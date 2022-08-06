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Рейтинг сборных перед плей-офф ЧМ: Бразилия – фаворит, Сенегал в топ-7, Польша – худшая

Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
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Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Футбол Футбол

На ЧМ-2022 начинается самое интересное, а это значит, что пора обновлять наш рейтинг. Перед плей-офф мы расширили топ-10 до топ-16 – чтобы быстро сориентировать вас по состоянию всех оставшихся участников турнира. 

Напоминаем, рейтинг составляется через голосование авторов Sports.ru, поэтому субъективен. Наша цель: подсветить тренды, рассказать, кто нас впечатлил, а кто разочаровал. Вы тоже в комментариях делитесь наблюдениями. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Никиты Киселева, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Предыдущая версия рейтинга

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