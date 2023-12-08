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По кому мы скучаем в фигурном катании? Косторная-одиночница, брутальные мужчины и даже русско-французский дуэт

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Привет!

Финал Гран-при только начался, а на российских турнирах небольшой перерыв, который разбавит юниорский Кубок Первого канала.

Самое время поразмышлять: а кого нам не хватает в нынешнем фигурном катании? Павел Копачев, Иван Кузнецов и Полина Крутихина рассказывают, по кому скучают больше всего. Почему нет больших противостояний? Куда подевалась брутальность мужского катания? И зачем Алена Косторная ушла из одиночки?

Обсудим и последние новости: слухи о переходе Морозов и Еременко, историю фамилии Траньков и дальность выбросов и плевков.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 самая комментируемая новость о фигурном катании – результаты Golden Spin-2019. Что?

6:14 есть ли у Морозов и Еременко шанс выступать за Францию?

11:25 потенциальный уход Морозов и Еременко – потеря для российской сборной?

14:31 «С приветом для Веры с говорящей фамилией»: из-за чего Траньков обозлился на Базарову?

21:02 у кого выброс лучше – у Бойковой, Волосожар или Базаровой?

27:11 почему суд по Валиевой такой долгий? И в чьих это интересах?

31:30 может ли рассказ Тутберидзе про чай, массажистку и мороженое повлиять на решение CAS? 

36:05 «Худшее, что можно сделать с фигурным катанием – опустить его до всего лишь спорта»

43:07 Ваня скучает по одиночнице Косторной, а Полине не хватает Савченко и Шолковы

50:36 Слуцкая vs Бутырская, Плющенко vs Ягудин, французы против канадцев – нужно больше баттлов

54:10 с уходом Жубера ушла брутальность? А как же Чен и Самарин?

1:01:29 из фигурного катания исчезли легенды: вспоминаем эпоху Фернандеса и Ханю

1:05:24 Паша скучает по русской культуре на льду и объясняет, почему это не оладушки с костяникой

1:08:58 почему биография Фернандеса – самая красивая история в фигурном катании?

1:15:51 иногда мы скучаем не по спортсменам, а по постановщикам: чьих программ нам не хватает?

1:17:32 самый неожиданный выбор выпуска

Выбираем лучшего фигуриста в истории: Плющенко, Ягудин, Ханю или, может быть, Фернандес?

50 великих мемов российской фигурки

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

1 комментарий
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Сейчас я скучаю по Соне Акатьевой. Здоровья ей и возвращения в турниры!
Я скучаю только по действующим. Остальным желаю найти свой путь после Большого спорта и жить активной, яркой жизнью.
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