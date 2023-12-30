В чьем платье встречать Новый год? Что хочется забыть и как изменить фигурку? Отвечает «Чистый хвост»

Привет!

Игрушки на елке уже развешаны, шампанское остывает в холодильнике, а салаты почти готовы? Значит, настало время новогоднего выпуска подкаста «Чистый хвост»!

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Анастасия Жаворонкова провожают 2023-й и отвечают на ваши вопросы о фигурном катании и не только.

Под какую музыку поставили бы программу, к кому пошли тренироваться и чье платье идеально подойдет для вечеринки?

С Новым годом!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Ваня признается в любви Челябинску, а мы все – нашим слушателям

6:45 подводим итоги года и анонсируем очень крутой розыгрыш!

13:16 какой музыки нам не хватает на льду? Linkin Park, Тейлор Свифт, Чайковский. Бонус – номер-разрыв для Ветлугина

20:25 «Саша сделала вид, что ее обокрали»: почему Паша лишил Трусову права на эмоции

27:04 планирует ли «Чистый хвост» приостановить карьеру?

32:17 как классно писать о фигурном катании? И можно ли о нем шутить?

39:20 Настя делает прогноз на появление новых Виртью и Моира

43:02 кого отправлять на Евро и ЧМ прямо сейчас: Гуменник, Семененко или Алиев? А в парах точно все однозначно?

50:15 отвечаем на философский вопрос Димы Кузнецова и выносим модный приговор фигуристкам

54:19 Коляда / Валиева, Мишина / Козловский и другие невероятные сочетания, которые бы мы посмотрели

59:18 феноменальный ли фигурист Ветлугин? А Кондратюк?

1:03:58 какие моменты в фигурном катании хочется забыть, а какие – повторять снова и снова?

1:09:49 что послушать на праздниках? Выбираем любимый выпуск «Чистого хвоста»

1:12:55 как поменять правила? Повысить стоимость четверных, наказывать за плохую технику, ввести именные квоты

1:18:59 Полина рассказывает о том, почему важно смотреть соревнования вживую

1:21:12 блиц! Стоит ли бояться одиночества, как воспитывать детей, «Спартак» и метафора веры в чудо

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.