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Холанд-приманка, первая топ-наработка Тухеля в «Баварии» и офсайдные ловушки Эмери: тактика выходных

Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
Александар Митрович Александар Митрович
Астон Вилла Астон Вилла
Томас Тухель Томас Тухель
Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
Фулхэм Фулхэм
Кельн Кельн
Унаи Эмери Унаи Эмери
Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Томас Мюллер Томас Мюллер
Лерой Сане Лерой Сане
Педри Педри
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Футбольные авторы Sports.ru по традиции делятся наблюдениями после выходных. Напоминаем, это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические нюансы.

О главном событии выходных в АПЛ (разгроме «Арсенала») есть отдельная колонка Вадима Лукомского, а про чемпионскую «Барсу» – большой разбор.

Здесь же другие детали.

Настоящие офсайдные ловушки от Эмери

Часто офсайдной ловушкой называют любое попадание во вне игры – вне зависимости от осмысленности действий обороняющейся стороны и качества открываний атакующих игроков. Иногда грань очень тонкая. Порой без знания установки трудно определить, что загнало игрока в офсайд – действия соперника или ход эпизода (или и то и другое).

С Эмери таких вопросов нет. Его офсайдные ловушки – максимально умышленные и идеально отлаженные. В этом туре «Тоттенхэм» поймали 9 раз. Всего с назначения Эмери «Вилла» ловила соперника в офсайд 92 раза – больше всех в лиге за аналогичный период (отрыв от второго места – 27).

Механизмы особенно ярко проявились в эти выходные, и вот как это выгляжело. Команда располагается с очень высокой линией, при максимальной компактности перекрывает центр, но не оказывает активного давления. Свободным игроком в этом раскладе становится левый центральный защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле:

В линии пять человек. К четверке защитников опускается вингер Леон Бэйли. Пятерку труднее разрезать низом. Сопернику буквально предлагается забросить в пространство.

Когда мяч достигает Лангле, все защитники развернуты для забега на случай, если не получится организовать офсайд. Чаще всего получается, так как игроки в линии блестяще синхронизированы:

Играя в такой рискованной манере, «Вилла» вела в счете с 8-й минуты и толком не позволяла «Тоттенхэму» подобраться к своим воротам. К 88-й минуте у «шпор» было всего 2 удара в сторону ворот. Позже удалось довести до 5 – в результате финального штурма, когда «Тоттенхэм» стянул все силы в атаку, а «Вилла» с двумя голами преимущества присела в оборону.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Эллардайс воодушевил «Лидс», но не исправил оборону

Перед матчем Сэм Эллардайс сказал, что хочет видеть у команды упертость, которая была при Марсело Бьелсе. Этого удалось добиться. «Лидс» сыграл в яркой манере со смелым насыщением атаки (2:2). Такой матч вполне можно было представить в эпоху Бьелсы – открытый в обе стороны, с рисками и тотальной мотивированностью игроков.

Этот состав при любом тренере показывал, что способен качественно играть в атаке в вертикальной манере. Биг Сэм воодушевил команду и напомнил об этих качествах. Но с обещаниями улучшить оборону, которые тренер давал до назначения и сразу после, пока туго. Сэм называл это первым приоритетом. В его дебютных матчах команда допустила 2,83 и 2,35 xG. Да, против трудных соперников («Сити» и «Ньюкасл»), но это все равно очень много.

Еще страшнее, что в каждой встрече есть постоянный источник угрозы, который команда просто забывает прикрыть. Против «Сити» однотипные голы забил получивший тотальную свободу Илкай Гюндоган. В субботу привилегиями пользовался Бруно Гимараэс. Он постоянно оказывался без сопротивления в правой части поля – и получил вариант для доставки мяча в штрафную:

Бруно свободен. Во фланговой зоне «Лидс» персоналит, из-за чего нет цельности защиты и проще отдать в штрафную. Похожие по типажу эпизоды регулярно повторялись.

Оба раза пугающий объем свободы доставался игрокам, которые несут реальную угрозу в этой зоне (Гюндоган – хорошо бьет с границы, Бруно – отлично пасует, получая свободу).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Холанд совсем не пасовал, зато снова был хорош в роли приманки

К перерыву матча с «Эвертоном» у Эрлинга Холанда набралось только две передачи. Обе – головой. Ногами в первом тайме норвежец не пасовал вообще. Такая вовлеченность в игру уже не удивляет, но в этот раз «Сити» правда плохо доставлял до него мяч. Сказывалось отсутствие профильного ложного фулбека (медленно пасовались) и Кевина де Брюйне (лишились обострений).

И все же Холанд настолько притягивает внимание, что способен принести пользу, даже не встречаясь с мячом. В этот раз Эрлинг часто оказывался 1-в-1 с Йерри Миной – колумбиец рушил линию и плотно уходил за ним. Зоной за спиной центрального защитника «Эве» пробовал воспользоваться Илкай Гюндоган – после матча подтвердил, что делал это совершенно осознанно:

Поначалу не удавалось исполнить – либо партнеры не доставляли мяч до Гюндогана, либо «Эвертон» вовремя реагировал. Сошлось все только в эпизоде с первым голом «Сити» – Рияд Марез доставил, а Нейтан Паттерсон растерялся на подстраховке Мины:

После матча с «Реалом» мы уже отмечали пользу, которую Холанд приносит в роли приманки. Тогда следование за ним защитников высвободило для «Сити» зону перед штрафной. Теперь – внутри. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Митрович – очень хитрый столб. Доказал после камбэка

Александар Митрович элитно вернулся в футбол после восьмиматчевого бана: вышел на замену с «Саутгемптоном» и похоронил последние шансы «святых» на спасение. Гол пришел после излюбленной комбинации «Фулхэма» – навес в штрафную и замыкание Митро в касание головой. В борьбе на втором этаже серб – один из главных спецов АПЛ. По количеству выигранных дуэлей за матч его опережают только три игрока (показатель Александра – 4,6). 

У суперэффективного приема есть и недооцененная хитрость: Митрович избегает борьбы с мощными центральными защитниками и часто открывается в зоне крайних. Они почти всегда уступают сербу в габаритах, чем Александар с радостью пользуется. Жертвой в составе «Саутгемптона» стал Кайл Уокер-Питерс (рост – 174 см). В начале сезона Митро в похожей манере продавил Трента (рост – 175 см). Оценим и партнеров серба, которые в такие моменты отвлекающим маневром заходят на его место в центр штрафной:

Разница в габаритах позволяет Митровичу в первую очередь получать моменты, но «Фулхэм» использует его мощь и в других аспектах. После осеннего матча с «Эвертоном» тренер Марку Силва признался, что закидушками на серба хотел проходить прессинг соперника – тогда Александар открывался в зоне Шеймуса Коулмэна (его рост – 177 см). Получилось – после смелого давления в начале «Эвертону» опустился и боролся с Митро уже в штрафной. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Педри отдал первый ассист в сезоне. Ага, только сейчас

Шок-факт из чемпионского матча – только сейчас Педри оформил первый ассист в сезоне. 

Испанец терпел 34 матча во всех турнирах. Если вдруг думаете, что Педри просто создает мало моментов для партнеров, то сильно ошибаетесь:

• По ожидаемым ассистам хавбек уже должен был отдать 6 голевых передач. 

• По пасам под удар он второй в команде после Рафиньи – 38.

• Еще Педри – третий в «Барсе» по предударным и предголевым действиям: создал по 80 и 10 соответственно. 

Логического объяснения засухи просто нет. Все из-за реализации партнеров? Возможно, хотя испанец застал отрезок оверперфоминга от Левандовского, но не отдал ни одной голевой на поляка. 

Может, дело в экспериментах Хави? Кажется, мимо: тренер почти не экспериментировал с ролью Педри, изредка выставлял того на фланг, но окружал комфортными условиями. Похоже, это просто главная индивидуальная аномалия Ла Лиги-2022/23. 

В целом Педри провел прекрасный год, хотя многие недооценивают его вклад в движение команды. Его отсутствие было особенно заметно после февральской травмы, когда атака «Барсы» совсем заглохла. Не скажешь, что Педри показал что-то невероятное, но вклад в долгожданное чемпионство определенно внес.

Тимур Боков (телеграм-канал

Треугольник Сане-Мюллер-Мазрауи – возможно, первая топ-наработка Тухеля

«Бавария» уничтожила «Шальке» 6:0. Самое приятное впечатление от игры – треугольник в правом полуфланге из Сане, Мазрауи (номинальные фланговые игроки) и Мюллера (правая восьмерка в схеме 4-1-4-1). 

Тройка плела очень качественные розыгрыши накоротке с постоянной взаимозаменяемостью. Мюллер мог уйти шире к боковой, Сане излюбленно рвался по диагонали в центральную ось, Мазрауи прекрасно разрезал коридор между центральным и крайним защитниками «Шальке» (и сам порой летел в этот коридор). Комбинационный футбол элитного уровня. 

Треугольник фактически организовал первый гол в матче. 

Что-то похожее наклевывалось уже неделю назад против «Вердера», когда Мазрауи пару раз вскрывал полуфланг пасом за спины. Сначала на Гнабри, потом на Сане (так «Бавария» сделала 2:0). Видимо, для запуска механизма недоставало Мюллера. 

Структурно «Бавария» хорошо обрамляет треугольник. Павару удобно продвигать мяч в район правого полуфланга. Гнабри еще сильнее перегружает зону. Есть перспектива изоляций для Комана. 

Смущает только, что Тухель перед матчем с «Вердером» объяснял: «Бавария» хочет вскрывать полуфланги, поэтому Мюллер не в основе. Хотя Мюллер этим всю жизнь и ценен! Вот вышел и вскрыл.

Окей, это был всего один матч, к тому же «Шальке» плохо защищался, но слишком уж круто Сане-Мюллер-Мазрауи сработали, чтобы не подсветить. 

Примечательно, что при Нагельсманне эта тройка не выходила ни разу. Да и возможности не было. Сначала Мюллер пропускал матчи, перед ЧМ – травма у Сане, после ЧМ – болезнь у Мазрауи.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Когда-нибудь видели 5 голов команды с фланговых передач в одном матче? «Кельн» сделал это

«Кельн» разбил «Герту» 5:2, почти утвердив вылет берлинской команды. Стильное уничтожение – все пять голов «Кельн» забил после фланговых передач. Только ударами головой (их 11) «Кельн» заработал 1,62 xG. У центрального защитника Тимо Хуберс 5 ударов (все – после подач, естественно) и дубль (один гол – пяткой)!

А вот первый гол Хуберса очень показательный. «Герта» на стандартах использовала и зональную, и персональную опеку. За Хуберса персонально отвечал опорник Тузар (№29). Он спокойно дал сопернику разбежаться к линии вратарской – это зона ответственности центрального защитника Кемпфа (№20). Хуберс с разбега легко продавил Кемпфа. Кстати, именно Кемпф недостаточно плотно сыграл против Хуберса в эпизоде с голом пяткой. 

«Кельн» будто подсветил все недостатки, которые только могут быть при обороне от фланговой угрозы. «Герта» позволяла создавать численные перегрузы на краях (ситуация 2-в-3 при первом голе «Кельна»), оставляла дыру в центральной оси при быстрых выпадах (третий гол), допускала ситуации 2-в-2 внутри штрафной, так еще и проигрывала подбор (пятый гол). 

Дело не только в ужасной «Герте». «Кельн» делает 23,2 навеса за матч – высочайший результат в Бундеслиге. За «Кельн» играет Флориан Кайнц, самый опасный исполнитель навесов в Германии. 

Поэтому не так удивительно, что именно у «Кельна» получилось забить с фланговых передач аж 5 голов в одном матче.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

2 комментария

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Tydeus
Прекрасный материал с очень наглядной графикой, в очередной раз спасибо
+6
0
+6
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krealpmoney
Надеюсь Астон Вилла обойдёт Тоттенхэм в таблице
+1
0
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