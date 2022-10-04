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Топ-20 лучших клубов Европы: «Наполи» уже выше «Ливерпуля»!

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Еврокубковые матчи в начале месяца – лучший повод показать обновленную версию нашего рейтинга (формируем двадцатку лучших клубов на эту минуту через опрос авторов Sports.ru, оцениваем качество и прочность, а не результат). Лидирующая пятерка стабильна, есть кое-какие движения внутри ее, но первая команда все та же. 

А вот ниже – немало интересного! От падения «Ливерпуля» до рывков «Атлетико», «Брайтона» и «Наполи». 

По итогам сентября топ-20 покинули «Лион» и «РБ Лейпциг» и вряд ли вернутся в ближайшее время. 

 Предыдущая версия рейтинга

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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