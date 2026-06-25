«Бавария» покупает Брауна у «Айнтрахта» за 55 млн евро. Защитник подпишет контракт до 2031-го

Натаниэль Браун переходит в «Баварию».

«Бавария » близка к подписанию защитника «Айнтрахта » и сборной Германии Натаниэля Брауна.

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 55 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Об условиях личного контракта стороны также договорились – игрок подпишет договор сроком до 2031 года.

В прошлом сезоне Браун провел 33 матчах в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2026 Натаниэль набрал 1+1 в двух матчах группового этапа. Его статистику можно найти здесь .