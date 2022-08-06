На ЧМ-2022 начинается самое интересное, а это значит, что пора обновлять наш рейтинг. Перед плей-офф мы расширили топ-10 до топ-16 – чтобы быстро сориентировать вас по состоянию всех оставшихся участников турнира.

Напоминаем, рейтинг составляется через голосование авторов Sports.ru, поэтому субъективен. Наша цель: подсветить тренды, рассказать, кто нас впечатлил, а кто разочаровал. Вы тоже в комментариях делитесь наблюдениями.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Никиты Киселева, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова