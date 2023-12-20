«Из чемпионата России надо сделать шоу. Иначе как заставить фигуристов кататься?» Спор о главном старте сезона
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В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который, увы, снова не служит отбором на международные старты. Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова, предвкушая главный старт сезона, выходят на почти философские темы:
● Валерий Ангелопол – герой или злодей?
● Какой след оставила Трусова в фигурном катании?
● Нужно ли переизобретать чемпионат страны в условиях изоляции?
А еще в выпуске – прогнозы, прогнозы, прогнозы. Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем! Сегодня обсуждаем географию, Супербоул и Олегов
4:14 смог ли Ангелопол доказать, что он не главный злодей в конфликте с Кагановской?
8:44 наш топ программ Авербуха: кто еще мог бы скатать «Белого ворона»? В чем сила «Списка Шиндлера»?
13:39 за что можно покритиковать лучшую программу в карьере Липницкой?
18:14 почему Паша устал от «плющенковского вайба»?
22:12 бомонд не верит в возвращение Трусовой, а мы?
29:40 что важнее – титулы, рекорды или длинная карьера?
36:25 Туктамышева осталась без уникального достижения (зато теперь у нее есть блог на Sports.ru!)
42:05 зачем нужны национальные чемпионаты в странах, где почти нет фигуристов?
46:36 Ваня требует переизобрести чемпионат России и сделать из него Супербоул
51:22 а что, если чемпионат России проводить в конце сезона? Есть причина, по которой Настя против
58:55 чего мы ждем больше всего? Проверка для Косторной, разрушение мифа о Дикиджи, противостояние Тутберидзе и Москвиной
1:06:29 насколько предсказуема тройка в танцах? И почему у Хаврониной и Нарижного мало шансов на медаль?
Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Соревнование должно оставаться соревнованием.