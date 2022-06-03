Лучшие сборные ЧМ после 2-го тура: Бразилия снова лидер, Англия потеряла три позиции, в топ-5 Эквадор

Групповой этап ЧМ близок к развязке, наши впечатления об участниках все четче.

Этот рейтинг составляется через голосование авторов sports.ru., поэтому субъективен. Наша цель: подсветить тренды, рассказать, кто нас впечатлил, а кто разочаровал. Вы тоже в комментариях делитесь своими наблюдениями.

Перед финальным туром обновляем рейтинг лучших команд турнира. Тройка фаворитов та же, но внутри ее есть перемены.

По сравнению с предыдущей версией из топ-10 вылетели: Нидерланды, Канада и Сенегал.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова