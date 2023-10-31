Гвардиола – аут? Когда искусственный интеллект заменит футбольных тренеров

Футурологический выпуск Cappuccino&Catenaccio.

Пока европейские сборные выясняли, кто поедет на Евро-2024, ведущие подкаста C&C Игорь Порошин и Вадим Лукомский занялись исследованием более отдаленного будущего.

Чтобы разобраться, как использование искусственного интеллекта изменит футбол и сможет ли ИИ вытеснить или подчинить себе профессию тренера, авторы C&C позвали рекордное количество экспертов. В гости пришли аналитики футбольных клубов РПЛ Евгений Шевелев (ЦСКА) и Василий Галями («Зенит»), исследователь данных Немецкой футбольной лиги Кирилл Серых, технический директор Яндекс Практикума Давид Роганов и банковский аналитик Сергей Заякин.

В тексте, как обычно, подсветим несколько сюжетов дискуссии, а в конце вы найдете ссылку на подкаст с удобными таймкодами.

Что такое искусственный интеллект?

Для начала прояснили с Давидом, что нейросети, ставшие для нас привычной реальностью, нельзя считать искусственным интеллектом. Интеллект, по мнению техдира Практикума, это нечто, способное генерировать новую информацию и, вероятно, способное к творчеству. Сейчас – скорее системы, которые умеют справляться с большим объемом данных и делать выводы на их основе.

ИИ в футболе: как изменится функция человека?

Когда же можно ожидать, что искусственный интеллект если не вытеснит тренера, то сделает его фигурой подчиненной, служебной? Кирилл Серых предполагает, что это может произойти уже в ближайшие 12 лет. Да, вероятно, не стоит ждать в эти сроки полного замещения тренера искусственным интеллектом, но функционал профессии скорее всего изменится: тренер будет следовать инструкциям и воплощать решения, которые ему посоветует программа.

С таким прогнозом совершенно не согласен аналитик «Зенита» Василий Галямин. Во-первых, сама идея ИИ еще далека от воплощения. Во-вторых, футбол – не просто математика, это больше наука сложных систем. Множество действий на поле футболист делает неосознанно: что с этим может поделать ИИ?

Аналитик ЦСКА Евгений Шевелев не исключает гипотетической возможности замены тренера на ИИ, но когда это произойдет, предсказать невозможно. Вопрос даже не в самой технологии, а в том, какие задачи перед ней будут стоять. Безусловно, ИИ поможет автоматизировать многие действия и сэкономить время, но Евгений видит его скорее в качестве помощника тренера, а не его полной замены.

К ИИ-скептикам присоединился и Лукомский. Он не верит, что через 12 лет на месте Гвардиолы окажется искусственный интеллект. Безусловно, ИИ может сужать объем работы и забирать на себя часть задач, но во всех сферах – это касается и подготовки к матчу, и матч-менеджмента, и селекции – остается необходимость финальных оценок и решений человеком. Самым адекватным вариантом кажется комбинация вспомогательной работы ИИ и итоговых решений, которые остаются за тренером. Да, пропорция внутри этой комбинации будет сдвигаться, но вряд ли в ближайшие десятилетия ИИ достанется определяющая роль.

Для прогнозов важно понимать не только возможности и точки роста, но и ограничения тех программ, которые есть сейчас – например AI Scout и Kognia. Они знакомы и специалистам российских клубов. В ЦСКА долгое время использовался один из стартапов по поиску недооцененных талантов. Шевелев лично знаком и с основателями Kognia, тестировал их наработки, и считает, что они пока хороши только на бумаге.

С какими сложностями придется столкнуться при внедрении ИИ в футбол?

Помимо ответственности за принятие решения, есть более прозаическое препятствие – деньги. Кирилл признает, что ИИ – дорогая технология. Вложения, которых она требует, доступны далеко не всем клубам.

В России, по словам Шевелева, минимум три клуба полноценно инвестируют в создание собственных систем сбора и анализа данных или в in-house команды. ЦСКА занимается развитием автоматической регистрации тактических действий без участия операторов, с использованием компьютерного зрения. На порталах закупок есть схожие запросы от «Зенита». В «Краснодаре» над этим работает огромная команда. Среди европейских клубов, активно работающих над разработкой систем с использованием ИИ, Серых называет «Ливерпуль», «Сити», «Лейпциг», «ПСЖ», «Милан», «Брайтон», «Арсенал» и «Брентфорд».

Кроме этого важно не только искать новые возможности сбора данных, но и понимать, что именно мы хотим узнать и спрогнозировать при помощи этих данных. Кажется, тут тоже пока еще есть потенциал для использования человеческих творческих навыков.

Что еще?

Если вы хотите узнать больше о работе аналитиков в российских и зарубежных клубах, о том, как в ближайшие годы будет меняться профессия тренера и какие ограничения в будущем может ждать искусственный интеллект, слушайте новый выпуск подкаста.

00:00 Футурология и датаизм. Представление гостей.

06:06 Стартовые позиции. Вытеснит ли AI профессию футбольного тренера?

16:52 Дороговизна искусственного интеллекта для трудящихся. При чем тут Саудовская Аравия?

21:24 Как собирают данные в «Зените». Творческие задачи аналитика в футболе и банковской сфере.

37:48 Рост детализации данных: от точек на поле к точкам на теле.

42:58 Ограничения и возможности существующих проектов, связанных с AI.

55:10 Что ограничивает использование AI: проблема неудачных решений. Человеческий фактор и недостаток данных.

1:04:20 Какие данные могут стать предметом изучения в футболе? Все происходит до игры

1:11:07 Чтение мыслей как высшая точка развития. «Пеп перемудрил» и роль суеверий. Сначала на выход журналисты, и только потом – тренеры.

1:18:01 Как изменится профессия тренера. Тайные общества программистов: враги прогресса, трепещите! Внутренний компьютер Гвардиолы.

1:28:42 Технологии лишают человека навыков. AI научит тренеров лениться?

1:35:15 Искусственный интеллект – друг человека. Могут ли AI запретить, как допинг?

1:49:36 Эпилог.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan