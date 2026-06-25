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«Комо» не будет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро. «Интер» заинтересован в подписании хавбека
«Комо» не станет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро.

«Комо» не готов удовлетворить требования «Реала» по трансферу Нико Паса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. 

Ранее стало известно, что мадридский клуб решил воспользоваться правом обратного выкупа аргентинца из «Комо» за 9 млн евро. «Реал» готов перепродать игрока итальянцам за 60 млн евро. До понедельника у команды, которую тренирует Франсеск Фабрегас, будет право приоритетной покупки. 

Сегодня состоялись переговоры между представителями обоих клубов. Сообщается, что «Комо» отказался платить 60 млн евро – как из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, так и по причине позиции руководства.

За ситуацией продолжает следить «Интер», который готов предпринять попытку подписать аргентинца, если «Комо» окончательно выйдет из борьбы.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
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Комментарии

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Он вроде и не вписывается в схему Интера…
Жаль в ЛЧ Нико бы Комо ой как пригодился, вроде деньги есть странно почему не выкупили, подозреваю что ФФП. В принципе Батурина может стать новым лидером, все задатки для этого есть.
ОтветВадим Белозёров
Жаль в ЛЧ Нико бы Комо ой как пригодился, вроде деньги есть странно почему не выкупили, подозреваю что ФФП. В принципе Батурина может стать новым лидером, все задатки для этого есть.
Никто в Италии себе не может позволить купить игрока за 60 миллионов. Тем более Комо. Весь проект строится на Фабрегасе, которого однозначно скоро заберут клубы посильнее
ОтветВадим Белозёров
Жаль в ЛЧ Нико бы Комо ой как пригодился, вроде деньги есть странно почему не выкупили, подозреваю что ФФП. В принципе Батурина может стать новым лидером, все задатки для этого есть.
У кого деньги есть?у Комо?
Откуда у них деньги
По итогу парень зачахнет вместо развития карьеры. Реалу жалко не выкупать ценный актив, а за большие деньги у Реала его никто не купит. Новая эра потенциального супертопа, который будет скитаться по арендам
ОтветБлуждающий странник
По итогу парень зачахнет вместо развития карьеры. Реалу жалко не выкупать ценный актив, а за большие деньги у Реала его никто не купит. Новая эра потенциального супертопа, который будет скитаться по арендам
Почему его не купят? Он уйдет в условный Тоттенхэм за 70-80 легко.
ОтветJuVero
Почему его не купят? Он уйдет в условный Тоттенхэм за 70-80 легко.
Было бы здорово для него, парень супер-талант, но кажется Реал будет ценник ставить около сотки, а за сотку никто не купит пацана с одним сильным сезоном в Италии
Выкупили бы и в Интер сдали через арендное соглашение под обязательства выкупа млн за 70 (Реал все равно дещевле не должен отдать). При этом цена может вырасти по итогам ЧМ или вовсе игрок уйдет с трансфера. не понимаю, почему бы хотя бы шанса не дать (но результативность заметно спала в последние месяцы)
Правильно. Не надо поощрять хитрожопых.
у интера денег тоже нет, все идет к тому что Пас окажется в АПЛ
Там и Батурина скоро навернет в условный Юве. А жаль.
Видимо, предстоит обмен на Бастони
Ну так то ему бы на сезон - два еще остаться у Фабергаса в Комо для развития карьеры
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