Рейтинг лучших клубов Европы перед сезоном: четыре гиганта (без «ПСЖ») и остальные

Привет! Это предсезонная версия нашего ежемесячного рейтинга лучших клубов Европы. Напомним, его основа – субъективные оценки авторов Sports.ru, мы оцениваем силу команды в текущий момент и запас прочности, результаты – тоже критерий, но не главный, иначе это была бы турнирная таблица.

В конце прошлого сезона мы выпустили итоговую версию топ-20 команд Европы. Так как наш рейтинг – оценка состояния клубов, а не прогноз, мы долго думали, стоит ли обновлять наш расклад перед сезоном – ведь с мая клубы не играли в футбол, а делать глубокие выводы по выставочным играм неправильно. Но при этом за лето команды, конечно, изменились (например, из-за трансферов), и расклад сил, вероятно, тоже изменился.

Чтобы это как-то отразить (ведь цель рейтинга, чтобы вы были в курсе состояния главных клубов Европы), мы придумали предсезонный формат: здесь мы не расставляем клубы по местам, а делим двадцатку на четыре класса и задаем главные вопросы. От ответов на них зависит движение команд по рейтингу в наступающем сезоне.

А теперь детали!

Класс D

«Аякс»: как новый тренер внедрит ложную девятку и новый вариант прессинга?

Новый тренер Алфред Схройдер продавался как продолжатель идей Эрика Тен Хага – был ассистентом в сезон, когда «Аякс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Если говорить об общей философии, то все правда так. Но у Схройдера масса своих интересных деталей. Я бы отдельно обсудил три главных анонса из его предсезонных интервью.

Во-первых, рассказал, что изучил прессинг «Баварии» Ханси Флика (возможно, самая смелая модель в мире) – и планирует применить ее в «Аяксе». При Эрике Тен Хаге «Аякс» насыщал один фланг и использовал персональные ориентировки. Ультрасмелая зонная система Флика сильно отличается. То есть общий элемент философии (высокий прессинг) сохраняется, а детали меняются.

Во-вторых, Схройдер не ищет прямую замену Себастьяну Аллеру и называет позицию нападающего «местом ложной девятки» или «ролью Тадича». Душан исполнял ложную девятку и раньше, но вариант не был основным в последние сезоны. Теперь снова будет. Кроме серба, Схройдер планирует переучить для этой роли Мохаммеда Кудуса, на которого возлагает большие надежды. Классический нападающий планируется только как запасная опция – то есть кого-то уровня Аллера брать точно не будут.

Третья интрига – новый Френки де Йонг. Схройдер повесил такой ярлык на Кена Тайлора. В прошлом сезоне не был основным (5 выходов в старте). Теперь получит больше доверия. Судя по суперкубку, аналогия весьма конкретная – Тайлор двигался и открывался, как Френки, когда тот выступал за «Аякс». Последите за ним.

«Вильярреал»: чтобы остаться в топ-20, Эмери нужно перестраиваться, получится ли?

После финиша прошлого сезона мы писали, что «Вильярреал» идеально действует вторым номером, победы над «Аталантой», «Юве» и «Баварией» в плей-офф ЛЧ – подтверждение. Но теперь у «Вильярреала» нет Лиги чемпионов и нет даже Лиги Европы, где можно наказывать соперников выше классом. У Эмери осталась только Лига конференций, и учитывая проблемы «Вильярреала» с середняками Ла Лиги, победить там будет не так просто. Та же история в чемпионате Испании – чтобы конкурировать за место в топ-4, хитрых планов Эмери на матчи с топами недостаточно, нужны рабочие очки с соперниками ниже уровнем. Многое зависит и от трансферной кампании, которая для «Вильярреала» пока не закончена. Не факт, что останутся 25-летний Пау Торрес (на нем держится центр обороны) и острейший игрок атаки Арно Данджума (10 мячей в Ла Лиге-2021/22), пока не получилось выкупить у «Тоттенхэма» арендованного на прошлый сезон Ло Чельсо (важнейший игрок для Эмери), ходят слухи о приобретении Эдинсона Кавани (видимо, зависит от трансфера Данджумы).

В общем, пока слишком много неопределенности – как по составу, так и по тактическим задумкам Эмери. Но очевидно, что тренера ждет сложнейший сезон – впервые без топовых еврокубков, успехи в которых можно было замаскировать неудачи в Ла Лиге.

«Ман Юнайтед»: лучше с Роналду или без него?

Этот пункт мог быть самым коротким: просто отвечаешь «без Роналду» – и все. Но расширим доводы.

Во-первых, прессинг. В предсезонке Эрик тен Хаг несколько раз подчеркивал его важность: «Мы прессингуем весь матч; если можем, то делаем это высоко. Мы должны прессинговать, но главное: мы должны делать это вместе, как команда».

С Криштиану слаженного прессинга точно не выйдет. Роналду – с запасом худший нападающий АПЛ по объему прессинга на 90 минут (входит в 1% топ-5 лиг), и улучшений тут не предвидится: португальцу 37, в таком возрасте резко не прибавляют в количестве прессинг-действий.

Во-вторых, результативность команды. В прошлом сезоне АПЛ «МЮ» забил 57 голов, в сезоне-2020/21 – 73. Криштиану наколотил 18 мячей, но недобрали все остальные партнеры по атаке: Бруну (18>10), Рэшфорд (11>4), Кавани (10>2).

Понятно, что причина не только в Криштиану – но заточенность атаки на португальца точно одна из главных. К середине сезона атаки превратились в алгоритм «получи мяч от партнера и быстрей отдай на Роналду, пока он не начал психовать».

Показательно, что до прошлого сезона Рэшфорд четыре года (зацепил и Моуринью, и переходный сезон при Моуре/Сульшере) держал стабильный уровень по голам без пенальти+ассистам – 0,6-0,62 на 90 минут, у Роналду-2021/22 – 0,66. В прошлом сезоне Маркус просел до 0,44.

Тен Хаг несколько раз говорил, что готов подстроить футбол команды под Роналду – но Криштиану пропустил предсезонку. Подстройки не вышло, а тройка Рэшфорд-Марсьяль-Санчо доказала, что без португальца чувствует себя гораздо лучше.

В-третьих, результаты команды с Криштиану. С 2018-го все клубы Роналду регрессируют – совершенно точно в этих проблемах виноват не только Роналду, но тренд очень настораживает.

«Рома»: замаскируют ли новички хрупкий центр обороны?

Римляне забыли потратить деньги, но все равно усилились мощнее всех итальянских топов.

Вейналдум соберет вместе достоинства Мхитаряна и Верету и добавит класса в середине поля. Дибала замаскирует недостатки позиционных атак Моуринью, как раньше маскировал у Аллегри. Челик добавит крепости правому флангу. Спинаццола вернется по-настоящему – а если нет, теперь есть Залевски.

«Рома» намного мощнее, чем прошлым летом. Атакующая линия вообще убойная. Но она так и не исправила главный изъян – косячный центр защиты. Поэтому остается несбалансированной и не особенно растет в общем рейтинге.

«Наполи»: сколько времени уйдет на перестройку?

Прошлый год неаполитанцы закончили в Power Rankings 17-ми, зимой врывались в топ-10, но к началу нового сезона просели – они в нижней части первой 20-ки. Разумеется, из-за трансферов.

Неаполитанцы потеряли основного вратаря, лучшего защитника и главную творческую единицу – Оспину, Кулибали и Инсинье. Вдобавок ушел Мертенс, эффективно подменявший ломкого Осимхена. Вдобавок подвис Фабиан Руис: отказывается продлить истекающий контракт, и непонятно, как отреагирует Де Лаурентис – он умеет лечить скамейкой.

С какой бы прессой ни приехал Ким Мин Чжэ, сколько бы восторгов ни собрали голы Хвичи в предсезонных матчах, заменить ушедших непросто. И вряд ли получится сразу. «Наполи» стал моложе и перспективнее, но по чистому текущему уровню ослаб – понадобится время, чтобы раскрыть потенциал новой команды.

«Ювентус»: возвращение?

Туринцы пока не усилились настолько, чтобы констатировать резкий скачок качества на старте сезона. Решавший многие проблемы Погба сразу же выбыл. Ди Мария занял позицию, которая и без него была сильнейшей в команде: он привнесет больше остроты в последнем пасе, чем мог Дибала, но не даст настолько связной игры в глубине. Кьеза еще хромает.

В первую очередь туринцы выросли в центре защиты: совсем не неожиданно мощный Гатти доступен чаще Кьеллини, а Бремер почти во всем превосходит Де Лигта.

Во вторую – в потенциале полузащиты: даже без Погба туринцы выглядят перспективнее и синергичнее – спасибо Фаджоли и Ровелле. Но Аллегри не из тех, кто гарантированно раскрывает молодых полузащитников.

Так и получается, что пока «Юве» – все в той же нижней части топ-20, что и в июне. Но с новыми трансферами и возвращением травмированных все может измениться.

Класс С

«Арсенал»: помогут ли новички удержать карточный домик Артеты?

Замкнутый круг любого сезона «Арсенала» с Артетой – перебрать несколько перспективных идей, остановиться на одной из них, нащупать игру, заинтриговать результатами, развалиться из-за важных потерь и приступить к поискам новой идеи.

Этот процесс разделил прошлый сезон ровно на три части: нащупал игру «Арсенал» только во второй (темп набор очков – 2,15 за игру), искал новую идею – в двух оставшихся (1,63 очка за матч). В понятном выражении это разница между формой команды, которая попадет в ЛЧ, и командой, которой светит Лига конференций. Логично, что смешав такие отрезки, «Арсенал» получил как среднее Лигу Европы.

Уязвимыми зонами на пути к совершенству были левый фланг обороны, опорная зона и нападение. Попытки замаскировать проблемы в одной (перевод Джаки налево) неизбежно приводили к проблемам в другой (опорная без Джаки). Показательно, что летом «Арсенал» усилил все три зоны – Зинченко может сыграть и слева, и в опорной, а Жезус стать миксом Обямеянга и Ляказетта впереди.

В теории новички способны не только поддержать хрупкую систему, но и даже развить команду. На лучшем отрезке прошлого сезона «Арсенал» показал обнадеживающий прогресс в прессинге – заполучив лучшего прессинг-нападающего мира, команда может зайти в этом отношении еще дальше. И хотя бы в одном аспекте не зависеть от кадровой ситуации.

«Атлетико»: связка Феликс-Гризманн – путь к прогрессу?

Команда Диего Симеоне обошлась без громких и захватывающих трансферов. В поисках интриг логичнее оглядываться на прошлую весну, когда заработали многие элементы, а команда по темпу набора очков не уступала «Барсе» и «Реалу». Один из них – связка Феликс-Гризманн.

Во-первых, без чистого нападающего. Во-вторых, с большими полномочиями именно у Феликса. Гризманн в большей степени адаптировался, а португалец солировал. Если удастся перенести эту динамику на весь сезон, команда может прибавить даже без больших трансферов. Тем более, локальные проблемы они неплохо решили – например, снова есть правый защитник (Науэль Молина из сборной Аргентины).

«Боруссия» Д: сработают ли трансферы?

Вопрос актуален практически каждый сезон – во многом поэтому «Дортмунд» всегда интересен. В этот раз хорошо закупились еще до лета (центральные защитники Шлоттербек и Зюле, легкий форвард Адейеми, опорник Озджан).

Есть два нюанса. Во-первых, «Дортмунд» наткнулся на страшный форс-мажор с Себастьяном Аллером – у нападающего, купленного из «Аякса» за 31 млн евро, диагностирован рак яичка. Он пропустит несколько месяцев, а «Боруссия» срочно ищет заплатку на роль бомбардира.

Во-вторых, может смущать тренерская перестановка: «Дортмунд» убрал Марко Розе и вернул Эдина Терзича, который был временщиком до прихода Розе, выиграл Кубок Германии, но не удивлял стабильно качественной игрой на дистанции. Терзич отлично знаком со структурой клуба, и руководству нравятся его отношения с молодыми талантами и лидерами «Боруссии».

Есть базис для хорошего сезона, но и проблем хватает, конечно.

«Милан»: сможет ли Пиоли заменить Кессиэ?

Об уходе Франка Кессиэ свободным агентом знали давно, но ивуариец до конца оставался игроком основы «Милана» – его качества в команде уникальны.

Кессиэ ультраважен при обороне. Тео Эрнандес великолепен в атаке, но с защитой проблемы. Поэтому Франк закрывает не только свою зону, но и помогает на левом фланге – и за француза, и за Леау.

Сандро Тонали и Исмаэль Беннасер – игроки других качеств и точно не дадут такого объема. Более того, в основном они выходили справа от Кессиэ и меняли друг друга – за два сезона у Беннасера и Тонали всего 32 общих игры (из них в 13 провели вместе на поле меньше получаса).

Судя по предсезонке, именно пара Тонали-Беннасер будет основной. Когда в прошлом сезоне итальянец и алжирец выходили вместе, именно Тонали играл левее. Получалось не очень: Сандро старался, но не мог покрыть объем, нервничал и меньше рисковал.

Интересно, что придумает Пиоли? Пока видятся две варианта: изменить систему подстраховки левого фланга на коллективную или заставить Эрнандеса/Леау больше обороняться.

«РБ Лейпциг»: закрепится ли с Тедеско на топ-уровне?

За 20 туров Бундеслиги-2021/22 «Лейпциг» с Тедеско набрал 40 очков – больше на этой дистанции только у «Баварии» (43). А ведь тренер пришел в сломанную команду из середины таблицы.

Полная предсезонка с Доменико – главное летнее усиление «РБ». Ну ладно, есть реальные трансферы: левый защитник Давид Раум (назвал свой переход самым важным переходом года) и цепкий опорник Ксавер Шлагер. После нескольких ярких закупок «Лейпциг» явно успокоился – сейчас главной целью до конца августа кажется возвращение Тимо Вернера.

Великолепный Нкунку и уверенная защита – главные факторы потенциально успешного сезона «РБ». Раум должен стать аналогом Костича из «Айнтрахта», чтобы прокачать бомбардирский потенциал Андре Силвы. «Лейпциг» в конце прошлого сезона выгрызал результат на волевых, так что команда точно нуждается в свежести и новых идеях.

Класс B

«Барселона»: как разместить всех атакующих звезд?

Сначала Жоану Лапорте придется решить ребус, как зарегистрировать Роберта Левандовского, Рафинью и Усмана Дембеле (который тоже считается новым игроком по правилам Ла Лиги). Потом ребус будет уже у Хави, как разместить всех их вместе с Обамеянгом, Ферраном и Фати на поле.

Всех-всех разместить не получится. Некоторые предположения о размещении максимального количества высказывали тут. Вероятным кажется сценарий, в котором Хави придется гиперактивно ротировать. Решения каталонца по игровому времени звезд могут стать даже важнее тактики, особенно учитывая, что позиционный базис тренер «Барсы» уже заложил.

«Интер»: избежит ли предсказуемости в атаке с Лукаку?

Умно закупился и каким-то чудом (может, пока?) избежал продажи Шкриньяра или Думфриса. Если лидеры останутся и Лукаку сбросит пятерку из своих 106 кг, миланцы могут стать реальной угрозой в ЛЧ.

Главные сомнения – в работе флангов: непонятно, сможет ли Индзаги совместить Гозенса и Думфриса и какими ходами компенсирует тактическую разносторонность Перишича. Плюс есть риск, что «Интер» утратит атакующее многообразие: с разменом Джеко на Лукаку команда выглядит более склонной к вертикальным наскокам и менее готовой к сложным позиционным атакам.

В целом – по-прежнему сильнейший итальянский клуб с выраженным потенциалом роста.

«ПСЖ»: что покажет Гальтье в топ-клубе?

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уже выиграл с командой первый трофей – Суперкубок Франции (4:0 против «Нанта»).

Первое впечатление точно приятное. «ПСЖ» организовано выглядел без мяча (даже Неймар регулярно отрабатывал), при владении часто обострял игру ловкими передачами между линиями. Любопытно, что за них чаще отвечал именно Неймар: спускался к защитникам и продвигал мяч на свободного Месси – работало отлично.

Особая интрига – вокруг центра поля. При Почеттино он зачастую был слишком инертным в атакующем плане. Теперь там появился Витинья (перешел за 41,5 млн евро из «Порту»): хорошо ищет пространство, качественно ведет мяч, может подключаться в штрафную вторым темпом. Верратти уже показал фирменные черпаки в штрафную – тоже нужный инструмент.

Даже Серхио Рамос смотрелся живо и стильно забил пяткой. В «Лилле» у Гальтье тащил 37-летний Фонте, в «Ницце» – 38-летний Данте, так что можно продолжить традицию с топовыми возрастными ЦЗ (Рамосу уже 36).

«Тоттенхэм»: Конте, кажется, всем доволен. Что дальше?

«Тоттенхэм» сохранил Антонио Конте и дал итальянцу запрошенные инструменты, подписав 6 новичков. Приглашение 33-летнего Ивана Перишича вообще кажется личной победой тренера – это мало похоже на профиль «шпор» последних лет. «Тоттенхэм» здорово прокачал глубину состава перед бесконечно утомительным сезоном.

Серийный собиратель трофеев Конте и исторически невезучий клуб – это очень интригующее сочетание. После Кубка лиги-2008 лондонцы сыграли в финале Лиги чемпионов и стали вторыми в АПЛ с 86 очками, но до большого успеха не дотянулись.

«Я никогда не боялся вызовов. Мне достаточно, если вероятность победить – 1%. Я никогда не брался за команды, взявшие титул в прошлом сезоне. Я устраивал перестройки всю свою карьеру», – говорил осенью Конте.

Такое оптимистичное лето, кажется, чуть увеличивает вероятность успеха. Здесь и и правда сходится много факторов: Конте получил необходимую предсезонку, Кейн ни на что не отвлекается (в отличие от прошлого года), Сон заходит на сезон обладателем «Золотой бутсы», а новички дают вариативность и поднимают Антонио настроение. Ох, как же это важно.

«Челси»: уход Лукаку – решение всех проблем?

Протестное интервью Ромелу добило его шансы на интеграцию и стало хорошим сигналом – «Челси» банально лучше играет без него. С Лукаку в старте команда и хуже атаковала (1,36 xG против 2,15 за матч), и набирала меньше очков (1,8 против 2,2) – то есть страдал и конкретный аспект, ради которого брали бельгийца, и общие показатели. Да, Ромелу пару раз ударно вспыхивал со скамейки (пример – гостевая игра с «Астон Виллой»), но логичный вопрос: смог бы Тухель добиться большего, если бы не приходилось встраивать игрока, за которого заплатили самые большие деньги в истории?

Покупка Стерлинга и отказ от Роналду, кажется, окончательно убедили в стремлении Томаса играть без фактурной девятки – вариант не только здорово сработал в прошлом сезоне, но и оживил такого же дорогого Хавертца. Кай отмечал, что причина прогресса – постоянная смена позиций с партнерами. Подход был настолько гибким, что нападающие даже ротировались с латералями – Рис Джеймс и Бен Чилуэлл тоже были важной частью комбинаций, причем перегружали соперника не только классическими подключениями по флангу.

Их выздоровление, а также погоня Тухеля за Кукурельей (и по слухам, Думфрисом) – очевидная попытка обезопасить себя от травм в уникальный с точки зрения нагрузки сезон. Смущает лишь неопределенность с центром защиты – «Челси» лишился Рюдигера и Кристенсена и все еще может потерять Аспиликуэту, а на замену купил только Кулибали и остался с уже немолодым Силвой. В отличие от атакующей линии, тут не ждем сыгранности – новичкам, если они все же появятся, придется адаптироваться прямо по ходу сезона. Что перевесит (четкость в атаке или беспорядок в защите) – вопрос.

Класс А

«Бавария»: как будет забивать без чистого нападающего?

Роберт Левандовски все-таки переехал в «Барсу», а гендир «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что «Бавария» не будет покупать центрфорварда. Это значит, что чемпион Германии отказывается от структуры с чистым завершителем.

Формально у «Баварии» длиннющий инструментарий в атаке: забивать могут Мане (вероятно, будет ближе всех к функции бомбардира), Гнабри, Тель, Мюллер, Мусиала, Сане, Коман, Горетцка. Уже выстроена сильная позиционная атака – одна из лучших в Европе. Вариативность созидательных идей – умное движение Мюллера, прострелы Комана, дриблинг Сане, забросы Киммиха, забегания Горетцки вторым темпом – убеждает, что креатива будет очень много, нужно лишь стабильно реализовывать моменты.

Единственный серьезный нюанс – зависимость от навесов. Долгие годы «Бавария» лидировала в Бундеслиге по числу подач, и только при Нагельсманне спустилась на третье место (кроссов все еще много). Без Левандовского показатель логично просядет – а это одно из главных оружий против низкого блока. Придется выкручивать другие вскрывающие маневры на максимум.

«Ливерпуль»: не пострадает ли атака от ухода Мане?

Прошлый сезон – первый в эпоху Гвардиолы и Клоппа в АПЛ, когда «Ливерпуль» превзошел «Сити» по ожидаемым голам. Добился этого Юрген не только благодаря легендарному треугольнику на правом фланге (Трент, Хендерсон, Салах), но и через гибкость в атакующей тройке. За рычаги отвечал Мане: в первой части Садьо стартовал на левом фланге, но смещался в середину (менялся позициями с Жотой), во второй – стартовал в середине, но смещался влево (менялся позициями с Диасом).

Теперь Садьо будет развиваться в похожей системе в «Баварии». Вызов для «Ливерпуля» – компенсировать его качества и маневры. С этой задачей в клуб заходит Дарвин Нуньес. Уругваец – не классическая девятка и, как мы выяснили, обожает смещаться на левый фланг – под смещения в середину и удары в стиле Анри. В теории Диас должен приспособиться к новичку и по опыту с Мане предложить открывания в обратную сторону (с фланга – в центр).

Другой вопрос – сыгранность Нуньеса с партнерами и его послужной список. Мане провел в системе Клоппа шесть лет – за это время прекрасно изучил его философию и требования, но к некоторым был готов изначально (например – прессинг, поскольку играл в «Зальцбурге»). Дарвин переходит после первого прорывного сезона в карьере – да, он все еще был шедевральным, но его приход наверняка затронет динамику «Ливерпуль» в атаке – по крайней мере на первых порах. Через какое время Нуньес сможет сочетать объем без мяча и классное взаимопонимание с партнерами (главная фишка Мане) – интрига на новый сезон.

«Реал Мадрид»: возвращение команды Б?

Команда Б – это не «Кастилья», а термин, который испанские медиа изобрели в сезоне-2016/17 для описания методов ротации Зинедина Зидана. Изменения были настолько заготовленными и акцентированными, что в «Реале» правда можно было рассмотреть две команды. Вторую вели за собой Ковачич, Хамес, Иско, Асенсио и Мората.

Некоторые тренеры – например, возглавлявший «Депор» Пепе Мель – даже признавались, что против команды Б играть труднее. Глубина состав позволяет вернуться к этой стратегии. Возможно, даже вынуждает, учитывая статус тех, кто не всегда будет проходить в старт.

Железную тройку центра поля поджимают Эдуардо Камавинга (выдающийся джокер прошлого сезона) и Орельен Тчуамени. Также грозится набрать форму Эден Азар (которого Анчелотти в прошлом сезоне пробовал десяткой). Вот уже готовая середина – правда скорее под схему 4-2-3-1.

В центре защиты на две позиции претендуют Рюдигер, Милитао, Алаба + качественный дублер Начо. Снова очень соблазнительно разграничить и ротировать. Опыт Зидана – лучшее пособие, как управлять такой командой. Ротация – одна из немногих проблем, которые были у Карло в прошлом сезоне. Решение прямо просится. Следить будет очень интересно.

«Ман Сити»: не разрушит ли Холанд футбол Пепа?

Оставшись без форварда в прошлом сезоне, Пеп признал, что журналисты будут искать в этом причину каждого неудачного результата. Риторику использовали крайне редко (извините, «Сити» дает слишком мало поводов), но размышления наводили на интересную дилемму – да, нападающий решает проблемы с реализацией, но сможет ли команда генерировать такое же количество моментов с ним в составе?

Судя по предпочтениям на трансферном рынке, Гвардиола видел решение в Харри Кейне – Пепа впечатляли не только бомбардирские навыки, но и разнообразие качеств. На этом фоне признание, что Холанда покупают не для него, а для клуба смущает – «Сити» не мог отказаться от шанса заполучить главную звезду поколения (маркетинг, красивая история связи с клубом), но совсем не факт, что трансфер бы состоялся, если бы решение зависело полностью от Пепа.

Вырисовываются две интриги. Первая – просядут ли важнейшие для системы Гвардиолы аспекты, в которых Холанд пока не силен, и насколько критично, учитывая очевидный талант Эрлинга в завершении. То есть замаскирует ли он игровые проблемы голами?. Вторая – доберемся ли мы по ходу сезона до точки, когда Холанд будет близок к попаданию в запас. Если что, у «Сити» есть Хулиан Альварес – судя по последнему инсайду The Athletic, Пеп уже от него в восторге.

Составлено при участии: Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: Gettyimages.ru/Paul Harding, Jan Kruger, Gabriele Maltinti, Alexander Hassenstein, Frederic Scheidemann, Ira L. Black, Masashi Hara, Jacob Kupferman, Mike Hewitt