Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.
Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.
«С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость.
Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости).
На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину», – написала Катя Авейру.
Изображение: instagram.com/stories/katiaaveirooficial
«Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько варварства и неблагодарности. Но он ответил на поле – напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда
Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»
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такая же бессмысленная чушь, заевшая на одном месте пластинка, те же нелепые детские трюки по типу "не фанат Роналду, но" или "как же надоели все эти сумасшедшие болелы Месси и Роналду, но в защиту последнего хочу сказать, что" и т.д.)
Никто так эффективно не работает на хейт Плаксы, как его семейка и секта поклонников.
Ну а в случае неудачи, цепные псы Катька, Элма, Пирс сделают свое грязное дело, обвинив всех вокруг, кроме своего идола. Беспроигрышная схема)