Загитова в номере Чеботиной: казалось бы, при чем тут Тейлор Свифт

Привет!

Фигурное межсезонье подарило удивительную связку: Алина Загитова 🤝 Люся Чеботина 🤝 Тейлор Свифт. Как их объединил номер на премии Муз-ТВ? Ответ есть, ведь среди нас – человек, посетивший два концерта Свифт за пять дней.

А теперь к новостям спорта.

Почему лидер «Ангелов Плющенко» ушла из шоу Плющенко, а Анна Щербакова – из команды Тутберидзе? Правда ли, что хороший фигурист = тупой фигурист? Или Александра Бойкова так пыталась сказать, что сама очень умная?

Павел Копачев , Полина Крутихина , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова во всем разобрались.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 самый глубокий анализ творчества Люси Чеботиной, который вы слышали

6:10 номер Чеботиной и Загитовой – кринж или эффектно?

13:50 Полина дважды сходила на концерт Тейлор Свифт, куда практически невозможно попасть

22:56 Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе – почему эта новость не удивляет?

32:44 Муравьеву не взяли в шоу: причина в деньгах, Трусовой или конфликте с Рудковской?

39:18 «Наличие лишних мыслей – показатель не ума, а невроза»: Ваня спорит с Бойковой

48:52 Настя рассказывает, как просмотр конгрессов ISU может заменить сериалы

55:30 возвращение (а потом отмена) квалификационного раунда – самая бесполезная инициатива последних лет

1.01:13 Пашу возмущает, что реформы предлагают федерации, у которых даже нет фигуристов

Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .