Топ-20 лучших клубов Европы: «Наполи» уже выше «Ливерпуля»!

Еврокубковые матчи в начале месяца – лучший повод показать обновленную версию нашего рейтинга (формируем двадцатку лучших клубов на эту минуту через опрос авторов Sports.ru, оцениваем качество и прочность, а не результат). Лидирующая пятерка стабильна, есть кое-какие движения внутри ее, но первая команда все та же.

А вот ниже – немало интересного! От падения «Ливерпуля» до рывков «Атлетико», «Брайтона» и «Наполи».

По итогам сентября топ-20 покинули «Лион» и «РБ Лейпциг» и вряд ли вернутся в ближайшее время.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова