«Комо» не будет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро. «Интер» заинтересован в подписании хавбека
«Комо» не станет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро.
«Комо» не готов удовлетворить требования «Реала» по трансферу Нико Паса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее стало известно, что мадридский клуб решил воспользоваться правом обратного выкупа аргентинца из «Комо» за 9 млн евро. «Реал» готов перепродать игрока итальянцам за 60 млн евро. До понедельника у команды, которую тренирует Франсеск Фабрегас, будет право приоритетной покупки.
Сегодня состоялись переговоры между представителями обоих клубов. Сообщается, что «Комо» отказался платить 60 млн евро – как из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, так и по причине позиции руководства.
За ситуацией продолжает следить «Интер», который готов предпринять попытку подписать аргентинца, если «Комо» окончательно выйдет из борьбы.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
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