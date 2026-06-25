«Комо» не будет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро. «Интер» заинтересован в подписании хавбека

«Комо» не станет выкупать Паса у «Реала» за 60 млн евро.

«Комо» не готов удовлетворить требования «Реала » по трансферу Нико Паса , сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно , что мадридский клуб решил воспользоваться правом обратного выкупа аргентинца из «Комо » за 9 млн евро. «Реал» готов перепродать игрока итальянцам за 60 млн евро. До понедельника у команды, которую тренирует Франсеск Фабрегас, будет право приоритетной покупки.

Сегодня состоялись переговоры между представителями обоих клубов. Сообщается, что «Комо» отказался платить 60 млн евро – как из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, так и по причине позиции руководства.

За ситуацией продолжает следить «Интер », который готов предпринять попытку подписать аргентинца, если «Комо» окончательно выйдет из борьбы.