По кому мы скучаем в фигурном катании? Косторная-одиночница, брутальные мужчины и даже русско-французский дуэт
Привет!
Финал Гран-при только начался, а на российских турнирах небольшой перерыв, который разбавит юниорский Кубок Первого канала.
Самое время поразмышлять: а кого нам не хватает в нынешнем фигурном катании? Павел Копачев, Иван Кузнецов и Полина Крутихина рассказывают, по кому скучают больше всего. Почему нет больших противостояний? Куда подевалась брутальность мужского катания? И зачем Алена Косторная ушла из одиночки?
Обсудим и последние новости: слухи о переходе Морозов и Еременко, историю фамилии Траньков и дальность выбросов и плевков.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 самая комментируемая новость о фигурном катании – результаты Golden Spin-2019. Что?
6:14 есть ли у Морозов и Еременко шанс выступать за Францию?
11:25 потенциальный уход Морозов и Еременко – потеря для российской сборной?
14:31 «С приветом для Веры с говорящей фамилией»: из-за чего Траньков обозлился на Базарову?
21:02 у кого выброс лучше – у Бойковой, Волосожар или Базаровой?
27:11 почему суд по Валиевой такой долгий? И в чьих это интересах?
31:30 может ли рассказ Тутберидзе про чай, массажистку и мороженое повлиять на решение CAS?
36:05 «Худшее, что можно сделать с фигурным катанием – опустить его до всего лишь спорта»
43:07 Ваня скучает по одиночнице Косторной, а Полине не хватает Савченко и Шолковы
50:36 Слуцкая vs Бутырская, Плющенко vs Ягудин, французы против канадцев – нужно больше баттлов
54:10 с уходом Жубера ушла брутальность? А как же Чен и Самарин?
1:01:29 из фигурного катания исчезли легенды: вспоминаем эпоху Фернандеса и Ханю
1:05:24 Паша скучает по русской культуре на льду и объясняет, почему это не оладушки с костяникой
1:08:58 почему биография Фернандеса – самая красивая история в фигурном катании?
1:15:51 иногда мы скучаем не по спортсменам, а по постановщикам: чьих программ нам не хватает?
1:17:32 самый неожиданный выбор выпуска
Выбираем лучшего фигуриста в истории: Плющенко, Ягудин, Ханю или, может быть, Фернандес?
50 великих мемов российской фигурки
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Я скучаю только по действующим. Остальным желаю найти свой путь после Большого спорта и жить активной, яркой жизнью.