Каждый месяц футбольные авторы Sports.ru составляют рейтинг лучших команд Европы, который в первую очередь предназначен для навигации – рассказываем о форме топ-клубов и подсвечиваем проекты, на которые стоит обратить внимание. Соревновательная составляющая – тоже есть, и у вас она часто вызывала вопросы. Поэтому для справедливости с этого месяца мы подключили к опросу и вас, со среды и до пятницы можно было составить свой вариант рейтинга лучших команд месяца.

Мы суммировали данные опросов авторов и пользователей – в тестовой версии совместного рейтинга голос всех пользователей равен голосу автора, возможно, в будущем мы усилим вес вашего голоса.

Итак, рейтинг!

Кто выпал из топ-20: «Ливерпуль», «Унион»

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?

«Астон Вилла» (15-е место) и «Лацио» (16-й)!

«Астон Вилла» Унаи Эмери и правда провела отличный март – четыре победы и одна ничья, пропустила только один гол, отправила в отставку Грэма Поттера. Правда, в двух матчах «Вилла» уступила сопернику по xG. Задача на апрель – сделать важный шаг к еврокубкам, Эмери ждут матчи с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «МЮ». Настоящая проверка!

«Лацио» Маурицио Сарри в марте вообще не пропустил ни одного гола в Серии А: победы над «Наполи», «Ромой» и «Монцой». Правда, вылетели из Лиги конференций, проиграв в двух матчах АЗ (по 1:2). И если домашнее поражение можно списать на невезение, то в ответном матче римлянам не хватило остроты.

Кого в топ-20 включили авторы?

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова