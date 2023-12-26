«С нами остался только миф о Валиевой. Она там же, где «Ангел» Косторной». Итоги чемпионата России
Привет!
В Челябинске отгремел чемпионат России по фигурному катанию. Павел Копачев, Иван Кузнецов и Анастасия Жаворонкова подводят итоги главного турнира сезона. А Полина Крутихина рассказывает, как все это выглядело вживую.
Кто угадал всех победителей и призеров? Почему так не хватало Татьяны Тарасовой у микрофона? И какой «Ангел» Алены Косторной лучше?
Порассуждаем и о конкуренции у мужчин, судействе (и недовольстве им) в танцах, а также о квадах Камилы Валиевой и первых итогах перехода Бойковой – Козловского.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 – Начинаем! Полина рассказывает, что ей понравилось в Челябинске, где она провела 4 дня
05:00 – любимец женских сердец Матвей Ветлугин – только 14-й. А что случилось? Может быть, лед или температура катка?
14:33 – Ваня не думал, что выиграет Семененко, и считает, что Дикиджи настигла карма – «нельзя делать такой мрак с Вивальди».
19:17 – почему Дикиджи и Гуменник упустили золото, а Алиев – медаль? И чуть-чуть про «Грустного клоуна» Семененко и характер Алиева
27:53 – Полина объясняет, почему для нее именно Гуменник – чемпион
31:20 – а что там в танцах? Кого можно критиковать? Кому мешает Тарасова в этом дискурсе несогласия? И при чем тут Жулин?
45:16 – почему критиковать судей – моветон? В других видах спорта устойчивый тренд на то, что арбитры публично объясняют решения
56:06 – зачем Косторная взяла ремейк на «Ангела» – главную программу своей жизни? Ваня возмущен!
1:05:16 – Паша прогнозирует, что у Косторной может и не быть следующего сезона в парах
1:06:41 – Бойкова и Козловский в межсезонье ушли к Тутберидзе и потеряли золото ЧР. Настя считает, что они были нелюбимыми
1:16:59 – Тутберидзе со своими девчонками выигрывает чемпионаты России с 2016 года. А кто был последним чемпионом до ее эры? Знает только Паша!
1:21:58 – Ваня респектует Петросян и ее программе под Джексона. И сравнивает ее с «Банками супа» Уорхола
1:27:55 – Паша верил в Валиеву, которая решилась на четверной тулуп, и восхищен, как она справляется с пубертатом
1:33:03 – Ваня сравнивает Валиеву с Загитовой и считает, что шанса в группе Тутберидзе у нее нет. Там взламывают фигурку только маленьким телом
1:38:41 – Синицына или Муравьева? Настя и Ваня сравнивают двух фигуристок
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.