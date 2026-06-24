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  4. Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»

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Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»
Сестра Роналду: наша гордость, боец, любящий футбол и родину.

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.

Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

«С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость.

Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости).

На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину», – написала Катя Авейру.

Изображение: instagram.com/stories/katiaaveirooficial

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кати Авейру
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Комментарии

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Одна из причин, почему поддерживаю Аргентину на ЧМ -это увидеть кучу истериков и горение пятой точки этих вот сестер и Роналдуфанов ))
ОтветСoл Гудмaн
Одна из причин, почему поддерживаю Аргентину на ЧМ -это увидеть кучу истериков и горение пятой точки этих вот сестер и Роналдуфанов ))
Сейчас позвонил сестре Роналду, сказал, что Сол Гудман поддерживает Аргентину. Она была в шоке.
ОтветПрезидент зоопарка
Сейчас позвонил сестре Роналду, сказал, что Сол Гудман поддерживает Аргентину. Она была в шоке.
да я сам в шоке)
Сеструха сидит на шее у Роналду, так что не удивительно почему она делает такие пламенные поздравления….
ОтветГлебуня
Сеструха сидит на шее у Роналду, так что не удивительно почему она делает такие пламенные поздравления….
да и ты бы посидел, не лицемерь)
ОтветГлебуня
Сеструха сидит на шее у Роналду, так что не удивительно почему она делает такие пламенные поздравления….
А если она просто любящая сестра,которая в любой ситуации поддержит брата. Не может быть такого?
Поздравляет она, а стыдно мне)
Никто не генерирует столько кринжа, в отношении Рона. Никто. Его сёстры пробили все возможные днища.
Ответ777тч
Никто не генерирует столько кринжа, в отношении Рона. Никто. Его сёстры пробили все возможные днища.
ну, его местные фаны ничем не отличаются в этом плане)
такая же бессмысленная чушь, заевшая на одном месте пластинка, те же нелепые детские трюки по типу "не фанат Роналду, но" или "как же надоели все эти сумасшедшие болелы Месси и Роналду, но в защиту последнего хочу сказать, что" и т.д.)
Ответ777тч
Никто не генерирует столько кринжа, в отношении Рона. Никто. Его сёстры пробили все возможные днища.
Не исключено, что некоторые посты о тех же партнерах в сборной они пишут с его подачи)
Положите её в дурку, это ненормально
Тут комментировать - только портить)

Никто так эффективно не работает на хейт Плаксы, как его семейка и секта поклонников.
У сестер прощальный танец в соцсетях)
Главная цель выполнена. Он ехал на этот чм, чтобы героически забивать и пафосно кричать СИИИУУУ в матчах, где Португалия разносит соперников, перетягивая на себя всю славу.
Ну а в случае неудачи, цепные псы Катька, Элма, Пирс сделают свое грязное дело, обвинив всех вокруг, кроме своего идола. Беспроигрышная схема)
Ей на машину не хватает что ли? Чё она раздухарилась?
реально чокнутая семейка
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