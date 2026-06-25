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«Бавария» покупает Брауна у «Айнтрахта» за 55 млн евро. Защитник подпишет контракт до 2031-го
Натаниэль Браун переходит в «Баварию».

«Бавария» близка к подписанию защитника «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэля Брауна.

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 55 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Об условиях личного контракта стороны также договорились – игрок подпишет договор сроком до 2031 года.

В прошлом сезоне Браун провел 33 матчах в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2026 Натаниэль набрал 1+1 в двух матчах группового этапа. Его статистику можно найти здесь.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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Комментарии

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на примере Пачо и Брауна складывается ощущение что в Айнтрахте проводится качественная работа с защитниками
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
на примере Пачо и Брауна складывается ощущение что в Айнтрахте проводится качественная работа с защитниками
Коломуани
Экетик
Мармуш
Йович
Аллер
Ну и затянули они с этим трансфером, конечно. Что ж, добро пожаловать в команду, Натаниэль!
Сайбари вместо ушедшего Горетцки, Браун на левый край защиты вместо невезучего, по здоровью, Девиса и Медленого Станишича, им еще на правый край защитника взять топового а то Лаймер хорош но не всесилен и тогда мечта вновь взять лч сбудится
Если Дэвис восстановится полностью (а шанс есть, ведь канадцу всего 25), Браун проиграет конкуренцию, потому как канадец даже после крестов всё равно быстр и сильнее. И было бы хорошо, если бы всё так и было. В таком случае Браун может оказаться и справа. А вот края Дэвис – Браун – уже что-то идеальное.
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