Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»

Сестра Роналду: наша гордость, боец, любящий футбол и родину.

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.

Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026 . 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

«С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость.

Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости).

На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину», – написала Катя Авейру .

Изображение: instagram.com/stories/katiaaveirooficial

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