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Лучшие сборные ЧМ после 2-го тура: Бразилия снова лидер, Англия потеряла три позиции, в топ-5 Эквадор

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Групповой этап ЧМ близок к развязке, наши впечатления об участниках все четче.

Этот рейтинг составляется через голосование авторов sports.ru., поэтому субъективен. Наша цель: подсветить тренды, рассказать, кто нас впечатлил, а кто разочаровал. Вы тоже в комментариях делитесь своими наблюдениями. 

Перед финальным туром обновляем рейтинг лучших команд турнира. Тройка фаворитов та же, но внутри ее есть перемены. 

По сравнению с предыдущей версией из топ-10 вылетели: Нидерланды, Канада и Сенегал.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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