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«Ман Сити» сдвигает «Наполи», «Ньюкасл» просто летит: топ-20 лучших клубов Европы (теперь с версией пользователей)

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Каждый месяц футбольные авторы Sports.ru составляют рейтинг лучших команд Европы, который в первую очередь предназначен для навигации – рассказываем о форме топ-клубов и подсвечиваем проекты, на которые стоит обратить внимание. Соревновательная составляющая – тоже есть, и у вас она часто вызывала вопросы. Поэтому для справедливости с этого месяца мы подключили к опросу и вас, со среды и до пятницы можно было составить свой вариант рейтинга лучших команд месяца. 

Мы суммировали данные опросов авторов и пользователей – в тестовой версии совместного рейтинга голос всех пользователей равен голосу автора, возможно, в будущем мы усилим вес вашего голоса. 

Итак, рейтинг!  

Кто выпал из топ-20: «Ливерпуль», «Унион» 

 

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?  

«Астон Вилла» (15-е место) и «Лацио» (16-й)! 

«Астон Вилла» Унаи Эмери и правда провела отличный март – четыре победы и одна ничья, пропустила только один гол, отправила в отставку Грэма Поттера. Правда, в двух матчах «Вилла» уступила сопернику по xG. Задача на апрель – сделать важный шаг к еврокубкам, Эмери ждут матчи с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «МЮ». Настоящая проверка! 

«Лацио» Маурицио Сарри в марте вообще не пропустил ни одного гола в Серии А: победы над «Наполи», «Ромой» и «Монцой». Правда, вылетели из Лиги конференций, проиграв в двух матчах АЗ (по 1:2). И если домашнее поражение можно списать на невезение, то в ответном матче римлянам не хватило остроты.  

Кого в топ-20 включили авторы? 

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Прошлая версия топ-20 лучших клубов Европы

 

3 комментария

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Pucheslav
Ответ Unclemeat
Барса отлетавшая Интеру, Баварии, МЮ и Реалу на 4-ом месте?
Это рейтинг по результатам за март, а не сезон
0
0
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Владимир Георгия
Холанду создают моменты, а вот Хвичу свои же выключили из игры, моментов ему не создают, отсюда проигрыши. Лишь когда он получает мяч , делает сольно, либо голевую передачу, а комбинаций с ним мало.
0
-1
-1
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Unclemeat
Барса отлетавшая Интеру, Баварии, МЮ и Реалу на 4-ом месте?
+7
-3
+4
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