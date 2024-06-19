Загитова в номере Чеботиной: казалось бы, при чем тут Тейлор Свифт
Привет!
Фигурное межсезонье подарило удивительную связку: Алина Загитова 🤝 Люся Чеботина 🤝 Тейлор Свифт. Как их объединил номер на премии Муз-ТВ? Ответ есть, ведь среди нас – человек, посетивший два концерта Свифт за пять дней.
А теперь к новостям спорта.
Почему лидер «Ангелов Плющенко» ушла из шоу Плющенко, а Анна Щербакова – из команды Тутберидзе? Правда ли, что хороший фигурист = тупой фигурист? Или Александра Бойкова так пыталась сказать, что сама очень умная?
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова во всем разобрались.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 самый глубокий анализ творчества Люси Чеботиной, который вы слышали
6:10 номер Чеботиной и Загитовой – кринж или эффектно?
13:50 Полина дважды сходила на концерт Тейлор Свифт, куда практически невозможно попасть
22:56 Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе – почему эта новость не удивляет?
32:44 Муравьеву не взяли в шоу: причина в деньгах, Трусовой или конфликте с Рудковской?
39:18 «Наличие лишних мыслей – показатель не ума, а невроза»: Ваня спорит с Бойковой
48:52 Настя рассказывает, как просмотр конгрессов ISU может заменить сериалы
55:30 возвращение (а потом отмена) квалификационного раунда – самая бесполезная инициатива последних лет
1.01:13 Пашу возмущает, что реформы предлагают федерации, у которых даже нет фигуристов
Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна
Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Не разобрали, почему же США и Армения не лоббируют повышение хотя бы базовой стоимости 4А?
Как так вышло, что США сейчас согласны на лидерство Франции в мужской фигурке?
Сальто наше фсе, 4А - ничто.
Никто не ждал, и дальше бы не смотрели.