Футбольные авторы Sports.ru по традиции делятся наблюдениями после выходных. Напоминаем, это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические нюансы.

О главном событии выходных в АПЛ (разгроме «Арсенала») есть отдельная колонка Вадима Лукомского, а про чемпионскую «Барсу» – большой разбор.

Здесь же другие детали.

Настоящие офсайдные ловушки от Эмери

Часто офсайдной ловушкой называют любое попадание во вне игры – вне зависимости от осмысленности действий обороняющейся стороны и качества открываний атакующих игроков. Иногда грань очень тонкая. Порой без знания установки трудно определить, что загнало игрока в офсайд – действия соперника или ход эпизода (или и то и другое).

С Эмери таких вопросов нет. Его офсайдные ловушки – максимально умышленные и идеально отлаженные. В этом туре «Тоттенхэм» поймали 9 раз. Всего с назначения Эмери «Вилла» ловила соперника в офсайд 92 раза – больше всех в лиге за аналогичный период (отрыв от второго места – 27).

Механизмы особенно ярко проявились в эти выходные, и вот как это выгляжело. Команда располагается с очень высокой линией, при максимальной компактности перекрывает центр, но не оказывает активного давления. Свободным игроком в этом раскладе становится левый центральный защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле:

В линии пять человек. К четверке защитников опускается вингер Леон Бэйли. Пятерку труднее разрезать низом. Сопернику буквально предлагается забросить в пространство.

Когда мяч достигает Лангле, все защитники развернуты для забега на случай, если не получится организовать офсайд. Чаще всего получается, так как игроки в линии блестяще синхронизированы:

Играя в такой рискованной манере, «Вилла» вела в счете с 8-й минуты и толком не позволяла «Тоттенхэму» подобраться к своим воротам. К 88-й минуте у «шпор» было всего 2 удара в сторону ворот. Позже удалось довести до 5 – в результате финального штурма, когда «Тоттенхэм» стянул все силы в атаку, а «Вилла» с двумя голами преимущества присела в оборону.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Эллардайс воодушевил «Лидс», но не исправил оборону

Перед матчем Сэм Эллардайс сказал, что хочет видеть у команды упертость, которая была при Марсело Бьелсе. Этого удалось добиться. «Лидс» сыграл в яркой манере со смелым насыщением атаки (2:2). Такой матч вполне можно было представить в эпоху Бьелсы – открытый в обе стороны, с рисками и тотальной мотивированностью игроков.

Этот состав при любом тренере показывал, что способен качественно играть в атаке в вертикальной манере. Биг Сэм воодушевил команду и напомнил об этих качествах. Но с обещаниями улучшить оборону, которые тренер давал до назначения и сразу после, пока туго. Сэм называл это первым приоритетом. В его дебютных матчах команда допустила 2,83 и 2,35 xG. Да, против трудных соперников («Сити» и «Ньюкасл»), но это все равно очень много.

Еще страшнее, что в каждой встрече есть постоянный источник угрозы, который команда просто забывает прикрыть. Против «Сити» однотипные голы забил получивший тотальную свободу Илкай Гюндоган. В субботу привилегиями пользовался Бруно Гимараэс. Он постоянно оказывался без сопротивления в правой части поля – и получил вариант для доставки мяча в штрафную:

Бруно свободен. Во фланговой зоне «Лидс» персоналит, из-за чего нет цельности защиты и проще отдать в штрафную. Похожие по типажу эпизоды регулярно повторялись.

Оба раза пугающий объем свободы доставался игрокам, которые несут реальную угрозу в этой зоне (Гюндоган – хорошо бьет с границы, Бруно – отлично пасует, получая свободу).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Холанд совсем не пасовал, зато снова был хорош в роли приманки

К перерыву матча с «Эвертоном» у Эрлинга Холанда набралось только две передачи. Обе – головой. Ногами в первом тайме норвежец не пасовал вообще. Такая вовлеченность в игру уже не удивляет, но в этот раз «Сити» правда плохо доставлял до него мяч. Сказывалось отсутствие профильного ложного фулбека (медленно пасовались) и Кевина де Брюйне (лишились обострений).

И все же Холанд настолько притягивает внимание, что способен принести пользу, даже не встречаясь с мячом. В этот раз Эрлинг часто оказывался 1-в-1 с Йерри Миной – колумбиец рушил линию и плотно уходил за ним. Зоной за спиной центрального защитника «Эве» пробовал воспользоваться Илкай Гюндоган – после матча подтвердил, что делал это совершенно осознанно:

Поначалу не удавалось исполнить – либо партнеры не доставляли мяч до Гюндогана, либо «Эвертон» вовремя реагировал. Сошлось все только в эпизоде с первым голом «Сити» – Рияд Марез доставил, а Нейтан Паттерсон растерялся на подстраховке Мины:

После матча с «Реалом» мы уже отмечали пользу, которую Холанд приносит в роли приманки. Тогда следование за ним защитников высвободило для «Сити» зону перед штрафной. Теперь – внутри.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Митрович – очень хитрый столб. Доказал после камбэка

Александар Митрович элитно вернулся в футбол после восьмиматчевого бана: вышел на замену с «Саутгемптоном» и похоронил последние шансы «святых» на спасение. Гол пришел после излюбленной комбинации «Фулхэма» – навес в штрафную и замыкание Митро в касание головой. В борьбе на втором этаже серб – один из главных спецов АПЛ. По количеству выигранных дуэлей за матч его опережают только три игрока (показатель Александра – 4,6).

У суперэффективного приема есть и недооцененная хитрость: Митрович избегает борьбы с мощными центральными защитниками и часто открывается в зоне крайних. Они почти всегда уступают сербу в габаритах, чем Александар с радостью пользуется. Жертвой в составе «Саутгемптона» стал Кайл Уокер-Питерс (рост – 174 см). В начале сезона Митро в похожей манере продавил Трента (рост – 175 см). Оценим и партнеров серба, которые в такие моменты отвлекающим маневром заходят на его место в центр штрафной:

Разница в габаритах позволяет Митровичу в первую очередь получать моменты, но «Фулхэм» использует его мощь и в других аспектах. После осеннего матча с «Эвертоном» тренер Марку Силва признался, что закидушками на серба хотел проходить прессинг соперника – тогда Александар открывался в зоне Шеймуса Коулмэна (его рост – 177 см). Получилось – после смелого давления в начале «Эвертону» опустился и боролся с Митро уже в штрафной.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Педри отдал первый ассист в сезоне. Ага, только сейчас

Шок-факт из чемпионского матча – только сейчас Педри оформил первый ассист в сезоне.

Испанец терпел 34 матча во всех турнирах. Если вдруг думаете, что Педри просто создает мало моментов для партнеров, то сильно ошибаетесь:

• По ожидаемым ассистам хавбек уже должен был отдать 6 голевых передач.

• По пасам под удар он второй в команде после Рафиньи – 38.

• Еще Педри – третий в «Барсе» по предударным и предголевым действиям: создал по 80 и 10 соответственно.

Логического объяснения засухи просто нет. Все из-за реализации партнеров? Возможно, хотя испанец застал отрезок оверперфоминга от Левандовского, но не отдал ни одной голевой на поляка.

Может, дело в экспериментах Хави? Кажется, мимо: тренер почти не экспериментировал с ролью Педри, изредка выставлял того на фланг, но окружал комфортными условиями. Похоже, это просто главная индивидуальная аномалия Ла Лиги-2022/23.

В целом Педри провел прекрасный год, хотя многие недооценивают его вклад в движение команды. Его отсутствие было особенно заметно после февральской травмы, когда атака «Барсы» совсем заглохла. Не скажешь, что Педри показал что-то невероятное, но вклад в долгожданное чемпионство определенно внес.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Треугольник Сане-Мюллер-Мазрауи – возможно, первая топ-наработка Тухеля

«Бавария» уничтожила «Шальке» 6:0. Самое приятное впечатление от игры – треугольник в правом полуфланге из Сане, Мазрауи (номинальные фланговые игроки) и Мюллера (правая восьмерка в схеме 4-1-4-1).

Тройка плела очень качественные розыгрыши накоротке с постоянной взаимозаменяемостью. Мюллер мог уйти шире к боковой, Сане излюбленно рвался по диагонали в центральную ось, Мазрауи прекрасно разрезал коридор между центральным и крайним защитниками «Шальке» (и сам порой летел в этот коридор). Комбинационный футбол элитного уровня.

Треугольник фактически организовал первый гол в матче.

Что-то похожее наклевывалось уже неделю назад против «Вердера», когда Мазрауи пару раз вскрывал полуфланг пасом за спины. Сначала на Гнабри, потом на Сане (так «Бавария» сделала 2:0). Видимо, для запуска механизма недоставало Мюллера.

Структурно «Бавария» хорошо обрамляет треугольник. Павару удобно продвигать мяч в район правого полуфланга. Гнабри еще сильнее перегружает зону. Есть перспектива изоляций для Комана.

Смущает только, что Тухель перед матчем с «Вердером» объяснял: «Бавария» хочет вскрывать полуфланги, поэтому Мюллер не в основе. Хотя Мюллер этим всю жизнь и ценен! Вот вышел и вскрыл.

Окей, это был всего один матч, к тому же «Шальке» плохо защищался, но слишком уж круто Сане-Мюллер-Мазрауи сработали, чтобы не подсветить.

Примечательно, что при Нагельсманне эта тройка не выходила ни разу. Да и возможности не было. Сначала Мюллер пропускал матчи, перед ЧМ – травма у Сане, после ЧМ – болезнь у Мазрауи.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Когда-нибудь видели 5 голов команды с фланговых передач в одном матче? «Кельн» сделал это

«Кельн» разбил «Герту» 5:2, почти утвердив вылет берлинской команды. Стильное уничтожение – все пять голов «Кельн» забил после фланговых передач. Только ударами головой (их 11) «Кельн» заработал 1,62 xG. У центрального защитника Тимо Хуберс 5 ударов (все – после подач, естественно) и дубль (один гол – пяткой)!

А вот первый гол Хуберса очень показательный. «Герта» на стандартах использовала и зональную, и персональную опеку. За Хуберса персонально отвечал опорник Тузар (№29). Он спокойно дал сопернику разбежаться к линии вратарской – это зона ответственности центрального защитника Кемпфа (№20). Хуберс с разбега легко продавил Кемпфа. Кстати, именно Кемпф недостаточно плотно сыграл против Хуберса в эпизоде с голом пяткой.

«Кельн» будто подсветил все недостатки, которые только могут быть при обороне от фланговой угрозы. «Герта» позволяла создавать численные перегрузы на краях (ситуация 2-в-3 при первом голе «Кельна»), оставляла дыру в центральной оси при быстрых выпадах (третий гол), допускала ситуации 2-в-2 внутри штрафной, так еще и проигрывала подбор (пятый гол).

Дело не только в ужасной «Герте». «Кельн» делает 23,2 навеса за матч – высочайший результат в Бундеслиге. За «Кельн» играет Флориан Кайнц, самый опасный исполнитель навесов в Германии.

Поэтому не так удивительно, что именно у «Кельна» получилось забить с фланговых передач аж 5 голов в одном матче.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill