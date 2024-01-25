«Дети не должны решать судьбу турнира – это негуманно». Что не так с прыжковым шоу фигуристов?
Привет!
Прыжковый чемпионат России – главное событие нашей фигурки в начале года. Павел Копачев, Полина Крутихина и Анастасия Жаворонкова делятся впечатлениями от турнира.
Чего не хватило в соперничестве Козловского и Галлямова? Зачем приглашали Туктамышеву и Алиева? Какие пробелы есть в регламенте и почему прыжковый турнир нужно сохранить после снятия бана?
Поговорили, конечно, и о ведущих, тактике и невероятных четверных от наших юниоров.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 главная новость недели – Тутберидзе теперь телеведущая
3:03 почему чемпионат по прыжкам не собирает полную арену?
7:57 спорим с теми, кто считает прыжковый турнир издевательством
11:51 ни спортсмены, ни комментаторы не знали регламент – как так вышло?
17:42 а не слишком ли много ведущих было на прыжковом турнире?
24:32 Паша хочет больше шоу, а еще искр между Козловским и Галлямовым
31:07 чтобы продать турнир, нужен конфликт? Настя не согласна
39:13 чемпионат по прыжкам – зрелище для своих: как сделать его доступнее?
45:59 жесткий тайминг и креатив от диджея – нравится или не очень?
49:43 должна ли Базылюк соревноваться с Гуменником? Детский раунд и еще пара идей, как сделать турнир лучше
57:43 зачем позвали Туктамышеву и Алиева? Полина ждала кое-кого еще…
1:01:56 чья стратегия лучше – Козловского или Галлямова? Хотим видеть тренеров в командах!
1:07:51 топ наших впечатлений: стабильность Муравьевой, мерч Трусовой, пасхалка от организаторов
Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте
Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых
Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.