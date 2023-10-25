«Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Почему ушел Железняков?
Эпатажный хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе и объяснил это в привычном неповторимом стиле, как-то уместив рядом фразы «я ушел сам» и «обидно, что на твое место берут другого».
А еще, кажется, написал другой пост – короткий и эмоциональный, но быстро удалил (слова оттуда – в заголовке, скриншот сохранен).
Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили в «Чистом хвосте» не только знаковое расставание, но и идущие параллельно серии Гран-при. Откуда у Гуменника 300+ баллов? Как быть Майе Хромых, если почти ничего не получается? Скучают ли на международке по нашим фигуристам?
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 «Тутберидзе потеряла интерес к «Хрустальному», поэтому ее связи с коллегами ослабли». Уход Железнякова ожидаем?
5:53 «Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Железнякова выгнали или он сам ушел?
9:54 Железняков собирался уходить от Тутберидзе только на пенсию. Что же случилось?
13:44 ого, Полина спорит с Настей! А Настя с Полиной! Майя подключается
16:17 Тутберидзе ни разу не сказала ничего хорошего про Железнякова. Вы тоже заметили?
17:44 Глейхенгауз заскучал. Он следующий на выход из группы Тутберидзе? Или сама Этери?
24:04 300+ баллов Гуменника на Гран-при в Самаре – щедрые судьи или чистый прокат?
29:24 важная дискуссия: почему баллы так отличаются дома и за границей? Разве у судей разные правила?
36:00 Что делать Хромых? Неужели травмы сильнее? А может она просто готовится к шоу?
41:58 кто о чем, а Настя о танцах. Максимально понятно: почему Хавронина и Нарижный ниже Худайбердиевой и Базина?
44:22 Майя вернулась с Гран-при Финляндии: рассказывает, как в коридорах говорят по-русски и когда русских вернут
55:10 Полина сходила на премьеру «Медведева против Медведевой», где Женя упала. И?
Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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