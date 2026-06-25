«Бавария» покупает Брауна у «Айнтрахта» за 55 млн евро. Защитник подпишет контракт до 2031-го
Натаниэль Браун переходит в «Баварию».
«Бавария» близка к подписанию защитника «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэля Брауна.
Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 55 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Об условиях личного контракта стороны также договорились – игрок подпишет договор сроком до 2031 года.
В прошлом сезоне Браун провел 33 матчах в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2026 Натаниэль набрал 1+1 в двух матчах группового этапа. Его статистику можно найти здесь.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура24525 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Экетик
Мармуш
Йович
Аллер