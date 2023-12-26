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«С нами остался только миф о Валиевой. Она там же, где «Ангел» Косторной». Итоги чемпионата России

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Александр Галлямов Александр Галлямов
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Анастасия Мишина Анастасия Мишина
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Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

В Челябинске отгремел чемпионат России по фигурному катанию. Павел Копачев, Иван Кузнецов и Анастасия Жаворонкова подводят итоги главного турнира сезона. А Полина Крутихина рассказывает, как все это выглядело вживую.

Кто угадал всех победителей и призеров? Почему так не хватало Татьяны Тарасовой у микрофона? И какой «Ангел» Алены Косторной лучше?

Порассуждаем и о конкуренции у мужчин, судействе (и недовольстве им) в танцах, а также о квадах Камилы Валиевой и первых итогах перехода Бойковой – Козловского.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – Начинаем! Полина рассказывает, что ей понравилось в Челябинске, где она провела 4 дня

05:00 – любимец женских сердец Матвей Ветлугин – только 14-й. А что случилось? Может быть, лед или температура катка?

14:33 – Ваня не думал, что выиграет Семененко, и считает, что Дикиджи настигла карма – «нельзя делать такой мрак с Вивальди».

19:17 – почему Дикиджи и Гуменник упустили золото, а Алиев – медаль? И чуть-чуть про «Грустного клоуна» Семененко и характер Алиева

27:53 – Полина объясняет, почему для нее именно Гуменник – чемпион

31:20 – а что там в танцах? Кого можно критиковать? Кому мешает Тарасова в этом дискурсе несогласия? И при чем тут Жулин?

45:16 – почему критиковать судей – моветон? В других видах спорта устойчивый тренд на то, что арбитры публично объясняют решения

56:06 – зачем Косторная взяла ремейк на «Ангела» – главную программу своей жизни? Ваня возмущен!

1:05:16 – Паша прогнозирует, что у Косторной может и не быть следующего сезона в парах

1:06:41 – Бойкова и Козловский в межсезонье ушли к Тутберидзе и потеряли золото ЧР. Настя считает, что они были нелюбимыми

1:16:59 – Тутберидзе со своими девчонками выигрывает чемпионаты России с 2016 года. А кто был последним чемпионом до ее эры? Знает только Паша!

1:21:58 – Ваня респектует Петросян и ее программе под Джексона. И сравнивает ее с «Банками супа» Уорхола

1:27:55 – Паша верил в Валиеву, которая решилась на четверной тулуп, и восхищен, как она справляется с пубертатом

1:33:03 – Ваня сравнивает Валиеву с Загитовой и считает, что шанса в группе Тутберидзе у нее нет. Там взламывают фигурку только маленьким телом

1:38:41 – Синицына или Муравьева? Настя и Ваня сравнивают двух фигуристок

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

«Когда критикуешь, никто с тобой не здоровается». Что не так с нашими танцами

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

4 комментария
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Я так понимаю, такой же статьи, только про "От Муравьевой остался только миф", не будет?
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Ответ Syndycate
Если ее дисквалифицируют, то она уже нигде не останется, просто уйдет из ФК
Возможно.
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