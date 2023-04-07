9 комментариев

А Клопп доволен «Ливерпулем» на стандартах.

Футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

По важным матчам у нас вышли отдельные тексты: колонка Лукомского после победы «Арсенала» над «Ньюкаслом» и разбор чемпионского веселья «Зенит» – «Спартак».

Гюндоган сделал 170 передач – больше всех игроков «Лидса». Спасибо Биг Сэму

Илкай Гюндоган взял за правило: выходишь в опорной зоне – надо порадовать Пепа и обновить рекорд по количеству передач. Пять лет назад Илкай отдал 167 точных передач в матче с «Челси» – на тот момент лучший результат в истории АПЛ. Против «Лидса» сюжет повторился. Более того – на этот раз получилось 170 пасов. Могло быть и больше, но на последние минуты Пеп выпустил отдыхавшего перед ЛЧ Родри.

Для контекста: 170 точных передач не рекорд в футболе и даже не рекорд АПЛ. В Европе лидирует Юлиан Вайгль – в свое время сделал 199 пасов за «Боруссию». В Англии рекорд как раз у Родри – 178 передач. Но 170 от Гюндогана – все равно много и, например, больше, чем в сумме у всех игроков «Лидса», включая вышедших на замену. Как же так получилось?

Спонсор – Сэм Эллардайс, который с игры против «Сити» дебютировал в «Лидсе». Спасаться от вылета Биг Сэм предпочел проверенным автобусом – 19% владения и 36% действий на своей трети. Это само по себе увеличило шансы Гюндогана на рекорд. Но немцу помогли еще и приемы от Эллардайса.

Во-первых, странный уклон на персоналки в полузащите – странный, потому что там у «Сити» был численный перевес (четверка против тройки). Во-вторых, нежелание задействовать в защите Патрика Бэмфорда – нападающий оставался высоко и почти не помогал партнерам.

Благодаря этому часто складывалась ситуация, в которой свободным у «Сити» оставался именно Гюндоган:

Логично, что и партнеры чаще всего находили пасом его. Пеп тоже удивился, сказав после матча, что Илкая банально плохо контролировали соперники.

Самого Гюндогана есть за что хвалить.

Свобода сделала его источником остроты. Напрямую проявилось в эпизодах с голами (оставался без опеки на границе штрафной и наказывал) и в тонких передачах в штрафную:

А косвенно, когда на него все-таки выдергивался соперник – тогда свободу получал уже партнер по полузащите. Например, помогавший в опорной зоне Рико Льюис:

Если бы не промах с пенальти, Илкай мог добавить к передачам еще и хет-трик. А так всего лишь дубль и каких-то 170 пасов.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Ливерпуль» сдержал могучие стандарты «Брентфорда». Это безумно восхитило Клоппа

После победы над «Брентфордом» (1:0) Юрген гордился защитой «Ливерпуля» на стандартах: «Сегодняшняя игра была лучшей тренировкой обороны при стандартах, которую я видел в своей жизни, против лучшей и самой креативной команды, исполняющей стандарты. Мы не допустили ни одного реального момента при 50-60 стандартах – по крайней мере, так мне показалось. Сегодня парни были очень сосредоточены».

Подтверждаем наблюдения Клоппа: после стандартов «Ливерпуль» позволил пробить по своим воротам только один раз – и даже это был прямой удар со штрафного, а не после подачи. Против «Брентфорда», который может угрожать и аутами, и забросами со своей половины, – правда большое достижение. Команда Томаса Франка – одна из лучших по части стандартов в Европе. Один удар, допущенный «Ливерпулем», – планка, которую перекрыли только две команды после выхода «Брентфорда в АПЛ. Одна из них – «Ливерпуль» прошлого сезона (тогда вообще было 0 ударов).

Хвалить субботний перфоманс нужно в первую очередь за игру в штрафной. «Ливерпуль» не пытался свести к минимуму количество стандартов. Наоборот, даже усердствовал с фолами на своей половине – набралось 12.

Из хитростей стоит отметить выход в старте Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо – габаритных нападающих, которые давно не появлялись вместе. Их Клопп использовал для обороны штрафной – группа включала в себя сразу восемь игроков. На подборах оставались только Диогу Жота и Мо Салах:

В традиционных аспектах их здорово дополнили Вирджил Ван Дейк и Фабиньо – на двоих собрал сразу 15 выносов. В результате в штрафной «Ливерпуля сформировалась впечатляющая картина по верховым единоборствам: 7 из 7 остались в пользу хозяев. Отличный ответ на мучения в первом круге, где «Ливерпуль» был плох на стандартах и проиграл 1:3.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Опенда из «Ланса» с ростом 177 см – мастер голов головой

«Ланс» победил «Марсель» 2:1 и обошел соперника в гонке за 2-е место, гарантирующее место в группе ЛЧ. Победный мяч – на счету форварда Лои Опенды. Уже 19-й в чемпионате (при 0 с пенальти). По голам с игры в топ-лигах Опенда уступает лишь Холанду, Кейну, Мбаппе и Осимхену. Столько же у Левандовского.

Мы уже подсвечивали его опасность на пространстве: великолепно открывается за спины соперникам благодаря бешеному ускорению и правильному выбору моментов для рывков. Эффективный и яркий навык. И хорошо, что не единственный.

Опенда опасен и в заполненной штрафной – забил уже 6 голов головой, хотя вообще не выделяется ростом (всего 177 см). Очевидный рецепт: грамотный выбор позиции, высокое качество самих ударов головой и партнеры с хорошими кроссами (у «Ланса» они обычно справа – оттуда навешивают Пшемыслав Франковски и Флориан Сотока).

«Марселю» Опенда забил именно головой: Сотока и Франковски разыграли мяч на правом фланге, Франковски от лицевой идеально подал на дальнюю штангу, куда ускорился Опенда.

Хотя сначала дернулся к ближней штанге, обманув защитника «Марселя».

И только затем побежал на дальнюю.

Чаще всего Опенда грамотно прячется в слепую зону для центрального защитника. Если подающий успешно перебивает центральных защитников, Опенда сразу получает хороший шанс. В Лиге 1 достаточно амбалов около 190 см – Лои редко борется с ними напрямую.

В топ-5 лигах больше Опенды головой забивали только Осимхен (7) и Кейн (10). А еще у Лои шикарная реализация – бьет не так уж много, но результативно.

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Нападающий, за которым точно нужно следить.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Райан Мэйсон в «Тоттенхэме» – гарантия тактической зрелищности

Каждый из трех матчей Райана Мэйсона в «Тоттенхэме» – тактическое шоу. В первых двух были яркие камбэки – против «МЮ» и против «Ливерпуля». Оба раза ходы Райана влияли на ход встречи.

Против «Кристал Пэлас» (1:0) яркости для зрителей точно не было, но тактические детали снова интересные. Мэйсон придумал гибридную схему. Без мяча команда садилась в 4-4-2 с Порро и Соном на флангах:

При атаках перестраивались на тройку защитников при квадрате в центре поля:

Внутри были необычные детали. Например, в роли одного из центральных защитников выступал Эмерсон Рояль. Харри Кейн постоянно опускался в полузащитный квадрат, а более фиксированного форварда играл Ришарлисон. Такая роль помогла Кейну больше обычного креативить и направлять атаки.

Еще один бенефициар – Педро Порро. Радикальный латераль – слаб в защите, хорош в подключениях. При роли правого полузащитника в описанной схеме его недостатки не вскрываются.

Но это лишь позитивные нотки. Кроме интересных трансформаций, была и явная сырость. В первую очередь она касается скорости действий. Пока команда лишь привыкает к новой идее. Матч против «Пэлас» был интересным, но не был убедительным по качеству игры – особенно в атаке.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Индзаги классно сыграл на слабостях «Ромы» Моуринью

«Интер» обыграл «Рому» (2:0) и теперь подходит к полуфиналу ЛЧ с серией из 5 побед подряд. Симоне Индзаги блестяще использовал ограниченность команды Жозе Моуринью. «Рома» хороша в позиционной обороне и на пространстве, но крайне слаба при попытках прессинговать и в позиционной атаке. Редкая совсем разбалансированная команда – сильные и слабые стороны прямо ярко выражены. Особенность таких команд: в разных рисунках они проявляют себя полярным образом. Иногда до неузнаваемости.

Ходы Индзаги демонстративно выпячивали слабости «Ромы». «Интер» более пассивно, чем обычно выжидал при розыгрышах «Ромы». Зато интереснее были приемы с выманиванием соперника в давление. Зная уязвимости прессинга соперника, команда Индзаги использовала два варианта.

Первый – продвижение через свободу Марцело Брозовича, если у «Ромы» возникает дыра в первой волне давления:

В таком сценарии ключевой момент был в том, чтобы делать провоцирующие передачи и дождаться, когда часть игроков «Ромы» пойдет в прессинг без поддержки. Дальше – быстро найти Марцело. Конечно, тут на первом плане дыра у «Ромы», но «Интер» очень умышленно ее вскрывал и провоцировал.

Второй вариант – через дальние пасы на Ромелу Лукаку, когда «Рома» старается компенсировать слабости прессинга вовлечением большего количества игроков:

Лукаку здорово цеплялся за такие мячи и сразу получал поддержку. Партнеры делали под него рывки.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: East News/Malcolm Bryce / ProSportsImages / DPPI via AFP