 млн евро и место в топ-5 самых дорогих трансферов «Ренна» в истории. Явно не главная сделка недели, но хочется подсветить осмысленность карьерного пути Ле Фе.

Сезон-2022/23 для него – прорыв, до этого не особо сверкал, Уже в январе 2023-го Ле Фе мог уехать в «Борнмут» – по такому маршруту за 22,5 млн проследовал Данго Уаттара, другой футболист «Лорьяна». У «Лорьяна» и «Борнмута» один владелец – Билл Фоли, что упрощало переговоры. Но Ле Фе отказался. Не захотел именно в «Борнмут».

К лету им заинтересовались клубы помощнее – например, «Дортмунд». Но Ле Фе и тут удивил, сказав, что пока хочет продолжить карьеру во Франции. И выбрал «Ренн» – одну из самых атакующих команд Лиги 1.

Коротко о его игровом профиле: это очень техничный центральный полузащитник, который при этом здорово забирает мячи, а при владении хорош за счет рывков и дриблинга. Но и пасы тоже умеет раздавать – это важно для «Ренна», который строит комбинационный футбол. Ле Фе должен потянуть «Ренн», сделав непредсказуемее за счет смелых обводок в центральной оси.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Сесар Аспиликуэта – из «Челси» в «Атлетико», свободный агент

Аспиликуэта – идеальный боец под систему Симеоне, которая построена на гибридной 4-4-2, переходящей в 3-5-2. Ветеран может сыграть как центрального, так и флангового защитника. «Атлетико» страдает от травм, поэтому такие игроки жизненно необходимы для игры на три турнира.

Сезар разгрузит Науэля Молину. Аргентинец провел хороший сезон, но нестабилен, и в такие моменты его просто некому менять. Аспиликуэта – прекрасное решение, которое полезно и в тех случаях, когда Чоло решит вернуться к игре от обороны.

Чаглар Сеюнджю – из «Лестера» в «Атлетико», свободный агент

Парадокс, но центр защиты – самая слабая зона «Атлетико»: Савич и Эрмосо слишком нестабильны, Хименес и Рейнилду часто травмируются, Витцель сдал. Чоло пришлось переучивать Жоффре Кондогбиа, тот смотрелся неплохо, но уровень не потянул и уже ушел в «Марсель».

Сеюнджю – спорный вариант. Турок, как и весь «Лестер», провалил прошлый сезон (и вообще мало играл у Роджерса), но по качествам вполне подходит Симеоне: мощный центрдеф с неплохой скоростью. Если Чаглар еще не затух на скамейке, то будет полезен, хотя до лидера ему пока далеко. Все зависит от Чоло – он умеет воскрешать карьеры.

Хави Галан – из «Сельты» в «Атлетико»

Один из лучших латералей Ла Лиги последних лет. Галан засверкал еще в «Уэске», а в «Сельте» вылез на новый уровень. Например, ни один защитник топ-лиг не совершил одновременно 100 отборов и 100 продвигающих пасов за прошлый сезон, кроме тихого Хави из «Сельты», которая до последнего могла вылететь.

Галан – усиление левого фланга «Атлетико» и альтернатива Карраско. Умеет все, хотя больше тяготеет к атаке. По сути, аналог Науэлю Молине, но на другом фланге. Ну и за 5 млн евро!

Иньиго Мартинес – из «Атлетика» в «Барселону», свободный агент

Трансфер, выгодный всем сторонам. Иньиго 32 года, это его последний шанс поиграть за топ-клуб. «Барса» получила мощную опцию в ротацию, теперь Хави не надо ставить в центр защиты Маркоса Алонсо. «Атлетик» разгрузил зарплатную ведомость и пойдет за Эмериком Лапортом к «Ман Сити».

Мартинес – левша с топовым первым пасом, хорош под давлением, он не теряется при переходе на три центральных. Может сыграть как справа, так и слева, а функционалом напоминает Кристенсена.

Настораживает травматичность: в прошлом сезоне Иньиго пропустил 22 матча Ла Лиги из-за различных повреждений.

Бен Бреретон – из «Блэкберна» в «Вильярреал», свободный агент

Контракт с английским чилийцем подписали еще в марте. Бен – одна из главных звезд Чемпионшипа последних лет, регулярно клепал голы за «Блэкберн», повышение прямо напрашивалось. «Вильярреал» – хороший вариант.

Бреретон – сердитый аналог Николаса Джексона, ушедшего в «Челси». Он тоже любит дриблинг, тяготеет к левому флангу, резким смещениям в центр, слаб в воздухе и часто ищет свободное пространство. Бен медленнее, но лучше реализует моменты, поставлен дальний удар. По качествам система Сетьена ему подходит, но придется адаптироваться к смещениям вингеров.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Анхель Ди Мария – из «Ювентуса» в «Бенфику», свободный агент

У серого туринского сезона Ди Марии три причины:

1. Некомфортная роль – Анхель с его рваным ритмом не потянул роль связующего, оставшуюся от Дибалы;

2. Анхель не принял возраст – пробовал вещи, на которые уже не способен: где-то подводила пластика, где-то скорость и координация;

3. Анхель дал меньше, чем мог, из-за пассивной командной игры: проклятие атакующих игроков у Аллегри – выглядят хуже, чем на самом деле.

Большинство факторов относится к команде, а не конкретно к Анхелю – и это плюс для «Бенфики». В теории он не только идеально вписывается в ее гибкий вертикальный контроль, но и усиливает его. В прошедшем сезоне лиссабонцы разнообразно вскрывали правый край, где Жоау Мариу налаживал головокружительную циркуляцию мяча с быстрым переходом в ослабленные зоны. Это оптимальный сценарий для Ди Марии – и он точно вскроет противоположный край лучше любого игрока в сегодняшнем ростере.

В общем, «Бенфика» классно подстраховала вероятный уход Рафы Силвы. Единственные опасения связаны с фазой без мяча: Ди Мария вряд ли выдержит уровень прессинга, необходимый Шмидту.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: twitter.com/PSG_inside; twitter.com/bayer04_en; twitter.com/Atleti; twitter.com/Atalanta_BC; twitter.com/FCBarcelona